El cumpleaños de henry

Subtitulado por Accesibilidad-TVE.

¡Ehhhh! Feliz cumple para mí. Feliz cumple para mí.

¡Cuidado! ¿Cuidado por...?

La escalera se ha roto.

Sí, ha sido papá, persiguiendo a un mapache escaleras abajo.

¿Un...un mapache? Oh, tranquilo lo encerró en el frigo.

¿En el frigo?

Está desenchufado y le hemos hecho agujeros para que respire.

¿Agujeros? La protectora vendrá a por él.

Es domingo, así que, tardaran. -Están en el brunch.

Ya, entonces ¿puedo abrir mis regalos?

Noooo. No, hasta que no vuelva tu padre a casa.

Oh, vamos

Los cumpleaños son fiestas familiares.

O lo celebramos juntos o no habrá nada.

Vale. Bien. ¿Pero dónde está? ¿Cuándo va a volver?

Ha ido a recoger tu tarta y a hacerse la prueba de la rabia.

¡Feliz cumpleaños, Henry! Abre mi regalo, toma.

Cuidado. ¡Jasper!

Ya. Yo lo dejaré en la mesa, como las personas normales.

!Yo soy normal! Pero me gusta que... ¿Aquí huele a mapache?

Así es. Está en el frigo.

Tiene respiraderos.

Espera, ¿en serio? ¿Hay un mapache en el frigorífico?

Sí....Y está a la izquierda.

Tengo la tarta y no tengo la rabia. Eh, genial.

Justo a tiempo, cariño. ¡Enhorabuena!.

¡Qué guay, la tarta! ¡Sí!

Vaya, papá, ese mapache te ha dejado bueno.

Oh, ¿esto?, estos arañazos no son del mapache.

¿Y de quién son?

De la jauría de la nueva pastelería mejicana.

¿"Uno, dos, tarta"? Correcto, cuate.

Me he pegado con unos cuantos para llevarme la última tarta de helado...

Una "Diez Leches". -¿Diez leches? ¿En una sola tarta?

Muchas clases de leches. -Oh, cariño. Vamos, ábrela, ábrela.

Sáquela de la caja, tiene una pinta estupenda,seguro que sabe a gloria.

Basta de emotividad y ataquemos la tarta antes de que se derrita.

¡Voy a por la vela! Vale, mamá.

Un momento. No hay ningún mapache en el frigo ¿ver...?

¡Me ha cogido del pelo!

Charlotte, no hagas rabiar al mapache.

Suéltame, maldita rata de vertedero.

Cantémosle el cumpleaños feliz a Henry.

Muy bien. Hora de cantarle al cumpleañero.

En cuanto averigüe cuál de estos cuadraditos... es mi cámara.

Por favor. Dámelo.

Vale, listo, por lo visto era la aplicación que dice "cámara".

Ah -Acción.

# Cumpleaños feliz... # Cumpleaños feliz...

Perdón. Esperad. Esperad. ¿Esperar a qué?

Siempre he querido una fiesta sorpresa.

Así que, saldré a la calle unos segunditos

y luego entrare y podéis gritar "sorpresa"! ¿Vale?

Buena idea. Tengo un sitio guay para esconderme.

Menuda trola. No tengo ni idea de donde esconderme.

¡Socorro que alguien me ayude!

¡Henry! ¡Hay sangre por todas partes! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué?

En el banco de sangre, ¡Ja! ¡Picaste! ¿Banco de sangre?

Sí, ese sitio donde la almacenan para la gente que se opera,

transfusiones y cosas que yo nunca necesitaré porque soy Capitanman.

Soy indestructible, ¡Je!.

¿Qué decías del banco de sangre? Lo están atracando y tenemos que ir.

El tono de ese, no me gusta, Henry. OLvídalo.

Es que es mi cumpleaños hoy. Te acuerdas, ¿no?

Y me han preparado una fiesta. ¿Puedo tomarme el día libre?

El crimen no entiende de cumpleaños, ni los superhéroes y sus ayudantes.

Tú te fuiste 4 días "a montar en todas las montañas rusas de Texas".

Fueron 5 y ninguno era mi cumpleaños Vamos Ray.

