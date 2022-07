Conozco tu secreto

(Música cabecera)

(TELÉFONO) "Disculpe, manténgase a la espera".

-¡No! ¡No vuelvas a dejarme en espera!

¡Quiero hablar ahora mismo con el supervisor!

-"Un momento por favor". -¡No! He dicho...

(Pitidos)

¡Ah!

-¿Con quién está enfadada ahora?

Zapazon, pidió algo y le enviaron otra cosa.

-"Hola, soy Lisa. ¿Cuál es el problema?".

-El problema es que pedí una funda de móvil de pelo rosa

¡y me han mandado una pistola bronceadora!

-"De acuerdo, léame el número de serie

que está en la parte inferior del artículo".

-Espere a que lo saque de la dichosa caja.

-Feliz aniversario. -¡Oh, cariño!

-Muy bien, el número de serie es...

939 734 11785.

"Muy bien, perfecto, el número de serie es correcto.

¿Puedo ayudarle en alguna cosa más?".

-¡Sí! No he pedido una pistola bronceadora.

"Un momento". -¡No! ¡No me ponga en espera!

(Pitidos)

¡Ah!

-¡Vaya! Una linterna. -¡Sí! Verás la luz que da.

-¡Ah!

Sí, es muy potente.

Sí, es recargable, sumergible y... debería ir a por un regalo mejor.

-Corriendo.

"Hola, ya estoy aquí". -Bien, ¿y qué puede decirme?

"Nada, solo fui a sonarme la nariz".

-Muy bien, ¿y qué vamos a hacer con esta pistola bronceadora?

"¿Está averiada?".

-¡No! Bueno, no lo sé. Ni siquiera sé cómo funciona esto.

No, no está rota.

(Música)

-Me siento totalmente liberado. -Me alegro.

-¿Qué hace subido en esa escalera? -¿Estás tirando dardos al techo?

-Algún gracioso ha soltado ese globo ahí y tengo que retirarlo.

-Y... ¿no hay un modo más seguro de reventar un globo?

-¡Eh! Yo no te digo cómo ser un metomentodo.

Hola, ¿qué tal, chicos?

Hola, Hen. Hola, Henry.

Oye, ¿haces algo después de clase?

Sí, practicar para mi cinturón negro.

¿Cinturón negro? No sabía que hicieras karate.

No lo hago.

Voy a curso de confección de cinturones.

Solo me queda hacerle los agujeros y ponerle la hebilla.

Ya...

Vaya...Charlotte disfrutaría con un cinturón hecho a mano.

Y no te niego que lo haría. ¿Ves?

Pues te haré un cinturón. Oh, no, tengo un montón.

Tengo que medirte la cintura. Venga, déjame, será un momento.

No quiero que me midas la cintura, ¿vale?

Será un momento. Te digo que no me hace falta.

Muy bien, vamos a ver lo gorda que estás.

Eso no le gusta a ninguna chica.

Ya está, te haré un cinturón con una hebilla de flor gigante

que ponga "Chicas al poder".

No, no, no. Vaya, qué bonito.

Ji, ji.

Sí, te crees muy gracioso.

Pues a lo mejor le digo a Emmy, la de la clase de ciencias

que estás colado por ella y entonces ella quizá te haga un collar...

Para, para, calla. ¿Qué?

Alguien me ha metido esta nota en la taquilla.

¿Y qué dice? Dice:

(LEE) "Conozco tu secreto,

sé lo que hiciste el miércoles por la noche".

(Música suspense)

¿Qué secreto?

Yo solo tengo un secreto.

Que soy Kid Danger.

Oh, oh...

Sí, oh, oh. Espera, ¿qué hice el miércoles por la noche?

Eh...

¡Oh! Tú y Ray impedisteis que tres cacos armados robaran en el súper.

No, jamás luchamos contra tres macacos.

No, no, no. Tres ladrones armados.

¡Oh, sí! Sí, sí.

Y esto demuestra que quien escribiera esta nota

sabe que soy Kid Danger.

(Música tensión)

Esto es malo, muy malo.

