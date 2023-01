Deletrear es duro

(Música animada)

Eh, eh, ya, bueno...

Por eso algunas personas tienen que llevar casco en la ducha.

Es verdad. Es verdad, tío, tiene sentido.

Bueno, Kid Danger y yo vamos a estar en directo

unos 20 minutos más, así que... Sí.

Y la siguiente videollamada es de...

JD.

JD.

Sus iniciales.

Solo hay un modo de averiguarlo.

"Hola, Capitán Man y Kid Danger". Eh...

Perdonad,

tenemos un problema técnico.

¿Por qué no para de desconectarme?

Tal vez porque no paras de llamarlo.

"Muy bien", tenemos una videollamada de un tal...

"Mister Iosa Persona".

Oh, "Mister Iosa Persona".

"¡Soy yo, el Doctor Minyak!"

Claro, "Mister Iosa Persona". Sí, ya.

¿Qué quieres Minyak?

"Quiero retarte, Capitán Man".

(Música de suspense)

Te quiere retar. Reto aceptado.

"Pero si ni siquiera sabes cuál es el reto."

Me da igual, sea lo que sea te voy a ganar.

"¡Ja!"

"Sí, ¿así que cuál es..."

ese gran reto para Capitán Man?

Sí, ¿a qué quieres perder contra mí?

"Oh, eso no ocurrirá,

porque a lo que te reto, Capitán Man,

¡es a un certamen de ortografía!"

¿Ortografía? ¿Qué?

"Sí. Como sabrás,

el Certamen Anual de Ortografía de Buenavista

se celebra el próximo viernes".

Oh, oh.

¡Espera!, ¿a dónde vas?

¡Shhh! Si se tiene que ir, se tiene que ir.

"Tú y yo nos apuntaremos al certamen

y cuando haya terminado,

¡el mundo entero verá quién de nosotros es el ganador

y quién es el perdedor!"

¡De acuerdo, adelante! Eh... No, ¿aguardas un momento?

¿Qué? Ven, ven, ven.

¿Por qué me empujas?

Tienes muchas faltas.

¿Cómo que tengo muchas faltas?

He leído tus correos y tu ortografía es penosa.

Eh, chicos... Un segundo.

Ese comentario me parece ofensivo.

Pues lo siento. Eres muy cruel algunas veces.

Muy bien, deletrea "algunas veces".

¿Qué? "Algunas veces".

Vale. Bien.

"A". Ajá.

¿Eh? "V". Mal, ya.

¿Qué, qué?

¡Esa era muy difícil!

No lo era, tío.

Eh, ¿puedo decir algo?

Sí, ¿qué, qué? ¿Qué, qué?

No puedes hacer esto. ¿Por qué?

Porque yo también me presento al certamen.

¿Tú? Sí.

He ganado los últimos tres años, y si gano este año,

seré la primera ciudadana de Buenavista

que gana cuatro años seguidos.

(Música de intriga)

Oh, Charlotte.

Charlotte, Charlotte, Charlotte...

¿Alguna vez no piensas en ti misma?

¿Qué? ¿No puedo hacer esto?

Él solo quiere hacer esto.

¿Y tú como amiga no me dejarás un momento de gloria

para ganarle al Doctor Minyak el certamen?

Es solo un momento.

Pero el orientador de mi cole

ha dicho que sería genial para mí si...

¡Genial para ti!

¿Lo ves? ¡Para ti!

¿Todo tiene que tratarse de ti, Charlotte?

Está bien. Vale.

(IRÓNICO) Lo siento.

Eso espero.

(Música de intriga)

¡Ya hemos vuelto!

"Era un momento, ¿no?"

Y acepto tu reto,

así que... "Ah".

...¿cuál es la apuesta?

"La apuesta es: quién pierda en el Certamen de Ortografía,

hará un viaje en triciclo

desde Buenavista hasta California y volver".

No me esperaba eso. Es una apuesta muy rara.

Pero no voy a perder, así que...

¡trato hecho, Minyak!

"Ah, ¡estupendo!"

"Ya lo verás, Capitán Man, ¡esta vez perderás!"

"Y mientras tú vas a California en triciclo y vuelves, yo haré..."

¡Ja! Iba a decir algo más,

pero no te importa. No.

Bueno, tendré que llamar a la comisión del certamen

y decirles que no voy a competir.

¡No, no, no! ¡No, no, no!

No, no hagas eso.

Pero pensaba que no querías que ganara.

No quiero. No quiere.

Perderás a posta para que yo gane.

Vale. Y puedes ayudarnos a controlar

que Minyak no haga trampas.

Que no haga trampas. ¡Alto, alto, alto!

