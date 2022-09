Danger y Thunder 2ª Parte

Anteriormente en "Henry Danger"...

(TELEVISIÓN) "¿El doctor Minyak ha escapado?".

"¡Maldición!".

Hay una oleada de crímenes en Buenavista y voy a ir a ayudar.

Hemos venido...

a la reunión.

-De los principales delincuentes de Buenavista, ¿eh?

-¡Bien,

la reunión puede empezar!

-El chico que está ayudando al Bebé...

-Vale.

-... es mi hermano gemelo Max.

¡No fastidies! ¿En serio?

Sí. ¿Seguro que no tienes miedo?

Sí. Si lo tienes,

puedes abra... ¡Que no tengo!

Vale.

(Música acción)

Chicos, seguid sonriendo para que Charlotte y Schwoz

puedan ver lo que estamos viendo nosotros.

Ya, pero Jeff el Tontorrón cree que le estoy sonriendo a él.

¿Qué?

(RÍE)

Seguid sonriendo y siendo canadienses.

Bueno, Bebé, ¿cómo es que no estás muerto?

-Sí, todos oímos que la última vez que te enfrentaste a Capitán Man,

él y Kid Danger te arrojaron a tu pozo sin fondo de pelotas.

(ASIENTEN) -¿Cómo salió de allí?

-¡Está bien!

Os contaré lo que pasó.

¡Max!

¿Quieres sujetar un momento mi leche?

-Oh... ¡Sí!

Estaba deseándolo.

-Fue horrible.

Me lanzaron a cientos de metros a lo más profundo de la Tierra.

¡Cubierto de pelotas de plástico!

(CARRASPEA) ¿Y cómo lograste salir de allí? ¿Eh?

Lo conseguí con mis manos desnudas, arañando, agarrándome metro a metro.

Y, por fin, llegué hasta la superficie de la Tierra.

(Música misterio)

(HACE ESFUERZOS)

(GRITA) (GRITAN)

¡He salido! ¡Soy libre! ¡Soy libre!

(RÍE)

¡Hola, solecito!

¡Hola, Capitán Man y Kid Danger!

¡Os encontraré...

y sufriréis mi venganza!

¡Sí!

¡Necios!

Y ahora...

es la hora del Bebé.

(Música tensión)

¿Sí? Habla.

-¿Aquí va a haber postre o... no?

¡No habéis venido a comer en esta reunión!

¡Esto es por nosotros!

¡Si combinamos nuestros poderes

podemos destruir a Capitán Man y Kid Danger!

Y luego... ¡nada podrá detenernos!

(ASIENTEN) -¡Ah!

¡Ya era hora! -Estoy cansado de que me detengan.

O... O...

Eh... Tal vez podríamos decidir volvernos buenos, ¿eh?

¡Claro! Eh... Podemos convertirnos en gente buena

y no volver a cometer delitos, ¿eh?

Y reciclar, y portarnos bien con nuestros padres.

No creo que sea tan difícil... Es un plan muy sólido.

(HABLAN A LA VEZ) -¡No!

(HABLAN A LA VEZ) -¡Ya basta!

Max, diles lo que hay que hacer.

-Muy bien, atendedme. Si tenéis alguna idea

de cómo destruir a Capitán Man y a Kid Danger, por favor,

salid a la pizarra y uníos al Bebé. -¡Bien!

-¡Sí! -¡Muy bien!

-¡Vamos, vamos!

-Yo tengo una idea muy interesante. -¿Y qué hacemos ahora?

Eh... Tú habla con tu hermano y averigua qué hace aquí.

Kid, tú ven conmigo.

Vale. Bien.

-Bueno, ¿qué proponéis? -Venga, decid algo.

¡Propuestas, propuestas!

-¿Puedo hablar contigo? ¿Eh?

-Claro, muchacha.

Oye, ¿cómo de a menudo limpiáis esas máscaras?

Porque seguro que deben acabar oliendo muy mal...

¿Qué estas haciendo aquí, Phoebe?

-¡Te dije que venía a Buenavista! ¿Qué haces tú aquí?

-Bueno, quería robar ese aparato genial del doctor Minyak.

¿Cuál? ¿El hamburguesador? -¡El heliómetro!

-Max, será mejor que te vayas,

esta habitación está llena de lo peorcito del mundo malvado.

-Tú estás aquí.

(SUSPIRA) Ya, pero hay venido de incógnito

con Capitán Man y Kid Dange... ¡Ah!

-¿Capitán Man y Kid Danger están presentes?

