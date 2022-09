Danger sepultado

(Música)

(Timbre)

¿Por qué hizo eso? ¿Verdad? Superraro.

(LLORA)

Ray.

Ray, ¿por qué estás llorando?

Sí, ¿y qué hacen todos tus calzoncillos

colgados en la pared?

(LLORA) No, no lo sé.

Ray, venga tío, te prometo que cogeremos al que ha hecho esto

con tus gayumbos. Sí.

No, ¿no lo veis? He sido yo.

Yo mismo lo hice. (LLORA)

¿Pero por qué? Dímelo tú.

Me eché una siesta aquí y al despertarme

tenía en la mano este bote de pegamento

y todos mis calzoncillos estaban pegados en la pared.

Vale, vale, puede que seas sonámbulo.

Puede, pero esta no es la primera vez que pasa.

La otra noche me desperté a las cuatro de la madrugada

¿y sabéis quién estaba en la cama conmigo?

¿El cerdito de Schwoz? Ojalá.

Pero no.

Me desperté y estaba rebozado en mis propios espaguetis.

Perdona, ¿cómo?

Ese día había hecho una gran perola de espaguetis, ¿vale?

Cuando me desperté estaba por todas partes en mi cama.

Tenía carne picada en el pijama. (LLORA)

Está bien, vamos, cálmate, ya verás como...

¡No puedo calmarme!

Me vuelvo loco.

Dejo cosas en un sitio y cuando vuelvo a buscarlas no las encuentro.

Y estoy perdiendo el equilibrio,

no paro de tropezarme con cosas invisibles.

Me caigo sin razón alguna.

Y mirad mis calzoncillos, están en la pared.

No es lugar para la ropa interior.

Para, escúchame, escúchame.

Vas a ir a tu habitación. Vale.

Ahora mismo. (ASIENTE)

Y echa una buena siesta.

(LLORA) Pero es que hay espaguetis en mi cama.

Vale, vale, vale.

Ray, pues vete a dormir a la habitación de invitados, ¿vale?

Apuesto a que no hay comida italiana en esa cama.

Está bien, lo intentaré.

A la habitación de invitados.

¿Me ha empujado a alguno de vosotros?

No, yo estaba aquí. No me he movido.

(LLORA)

¿Qué me está pasando? Soy un desastre.

(Música)

Mirad.

(Música)

Bueno, será mejor quitar los calzoncillos de la pared.

Sí, avísame cuando termines.

(Música)

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

(Música)

(TELEVISIÓN) "Es totalmente imposible que mi cliente empujara a su mujer

por la borda del barco.

-No, vamos, protesto. -Desestimado".

-Tío, ¿cómo es que no estás viendo esto?

Perdona, estoy un poco preocupado por mi jefe.

Hola, Henry, Piper. Tengo tu correo.

Para papa y mamá. Para mamá y papá.

Para Piper. Mamá y papá.

¡Ah! De Tetrasonic, por fin ha llegado.

Oye, ¿por qué te envían un paquete a mi casa?

Ya sabes mi madre no le gusta que reciba cosas divertidas.

Sí, mira.

¿Walkie-talkies? (NIEGA) Petit walkie-talkies.

¿Ves qué pone?

"Tan pequeño como para metértelo en el bolsillo de su camisa

o en el sostén".

Creo que ponen sujetador. No, estos son americanos.

Oh, si llevan pilas. Espera, coge esto.

(GRITA)

Ya puedo conducir. ¿Cómo dices?

Que ya puedo conducir un coche.

Mira lo que me ha mandado la Dirección General de Tráfico.

¿Un permiso de conducir? ¿Cómo lo has conseguido?

Probablemente es un error.

Oye, no hace falta que uses el walkie, estoy aquí.

Es verdad.

Iré hasta a la otra manzana.

No, no, no, no hace falta que te vayas.

No puedes quedarte con esto. Ja, claro que puedo.

Esto ha sido expedido por la DGT a mi nombre,

así que no me vengas con rollos, hermanito.

(WALKIE TALKIE) "Aquí Sombra Blanca, ¿estás ahí, Judía Verde?

Sombra Blanca a Judía Verde. ¿Me recibes? Cambio".

Vale, por favor, no me llames Judía Verde, ¿vale?

¿Vale?

"No puedo responder hasta que no digas cambio".

Cambio. "Recibido".

(Reloj bipeando)

Tengo que salir al porche y a oler el porche.

Puedo conducir.

Hola, Char, ¿cómo está Ray?

No estoy segura, pero creo que he averiguado algo.

¿Puedes venir a la Cueva Man?

Sí, dame 15 minutos. Vale.

"Sombra Blanca a Macins Mágico, cambio".

Vale, no quiero que me llames ni Judía Verde ni Macins Mágico.

"Sombra Mágica a Poni Saltarín, cambio".