Hay alguien más celebrando su cumpleaños,

se llama crimen y lo celebra en el banco de sangre ahora.

Estamos invitados y hay bufé libre de tortas, así que, te veo allí.

Acabo de recibir un mensaje de Henry, dice que tardara un poco.

¿Y por qué? - Sí. ¿Adónde ha ido?

¡Es una trampa! ¡Tenemos que seguir escondidos!

En su mensaje dice, "He de irme, maquearme una excusa".

"Maquearme una excusa" Es "Maquear me excusa".

Que lo excusemos, tiene que ir a por maquillaje a la tienda de cosmética.

¿Henry se pone maquillaje? ¿Alguna vez lo ha visto sin él?

Ocurrió sin pensarlo, buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe me contrató para ser su compañero infatigable.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

¿Por qué no te abres? ¡Oh, porras! ¡Era mi último martillo!

¡Quieto donde estás! ¡Sí! Quietecito...

¡Dios! ¡Por favor!

¡Eeees Jeff! Ya lo veo.

¡Mira que es memo! Y que lo digas.

Eh, chicos, ¿tenéis un martillo? Una maza, a ser posible.

¿Por qué íbamos a tener un martillo? Y ¿por qué íbamos a dártelo?

¿Y por qué quieres robar el banco de sangre?

Porque en los bancos hay dinero ¡Mirad el tamaño de esta caja fuerte!

Eso es un refrigerador. Y se abre, tirando del tirador.

Pero en el letrero dice "banco". y en los bancos hay dinero.

¡No! No puedo con esto.

Hoy no, Jeff. No puedo con esto. Hoy no. ¡No puedo con él!

Vale. Déjalo. Tranquilo. Shhh. ¡No puedo con él!

Ya vale.Shhh. Tranquilo.

¡Perdona, tío!, quiero estar en mi fiesta de cumpleaños

¡No debes disculparte nunca por cargarte a Jeff.

Y ahora, largo de aquí, cumpleañero. ¿En serio?

Sí, yo me encargo de esto. ¿Puedo irme?, gracias tío.

Mi padre ha ido a la pastelería mejicana.

¿Uno dos tarta?

Ha comprado la última tarta de helado "Diez Leches".

¿Diez leches en una tarta? Diez, tío.

¿Y por qué no estamos comiéndonos esa deliciosa tarta ahora?

Porque "Los superhéroes y sus ayudantes no tienen días libres"

¿Recuerdas? Tú dijiste eso. Sí, pero ahora quiero tarta, vamos.

¡ Arriba, cuerda! allá vamos. ¿Listo? Sí, vamos.

Oh. Porras, ¡qué difícil es subir!

Oye, ¿por qué no me ayudas? y luego te ayudo yo.

¿Y cómo voy a subir yo? Luego te ayudo yo.

¿Prometido? Tengo que impulsarme.

¿Sabes, qué? Tengo una idea. Tío, ¿qué haces? ¿Qué haces tío?

Subir sin impulsarse es imposible. No, para nada.

¿Adónde ataste esto? Ah, a una torre aire.

Ah, sí. Bien hecho.

Sí Estaba bien anclada no creo que se mueva, qué es ese...

¡Ya! Cuidado. Salgamos por la puerta.

¡Arriba, puerta!

No sé cuánto más tiempo podré mantener esta tarta helada.

Entonces habrá que comérsela. Yo empiezo.

¡No! tenemos que esperar a Henry.

Dame algo, Jasper. ¡Me aburro! Necesito tener las manos ocupadas.

Me siento rara si no estoy haciendo algo con las manos.

Pues usa las manos para dar de comer al mapache, tiene hambre.

No voy a dar de comer al mapache. Eso es cosa de mi padre.

No puedo darle de comer ahora, me escondo para sorprender a Henry.

Cariño, dale de comer, creo que Henry va a tardar.

Vale, pero si salgo de mi escondite llega Henry y me ve, me voy a...

Hola, ya he vuelto. Oh, venga ya.

¿Qué tal todos? ¡Sorpresa!

Ah, he traído a mi jefe, Ray Hola, ¿Qué tal?

Perdona. ¿Dónde está esa tarta? a comerla.

