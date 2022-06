Cita doble peligrosa

(Timbre)

(Bocina)

Vamos, ya habéis oído el timbre,

todos a clase.

¡Rápido!

Vamos, todos a clase.

¡Rápido!

¡Hablo en serio!

Henry, ¡alto!

Eh... Señorita Shapen.

Sí, ¿qué?

¿Por qué va montada en un triciclo?

Eh... porque justo anoche, antes de irme a dormir,

pisé la comida del gato.

¿Y qué?

Que cuando me desperté,

mis gatos se habían comido parte de mi pie izquierdo.

¡Puaj! Dios. ¡Puaj!

Bien, Henry,

estoy pensando un número del 1 al 100.

Pues... me alegro.

Adivina cuál es.

Ah, el treinta... y ocho.

Error, el número es...

Elige otro número.

Eh... 74.

Error, ahora me tienes que hacer un favor.

¿Por qué?

Porque no has acertado el número.

¿Puedo irme ya a clase, por favor? No.

Quédate ahí quietecita y di algo de vez en cuando.

Tú también, ricitos.

Bien, el favor,

tiene que ver con mi sobrina Noelle.

Huy, me encanta el nombre de Noelle.

¡No hables aun, Charlotte!

Perdón.

Mi sobrina va a venir de visita a Buenavista.

Vale. Y normalmente

se habría quedado conmigo, pero es alérgica a los gatos.

Oh... Y a las nueces.

A los gatos y a las nueces.

Mi primo es alérgico a las nueces.

¡Muy oportuno!

¿Lo ves, Charlotte? Así es como se hace.

Pero qué...

¿Qué te estaba diciendo? Eh...

Que su sobrina Noelle es alérgica a los gatos.

Y a las nueces.

Incluso a la cáscara.

Así que quiero que Noelle se quede en tu casa.

¿Qué? ¿Por qué en mi casa?

Porque no has acertado mi número.

Hola, tía Sharona.

Eh, hola. Es ella.

Noelle, este es Henry, y te vas a quedar en su casa a dormir.

Hola, hola. Encantado de conocerte.

¡Quédate en mi casa! ¿Qué?

Noelle necesita un sitio donde quedarse.

Bueno, puede quedarse... Yo no tengo ni gatos ni nueces.

Lo mismo que yo. Señorita Shapen...

¡Eh! ¿Quién no ha acertado el número? ¡Yo!

¡No lo acerté! Significa que se va a quedar en mi casa.

¿Verdad, Noelle? Gracias.

Madre mía, qué patéticos.

Oh, Charlotte, haz el favor de irte a clase ya.

Pero sí... Muy bien.

En serio, estáis locos.

¡Locos!

Estáis... como cabras.

¡Tú sabes que tengo razón! Ya, y que me estás cargando.

Venga ya, tiraste a mi última novia por la ventana.

Vale, porque estaba persiguiendo a Charlotte

con una herramienta eléctrica.

Vale, vale.

¿Se puede saber por qué estáis discutiendo?

Vale, cuando a dos tíos, que son amigos,

les gusta la misma chica,

¿quién se queda con la chica? Eso, ¿quién se la queda?

¿Quién se la queda?

¿Qué significa eso?

Ah, creo que se refieren a quién la obtiene.

Sí, mejor, quién la consigue.

Ajá, para quedársela.

¡Tíos! La sobrina de la Shapen es una persona,

no es algo con lo que te quedas o ganas,

no es el último trozo de un bocata.

¿A qué se refiere? Eh... supongo...

Me refiero a que los dos se lo pidáis

y si es posible, que la dejéis decidir

que ella elija con quién quiere salir.

Ja, ja, ja, ¿qué? Ja, ja, perdona...

Que la dejéis decidir. Qué rollo.

Es genial, es genial. Qué ocurrencia más buena.

¿Qué?

¿A caso os da miedo preguntarle con quién de los dos quiere salir?

Oh, no digo nada. Ya...

¿Miedo? ¿Miedo? ¡No!

Lo dudo. Quién dijo miedo.

Seguro, más bien no tengo miedo. No tengo miedo.

Eh, oye, lo que no quiero es que te mosquees

cuando Noelle elija coger "el tren Jasper".

Eh... Bueno,

lo único más poderoso que "el tren Jasper"

es "la bomba Henry".

