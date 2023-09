Danger y Thunder 1ª Parte

"Bueno, una vez más, Buenavista está en deuda

con Capitán Man y Kid Danger".

"Quieto, niño mimado". "¡Oh!".

"¡Muere, basura alienígena!".

"Capitán Man y Kid Danger

han capturado al Agitador del Tiempo".

-"Dale cera al guapo". -"¡Oh!".

(GRITAN)

"¡Ay!". -"Según la Policía de Buenavista,

un loco ha entrado en una pajarería...".

-"Por suerte, Capitán Man...".

(GRITA)

-"Una vez más, la ciudad de Buenavista

debe darte las gracias, Capitán Man". (VITOREAN)

"Yo también he participado".

"Ahora está a salvo". (VITOREAN)

"Capitán Man y Kid Danger acaban de capturar

a los bandidos del grafiti conocidos como los Perros de Pared".

(GRITAN)

"Hago entrega de estas medallas de reconocimiento al valor

y al servicio a la comunidad a Capitán Man y a Kid Danger".

-No, lo siento, mis padres no volverán en unos días.

Se han llevado a Billy, Nora y Chloe a Alucinandia.

No, no, no, es el tercer lugar más divertido de la Tierra.

Vale, adiós.

(SUSPIRA)

-¿A dónde vas?

-¿Qué quieres decir?

-¿Te confunde la pregunta "a dónde vas"?

-Eh... Me voy a casa de Cherry.

-¡Hm! Creía que Cherry estaba con gripe.

-Así es.

Y por eso voy a llevarle este... caldito de pollo.

-¿Has metido el caldito en una maleta?

-Sí, Max.

Eso es lo que la gente amable hace cuando un amigo está enfermo,

llena la maleta de caldito de pollo y se lo lleva,

lo cual sabrías si fueras buena persona. Ah.

¡Max!

-Caldito de camiseta de pijama.

(SUSPIRA) -Vale, ¿quieres saber a dónde voy?

-Claro. -Ven conmigo.

-Sabía que no había caldito.

-"Capitán Man y Kid Danger,

¿a cuántos criminales os habéis enfrentado

desde que esta inesperada oleada de crímenes asola Buenavista?".

"Ah, la verdad, no lo sé". "Un montón.

Estoy agotado". ¿Por qué me enseñas esto?

-¡Shh!

-"¿Y creéis que la situación está empeorando o...? ¡Ah!".

-"¡Ah!". "Oh, no, otra vez".

(GRITAN)

"Se acabó. Aquí tiene.

Espere".

"¿Cuál ha sido vuestra reacción al saber que el doctor Minyak

ha recuperado la memoria

y ha escapado de la prisión de Buenavista?".

"¿Qué?". "¿El doctor Minyak se ha escapado?".

"¡Maldición!". "¡Oh, venga, vámonos ya!".

"¡Cómo odio las oleadas de crímenes!".

¡Vaya! (SUSPIRA)

-¿El doctor Minyak se ha fugado de la prisión?

-Sabía que te molaría. -Eh...

Claro, el inventor del heliómetro. -¿Qué es el heliómetro?

-Un dispositivo que transforma temporalmente

las moléculas de oxígeno de una persona en helio,

así que puedes flotar en el aire

y se te pone una voz de pito que da risa. (RÍE)

-Tú ya tienes poderes para levantar a la gente del suelo.

-Ya, pero el heliómetro puede levantar coches, edificios...

Bueno, casi todo. Con un aparato como ese,

podría conquistar el mundo entero. -¿Y luego qué, Max?

Si pudieras conquistar el mundo entero, ¿qué harías?

-Eh... Nada, porque todo el mundo haría las cosas por mí.

-Bueno, escucha. Hay una oleada de crímenes

en Buenavista y voy a ir a ayudar.

-De acuerdo, pues, entonces, supongo que tendré que llamar

a nuestros papis para decirles que te vas de casa

sin su permiso, con lo cual, te la vas a cargar.

¡Oh!

Vale, bájame. -Lo haré, en cuanto que me prometas

que no les dirás ni a nuestros padres ni a nadie que me he ido. ¡Ah!

Bájame. -Lo haré después de que tú me bajes.

(SUSPIRA) -Está bien, a la de tres nos bajamos a la vez.

-Vale. -Uno.

-Dos. (AMBOS) Tres.

¡Ah!

Vale, esto me ha dolido.

(SE BURLA) -Pues a mí no.

¡Ay, madre, qué dolor más grande!