La tarta, hermanito.

¿Qué tal la tienda de cosmética? ¿Tienda de cosmética? que tienda...

Fuiste a la tienda de cosmética. ¿Recuerdas? lo decías en tu mensaje

"maquear me excusa"

Que claramente significa que te ibas a comprar maquillaje.

Claramente.

Sí, estaba en la tienda de cosmética comprando maquillaje...es muy chula.

¿Qué has comprado?

¿Que qué hs comprado? Buena pregunta. ¿Qué he comprado?

Pues compré maquillaje. ¿Y dónde está?

Otra buena pregunta. ¿Dónde está? Mmm, vale. Bueno. No lo tengo,

vi a un tío feo en la calle y se lo di todo a él, porque era muy feo.

Oooohhh. -Ese es nuestro hijo.

¿Y tú de dónde has salido? ¿Estabas en la tienda de cosmética?

Eh, sí. Estaba en la tienda. Me lo encontré allí.

No, qué va, estaba en el gimnasio, he hecho espalda, piernas,

pectorales, brazos, pies, cuelloy abdominales.

Dejemos el tema, ¿Usamos la boca para hablar

cuando deberíamos usarla para comer la tarta de helado "Diez Leches"?

Me gusta tu idea.

Vale. -Bien, vamos.

Muy bien. ¡Bien!

Me muero por probarla. Venga, vamos allá. Uuuuh.

Cumpleaños feliz...

Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz

cumpleaños feliz cumpleaños feliz

Cumpleaños Llamada de emergencia. ¡Tenemos que irnos!

¿Emergencia? ¿Qué quieres decir? Buena pregunta, mama de Henry.

Aaaah...Es una...es una emergencia recordatoria.

Una emergencia recordatoria de la sorpresa que tengo para Henry.

¿Los fuegos artificiales?

Si, los fuegos artificiales privados que solo Henry y yo podemos ver.

Sí, bueno, están a punto de empezar.

Sí, Uuuuh, disculpad... Tenemos que irnos hasta luego.

No empecéis a comeros la tarta sin nosotros. Ahora volvemos.

Llamemos a Schwoz a ver qué emerg...

¿Y eso? ¿Qué haces?

Oh,...hacerles creer que hay fuegos artificiales aquí.

Aaaah, buena idea. Veamos.

¿Qué pasa, Schwoz?

He recibido una llamada de emergencia desde el banco de sangre.

¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa?

¿No os olvidasteis de algo? Como, llevar a Jeff a la cárcel.

¡Bum! ¡Pumba!.

Está robando el mismo banco de sangre, tenéis que ir a detenerlo.

Vale, Henry Ah... Ve tú al banco de sangre a por Jeff.

Si. Yo me quedo aquí.

¿Y? Ya está. Es todo el plan.

¿Por qué debo ir yo?

Es mi cumpleaños, son mis regalos y voy a comerme mi tarta "Diez Leches"

¿Diez leches? Sí... ¡Pumbaaaa!.

¿Una... "Diez leches"?

Sí, me gustaría comérmela, quiero que sea Ray quien detenga a Jeff.

Eso...son siete tipos de leche más... Por favor ve tú a lo de Jeff.

Escúchame, ¿vale? Ahhh

Si voy a por Jeff tu familia te cantará el Cumpleaños Feliz

y para cuando haya vuelto, ya no habrá tarta y no la probaré.

¡Guau, estos fuegos son alucinantes, Ray. ¡Gracias!

Sigue Pero si vas tú a por Jeff...

todos esperarán hasta que vuelvas para cantarte el Cumpleaños Feliz

y ambos comeremos tarta.

Vale, pero no os comáis la tarta hasta que vuelva.

Prometido. Vale.

Cumplea... -Cumplea ...

Cumplea... Cumplea...

Soy yo. Henry ha vuelto a la tienda de cosmética.

¡Hola! ¿Qué estás haciendo?

Robar esta torre de aire acondicionado

¿Para qué necesitas una torre de aire acondicionado?

Ya sabes que tuve que volver con mi madre.

No. ¿Por qué iba a saberlo?

Bueno, ya sabes que no tiene aire en el apartamento.

Tampoco lo sabía. Pero sabes lo mucho que sudo...