Perdona, "bomba Henry",

pero aquí viene el tren Jasper, chucu chucu,

chucu chucu, tu tuuu.

¡Pues bum! Chucu chucu, chucu chucu tu tuuu.

¡Bum! Chucu chucu, chucu chucu tu tuuu.

¡Bum! Chucu chucu, chucu chucu tu tuuu.

¡Bum! Chucu chucu, chucu chucu tu tuuu.

¡Bum! Chucu chucu, chucu chucu tu tuuu.

¡Bum! ¡Bum! ¡Bum!

Ocurrió sin pensarlo,

buscaba un trabajo para después de clase,

y un superhéroe indestructible

me contrató para ser su compañero infatigable.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

(Música animada)

Dilo. ¡Arriba tubo!

¡Eh, mi bota! ¡Ja!

He dicho que no.

¡Oh, venga ya, mamá! -No.

¡Papá! -¿Mamá?

¡No! -No.

No veo a qué viene tanto aspaviento.

No vemos a qué viene tanto aspaviento.

Bueno, yo sí que lo veo,

aunque la verdad es que yo...

Perdona, ¿qué?

Mamá, se trata solo de salir con un chico.

Eres muy joven para empezar a salir con chicos.

Ah, está bien, ya sé lo que pasa aquí.

Lo que pasa es que no os gusta que salga con Kale.

Verás, Piper... -¡Es cierto!

Pensáis que es un don nadie porque su padre está en el paro

y su madre conduce un autobús de mala muerte.

Oye, no me parece bien que hablemos de Kale,

estando él presente en esta habitación.

Ah...

Menudo chasco te vas a llevar... Sí, ya lo creo.

...cuando Noelle me elija a mí.

Va a ser genial. Como quieras.

Estoy deseando pedírselo.

Pues ve y pídeselo. Chucu chucu, tu tuuu.

Oye, deja ya de hacer eso.

Oye, Henry, la sobrina de tu profe está arriba,

en la habitación de invitados.

Bien. Sí, bien para mí.

Disculpa.

Mamá, papá,

no voy a estar el sábado por la noche en casa

porque voy a quedar con nuestra invitada para salir.

Ejem, me río.

No te rías de mí. ¡Me río!

Porque yo seré quien salga con Noelle

este sábado por la noche.

Espera,

¿estás diciendo que tienes una cita este sábado por la noche?

Sí, exacto. Sí, exacto.

Vale...

Si quedo para salir con Henry o Jasper,

¿puedo salir entonces con Kale?

Oye... tu madre y yo creemos que eres muy joven para...

Creo que si salen juntos, con Henry o con Jasper,

supongo que no hay problema.

¡Y no se hable más!

¡Noelle!

Hola. Piper, ¿querías algo? -Sí.

Verás, este sábado mi hermano Henry y su amigo Jasper

quieren invitarte a salir.

Oh, vaya, es un poco... -Ya, ya, elige uno.

Eh... Bueno...

Es un poco raro, pero...

Supongo que a Jasper.

¡Sí, hermano! Y chucu chucu tu tu. Ah, no, no.

No, no, no. Este es el clásico malentendido.

Creo que te has confundido.

Yo soy Henry.

Ese es Jasper. Ajá.

Yo soy este.

Eh... Lo sé, y eres muy simpático,

pero Jasper, me encantaría salir contigo

el sábado por la noche.

Para, para, para, ¿qué?

¡Sí! Eh, Kale,

tú y yo salimos este sábado. Lleva puesto un polo.

De acuerdo.

Oye, no es por ser un... ¿Pero por qué Jasper?

Bueno, no lo sé.

Supongo que me gusta su sonrisa.

Eh.

¿Qué haces?

No quiero hablar de ello.

Está rebotado porque Noelle quiere salir con "el tren" Jasper

y no con "la bomba" Henry.

He dicho que no quiero hablar de ello,

así que no hablemos de ello, ¿vale?

Un respeto, ¿no?

Vale, vale.

¿Y a dónde la va a llevar?

¡No lo sé!

Van a ir a un restaurante nuevo, llamado The Basement.

¿The Basement? ¿Dónde está?

Noelle lo eligió, dice que allí tienen muy buen marisco.

Oh, vaya, muy buen marisco,

espero que Jasper no se atragante con una gamba.

Eh...

¿Sabes qué es lo que te pondría de buen humor?