¡Oh!

(Música)

Oye, si tú fueras el doctor Minyak y acabaras de fugarte de la prisión,

¿dónde te esconderías? No lo sé. ¿En la pizzería Omar?

¿Por qué en la pizzería Omar? Porque hacen buenas pizzas.

¿Quieres pedir una? No.

Estoy depre para comer.

(Timbre ascensor)

¡Venga ya! ¡Mírame los ojos y la barbilla!

¡Déjalo ya, Schwoz!

No te pareces al tío Jesse de "Padres forzosos".

¡Bah! (SUSURRA) Charlotte, Char...

¿Por qué está depre Henry?

No te lo puedo decir, teme que te rías de él.

Nunca me reiría del dolor de Henry. Venga, ¿qué le ocurre?

Está bien.

Está depre porque su novia se ha ido a rodar el reality

"Los niños en el bosque". Pero eso pasó hace más de un año.

No, esa fue Chloe, su primera novia.

Esta vez es Bianca.

¿Bianca ha sido elegida para el mismo programa que Chloe?

Sí.

(RÍE A CARCAJADAS) No.

(SE BURLA) ¡Charlotte dice que has perdido a otra novia

por culpa de "Los niños en el bosque"!

¡Charlotte! ¡Ray!

(RÍEN)

(Alarma)

Eh, es la alarma de la tienda.

¿La alarma? Si acabamos de cerrar.

(RÍEN) Ladrones.

Eh, no son unos ladrones cualquiera, son los Tres Muchachos.

¿Cómo? Los Tres Muchachos.

¿Quiénes son?

Los tres hermanos más malos de Canadá.

Eh, chicos, usemos el aparato contra ladrones

que instalamos en la tienda. (AMBOS) ¡Oh, sí!

¡Siempre he querido usarlo!

Muy bien, empecemos con un poquito de fuego para el muchacho uno.

(GRITA)

-Pero ¿qué?

¡Sí! (RÍEN)

Se ha achicharrado, ¿eh? ¿Has visto eso?

¡Oh! ¡Eh, eh! Mirad eso.

El muchacho dos parece interesado en nuestra caja registradora.

(GRITA) -¡Oh, oh!

¡Sí! (RÍE)

¡Se le ha quemado todo! ¡Choca!

¡Mi dólar, mi dólar! (SE QUEJA)

¿Qué tal las azadas? Tira las azadas.

Azadas van. (SE QUEJAN)

(RÍEN) ¡Fijaos!

(RÍEN) ¡Fijaos!

¡Vaya tela! ¡Eso ha tenido que doler de lo lindo!

(TODOS) Ay... Las azadas.

(Música)

Muy bien, banda de los Tres Muchachos,

quiero saber por qué os fuisteis de Canadá

y vinisteis a Buenavista. Yo también quiero saberlo.

Así que empezad a hablar

o ese gordo sudoroso comecebollas

vendrá y os dará unos buenos y aromáticos achuchones.

Pues no te vamos a decir ni pío, ¿eh?

-Sí, lo siento, pero no, ¿eh?

-¿Eh?

Pues andando, achúchalos. A todos.

¡No! ¡No, no, no!

¡Ah! ¡Uh!

¡No, pero qué asco! -¡Oh, no!

-¡No, no, no! ¡Hablaré, hablaré, hablaré, hablaré!

Hemos venido... a la reunión.

¿Qué reunión?

La reunión de los principales delincuentes de Buenavista, ¿eh?

-Y de Canadá.

Mm... ¿Para qué es esa reunión?

Lo único que nos han dicho es que la reunión

es para destruir a Capitán Man y Kid Danger, ¿eh?

Somos nosotros.

Pues os vamos a encerrar y nos disfrazaremos de vosotros

para colarnos en esa reunión y averiguar lo que está pasando.

Lo que está pasando.

¡Achucha! Y bien fuerte.

¡No, no! -No!

(GRITAN)

(Música)

(TV) "Juez, no puede hacer eso". -¡No cambies de canal!

-Maldita sea, Piper, ni siquiera estás viendo lo que pasa.

-Sí lo estoy viendo. -No, estás viendo el móvil,

el ordenador y también la tablet. -Y la televisión.

-"¿Qué pretende, que eternicemos este juicio?".

(Llaman a la puerta)

Pues no es bueno que estés sentada ahí todo el día

mirando pantallas, ¿sabes?

Hay un mundo maravilloso detrás de esta puerta.

