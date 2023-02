Cumpleañera al agua

(Música)

A ver...

¡Boro! Bien...

Número atómico cinco.

Categoría metaloide.

¿No es eso lo que tiene tu abuelo?

Sí, no se puede sentar.

"Canadio".

Individuo de Cana...

"dia".

Personalidad "canadianense".

¡Es el cadmio!

Número atómico 48. Categoría, metal dúctil.

Una vez más Charlotte da la respuesta correcta.

Qué novedad. No me lo esperaba.

(RÍEN) Ya...

Qué pena que no me sepa el número atómico de imbéciles.

Un punto para ti, Charlotte.

Decidme,

¿qué hacemos el sábado por la tarde?

(CARRASPEA)

¿Queréis ir a jugar al minigolf?

(TODOS) No...

¿Queréis ir a jugar al maxigolf?

¡Chicos!

¡Lo va a averiguar!

Yo no pienso decírselo.

¿Qué?

Vamos, nada de secretos.

Flashback.

¿Por qué me preguntas a mí?

Es la primera vez que me invitas a tu casa.

¡Está bien!

Henry, vamos ir al cumpleaños de Debbie.

Pero... A mí no me invitado.

¿Y eso te sorprende?

Ya sabes por qué.

Henry... ¡Eso no es justo!

¡Tío, si casi la matas!

Eso no es cierto.

(Timbre)

¿Quién es? La comida.

Sushi Dushi.

Cóbrate con la tarjeta de mi madre.

No te enfades. ¡Pues sí me enfado!

No puedes culpar a Debbie.

Pues la culpo a ella, a sus padres

y culpo a todo el que piense que fue culpa mía.

¡Eh!

¿Sí? ¿Por qué estás tan mosqueado?

¿Y ti qué más te da? Oye, tío.

Solo por que reparta sushi no significa que no tenga curiosidad.

Cuéntale lo que pasó. No.

Ya he contado la historia un millón de veces.

Flashback. ¿Qué?

Cuéntale cómo Henry casi se carga a Debbie.

Vale.

Todo ocurrió cuando ella celebró su último cumpleaños,

en el que por poco no lo cuenta.

-Oh, cuéntamelo todo.

Vale. Intenta visualizar esto.

Debbie celebraba su 13 cumpleaños.

Y todo estaba preparado para la fiesta que daba

en la azotea del piso de sus padres.

"Prometía ser el mejor cumpleaños de su vida".

-¡Mamá! Este va a ser el mejor cumpleaños de mi vida.

-Lo será si lo tenemos todo listo a tiempo.

Perdona.

Me gustaría tener unas fotos de los chicos ayudando con todo.

Vale. Ya hemos inflado todos los globos.

¿Qué más hacemos? Déjame ver...

¿Por qué no comprobaréis que la máquina lanzapelotas funciona bien?

Chicos, comprobemos que la máquina lanzapelotas funciona.

Vamos allá. De acuerdo.

Estoy listo.

Ponla a una velocidad facilita.

Como el dos.

Pues al dos.

¿Alguien ha visto dónde ha ido?

(Choque, cláxones)

¡Le ha dado a ese Prius!

Que a su vez le ha dado a otro Prius.

Hola, chicos. Perdón por la tardanza.

¡Quiero ir a la tienda de móviles ahora!

Luego. Mi hermana pequeña, Piper.

Hola, Piper.

Siento haberla traído. Esta noche me tocaba cuidarla.

Como si yo quisiera estar aquí.

-Oh, Piper, seguro que... -¡Mira mi móvil!

-La pantalla está rota.

-No me digas, chica.

Eh, Debbie, ¿quieres batear? Sí, guay.

-"Sí, guay".

-Charlotte, ¿me ayudas con las bolsas de regalos?

Claro.

Henry, lanza tú las pelotas.

Vale, antes cogeré unas patatas.

¡Es imposible leer nada en esta estúpida pantalla!

Muy bien. Prepárate, cumpleañera. Vale, vale.

Dale, Henry.

Vale, allá va.

"Y ahí es cuando las cosas se torcieron para Debbie".

(GRITA)

-¡Debbie!

(GIME)

¡Deje de sacar fotos y llame a emergencias!

-De acuerdo.

-¿Cómo ha podido pasar?

Has puesto la máquina a 144 km/h. ¿Quién? ¿Yo?