Tu ortografía es penosa, ¿cómo vas a ganar?

Haré trampas. Y a mogollón.

Ocurrió sin pensarlo,

buscaba un trabajo para después de clase,

y un superhéroe indestructible

me contrató para ser su compañero infatigable.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

(Música animada)

Dilo. ¡Arriba tubo!

¡Eh, mi bota! ¡Ja!

(Música animada)

(Murmullos)

¡Eh!, Trent, Mary,

entráis en 12 segundos. -Gracias.

(ALTAVOCES) "¡Hola, soy Mary Gaperman,

y esta es la cuadragésima segunda edición

del Certamen de Ortografía del Mundo de Buenavista!"

Emitiendo en cuatro, tres, dos...

"Hola, y bienvenidos, soy Trent Overunder,

y esta es la cuadragésima segunda edición

del Certamen de Ortografía ¡del Mundo de Buenavista!"

"Este año tenemos cinco jóvenes

e inteligentes finalistas,

y también, cosa rara, a dos adultos".

"El primero es nuestro querido superhéroe

de Buenavista: Capitán Man".

(Aplausos)

¡Vamos, Capitán Man!

Oh.

Y Charlotte.

"Y nuestro último concursante es el tetracriminal convicto,

el Doctor Horatio T. Minyak".

(Abucheos)

"No se vayan, porque volveremos

después de una breve y pequeña pausa".

Muy bien. ¡Atención todos, volvemos dentro de dos minutos!

(Música de suspense)

Vale. Bien.

Primero hagamos un chequeo de pistas.

De pistas. Adelante.

Bien.

Si queremos que Ray diga "pe", ¿qué empieza por pe?

Eh... "Pomelo". Sí.

Sí. Sí, sí. Sí.

Bien, bien. (ACLARA LA GARGANTA)

(Música de intriga)

Vale, si queremos que Ray diga "hache",

tú sacas un...

Un huevo. ¡Bien!

Bien, tío. Hoy puede que...

Ce...

Ne. Ah.

O... Ka.

Ah.

(Música de intriga)

Hola. Hola.

¿Me das un poco de kétchup?

Para el dedo.

¡No! ¡Largo de aquí, tío!

¿Qué haces chupándote el dedo, tío?

¡Fuera, fuera!

(Música de intriga)

¡Oh! ¡Eh, eh, Piper!

¡Perfecto! Sí, hola.

Eh... ¿Te puedes sentar allí para que Jasper y yo estemos juntos?

No. ¿Qué?

¿No? Jasper y yo queremos estar juntos.

¡No es mi problema!

(AMBOS) (HABLAN A LA VEZ)

¡Atención! ¡Diez segundos, que todo el mundo se siente ya!

(AMBOS) (HABLAN A LA VEZ) -¡Qué me olvides!

¿Qué más te da...? Podemos separarnos.

Podemos separarnos. Vale.

Vale. Vale, podemos separarnos.

Perdón, voy a pasar.

Lo siento.

Lo siento. En cuatro,

tres, dos...

"Ya estamos de vuelta

en el Certamen de Ortografía de Buenavista,

que está a punto de comenzar".

"Exacto, Trent".

"Y como es tradición, la primera palabra

es para la ganadora de la última edición:

Sherlock Paggy".

(Aplausos)

"Es Charlotte Page".

"Como todos los años".

"Bien, Charlotte, la palabra es:

'imbécil'".

"Imbécil".

"Imbécil". (ACLARA LA GARGANTA)

"I, eme, be, e, ce, i, ele". "Imbécil".

"¡Es correcto!"

"Vale, es el turno de Carlos Calderón".

"Carlos, tu palabra es del francés".

Schwoz a Henry y Jasper.

"'Souvenir'". -"Schwoz a Henry y Jasper".

¿Estáis listos para una prueba de sonido?

"Ah, sí". Sí, dale.

De acuerdo. -"Tenemos una oración

a modo de ejemplo, ¿de acuerdo?" -¡Eh!

¡Probando sonido!

"Y lloré y lloré,

hasta que mi madre cedió

y me compró un 'souvenir'

en la gasolinera".

"'Souvenir'". ¡Shhh!

"S, o, u,... Carlos.

efe, ene, i, erre".

"'Souvenir'".

"¡Correcto!"

(IRÓNICO) ¡Oh!

¡Así se hace, Carlos!

"Bien, le toca al Doctor Minyak".

(Abucheos)

Estoy listo.

Eh...

"Estoy listo".

"Genial".

"Tu palabra es:

'prodigioso'".

"Pe, erre, o, de, i,

ge, i, o, ese, o".

"¡Prodigioso!"

¡Ja! ¡Y eso ha sido correcto!