¡Limpiar el baño de tu jefe!

No creo que eso... Es en serio.

¿Prefieres la rosa?

¡Oh, no! ¿Qué pasa?

Una emergencia, es un...

video de la Policía de Buenavista.

Capitán Man, Kid Danger, escuchad,

hemos encontrado a un chico tirado en este callejón

y le han quitado los dientes.

Pero mi compañero y yo tenemos que irnos.

Tenemos que llevar a nuestras mujeres

a ver "Mamma mia".

Así que vamos a dejar al chico sin dientes aquí,

tirado en el callejón.

¿Cómo? ¡No! ¡No!

Adiós.

Ah, ¡no!

"Mamma mia".

¿Por qué la Policía siempre nos está pasando marrones

a mí y a Henry? No es justo.

Ah, venga, vamos.

Al menos tendremos algo que hacer.

Como quieras.

Charlotte, si te aburres aquí,

pásate por mi cuarto de baño

y dale un buen repasito a mi váter.

Y ahora no tengo mi escobilla rosa, genial.

(Música animada)

(Ladridos)

Eh.

Eh, está aquí.

Está bien, hijo, despierta, venga.

Eh, eh... Eh, eh...

Tranquilo, tranquilo, ¿vale?

¿Puedes levantarte? Vamos.

Muy bien. Eso es.

Soy Capitán Man. No hace falta que te presentes.

¿Cómo te llamas?

"Hebahtian".

Hebahtian.

Hijo, ¿qué te ha pasado?

Eh... Me han hacado os ientes,

me han hacado os ientes, y han heco halta.

Oh, eh... Eh...

Vale, no vamos a entender nada de lo que dice.

Bueno, no tiene dientes,

es muy difícil hablar sin dientes.

Sí, eso es cierto.

Toma, sujeta esto.

Señores, disculpen un momento. ¿Eh?

Veo que ambos son mayores.

¿No tendrán por casualidad dentadura postiza?

Ah...

¿Qué? ¿Qué he dicho?

Pensar que toda la gente mayor tiene dentadura postiza

es un estereotipo, ¿vale?

Y no nos gustan los estereotipos.

Oh...

Pero... ¿alguno lleva dentadura postiza?

Sí, llevamos, los dos.

Vale, bueno,

pues como Capitán Man,

les incauto una de sus dentaduras postizas.

De acuerdo.

Gracias. E ada.

Vale, hijo, abre la boca, anda.

Intentaré meter... Esto ahí.

No te resistas.

Eso es.

Bien, ahora,

venga, dinos tu nombre.

Me llamo Sebastian.

¡Sebastian! Ah...

Es Sebastian. Había entendido "Samata".

¿Pero qué dices? Lo sé, la verdad era raro.

Sebastian. Lo sé, ja, ja.

¿Y qué pasó? Sí, ¿qué pasó?

Bueno...

Conocí a una chica y me invitó a cenar.

Pero entonces me llevó a un sitio llamado...

The Basement.

The Basement. Espera...

Ahí es donde Noelle ha llevado...

a "ya sabes quién" a cenar.

Sí, Noelle, así se llamaba la chica.

Eh, hijo, ¿recuerdas que hubiera alguien más en ese sitio?

No.

Espera, sí, había un tipo,

ella lo llamaba "Dedo de torno".

Dedo de torno. ¡Oh, Dios mío!

¡Socorro! ¡Socorro!

¡Que alguien nos ayude!

¡Socorro! -¡Necesitamos ayuda!

¡Socorro! ¡Socorro!

¡Por favor, ayuda! ¡Socorro!

¡Callaos de una vez!

Noelle, ¿por qué me haces esto a mí?

Porque quiero la pasta, y me importas un pimiento.

Aprecio tu sinceridad.

Ahora preparaos, porque os voy a extraer los dientes.

Ja, ja, ja. ¡Sí!

Ya veréis.

¿Qué?

¡Dientes fuera!

Tenemos que salir de aquí.

Piper, intenta meter la mano en el bolsillo de mi pantalón

y saca lo que hay dentro.

Vale.

¿Qué es esto?

Mi bálsamo labial.

¿Y qué vas a hacer con él?

Echármelo en los labios, los tengo muy secos.

Espera, ¡no!

¡Eh, quiero saber qué va a hacer con nosotros!

Vale, queréis saberlo, pues te lo diré.