-¡No! ¡No, no, no, no, no! Max, no se lo digas a nadie. No se...

(SUSPIRA)

-¡Hola!

Soy Jeff.

¿Quieres un trozo de tarta?

(MASTICA RUIDOSAMENTE)

¡Eh!

¡Has congelado mi tarta!

(Música acción)

(TECLEA) "¡Oh, por favor! Todo el mundo sabe que Stephanie

es una mentirosa total. No le hagas ni caso".

Carita sonriente, pulgar arriba, taco, taco,

un montón de mierda sonriente.

¡Enviar!

Eh, Jasper, ¿cómo va mi vida social?

Bueno, Emma va a dar una fiesta de sushi este sábado

y quiere invitar a Steven para rallar al patinador buenorro,

pero le da miedo pedírselo.

Uhm... No importa, mándale un mensaje a Steven

e invítalo a la fiesta de Emma. Voy.

Steven...

Steven...

Steven...

Steven... ¡Ah, lo tengo!

(GRITA) ¿Qué?

¡Se me han metido espaguetis en la nariz!

Sé lo que es.

(TECLEA) "Steven, yo soy Piper.

Emma va a dar una fiesta de sushi este sábado. Deberías venir".

¿Qué estás haciendo?

Intento comer espaguetis.

¡Oh! Steven dice que gracias

y que irá a la fiesta de Emma después de su ensayo con el grupo.

¡Ah!

(GRITA)

¿Ensayo con el grupo?

¿A qué Steven has invitado a la fiesta?

A...

¡Steven el Mocos!

¡Tío! ¡No quería que invitaras a Steven el Mocos,

quería que invitaras a Steven el Guapo!

¡Pues haberlo dicho antes! (GRITA)

¡No puedes invitar a Steven el Mocos a la fiesta de Emma!

¿Por qué no? ¡Porque está lleno de mocos!

(SUSPIRA)

¡Oh, oh! ¿Quién me ha escrito?

Emma. Dice: "Piper, Steven el Mocos acaba de 'twitflashearme'

y me ha dicho que lo has invitado a mi fiesta.

Todos nuestros amigos están mosqueados.

¡Me has fastidiado la vida!".

¡Oh, madre mía, todo el mundo va a odiarme!

No te va a odiar...

(Mensajes)

¿Quién escribe ahora?

Eh... Todo el mundo.

Vale, ¿qué es lo que dicen?

Que te odian.

¡Jasper!

(GRITA)

(FORCEJEAN)

(Música acción)

Muy bien, ¿qué tal si capturamos a Capitán Man

y a Kid Danger y los tiramos por el Gran Cañón?

(HABLAN A LA VEZ) -¿Por la parte de Arizona o de Utah?

-Y luego llenaremos todo el Gran Cañón de barro.

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

-¡Hay como 75 razones por las que ese plan es estúpido!

(HABLAN A LA VEZ)

-¡Eh!

Tenemos un problema. Ahora no, tengo que escuchar esto.

-¡... para poder llenar de barro un cañón de ese tamaño!

-¡Oh! ¡Será posible! -O podemos volver al pasado,

al momento en el que el Gran Cañón era mucho más pequeño.

-¡Oh, por favor!

¿Es que todo lo tuyo tiene que ver con viajar en el tiempo?

-Por algo soy el Agitador del Tiempo, ¿vale?

(HABLAN A LA VEZ)

-¿Qué quieres, chico?

Estoy ocupado.

-¿Ocupado?

Dejará de estarlo cuando vea que han venido

unos viejos amigos suyos. -¡No, no, no, no lo hagas!

(TODOS) ¡Oh!

(GRUÑEN)

-¡Son Capitán Man y Kid Danger!

-¡Vaya, vaya!

Dame la vuelta y cámbiame el pañal.

¡Hola!

El tiempo se ha acabado... para vosotros.

-¡Voy a hacerles probar mi heliómetro!

(GRITA) -¡Ah!

(TODOS) ¡Oh!

(GRITA)

¡El tercer muchacho me lo quitó de la mano de una patada!

-¡No soy un muchacho!

(TODOS) ¡Oh!

-¡Ni siquiera soy canadiense!

(TODOS) ¡Oh!

Muy bien, villanos, todos al suelo y con las manos en la espalda.

(Música tensión)

¡Levántate, Jeff! -¡Nos estás dejando en evidencia!

Bueno...

(RÍE)

Me voy a terminar este pequeño bol de lentejas.

(TODOS) ¡Oh!

-¿Quién ha apagado la luz?