Ray debe saber que alguien conoce mi identidad secreta.

¡Ush!

-¡Ah!

¿Quién me ha clavado este dardo en la espalda?

¿Puede alguien venir a quitármelo?

Yo tengo que irme a clase... Tenemos que irnos...

(Música)

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

(Música)

(Pitidos)

¿Y estás seguro de que no se lo has dicho a nadie?

No se lo he dicho a nadie.

¿Has enviado algún mail o mensaje de texto en el que mencionaras

que eras Kid Danger?

Oh, espera. No, sí. La semana pasada me subí desnudo al tejado

y grité: "¡Vosotros! ¡Miradme, soy Henry Hart y también Kid Danger!".

¿Hiciste eso desnudo? No hice nada de... eso.

¡Ah! Era una broma.

Ya, es momento para bromas. Ja, ja.

Perdona, ¿eres Jimmy Fallon?

Oye, ¿irás luego a tomarte unos tacos con Questlove?

¿Por qué te enfadas conmigo?

Tío, si alguien sabe que eres Kid Danger, puede seguirte

hasta aquí, bajar hasta aquí y descubrir que yo soy Capitán Man.

¿Esto solo te afecta a ti? ¡No!

Prácticamente sí.

¡Ah! ¡Lo tengo! He descubierto algo!

¿El qué? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué has descubierto?

He escaneado la nota con este escáner biométrico de partículas.

(AMBOS) -Bien.

-Y fijaos en esto.

(Sonidos electrónicos)

En esta nota he encontrado a Diana.

¿A Diana?

ADN. ¡Ah!

Y la persona que ha escrito esta nota es...

¿Henry Hart?

¿Qué?

Tío, pues claro que mi ADN está en la nota.

¡Yo la traje aquí, estaba en mis manos!

¡Ah, sí! ¡Ah, sí!

Y... ¿esto?

¿Qué está pasando aquí?

¡Oh, sí!

Estoy listo para Hollywood.

-Señora Hendricks, le toca. Entre en la cabina y quítese el albornoz.

-¡Estupendo!

A ver, Piper, ¿qué está ocurriendo en nuestra casa?

Estoy bronceando a la gente.

¿Por qué?

Porque en los sitios para broncearte te cobran 50 pavos.

-Piper lo hace por 20. -Exacto.

Mamá, papá, ¿de verdad vais a...?

¿Por qué vais así vestidos?

Es nuestro aniversario y nos hemos vestido exactamente como íbamos

en nuestra primera cita.

-Ha sido idea mía. Me lo imagino...

¿De verdad vais a dejar que Piper monte un salón de bronceado aquí?

Claro, ¿por qué no? -De ese modo no nos grita.

(Música romántica)

¡Oh, vaya!

Si esto no hace que mi marido se olvide de sus maquetas de trenes,

ninguna otra cosa lo hará. -Sí, es un hombre con suerte.

Vale, tengo un montón de deberes. Sí, yo también.

¡Oh! Y recuerda, estate alerta.

No sabes quién es el que sabe que eres Kid Danger.

Vale.

¿Me das un sorbo de eso? No.

(Música romántica)

(Música tensión)

Exacto, Henry. Lo sé.

(Cristal roto)

Eso, tú, tú... Sabes...

Tío, no estás diciendo nada en absoluto.

Oye, tú... ¿dejaste esa nota en mi taquilla?

Ajá, porque yo conozco tu secreto.

Vamos, Henry. ¿Cuánto tiempo creías que podías ocultar ese secreto

a tu mejor amigo?

Charlotte lo sabe. ¡Me refería a mí!

¡Oh, ya, ya! No me refería a... Un momento, ¿Charlotte lo sabe?

Vale, escucha.

No puedes decírselo a nadie, Jasper, jamás.

Como amigo mío, tienes que prometerme

que no se lo dirás nunca a nadie.

Si tan buenos amigos somos, ¿cómo es que me tengo que enterar

de la verdad sobre ti en las calles?

Porque...

hay cosas... hay una que...

¡Sigues sin decir nada! ¡Ah!

Hasta las manos están morenas.