¡Ah!

Eh, mire lo que me he encontrado en la calle.

¿Qué? Esto es un trozo de hilo dental.

Sí. ¿Está Henry en casa?

¡No! Aún está trabajando. ¿Y por qué me das esto a mí?

(GRITA)

-¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre?

¡No puedo levantar la cabeza!

¡Ah! ¡Au! ¡Oh!

¡Está atascada! -Pues intenta enderezarla.

-Si pudiera enderezarla,

¿por qué iba a estar mirando al suelo diciendo que está atascada?

Espere, mi tío es enfermero y dice que lo mejor para una herida

es poner hielo de inmediato. ¡Hielo! ¡Eso, Piper, vamos!

-¡Ah! -Deprisa, ven con nosotros.

Debemos ponerte hielo en el cuello. No te preocupes, lo arreglamos.

-Me haces daño. -Muy bien, vamos allá.

¡Maldita sea, no tenemos hielo! Pero...

¿Qué?

Entonces, metámosle el cuello en el congelador.

Buena idea. -¡Ah! Pero ¿qué hacéis?

-Vamos arriba, señorita. -No quiero que me metáis.

Vamos, tienes que relajarte. Respira por la nariz.

(GRITA) ¡Mi cabeza está sobre un pez muerto!

(Música)

Bien, ¿qué tal estoy?

Muy estúpido. Gracias.

¿Cómo? (SE QUEJA)

No me mola nada todo este asunto.

No pasará nada.

Tú no te separes de nosotros, no digas nada

y haz lo que haría un muchacho canadiense.

Sí. Pero yo no soy ni canadiense

ni un muchacho.

(Golpe)

Eh, ¿y ese ruido?

Ah, es el tipo que Schwoz ha llamado para arreglar el aire.

¡Ah!

¡Por favor, por favor, no me hagáis daño,

mi gato depende de mí!

¿Por qué tienes miedo de nosotros? Piensa que somos los Tres Muchachos.

¡No, no, no! (HABLAN A LA VEZ)

No somos ellos. ¡Solo he venido a arreglar

el aire acondicionado, yo no soy nadie!

-¡Alto ahí, Tres Muchachos! -¡Ah! ¡Menos mal!

(GRITA)

Oiga, señorita, no sé quién es usted,

pero ¿por qué no...? (GRITA)

(SE DUELE)

Eh, ¿cómo lo has hecho volar por la habitación?

¡Ah!

Yo...

¡Soy inofensiva!

(SE DUELE)

(Música)

Está bien.

¿Cómo has hecho volar esto desde esa mesa

y que me pegara en la cabeza?

Ah, ¿y por qué?

¡Silencio, muchacho! Y ahora, los dos al suelo.

No queremos tirarnos al suelo. Acabamos de levantarnos.

Y no somos los muchachos.

Sucios canadienses mentirosos, sois una vergüenza

para el otro 99 % de canadienses que molan cantidad.

Está bien, ya estoy harto de esta chica.

(SE QUEJA)

¡Ah!

¿Cómo te has liberado? Haciendo esto. ¡Ya!

Pero eso es imposible.

No para Capitán Man.

¡Kid Danger!

¡Sí! Hola.

¡Capitán Man!

¡Oh, Dios mío! Pero...

¡Vaya, Kid Danger! ¡Cuánto lo siento!

Oh, perdonadme, yo no sabía que erais vosotros.

Un momento.

Poderes telequinéticos, aliento helador,

chica...

¡Ah!

¿Tú eres la hija de Thunderman? Ah... Sí.

¡"Fribi"!

Es Phoebe. Eso.

Espera.

¿Conoces a mi padre? ¡Pues claro!

Y oye, lo siento mucho, habría ido al funeral,

pero tenía entradas para un partido ese fin de semana.

(TITUBEA) Mi padre no ha muerto.

Bueno, pues si muere y no hay partido, allí estaré.

Ah.

¿Así que eres una superheroína?

Bueno, no. Es decir, casi.

Es que, verás, estoy superemocionada de conoceros.

Pero ¿por qué vais disfrazados de los Tres Muchachos?

Oh, es una tapadera. Sabemos que habrá

una reunión secreta de villanos aquí, en Buenavista.

Sí, y vamos a averiguar qué pretenden.

¡Venga ya! ¿Puedo ir con vosotros, por favor?

Me gustaría ayudar. Sí.

No.

(SUSURRA) Quiero que venga con nosotros.

Henry, es demasiado gente disfrazada.