Eso sí lo sé ahora.

Pues ya no, chaval. No con este bicho.Ayúdame a sacarlo.

Cojo la cuerda, tiras de mi cintura y lo sacamos de aquí.

Hola Henry. ¿Va todo bien? Hola, eh, sí, Schwoz.

Acabo de noquear a Jeff de nuevo.

¿Puedes vigilarlo hasta que llegue la poli?

Es que verás...estoy en una fiesta de cumpleaños.

¿De quién es la fiesta, Schwoz?

Eh... Schwoz...

Tuya, ¿de acuerdo? Estoy en tu fiesta.

¿Por qué estás ahí?

Me gustaría probar la tarta de helado "Diez Leches".

Les he dicho a tus padres que soy el nuevo vecino venido de Alemania.

Aquí tiene, Hans. -Guten Tag

Es alemán de pura cepa. Ya.

Vale, Schwoz es mi cumpleaños, yo debería estar en mi fiesta, no tú.

Seguro que la policía llegará enseguida.

Espera un poco a que se lleven a Jeff y te vienes para acá

¡No! Llegará muy pronto, ya lo verá.

Cuelgo, tu hermana abre los regalos para tener las manos ocupadas.

No, no, me cortes...

Me encanta. -¡Precioso!

¿Has dicho que es tu cumpleaños? ¡Ja!

Sí, seguro que le gustarán los regalos.

¿Qué pasa? Yo no vivo aquí. Vengo a recoger el mapache.

Está en el frigo le han hecho agujeros, repito, no vivo aquí.

¿Esa es la tarta de helado "Nueve Leches"?

Diez.

¿"Diez Leches"? -Exacto.

Qué hermosura. ¡Son...tantas leches!

No sé cuánto más podrá aguantar.

¡Pues vamos a comérnosla! Tarta. Tarta. Tarta.

Tarta. Tarta. Tarta. Tarta.

¡No! ¡Noo! ¡Noooo! ¡Noooo!. No nos la comeremos,

hasta que le cantemos el Cumpleaños Feliz a mi hijo.

Ahhh, porras, no. Maldita sea.

¿Pero, por qué? ¡No!

¿Llamamos y le cantamos el cumpleaños feliz por Peraface?

¡Sí!Qué buena idea, señora de la protectora.

Ya te digo, Henry.

No es mi sudadera. -Vale.

Vamos. ¿Y la poli?

Quiero mi tarta. ¿Mamá? porras a ver, hola, mami ¿Qué pasa?

Hola, Henry, aquí hay un montón de gente que quiere probar tu tarta.

Jasper cree que se va a derretir.

No creo que aguante helada mucho más, lo siento, lo he intentado.

Pero no podemos comérnosla hasta que encendamos la vela

y te cantemos el Cumpleaños Feliz Bien.

Así que te lo vamos a cantar ahora. ¿Qué?No, no, no hagas eso.

Venga, juntaos. No, para...

Hola, Kid Danger, perdón por la tardanza.

# Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz.#

Cumpleaños... Kid Danger, ¿te encuentras bien?

¿Podéis cantar más rápido? gracias, os quiero, que os aproveche mi tarta

No, espera, tienes que pedir un deseo y soplar la vela.

No la has apagado. Lo ha hecho, adiós Henry.

Ay, madre...

¿Qué haces debajo de la puerta? No comer tarta.

Mmm ¡Oh!

¿Qué haces? Quiero ese trozo.

Pero..es el último y te has comido el tuyo.

¿Y qué? Este trozo es para Henry.

¡Que me sueltes, chaval!

¡Jasper, ¿qué vas a hacer?! en el frigo hay un mapache.

Lo sé. Como alguien intente comerse el último trozo de tarta de Henry,

suelto al mapache.

¿Qué? -Es mala idea.

Pues lo haré. No tienes agallas.

A por ellos, chico.

Vale, no empujes.

¡Cariño! Ven conmigo si quieres vivir.

Gracias.

Estás muy tonificada. ¿Has estado entrenando?

No, es mi constitución.

No me das miedo.

Hola, ya he vuelto, ¿Hola? ¿Hay alguien?

¿Qué hay?