-Muy bien. Los que vayan a broncearse,

que esperen en la zona de los sillones.

Y los que ya estén bronceados, deberán esperar en las escaleras

hasta que se sequen.

¡Eh! ¿Qué es eso? Limonada.

¡Ah, perfecto!

Oye, ¡menuda pillada la de mi hermano Henry!

¿Qué quieres decir?

Jasper lo ha averiguado. Ya sabes, el secreto de Henry.

Oye, ¿tú lo sabes? Claro.

¿Cómo? Jasper me lo ha dicho.

Henry debió esperar a ir a ver esa peli con Jasper.

Vale, para, para, ¿qué peli?

Henry le prometió a Jasper que iría a ver con él

"Las Guerras de la Galaxia 10" el sábado por la noche.

Sí, ¿y?

Pero mi madre tenía muchas ganas de ir al estreno

y se llevó a Henry a verla el pasado miércoles.

Y entonces Jasper se enteró.

¿Y Jasper piensa que ese es el secreto de Henry?

¿Que vio "Las Guerras de la Galaxia" sin él?

Sí. Espera, ¿qué otros secretos tiene Henry?

No lo sé, ninguno. Nada, no lo sé. ¿Por qué?

Te lo habría dicho, pero no...

No necesito oír un montón de excusas.

Pero quiero que entiendas por qué...

(Reloj bipeando)

Bueno, supongo que no tengo que esconderme más.

Hola, soy yo.

Hola, Kid, tenemos una emergencia.

¿Sí? ¿En serio?

Los hermanos Malachi se han escapado de la cárcel

y se dirigen a la carrera de destrucción de autos.

Vale, te veo en la Cueva Man.

No, voy a recoger el Mancóptero y te recojo de camino al circuito.

Entendido.

¡Ese era Capitán Man! ¡En un holograma!

¡Y te ha llamado!

Sí.

¡Entonces Jasper dejó la nota en la taquilla de Henry!

¡Oh, vaya! Tengo que decírselo a Henry.

¡Espera! ¿Qué?

Ya he terminado esto.

¡Henry!

Pero sigo sin entender cómo es que estabas hablando

con el holograma de Capitán Man en tu reloj.

Sí, no sé cómo funciona. Le puedes preguntar a Swatch.

¿Quién es Swatch?

Espera, ¿qué es eso?

Voy a hacer un globo. ¿Vas a hacer un globo?

Y vas a flipar.

(Música heroica)

¿Qué te parece? Mola.

¡Jasper dejó la nota!

Ya lo sé.

Pero... Hola, Jasper.

¿Por qué tiene la boca tan abierta?

¿Y qué haces vestido así delante de Jasper?

¡Eres Kid Danger!

Sí.

Ya lo sabías, me dejaste...

Jasper se ha dormido.

No. ¡Se ha desmayado!

¿Por qué?

¡Porque él no sabía que eras Kid Danger!

Él pensaba que tu secreto era que has visto

"Las Guerras de la Galaxia" sin él.

¿Cómo se ha enterado de eso? ¡Qué más da!

¡Acabas de enseñarle que eres Kid Danger!

¡Ah, rayos!

¿Qué vas a hacer ahora? No lo...

(Reloj bipeando)

¡Es Ray! Ya sé que es Ray.

¡Hola! Soy yo, Ray.

Ya sé que eres Ray.

La policía ha capturado a los Malachi,

así que no hay ninguna emergencia.

Eh... Tal vez sí la haya.

¿Qué quieres decir?

Será mejor que vengas para aquí.

Y trae el borrador de memoria.

Ah...

Bien, ¿listo para tu regalo de aniversario?

-¿Aquí mismo?

-Sí, pero está en el garaje. Iré a por él.

-Muy bien, gente, necesito un descanso para ir al baño.

(TODOS) -Oh...

-¡Eh! ¿Cómo va eso?

-Sujeta esto, ¿quieres?

-Claro.

(Timbre)

Ya voy yo.

¡Ah! Hola.

¿Ha venido a broncearse?

-No, ¿ha montado un salón de bronceado ilegal aquí?

