Dedos verdes

(Música animada)

Eh.

Eh.

Mamá. Mamá.

¿Qué? ¿Qué?

Ah...

Tengo que ir a currar,

pero no me siento muy bien. ¿Queda zumo de naranja?

Creo que se acabó.

(TOSEN)

Estamos todos malos. Bueno...

-No. Yo estoy bien.

No estoy malo y me voy a jugar el torneo de "pádminton".

¿Qué es eso de "pádminton"?

Es un torneo de bádminton, pero solo para padres.

Así que, mamá no puede jugar. -A mamá le da igual.

-Mama, ya estoy.

-Oh, cielo, venga. Has estado mala toda la noche, no puedes ir.

(GRITA)

Ya, pero no.

Henry, por favor, dile a mamá lo importante que es el Glozella.

Es muy importante. ¿Qué es el Glozella?

Es un festival de música enorme y se hace en Buenavista este año,

y Glozel lo presenta, y me encanta la música y Glozel, así que voy a ir.

-Piper, lo siento, pero está demasiado enferma

para ir al Glozella. -¡Mamá!

-Y tú también lo estás para jugar al tenis de frikis.

-¡Mujer!

-Y tú lo estás para ir a trabajar. Venga ya.

Mi jefe espera de mí una intensa jornada laboral

y estás diciendo... que me quede en casa...

y me lo tome con calma.

Sí.

Vale.

Voy a... Tengo que llamar a mi jefe para decirle que no voy.

Suelo hacer mis llamadas ahí fuera.

En el porche.

A solas. Vale.

(Música animada)

(TOSE) Hola, Ray. Ray.

Hola. Tenías que estar ya aquí, ¿por qué no estás?

Estoy malo, no puedo ir a trabajar.

¿Estás en el hospital?

Ah... No estoy en el hospital, pero no me encuentro muy...

Henry, combatimos el crimen y como los delincuentes

no van a faltar al trabajo por estar enfermos,

tampoco nosotros podemos faltar. Dime que estás de camino.

Ray. ¿Cuándo he faltado yo a currar?

Vale, eso no es justo. ¿Por qué no lo es?

Porque tú eres indestructible desde los ocho años.

No puedes enfermar.

Exacto. Entonces, aprende de mí.

¿Qué? Oye, mi madre no me deja ir a trabajar, así que...

¿Tu madre? Sí.

¿Quieres que hable con ella? Vale, estaré allí en 10 minutos.

(Música animada)

Sí.

Oh, sí.

Me gusta. Miradme.

(TOSE)

Hola, chicos. (TODOS) Hola, Henry.

(ESTORNUDA) No estornudes.

Eh, ¿enferma también?

No, es que me gusta coleccionar pañuelos con mocos.

Qué asco.

Hola a todo el mundo. (TODOS) Hola.

¿Qué hay, Schwartz? Como cada sábado por la mañana.

Mirad lo que os traigo, cupcakes.

¡Mola! Vaya.

(TOSE)

Eh, Henry, ¿puedes pillarme uno? Sí, claro.

(GRITA)

Demonios, Schwartz. ¡Ah! Los cupcakes.

No pasa nada.

Pero ¿qué le pasa a este? No lo sé.

(TOSE) Está un poco...

Ay. ¿Tendré que oírte toser todo el día?

(TOSE)

¿Sabéis que toda mi familia está mala?

No. Jasper, ¿cómo estás tú?

Genial. Algo cansado por tener que sujetarse esto.

Sube.

Hola.

Decidme, ¿alguno de vosotros ha entrado recientemente

en mi querido laboratorio de ciencias?

Pues claro.

Nos mandaste allí a mí, a Charlotte y a Jasper el jueves.

Para etiquetar tus encantadores.

Muy bien. Entonces, creo que he hecho algo malo.

¿Algo como qué?

Bueno, ya sabéis que siempre he querido ser famoso

por curar alguna enfermedad terrible. (TODOS) Sigue.

-Así que, pensé que el modo más rápido de hallar una cura

era crear mi propia enfermedad terrible.

(AMBOS) ¿Qué? Ay, típico de Schwartz.

Espera, espera.

¿Estás diciendo que crees que tenemos

la enfermedad que has creado? Bueno...

Eso ni siquiera lo sabes.

Podría ser solo un resfriado o la gripe o solo caspa.

Sí, no puedes saber si están enfermos. No eres médico.

Sé muy bien de lo que estoy hablando.

Mirad los dedos meñiques de verde.

Ah, sí. ¿Por qué están verdes?

Es uno de los síntomas de la enfermedad.

(GRITA) Los míos también están verdes.

Déjame ver.

(Sonido electrónico)

Sí, los dos tenéis la enfermedad.

¡Genial!

¿Y qué pasa con Jasper? Estuvo con nosotros.

Tocó tus decantadores.

¿Él no tiene la enfermedad? Déjame que lo chequee.

(RÍE)

Jasper está limpio. No la tiene.