Mírala, ¿eh?

Eh... ¿Cuántos años tienes? 16.

Tiene 14. Casi 15.

Pero tiene 14. Los 14 son los nuevos 15.

(RÍE)

Bueno, yo soy mayor.

Sí.

Hola, Phoebe, soy Charlotte.

¡No me mates, no soy un muchacho! Eh, hola.

¿Qué haces? Darle a Phoebe este disfraz

para que pueda ir a la reunión diabólica con vosotros.

Que lo pases bien.

Está bien, puedes venir. (AMBOS) ¿En serio?

Ah...

(Música)

Ah, oh, vaya. ¡Hola, mariquita bonita!

¡Ah, ah, ah! ¡Se me ha metido por la nariz!

¡Papá!

¿Puedes ayudarme a salir del coche?

-No, el médico ha dicho que tienes que aprender

a hacer las cosas por ti misma.

Jasper, ¿qué haces en mi porche metiéndote una hoja para la nariz?

Quería saber qué le había dicho el médico a Piper.

Se pondrá bien. -¡No estoy nada bien!

-Oh, aquí viene.

-No... No me... veo los pies.

¡Papá, por favor, ayúdame, dame la mano!

-No. -¡Ah!

(SUSURRA) -No, no, no. Entra, vamos.

Pero ¿qué le pasa?

El médico ha dicho que tiene cuello de texto.

Lo causan los mensajes de texto y mirar hacia abajo constantemente.

(ASIENTE) (SE QUEJA)

¡Odio este cacharro! ¡Ayudadme a quitármelo!

-No, no, no,

tienes que llevarlo o tu cuello nunca se te curará.

(Mensaje)

Oh, alguien me ha mandado un mensaje.

No puedo ver la pantalla.

Que alguien me lea el mensaje. -Está bien. Eh...

Emma dice: "Yo lo flipo, me raya un montón, qué bajón,

el patinador buenorro de clase de francés

le ha entrado Stephanie sin cortarse un pelo

y, literalmente, delante de mi jeta".

No entiendo nada de lo que dice.

-Eso es porque eres demasiado mayor para entender la vida real.

Dale el móvil a Jasper. -Bien.

Bueno, ¿qué tal si le envío esto a Emma?

"Tía, el patinador buenorro de la clase de francés

jamás le entraría a Stephanie en tu jeta.

Si no, intentará rallarte, y eso, colega,

significa que le molas tú y no ella".

Eso es maravilloso. Envíalo.

Enviado.

Oye, ¿puedes quedarte y mandarles mensajes a mis amigos?

Claro. Gracias.

(Música)

Jasper, ¿esa mariquita te ha salido de la nariz?

Tal vez.

(Música)

EL FONDO DEL LAGO BUENAVISTA

Vale, chicos. Encender las cámaras dentales.

Recibimos señales de las tres cámaras dentales.

¿Y ahora qué?

Ahora hay que sonreír para que Charlotte y Schwoz

vean lo que nosotros.

Vaya, es la reunión de los malos.

Ese es el doctor Minyak. Hola.

-Y la enfermera Cohort.

Guau, ese es Taladrodedo.

Madre de Dios.

Y ahí están el agitador del tiempo...

¡El agitador del tiempo!

Oh, vaya.

Ahí está Jeff. El delincuente más tonto de Buenavista.

Jeff el tontorrón.

-Muy bien.

Quiero saber quién ha convocado esta reunión.

-Pensaba que habías sido tú, Minyak.

-Tal vez hayan sido los tres muchachos.

Nosotros no. Qué va. Nosotros no.

¿Entonces quién ha sido?

(Música)

(SORPRENDIDOS)

El bebé.

Ya lo veo.

Pensaba que habíais acabado con él hace más de un año.

Yo pensaba que así había sido.

Vaya, vaya.

Para todos aquellos que pensabais que estaba muerto,

¡bu! (TODOS) ¡Ay!

-Bien. La reunión puede empezar.

Max, tráeme mi sillita.

-Oh, Dios mío. ¿Tienes miedo?

No. Si lo tienes, puedes abrazarme.

No tengo.

¿Y por qué has dicho: "Oh, Dios mío"?

Porque el chico que está ayudando al bebé es mi hermano gemelo. Max.

No fastidies. ¿En serio?

Sí. ¿Seguro que no tienes miedo?

Sí. Si lo tienes, puedes abrazarme.

Que no tengo. Vale.

Péiname los pelos de las piernas.