Henry, has puesto la máquina en el número 11.

Yo no he sido. Henry, ¿por qué has hecho eso?

Charlotte... Yo la puse en el dos.

Y tú eras el único que estaba junto a la máquina.

Pero yo... ¡Seguridad!

Yo no he hecho nada.

Ni siquiera he tocado la máquina. ¡Lo juro!

"Y así fue cómo Henry fue expulsado de la fiesta justo antes de empezar".

Porque había puesto la máquina lanzapelotas en el 11. Amén.

No fui yo.

Él dice que fuiste tú.

¿Alguien te ha dicho que te comas nuestro sushi?

No, he supuesto que me invitabais.

Henry, me parece que te sentirías mucho mejor si confesaras.

¿Habéis visto la ira que tiene este chico?

En mi casa,

un hombre que empuja a una chica guapa por el tejado en su cumpleaños

no es un hombre.

¿Quiere alguien decirle a este que yo no manipulé la máquina?

Yo no. ¿Por qué no?

Porque lo hiciste.

Simplemente pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente me hice indestructible.

Entré en una tienda alucinante.

Y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista.

Y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo me di cuenta de que ser un superhéroe

y trabajar solo era demasiado... Necesitaba ayuda.

Necesitaba un compañero. Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota!

(Música)

Hola. Hola.

¿Me has llamado? Sí. Mira ahí dentro.

Vale.

¿Qué es? Quiero que me hagas la colada.

¡No!

(Campana)

¿Y esa campana?

Que ha llegado un pedido.

¿Has encargado pizza? No.

Eh, oye esto. "Querido Capitán Man:

Nuestra hija Debbie celebra su cumpleaños

el sábado por la tarde". ¡Oh, no! ¿Debbie?

(CHISTA) "Hemos invitado a algunos de sus famosos favoritos,

incluido usted y a Miss Buenavista". ¡Oh, es un bombón!

¿Quieres dejar de leer eso? No.

"Así que si decide venir a la fiesta de Debbie,

Verá que he incluido un talón por valor de 12 000 dólares".

¡Guau, mira esto!

Está lleno de grasa. Lo sé.

Vale, ve a la fiesta.

Como todos los demás chicos de mi clase menos yo.

¿Por qué no te ha invitado? Porque...

fui a su cumpleaños el año pasado

y todos piensan que yo le pegué el pelotazo

que hizo que se cayera de la azotea...

sobre un perro.

Ah, sí. Recuerdo que lo vi en las noticias.

¿Tú hiciste eso? ¡No!

Pero todos piensan que fui yo. Henry...

Estamos solos tú y yo.

¿Y?

¿Por qué le diste el pelotazo?

No fui yo.

Tío, ni siquiera tú me crees.

¿De verdad quieres que te crea? Sí.

¿Puedo sobarte la cabeza con mi dedo de la verdad?

¡Qué va! ¿Sobarme qué con qué?

¿Será incómodo? No.

Vale.

Ahora te frotaré con mis nódulos digitales cabeza y cara.

¿Qué concepto de incómodo tienes?

(RÍE)

Estos nódulos leen las ondas cerebrales humanas.

Como un detector de mentiras, pero mucho más sofisticado.

Da igual, hazlo.

Muy bien.

Allá vamos.

Piensa en la fiesta de cumpleaños de Debbie.

Fiesta de cumpleaños de Debbie.

De hace un año.

De hace un año.

Cuando una pelota hizo que cayera al vacío.

Al vacío.

Porque tú cambiaste la velocidad de la máquina del dos al 11.

No, yo no lo hice.

¿Por qué estás mintiendo? Yo no estoy mintiendo.

¿Te sientes más guapo cuando mientes?

Dijiste que no sería incómodo.

Te creo. ¿En serio?

Sí, pero los demás no van a hacerlo.

Esto no ha servido de nada.

No, tendremos que averiguar la verdad.

Pero ya sabes que no fui yo.

Sí, pero para conocer toda la verdad tenemos que descubrir quién lo hizo.

Ese es el trozo de verdad que necesitamos

para descubrir el pastel.

¿Pedimos un pastel de verdad?

Me gusta cómo interpretas mi metáfora.

¿Y cómo averiguaremos quién cambió la velocidad de la máquina?