"¡Eh!"

"¡Yo soy el que tiene que decir si es correcto!"

(Música de suspense)

"Es correcto".

(Música de suspense)

"Y ahora, estrenándose con su primera palabra del concurso:

Capitán Man".

(Música animada)

"Palabra del inglés".

"'Hypotenuse'".

"Claro, 'hypotenuse'".

"Similar o parecido a 'medusa'".

"Eh... Creo que en inglés se deletrea..."

Hache.

(Música de intriga)

Eso es "honey". ¿Hache?

"Hache".

I griega.

"I griega".

"Pe"

"Pe". O.

"O". Te.

"Te". "E".

"E".

"Ene".

"Ene". U.

"U". "Ese".

"Ese".

E.

"E".

¡Sí!

"'Hypotenuse'".

"¡Pues eso es correcto!"

¡Oh!

¡Bravo!

"Eme, o, ene, te, a, jota, e".

"Montaje".

"Efe, ele, a, eme, be, e".

"'Flambé'".

¡Oh!

"A, eme, o, eme, i, o".

"Cardamomio".

(RÍE) Un momento.

"Ese, u, be, te, e, erre, efe, u, ge, i, o".

"Subterfugio. Gracias".

(RÍE)

¡Acabo de acertar otra!

(RÍE)

"I,

a,

ele".

"Marsupial".

"Be, ele, a, ese, efe, e, eme, i..."

"¡Oh!"

¡Mal! Ha dicho "o", y la siguiente letra es "a",

así que está mal. Venga, tócale la campana.

¡Que le des!

"Pe, u,

ese, i, ele, a,

ene, i..." ¡Ay!

¡Sí!

"Eme, i, de, a, de".

"Pusilanimidad".

"E". Ene.

"Ene".

"O".

"Y 'o'".

"Crisantemo".

¡Sí!

"Ene, a, u, ge..."

(Música animada)

Tú eres la siguiente.

"Isabella, por favor,

termina la palabra".

"Eh... ¿Cuál era la palabra?"

"Lo siento, pero no podemos refrescarte la memoria".

"Mary".

"Y finalmente, nos hemos quedado

con nuestros tres últimos finalistas finales".

"Ciertamente, Mary".

"Pero dado que han pasado cinco horas

desde que hicimos una pausa,

si alguien quiere visitar el servicio,

ahora sería un buen..."

¡Muero de hambre, dame algo de lo que llevas!

¡No, no! ¿Qué haces? ¡Tío!

No te puedes comer mi manzana.

Ay... Vale, entonces dame el huevo.

No, no, no, ¿estás loca?

A ver, la eme y la hache son letras muy comunes.

¿Qué estás diciendo?

¡Eh, eh!

¡No se grita en el plató!

Sí, bueno, vale. Le pido perdón.

(Música de intriga)

¡Dame algo de comer! ¡No, no!

(AMBOS) (HABLAN A LA VEZ)

(AMBOS) (HABLAN A LA VEZ)

(AMBOS) (HABLAN A LA VEZ)

Venga, acompañadlos a la puerta.

¿Qué? ¡Ah, venga ya!

Este me está quitando mis cosas. ¿En serio?

¡Son mis cosas! ¡Eh! Vale, vale, vale.

¡Eh!, vale, ¿qué pasa aquí? Nos han echado.

¿Qué? ¡Solo quería un huevo! ¡Uno!

(Música de intriga)

Eh... Oye.

¡Eh, eh, eh!

Eh, eh, eh.

Tío, ¿qué haces comiéndote mis cosas?

Creía que te habías ido.

¿Cómo que creías? ¿Qué quieres...? ¿Qué estás...?

¿Has abierto mi yogurt? ¿Por qué has abierto mi yogurt, tío?

Para mojar la zanahoria.

¿Qué? ¿Qué es eso?

¿Qué es eso de ahí? ¿Es azúcar en polvo?

¿Te has comido mi cronut? Sí.

Y tu pera. ¿Qué?

(Música de suspense)

(Música animada)

"Ya estamos aquí otra vez".

(Aplausos)

"Empezamos con siete concursantes, y ahora cuatro han sido derrotados,

están muertos".

"Y solo quedan tres para competir

por el codiciado trofeo..." Venga, Schwoz.

"Muy bien, Charlotte, ve a la tribuna, por favor".

Hola, al habla Schwoz.

¡Oye, Schwoz, tenemos un problema!

¿Qué ha pasado?

¡Jasper ha sido expulsado del plató y...

un tipo se ha comido mi comida!

¿Y ahora cómo vamos a ayudar a Ray

si el muy tonto no sabe deletrear por sí mismo?

Ese es el problema.