Peor.

(Música)

Hola, ¿qué pasa? Hola, Henry.

Henry, ven.

¿Habéis averiguado lo que le pasa a Ray?

No creo que le pase nada a Ray.

Vale, lo que vais a ver es una grabación de seguridad

de hace dos días aquí, en la Cueva Man.

Sí.

(Música)

Ahora observa a cámara lenta.

Cámara lenta. Cámara lenta.

Cámara lenta.

Cámara lenta.

Vale, enséñamelo a cámara lenta.

Vale, fijaos cuando enfoco de cerca el banco.

Vaya, el banco parece que se hubiera movido solo.

Sí, sí. Vale, ¿qué está pasando aquí?

Bueno, creo que puede que... Hola, me parecía haberos oído.

¿Qué estáis haciendo...?

¿Pero qué pasa conmigo?

Bueno, creo que tu problema podría ser...

El invisible Brad.

(Música)

¿Qué? Imposible.

El invisible Brad está muerto,

lo pilló un autobús, yo fui a su funeral.

¿Pero lo viste en el funeral? Sí, el ataúd estaba abierto.

Fui a está él y miré dentro.

¿Y qué viste? Nada. Porque es invisible.

Pues yo digo que a lo mejor el invisible Brad no está muerto.

Está bien.

¿Qué piensas hacer?

Vamos a ir al "cementerío" de Buenavista.

Al cementerio.

Ambas pronunciaciones son aceptables.

Yo creo que no. Pues te equivocas.

"Sombra Blanca a Dulce Kumkuat. Sombra Blanca a Dulce Kumkuat.

Cambio". (RÍE)

Toma, Charlotte, habla con Jasper.

Un momento, Jasper. Dulce Kumkuat está ocupado.

(Música)

Andando, Kid. Espera, toma.

No, no quiero, no quiero, no, no. Charlotte, quédate con él.

¡Arriba tubo!

(Música)

Guau.

Mira las estrellas.

¿Alguna vez has mirado las estrella y has pensado:

"Ey, estrellas, soy mejor que vosotras"?

Vale.

Ya he terminado. ¿Ya has terminado de cavar?

Sí, he terminado de cavar.

Lo he hecho yo solo, mientras tú estabas ahí mirando las estrellas

y poniéndote ciego de frutas de la parra.

¿Quién dice frutas de la parra?

Es raro. Muy raro.

Vale, da igual.

El trasto era que yo cavaba y tú sacabas del ataúd del hoyo.

Vale, aparta.

Has traído el bastón antigravedad. Sí.

Para, para, para.

Así que me he pasado dos horas haciendo un hoyo de metro y medio

¿y lo único que tienes que hacer tú es levantar el ataúd

con el bastón antigravedad sin esfuerzo?

Sí.

¿Preparado? Supongo.

(Música)

Deberíamos tocar dentro.

Toca tú dentro. Vale, vale.

El primero que diga "Yo no" no toca dentro, así que...

Yo no. Porras.

Vale, tocaremos los dos. Vale, vale.

¿Me estabais buscando?

(GRITAN)

(Música)

Buenas noches.

Clavo, clavo, clavo, clavo, clavo, clavo.

Y ahora... Levantaré el ataúd.

Hasta nunca, muchachos.

¿Qué está pasando?

(RÍE)

Ayuda.

Adiós para el resto de vuestras vidas, buenas noches.

Espero que estéis cómodos ahí dentro.

Charlotte tenía razón, el invisible Brad que está vivo.

Un poquito más de tierra por ahí.

¿Y te das cuenta ahora?

(Música)

Solo un poquito más.

Una palada más, qué bonito. ¡Adiós, superidiotas!

No lo hagas, Brad. Espera, Brad, vuelve.

Vuelve aquí, Brad, hablo en serio, no te comas mis uvas.

Adiós.

(Música)

Por lo menos, podemos ver.

¿Qué estás haciendo? Intento coger mi móvil.

Ah, sí, cogeré el mío. Vale, espera un momento.

(HABLAN A LA VEZ)

Déjame sacar a mí. Yo soy mayor que tú.

¿De qué estás hablando? Estamos en un ataúd.

Vale.

No tengo cobertura.

¿Tú tienes? Está muerto.

Se me olvidó recargarlo anoche.

Pues estamos atrapados en medio de un cementerio

a metro y medio de la superficie.

Gracias por aclarármelo,

creía que estamos en el concierto de Taylor Swift en Nuevo México.

Eh, las arcas no molan nada cuando estás enterrado vivo.

"Sombra Blanca a Poni Saltarín,

Sombra Blanca a Poni Saltarín, cambio".

¿Qué es eso? Es mi petit walkie-talkie.

¿Y quién es Poni Saltarín?

Yo soy Poni Saltarín, yo soy Poni Saltarín.