Fácil. Nos disfrazaremos de cineastas extranjeros

y entrevistaremos a todos los que estuvieron presentes

cuando Debbie recibió ese pelotazo en la cara.

Y luego comeremos pastel. Y luego comeremos pastel.

(IMITA ACENTO) ¿Dónde estabas cuando Debbie se cayó de la azotea?

(IMITA ACENTO) Ya, ¿dónde estabas?

¡Responde!

Sé que sois vosotros, chicos.

¿Quiénes somos? Ser cineastas alemanes.

Ya, ser alemanes.

Nos gustan los "wienersnitzel". Y también decir "wienersnitzel".

"Wienersnitzel". Ya, "Wienersnitzel".

Sé que sois Henry y Ray.

Además, vuestro acento es malísimo.

Contesta a nuestras preguntas.

Tenemos que hacer muchas entrevistas.

Adelante. Vale.

¿Dónde estabas cuando Debbie cayó de la azote?

Bueno, Henry y Ray...

Ayudando a la madre de Debbie con los regalos,

lejos de la máquina lanzapelotas.

(CON ACENTO) ¿Crees que podemos creerla?

Tío, estamos solos. Deja el acento.

¿Por qué siempre me cortas el rollo?

Intento demostrar mi inocencia. Está bien.

Pon la sección del vídeo cuatro de nuevo.

Vídeo cuatro.

¿Dónde estabas el año pasado cuando Debbie se cayó de la azotea?

¿Dónde estabas? ¿Dónde?

Pues estaba en la azotea. (GRITAN)

Vídeo tres.

Siempre me ha caído bien Debbie.

Salvo una vez en cuarto curso.

Se chivó al profe de que yo y Sidney nos habíamos comido unos bichos.

Hizo que me sintiera discriminado.

-Lo primero es que solo mastiqué los bichos.

No llegué a tragármelos.

De todos modos, Henry es quien cambió la velocidad de la máquina.

¡No es cierto!

Vídeo seis.

¡No! ¡Yo no cambié la velocidad de la estúpida máquina lanzapelotas!

¡A la porra con vosotros!

Oigan, me dio muy mal rollo que Debbie se cayera por la azotea.

Aunque siempre se reía de mi colección de cubos.

Soy cubetero.

Vale, supongo que me sentí un poco celosa

cuando Debbie ganó el concurso de ortografía el año pasado.

Pero lo he superado.

¡Debió ser mío ese trofeo!

¿Por eso cambiaste la velocidad de la máquina?

Quiero hablar con un abogado.

Vídeo 15.

Yo no sé nada sobre este asunto.

¿Puede alguien llamar a mi agente? Por favor.

No creo que estos tíos sean alemanes.

Oye, voy...

a comprarme... calcetines.

¿Calcetines? ¿Ahora? Sí. Es una emergencia.

Pero aún no hemos descubierto quién tiró a Debbie de la azotea.

Aún queda el fichero con todas las fotos de la fiesta.

Míralas y busca pruebas.

¿Te vas a la fiesta de Debbie?

¡No...!

Mira las fotos.

Bueno.

¡Lo sabía!

Sabía que te ibas a la fiesta de Debbie.

¡Va a estar Miss Buenavista!

Te prohíbo que vayas.

Está bien, no iré.

Bien. Bueno...

(SUSURRA) Arriba tubo.

¡Eh! ¡En mi casa un hombre que se escuda en unos calcetines

no es un hombre!

(Música heroica)

(Música de baile)

Disculpe, Capitán Man.

Sí, hola, ciudadanos. Somos los padres de Debbie.

-Y esta es Debbie, nuestra cumpleañera.

Está emocionada con que esté aquí. Bueno, es un placer conocerte.

Y a tus ricos padres.

Oh, ¿ya no lo recuerdas?

Tú y yo nos conocimos hace tiempo. ¿Ah, sí?

¿Qué?

-Sí, ¿recuerdas el rodeo de Buenavista?

Yo era camarera y después del rodeo me invitaste a ir a...

¡Ah! ¡Sí!

Me alegro de volver a verte.

Aquí, con tu marido.

Eh, déjamelo.

¡Déjamelo!

¡Eh!

Todo el mundo. Estoy aquí. Hola.

¡Ese es Henry Hart! -¿Qué hace este aquí?