Oye, si no podemos ayudar a Ray,

tenemos que hallar el modo de que Minyak pierda.

¡Oh!, ya sé que hacer.

"¿Qué? Dime".

"Dime".

Vale.

Después de que el Doctor Minyak deletree su siguiente palabra,

tú te levantas y recusas la respuesta.

Pero si la deletrea bien, ¿por qué iba a recusarla?

Porque voy cambiar la ortografía de cualquier palabra que deletree.

Pero no puedes cambiar la ortografía de una palabra.

Sí que puedo.

¿Cómo?

Usando Internet.

¿Vas a cambiar la ortografía de una palabra

en todo Internet?

¡Sí, si me dejas que cuelgue el teléfono!

Bien, vale, vale. Adiós.

¡Tú recusa la ortografía!

Entendido, lo haré. Vale, cuelga.

No, cuelga tú primero.

¡Venga ya! "Doctor Minyak".

(Abucheos)

"Muy bien, Doctor Minyak,

palabra del alemán".

"'Zeigeist'".

"'Zeigeist'".

"Zeta, e, i, te, ge, i, ese, te".

"¡'Zeigeist', sí!"

"Correcto".

¡Un momento!

Yo no estoy de acuerdo.

(Música de suspense)

"Eh... El Doctor Minyak la ha deletreado correctamente".

Eh... "Sí".

"Está aquí, en este diccionario de alemán".

Ya, pero...

Internet está mucho más actualizado que los diccionarios de papel,

que están hechos de árboles.

¿No es verdad?

"Está bien".

"Levart, comprueba la ortografía de esa palabra 'online'".

(Música de intriga)

Casi.

Casi.

"Muy bien, la ortografía correcta de Zeigeist es:

zeta, e, i, te, ge, e, i, ese, te, cu".

¿Cu? ¿Cu?

(Murmullos)

¡Sí! (TARAREA)

Ah, sí, no podemos olvidar la cu de la palabra "zeigeist", cu.

"Se ve que nuestro diccionario de papel

está equivocado,

y por tanto, también el Doctor Minyak".

"Exacto, Trent".

"¡Largo de aquí!"

¡Oh, venga ya!

¿Qué clase de concurso es este?

La clase de concurso en el que acabas de perder, Minyak.

(RÍE)

Ya puedes ir preparando el triciclo.

Para ir a California y volver.

(RÍE)

(RÍE) ¡Sí, Minyak!

(Música de suspense)

Sí.

Pues disculpa, Capitán Man, pero tú aún no has ganado aquí.

Si esa niña gana, entonces tú también pierdes,

y tendrás que pedalear conmigo hasta California y volver.

Ah, ¿sí? ¿Cierto?

¡Sí! (RÍE)

"Muy bien, Capitán Man,

tu siguiente palabra es:

'pectoral'".

"Ah, 'pectoral'".

"Vale, sin problema".

"Creo que pectoral se deletrea..." Eh...

Eh... Nada.

(Música de intriga)

(Música de suspense)

"Eh..."

Vale, puedo hacerlo, puedo hacerlo.

"Vale. Eh... Pectoral"

"Bueno, obviamente empieza por pe".

"¿Eh?"

"Seguido de una...

e".

"Y luego una...

ce".

"Luego... Luego..."

¡Vamos!

"Luego una te".

"Eh..."

(Música de suspense)

"O".

"Erre". ¡Solo te quedan dos letras!

¡Eh, no puedes soplarle eso!

"Se lo permito".

"Y las dos últimas letras de 'pectoral' son..."

(Música de suspense)

"A".

(Música de suspense)

(Música suave)

"¡Sí, sí!"

"¡Yuju!"

"¡Yuju!"

(Música animada)

"¡Sí!"

"¡Lo conseguí!"

"Uve doble".

¿Eh? "¡No!"

Ay...

"Mal".

"Eres Capitán Mal".

Charlotte paga.

(Murmullos)

"Muy bien, Charlotte,

si consigues deletrear 'pectoral',

habrás ganado".

"Pe, e, ce, te, o, erre, a, ele. Pectoral".

"¡Oh!". -"¡Correcto!"

(Música animada)

¡Qué bonito!

"¡Gracias!"

Bueno.

Capitán Man...

¡Oh! ¡Yuju! ¡Sí!

Eres un buen tío...

que tendrá que pedalear en un triciclo

hasta California y volver.

¡Bah! Hiciste una apuesta.

Sí, pero...

Minyak no lo va hacer tampoco,

¿verdad?

¡Vamos a California!

(Música de animada)

Vaya, esto es ridículo.

(Claxon)

¡Oye!

¡Cierra el pico!

(Música animada)

(Música animada)