Pero si nosotros la tenemos, ¿por qué él no?

No sé por qué no la tiene. Debería.

Mi enfermedad es muy contagiosa.

Muy bien, ¿y qué porras hacemos ahora?

Sí, ¿qué pasa con mi familia? Yo te responderé.

Schwartz, será mejor que encuentres una cura

para tu estúpida enfermedad. Está bien.

Hasta entonces, Henry, como ambos podéis contagiarla,

tú y Charlotte estaréis en cuarentena

en tu casa con tu familia. (TOSE)

¿Qué es una cuarentena?

Significa que no pueden salir de casa

para no propagar la enfermedad

y contagiar a la gente sana de Buenavista.

Pero ¿y qué pasa contigo? (RÍE)

No te preocupes por mí.

El viejo Ray es indestructible, lo que significa...

que no puedo enfermar.

(GRITA)

No sé nada.

(GRITA)

Pero ¿qué?

¿Qué?

Ocurrió sin pensarlo.

Buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe indestructible me contrató

para ser su compañero infalible.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

(Sintonía "Henry Danger")

Dilo. Arriba tubo.

Eh, mi bota. ¡Ja!

(TOSEN)

¿Quieres dejar ya de rascarte y quejarte?

Sí, nosotros estamos igual que tú.

No lo entendéis, mi cabeza es...

está a punto de estallar. Se llama dolor de cabeza.

(SE QUEJA) Pues no me gusta.

Vale, ¿cómo vais, familia?

¿Que cómo vamos?

Mira nuestros dedos.

(GRITA)

No hay nada de qué preocuparse.

No lo entiendo. Soy indestructible.

¿Cómo he podido pillar tu molesta enfermedad?

Supongo que soy muy bueno creando enfermedades realmente molestas.

(TOSE)

¿Seguro que no nos vamos a morir?

Por supuesto. Por lo menos no

hasta que se os pongan todos los dedos verdes.

¿Qué? ¿Entonces moriremos?

¿Queréis hacer el favor de entrar de una vez

para que pueda ponerme a trabajar en la cura?

Espera, pero y si los padres de Henry deciden salir de casa.

Nos preocupéis, he traído a Bork para guardar la puerta.

(TODOS) Hola, Bork. (GRUÑE)

Bork, ven y ayúdame a salir de aquí.

(GRITA)

Gracias.

(TOSEN)

Hola. Hola, Henry.

-Hola. -Oh, Dios mío.

¿Charlotte también está enferma?

Sí. Y mi jefe.

Es cierto, pero...

pero no estoy tan mal como para no fijarme en...

(TOSE)

Mis pastillas. Ay, mis pastillas.

(GRITA) Mira, cariño.

A ellos también se les están poniendo los dedos verdes.

-Sí, por eso nos vamos a ir todos al médico.

No puede. No podemos.

Vale, vale, vale.

Mamá, papá, Piper, este es... Soy el doctor Schwarmalensen.

Sí, eso. Es de...

Del ministerio de salud del condado de Buenavista.

Exacto. Lo siento, pero debo ponerles en cuarentena.

-En cuarentena. -Sí, verás, pequeñina.

Cuando a la gente le duele la tripita, a veces tiene...

-¿Quiere dejar de hablarme como si fuera tonta?

Lo que quiere decir es que tenemos que quedarnos aquí,

hasta que diga que estamos curados.

Sí, eso es.

-Vale. Lo siento, doctor estupidesend,

pero no pienso ir a ningún médico

y no voy a quedarme metida en casa todo el día.

-Piper. -Me voy al Glozella.

(TODOS) ¡No, no, no! Por favor, no.

(GRUÑE)

He decidido quedarme. (GRUÑE)

Vale, no quiero ofender a nadie,

pero no veo por qué no podemos ir a nuestro propio médico.

-¡No!

Si salen y entran en contacto con otras personas,

podrían contagiar a toda la ciudad de Buenavista.

Sí, mamá, somos contagiosos.

No podemos poner en riesgo a otras personas.

Eh.

¿A dónde ha ido la niña desagradable?

Ha salido por detrás. Tenemos que detenerla.

(TOSE) ¡Piper!

¡Eh, basta! Bájame ahora mismo.

Déjame en paz, Frankenstein.

-Sí.

Creo que ya se habrán dado cuenta

que escapar de aquí es bastante difícil.

Nos vemos pronto.

(GRUÑE)

(TOSEN)

(RÍE)

Eh, Schwartz, no entiendo lo que estás haciendo.

Sí, ya lo sé.

¿Puedes explicarme lo que estás haciendo?

Vale. Te estoy examinando para averiguar

por qué tú no has enfermado y de ese modo podré hallar la cura.

Ah, vale, ya lo entiendo.

Sí, porque te lo he dado muy mascadito.

Bien.

Ahora tengo que sacarte un poco de sangre para examinarla.

Pues vale.

Puede que esto te duela un montón.

(GRITA) ¿Cómo que puede que...?