¿Qué pasó entre Capitán Man y tú después del rodeo?

Vale, sé que os sorprende verme aquí después de lo del año pasado.

¡Canta "Wrecking ball"!

¡No! No he venido a cantar.

He venido porque todos pensáis que hice algo que no hice.

Eras el único que estabas al lado de la máquina.

¡Sí!

¡Eh, Henry!

Tienes que probar estas albóndigas.

Sé que todos pensáis que yo cambié la velocidad de la máquina.

Pero tal vez no fui yo.

Tal vez lo hiciera otro.

Como Charlotte.

¿Yo?

Que sentía celos desde que Debbie le ganó

en el concurso de ortografía.

Bueno...

Todos sabéis que ese trofeo debí ganarlo yo.

O pudo ser Jasper.

Que nunca olvidó que Debbie se reía de sus cubos.

Jamás olvido.

O tal vez pudo haber sido Piper.

¡Eh! Yo ni siquiera quería estar en aquel cumpleaños.

O incluso en este.

¿Qué estoy haciendo aquí?

O tal vez fue Sidney o incluso Oliver.

Los castigaron cuando Debbie le dijo a nuestro profe

que comían bichos.

La verdad es que yo sé quién cambió la velocidad

e hizo caer a Debbie de la azotea.

Y tengo las pruebas.

Enséñanoslas. Lo haré.

Pero antes me voy a comer una albóndiga.

Volveré después de una breve pausa.

Y entonces todo el mundo sabrá la verdad.

¡Canta "Call me maybe"!

¡No pienso cantar!

(Música heroica)

Bien.

Antes de nada, unas albóndigas estupendas.

Y ahora la prueba

de que hace un año yo no fui la persona responsable

de que Debbie se cayera de la azotea.

Con mi móvil os voy a enseñar todas las fotos sacadas

en el cumpleaños de Debbie el año pasado.

Foto uno.

Aquí veis a Jasper limpiándose la mano sudada en Charlotte.

Y a la izquierda se ve a Sidney y a Oliver comiendo bichos.

Lo cual no sorprende nada.

¡Desde Pascua no me he comido ningún bicho!

-Yo me estoy comiendo uno ahora mismo.

Pero fijaos bien ahora.

¿Quién está ahí al fondo?

Es mi hermana pequeña Piper.

Enfadada por algo como siempre.

Foto dos.

Tenemos una clara imagen de Piper.

Como podéis ver, está superenfadada porque su móvil está roto.

Así que va y lo tira.

¿Y qué?

Buena pregunta. Foto tres.

Aquí me veis a mí todo inocente junto a la máquina lanzapelotas.

Y cuando acerco la imagen...

Se ve el móvil de Piper dándole al botón del 11.

¡Piper lo hizo!

¡Seguridad!

-¡Pero, pero...!

No fue culpa mía lo que pasó.

No sabía que el móvil fuera a darle al botón.

¡Soy una víctima! ¡Alto! ¡Soy una víctima!

¡Quiero hablar con un abogado!

Bueno, Miss Buenavista.

Como veo que no hay ningún Míster Buenavista,

me pregunto si querrías...

Lárgate.

(Música heroica)

Henry, de veras que sentimos mucho haberte echado la culpa.

-Sobre todo yo.

Y yo siento que mi hermana casi te matara.

Eh, son cosas que pasan. Sí, es verdad.

Mamá, voy a saltar en la cama elástica del borde de la azotea.

-Pásalo bien, hija.

-Oiga, señora Putch. -¿Sí?

-Se ha quedado un globo atascado entre esos focos.

-Sí, podría provocar un incendio.

Eh, no se preocupe. Subiré a cogerlo.

Espera, no sé yo.

Podría ser peligroso.

A este chico no le asusta el peligro.

Guárdeme la albóndiga.

¡Yupi! Este es el mejor cumpleaños de mi vida.

¡Ya lo tengo!

¡Gracias!

-¡Eh, Henry, salta!

Vale.

(GRITA)

-¡Se ha caído otra vez! ¡Se ha caído otra vez!

Vaya tortazo.

¡Debbie! -¡Debbie!

-¡Debbie! -¿Whiskers?

¡Apartaos!

¡Debbie! ¡Whiskers!

¿Estás bien?

¿Whiskers?

-Yo no me llamo Whiskers.