Kid Danger, coge a Phoebe y salid de aquí, yo los entretendré.

¡No pienso dejarte! Queremos luchar.

¡No, son demasiados!

(HABLAN A LA VEZ) ¡Que alguien entre ahí!

-Pero ¿qué pasa con Max?

¡Que os vayáis! ¡Kid, es una orden!

Vamos. ¡Ah!

(RÍE)

¡Bu! ¡Ay, madre!

-¡Oh, vaya! ¡Dame eso!

(RÍE)

(TARAREA)

¡Oh!

(RÍEN) (GRITA)

¡No tiene gracia!

¡Lo digo en serio, bájame ahora mismo!

¡Vale, seguid!

¡Vamos, reíros!

¿Esto es todo? ¿Esto es lo peor que podéis hacer?

(RÍEN)

(Bocina de tren)

Vale, esto es mucho peor.

(Música acción)

Está bien, baby. ¡Bebé!

Quiero saber por qué me has metido en este bloque de cemento

y por qué estamos en el techo de un tren.

Primero, porque te odiamos.

-Y queremos que desaparezcas de una vez.

-Bueno, yo estoy aquí solo para sujetar el heliómetro.

-Eh, no se te ocurra tocarlo.

-Solo quería sujetarlo. -Vale, pues no puede ser.

(HABLAN A LA VEZ)

-Silencio.

Bien, capitán Man, exactamente en 42 minutos

el "chacachá" del tren pasará exactamente por el nuevo puente

del río Handy.

-Y justo en ese momento te tiraremos del tren...

-Hasta el fondo del río Handy.

¿Y qué? Soy indestructible, eso no me hará nada.

Lo sabemos, así que pásalo bien durante toda la eternidad

en el fondo del río.

-Esperemos que te guste el pescado.

-Y la caquita de pescado.

(RÍEN)

-Cagón. -Escoria.

-Guapo.

Bueno, miradlo.

(Música tensión)

Henry, date prisa, tenemos que encontrar a Ray.

Lo estoy intentando.

Se mueve, y muy rápido, a unos 100 km/h.

A lo mejor es que va en un coche.

Imposible, marcha en paralelo a la línea de ferrocarril

de Buena Vista, y no se puede conducir por unas vías,

así que ¿cómo es posible que vaya tan rápido?

Responde tú a esa.

A lo mejor es que va en el tren.

Oh, lo siento, es que no he podido oír bien lo que has dicho

porque con el ruido...

¡Eh, Swass!

Creo que Ray va en el tren. Ya, ya.

Puede que vaya en el tren. Aja.

Lo siento muchísimo...

(HABLAN A LA VEZ)

¡A mí también me gusta el sushi, déjame!

¿Dónde está Piper?

-Ahí está, con ese cono en la cabeza.

-¿Qué es lo que ocurre?

-¡Que tú has invitado a Steven el Mocos a mi fiesta de sushi,

y ahora todo el mundo ha cancelado! -Y hemos venido aquí

a expresarte nuestra indignación. -Físicamente.

(GRITAN)

¡No, no, no, alto!

No ha sido culpa de Piper, tiene cuello de texto,

y no puede usar el móvil.

He sido yo el que he escrito ese mensaje en su lugar,

¿de acuerdo? Tengo la culpa de que Steven el Mocos

haya sido invitado a tu fiesta,

así que si os queréis enfadar con alguien, hacedlo conmigo.

¡A por él!

(GRITAN)

¡Socorro!

(Música acción)

(CON ESFUERZO) ¡Ay, ay!

¡Eh! ¿qué haces tocándome?

-Sí, es que... ¿Es un pañal de verdad?

-Sí, ¿por qué?

¿Quieres cambiarme?

-No. -Buena respuesta.

Allí está el puente, sí.

Pst.

(SUSURRA) Ven aquí.

¿Qué es lo que quiere?

Tengo que sonarme la nariz. Pues te aguantas.

Tú eres Max Thunderman, ¿verdad?

El hermano de Phoebe, el hijo de Thunderman.

¿Y qué si lo soy?

¿Cómo te has podido unir a esos maníacos del mal?

Verás...

Porque quiero eso.

¿El pañal del Bebé?

No, qué asco, no.

El heliómetro. ¿Por qué?

Porque mola y lo quiero.

Pues por lo menos podrías sonarme la nariz.

¿Con qué...? Suéname los mocos, tío,

por el amor de Dios. Está bien.

-¡Escuchad, ese es el tren de Buena Vista!