(Música)

Hola, Jasper, escucha, ¿me oyes?

¿Puedes oírme? Cambio.

Sí, te recibo, cambio. Vale, vale.

Vale, estoy atrapado bajo tierra en el cementerio de Buenavista.

Estoy en un ataúd con Capi... con mi jefe, Ray, el de la tienda.

Oye, busca una lápida que ponga: "Aquí yace Brandly Belcher".

Coge una pala, busca el modo de llegar

y sácanos de aquí. ¿Cuándo?

¿Qué tal antes de que se nos agote en aire y muramos de asfixia?

Vale, llegaré allí lo antes que pueda.

Sombra Blanca, cambio.

¿Entonces qué vas a hacer?

Coger una pala de tu garaje y luego ir al cementerio de Buenavista.

¿Y cómo vas a llegar hasta allí? No lo sé.

Ja ja, yo sí.

(Música)

Te han enviado ese permiso de conducir por error.

Eh, me ha mandado esto la DGT. Sí.

Y la DGT que es una agencia gubernamental, ¿verdad?

Sí, eso creo.

Y el gobierno nunca comete esta clase de errores, ¿cierto?

Bueno...

¡Más despacio! ¡Sí, uh!

A la derecha, gira a la derecha.

¿Eh?

El cementerio está a la derecha, justo ahí.

Está bien.

(Freno)

No se puede conducir por la hierba.

Claro que se puede, lo estoy haciendo ahora mismo.

Una lápida, una lápida. ¿Que es una lápida?

¡Tío, me encanta conducir!

(Claxon)

(Música)

Venga, Henry, Ray. ¿Dónde están?

Tranquila, no hay motivos para preocuparse.

Pero han pasado dos horas, ¿por qué no responden?

A lo mejor les ha pasado algo horrible.

Por eso estoy preocupada.

Ah, ya entiendo.

El tubo.

Oh, a lo mejor son Ray y Henry.

Qué raro.

¡Shhh! Escucha.

(Música)

Este sitio está encantado. ¿Qué?

(Música)

Brad. Ja ja.

Sé que eres tú, Brad.

En realidad soy Capitán Brad.

Sí.

(Música)

Estoy superincómodo. Ya.

¿Me cambias el sitio? Bueno, vale.

Perdón. No, no.

Mi cara, cuidado.

Esto es mucho peor.

(RÍE) ¿Qué?

Me haces cosquillas cuando le hablas a mi axila.

¿Cosquillas dices? Para, para, para.

Vale, vale.

(Música)

Mira todas esas estrellas. Qué estúpidas.

¿Qué ha sido eso? La pala de Jasper.

Oh, por fin. Deja, Jasper, ¿eres tú con la pala?

Sí, os saco en un momento.

Oh, no. ¿Qué?

Que llevamos el traje,

no deben vernos como Capitán Man y Kid Danger.

Oh, vaya, rápido, los chicles.

(Música)

Voy a rescataros.

Ya está, abierto.

(Música)

Oh, tío, gracias. Sí, gracias, Jasper.

Poni Saltarín y yo no lo habríamos conseguido sin ti.

Ha sido un placer.

A ver, ¿cómo es que tú y tu jefe habéis acabado aquí

y enterrados en un ataúd?

Bueno...

Es una historia muy rara, ¿verdad? Sí, es que...

Estábamos viendo, estábamos en la tienda comprando.

Estábamos viendo la televisión.

Sí, y dieron una noticia sobre tortugas.

Tortugas.

(HABLAN A LA VEZ)

-Venga, que te llevo a casa.

Oh, no.

(Música)

Pero pensábamos que te había atropellado un autobús

y que estabas, ya sabes, muerto.

Pues os equivocasteis. -Eso es lo que Ray nos dijo.

-Sí, yo quería que pensara que estaba muerto

para poder aparecer de nuevo en su vida por sorpresa

y quitarle el puesto como superhéroe aquí, en Buenavista.

Así que ahora soy...

Un momento, ¿quién es? -¿De quién es?

Henry, dice que él y Ray estarán aquí dentro de un minuto.

¡Lechuga!

(Música)

Oye, ¿qué estás haciendo, Brad?

Quitarme el uniforme para que Ray no pueda verme.

(Música)

¿Dónde está Brad? Se ha ido.

No, está ahí.

Los pantalones, los pantalones. Cógelo.

Los pantalones.

No puedes cogerme, Ray.

Te voy a... No puedes.

Vamos, Ray.

No puedes cogerme.

(TODOS) -Está ahí.

Rápido, Henry, usa el espray de oso.

El espray de oso no. Solo era una bromilla.

(GRITA)

Cómo escuece, no.

Me escuece un montón.

¿Esto se ve todos los días? No, es un poco raro.

Es poco habitual, Ray. Solo un poco.

La verdad es que no es habitual. Es horrible.