-No, no.

-Pues acaba de ofrecerme un bronceado

y tiene en la mano una pistola bronceadora

y su casa está llena de gente con falsos bronceados.

-¿Qué quiere decir?

-Quiero decir que es ilegal montar un salón de bronceado

sin licencia.

-¿Va a detenerme? -Sí.

-Está bien.

-Hoy es mi aniversario de boda. -Feliz aniversario.

(DISCUTEN)

¡Eh! Jasper está despertando.

Oye...

Es demasiado peligroso dejar que nadie más sepa quiénes somos

o donde está la Cueva Man.

Y eso significa...

Que tenemos que borrarle la memoria a Jasper.

Pero... cuando le das con eso a alguien,

¿le borras absolutamente todos los recuerdos?

Bueno, no todos.

Podrá recordar cómo respirar y comer y... nada más.

Ah...

Eh, chicos...

¿Me dejáis al menos unos minutos a solas con él antes...

de borrarle el cerebro?

Somos amigos desde que teníamos cinco años.

(Música triste)

Sí, claro, hijo. Gracias.

¿Adónde quieres que vayamos?

¿Al armario? ¿Quieres que nos metamos ahí?

Sí, al armario. Vamos.

Ah...

¿Qué ha pasado?

Te he disparado sin querer.

¡Vaya! No puedo creerlo.

Mi mejor amigo es Kid Danger.

Tío, escucha, quería decírtelo, hace mucho tiempo, pero...

Hice un juramento.

Lo entiendo, ¿vale?

Gracias.

Y... verás es que...

(SUSURRA) Dame un minuto. Date prisa.

¿Quién...? Eh...

¡Eh!

¿Te acuerdas?

¡Claro! En el campamento Toma-Hock.

Éramos guapos, ¿eh?

Oye, ¿recuerdas lo del campo de tiro con arco

cuando Billy Bray me estaba pegando y...

tú saltaste a ayudarme?

Sí... Y luego nos pegó a los dos.

Jamás lo olvidaré.

Bueno...

Siempre has sido un buen amigo para mí.

Kid Danger.

Me siento orgulloso.

¡Ya está! Ray, Charlotte, salid aquí.

¡Capitán Man!

Genial.

¡Henry, está en tu habitación!

Yo también estoy aquí.

No podemos hacerlo. Pero tenemos que hacerlo.

No permitiré que le borres sus recuerdos.

¿Qué? No te preocupes.

Se lo podría decir a cualquiera, aunque no lo haga a posta.

No se lo contaré a nadie. ¿Ah, sí?

¿Y si un malo malísimo te captura y te amenaza

con cortarte los dedos de los pies

si no le cuentas todo lo que sabes?

Le diría todo lo que sé.

¡Tío!

Son mis dedos. ¿Qué haría yo sin mis dedos?

Es un peligro para nuestra seguridad.

No...

O dejamos a Jasper como está o...

no seré Kid Danger nunca más.

Henry. No puedes dejar de ser Kid Danger.

No quiero dejarlo.

Pero si le borras todos los recuerdos

a mi amigo más antiguo,

no...

No quiero usar esto más.

Guárdate eso en los pantalones.

Espera, ¿significa eso...? Sí, sí, sí.

Jasper se puede quedar con su cerebro de memo.

¿En serio? Sí.

He dicho que sí cinco veces ya.

Vaya, eso es increíble.

Pero no te emociones..

Ahora podría ayudaros a combatir a los malos.

(TODOS) No es una buena idea.

Sí, vamos. Es mi sueño...

Oh, perdón.

Me estoy dando un bronceado abajo y necesitaba ir al baño.

Creía que...

¡Capitán Man!

¡Y Kid Danger sin su máscara!

Tú eres el hermano de Piper. Oh... Bueno...

Ya verás cuando lo cuente.

¿Quieres lloriquear por este? No, hazlo.

Hola, ¿cómo te llamas?

Muy bien, Jasper.

¿De verdad quieres ayudarnos? Claro.

Bien. Coge a este tipo y déjalo en la calle, ¿vale?