-¡Lo veo, veo al capitán Man!

-¿Dónde está? ¡Está encima del tren!

¿Y qué hace?

Creo que mi hermano Max le está...

Sonando la nariz.

-Oh, mira qué amable.

Ah, vale.

Voy a bajar ahora. Charlotte, pásame el anclaje.

Gracias. Yo bajaré contigo.

De acuerdo, tú solo agárrate a mí.

Y aprieta bien, pero bien, bien, bien fuerte.

De acuerdo. ¡Esperad!

Tenemos otro anclaje y cuerda para Phoebe que puede utilizar.

Ah, gracias.

Sí, gracias, Charlotte.

Vale.

(Música acción)

¡Ya estamos situados encima del tren, saltad!

¡Saltad!

(GRITAN)

Sí, mirad quién está ahora en el tren.

Nosotros.

-¡Rayos y truenos!

Ese estúpido chico otra vez. Exacto.

Digo... No soy estúpido, pero soy yo.

Danger, ¿y Phoebe? -No te metas, Max.

Venga, haz eso del aliento glaciar. Encantada.

¿Qué?

¿Qué ha pasado? ¡No ha funcionado!

El tren va muy rápido, supongo que el viento es demasiado fuerte.

¡Chicos, cuidado!

¡El heliómetro!

(Música tensión)

¡Seguridad!

-¡Vamos, suéltame, suéltame!

(FORCEJEAN)

Oh, oh, de pronto han aparecido más malos.

¿Estás segura de que son malos?

Bueno, dos de ellos intentan romperle una pierna a Phoebe,

y otro está intentando comerse el brazo de Henry,

así que no me parecen superbuenos.

¿De qué vais? Sois superraros. ¡No les hagáis daño!

¡Sí, hacedles daño, me encanta!

-¡Suéltame!

-¡Mi pierna no se dobla por ahí!

-Toma, abre este maletín.

¿Granadas-man? De Swartz.

Marca 1, 2, 3, 9.

¡Venga...!

¿Eh, cómo voy a ir al baño?

¡Daos prisa, voy a reventar!

(Música tensión)

¡Kid Danger!

Mete eso aquí, tira para atrás de esto,

y dispárale a Ray.

¿Te has vuelto loco? ¡Sí, hazlo!

(Música tensión)

¡Charlotte! ¿Qué?

No falles.

(Música acción)

¿Qué es eso?

(GRITAN)

¡Ostras, tío!

¿Eh, qué ha explotado?

¡Capitán Man!

¿Qué ha pasado? -¿A dónde ha ido?

-Parece que el capitán Man ha explotado.

-¡Ding dong, el capi ha muerto!

(RÍEN)

-¡Sí, Buena Vista es nuestra!

(RÍEN)

¡Capitán Man! Uy, lo siento, Kid, está muerto,

y eso le dificulta mucho venir a ayudarte ahora.

O a lo mejor eres demasiado necio para darse cuenta

que es un nuevo día en Buena Vista,

porque nadie tiene que preocuparse de capitán...

¡Bebé, es tu hora de la siesta!

¡No, espera, espera, ya me he echado la siesta después de comer!

(GRITA)

-¡Pero qué incómodo es esto!

-No os pongáis nerviosos,

somos seis valientes contra tres superhéroes acabados.

(GRITA)

-Vale, ahora somos cinco contra tres.

(FORCEJEAN)

(Música acción)

(RÍE)

Buen trabajo, Kid Danger.

Señorita Thunderman...

Sí...

(RÍE) ¡Lo conseguimos!

Vaya, ¿qué os parece? Buen trabajo a todos.

¿Sabes qué, Max? No habríamos tenido problemas

si no nos hubieras descubierto. Exacto, Max.

-Bueno, he dicho que lo sentía.

No lo has dicho.

¿Ah, no? -No lo has hecho.

Pero oye, no te preocupes, Kid Danger y yo te perdonamos.

¿Qué, le perdonáis y ya está?

Sin duda. Claro.

¿Lo ves? Son guays.

Ah, sí. Molamos cantidad.

Bueno, vamos a llevar a Phoebe a casa en nuestro helicóptero.

¿Tú también quieres venir?

¿En serio? Pero después de todo lo que he hecho,

¿seguís queriendo llevarme a casa?

Por supuesto. Oh, sí.

¡Sí!

(GRITA) ¡Phoebe!

-¡Eh, Max! ¿Qué tal lo llevas?

-Me estoy despeinando con este viento.

(RÍEN)

¡Un pájaro!