¿Te ha dolido? Sí, un montón.

Bien.

Ahora te sacaré un poquito de sangre.

Para, para.

(GRITA)

Bien, ya tengo cuatro litros de sangre.

Y ahora...

¿Qué? ¿Qué estás haciendo ahora?

Estoy vertiendo un poco de tu sangre en este fluido "plasmiótico" y...

si es inflamable...

tendremos la cura.

¡Inflamable! ¡Funciona!

¿Ahora puedes hacer una cura para Henry y los demás colegas?

Bueno. Con cuatro litros de sangre...

puedo hacer una cura para... dos personas.

Pero tenemos que curar a seis personas.

Sí, voy a necesitar mucha más sangre.

Pero ya me has sacado cuatro litros.

No creo que mi cuerpo pueda dar mucha más sangre.

Eh, ¿quién es el médico aquí?

Nadie. Cierto.

Toma.

Cómete este filete, anda.

(TOSE)

(SE QUEJA)

¡Dios! Me duele todo.

(SE QUEJA)

Qué malito estoy y qué poco me quejo.

(SE QUEJA)

(GRITA)

(GRITA)

Char, Charlotte.

Charlotte.

Mira mis dedos.

(GRITA)

(GRITA)

(GRITA)

¿Sí? Schwartz al aparato.

Hola. Hola, Henry.

Ya casi tengo la cura,

pero necesito un poquito más de sangre de Jasper.

¡No!

Ya no tengo más a sangre.

Oye, por favor, date prisa.

¿Qué? ¿Se te ha caído teléfono?

¿Se te ha roto la pantalla?

¡Ay!

Vale, Jasper. ¿Ahora qué?

Sintiéndolo mucho, necesito un poquito más de sangre.

Pero es que no creo que pueda darte más sangre.

Seguro que tienes más.

¿Qué estás haciendo?

Estrujarte para que salga más sangre. ¿Qué?

Vamos. Tengo que ir al baño.

Vamos. Creo que está funcionando.

Eso es. No funciona.

(GRITA) No seas tímido.

(SE QUEJA)

(TOSE)

(TOSE)

(TOSE)

(GRUÑE)

Ray.

Ray.

Ray.

Cállate. Ray.

Ray, escucha.

No puedes comerte eso. Estás enfermo.

Pero tengo mucha hambre, tengo que comer algo.

¿Eh?

¿Qué le pasa a mi boca? ¿Qué le pasa a mi boca?

Escucha. Escucha, amigo.

Escucha, escucha. Schwartz me dijo...

que uno de los últimos síntomas de esta enfermedad...

es la rigidez de mandíbula. ¿Rigidez de mandíbula?

No.

Rigidez de mandíbula.

He dicho eso, es lo que he dicho. Ah, sí.

Por eso no puedes abrir la boca.

Pero tengo mucha hambre.

Pues no puedes comer, si no puedes abrir la boca, tío.

Sí que puedo. Yo puedo.

Soy especial.

(GRITA)

(LLORA) Quiero pollito.

Quiero pollito.

Adelante. (TODOS) Adelante.

(TOSEN)

Hola. ¿Qué tal estáis todos?

Genial. Bien, mirad esto.

Traigo la cura.

Aquí está la...

(GRITA) Se ha destrozado.

Mi cura se ha destrozado.

¡La necesito, la necesito!

(RÍE)

Quieto. Era una broma.

Pero qué demonios. (RÍE)

Os lo habéis tragado todos.

¿Veis esto? Aquí está la de verdad.

Eso es. Hay un tubo para cada uno.

Sí, sí, bebéoslo todo y decidle adiós a la enfermedad.

(GRITAN)

¿Y ahora?

¿Qué va a pasar?

Bueno, ahora podríais empezar a tener convulsiones o espasmos,

pero podría tardar unos minutos en...

Ahí va.

(GRITAN)

¿Qué?

¿Ha funcionado?

(Música suave)

¡Mis dedos!

Ya... no están verdes.

(RÍE) Puedo mover la mandíbula otra vez, tío.

¿Cómo se encuentra?

Creo que estoy bien. -Sí, y yo también.

No le he preguntado usted.

Vale, mamá y papá,

¿quién de vosotros me va a llevar al Glozella?

-¿Después de lo mal que lo hemos pasado hoy?

-¿Estás loca? -No te vamos a llevar al Glozella.

-Vale, entonces, conduciré yo.

-No, espera.

-Vamos. -Piper.

-Piper, vuelve aquí. Piper, no puedes hacerlo.

-Eres muy pequeña para conducir. -Adiós.

(Música suave)

¡Uf! Qué locura de día.

Ey, vamos a hablar fuera.

No. Que sí, ven.

Vamos. Salgamos fuera.

(Conversaciones superpuestas)

Esto me da mala espina. Bork, una ayudita.

¿Por qué estáis...? ¡No!

No, esto me pone muy nervioso.

Tengo que ponerme el cinturón.