Esos de ahí son ancianos.

Ancianos con los dientes podridos.

Y quieren lo que vosotros tenéis.

¿Quieren el futuro?

No.

Quieren vuestros dientes.

Exacto, dientes jóvenes,

fuertes y sanos.

Y están dispuestos a pagarlos.

¿Veis esto?

¿Veis este fajo?

Sí. Sí.

A mis padres les vendría muy bien eso.

¡Deja de hablar con ellos y sácales los dientes!

¡Sí! -¡Vamos!

Y allá vamos. ¡Ah!

¡Ah!

(Golpe fuerte)

Pero qué... ¡Ay!

La puerta no se ha roto.

Espera, te daré un empujoncito. ¿Qué?

¡Ah!

¡Son Capitán Man y Kid Danger!

Me has usado para abrir la puerta.

El pasado, pasado está.

¡Muy bien, dedo de torno! ¿Qué?

Te voy a llevar conmigo.

No lo creo.

¡Ah!

Siente mi dedo. ¡No, no!

¿Qué pasa? ¿Quién ha...?

Pero si antes giraba.

¡Me has roto la broca del dedo!

Sí, bueno, soy indestructible.

¿Qué pensabas que iba a pasar? Eh...

¡Kid, vamos, tírame eso! Eh...

Vale, pero la tienes aquí. ¡Date prisa!

Muy bien, dedo de torno,

no soy ningún rabino, pero...

¡No, no, no!

Mazel tov.

¡Me has cortado el torno!

Sí, de ahora en adelante solo serás... Dedo.

No, eso es una desgracia. ¡Lo es!

Libera a esos tres y luego reúne a esos abuelos

y a la adolescente diabólica.

Ah... -Ah...

No esperaba que esto saliera así.

¡Andando!

¿Alguien tiene una broca de sobra por ahí?

¡Quédate aquí y no te muevas!

¿Y si tengo que rascarme? No te rascas, ¡no te rascas!

Vale. Bien.

Oye, ¿puedes soltarme a mí ahora?

¿Por qué a ti?

Porque necesito mi bálsamo labial,

tengo los labios superresecos y no puedo más.

¡Ah!

Toma, usa el mío.

Pero me pegarás tus gérmenes. Sí, pero mejor para ti.

Y ya estás... ¡Ay!

¡Vamos a por él!

¡Ah!

¡Pisadle el pie! ¡Ah!

¡Dale! -¡Ay!

¡Ese ha intentado quitarme los dientes!

¡Ay!

¡Ay!

¡Ah!

A ver, alto todo el mundo,

no me gusta hacer daño a la gente mayor.

¡Cierra el pico! -¡Ay!

¡Ay!

¡Kid Danger, cuidado!

¡Ah!

¡Ay!

Oh, lo siento.

Lo siento, se encuentra bien. ¡Ay!

Niño de superhéroe.

¡Ay!

¡Kid Danger, Noelle se escapa!

¡Ay! ¡Estoy ocupado!

¡Ah!

¡Me has estropeado mi cita!

¡Alto! ¡Muy bien!

¡Muy bien!

Ese no es tu trabajo.

Baja de ahí.

¡Estaba intentando escapar!

Gracias, ahora espera fuera.

¡Pues claro que me voy fuera!

Y tú... quédate ahí.

A ver, basta ya, déjenlo en paz.

Venga, andando, de uno en uno. ¡Sí, andando!

Usted también, vamos. Vamos,

te hablo a ti, pantalones de golf.

Vamos, fuera, fuera. ¡Sí!

¡Enfermos! ¡Vamos! Eso es, a jugar al bingo.

Tú también, niño bonito.

Y nada de dientes, ¿eh?

Tía, robarle los dientes a los chicos

¿por dinero?

¿Con ese mono?

Me das asco. Vamos.

¿Te doy asco?

¿De... verdad... te doy asco?

Eh...

Bueno, tus actos

me dan asco.

Pero físicamente...

eres muy bonita.

Bueno, tal vez podrías...

cambiarme.

No sé,

enseñarme a ser mejor persona.

Vaya...

¡Kid! ¿Vas a caer en la trampa de besarla?

¿Qué? ¡No! Puaj, qué asco, no quiero besarla.

Vale, bien.

Eh...

¿Puedes esperar fuera unos 20 segundos?

¡Kid! Vale, no, ¿sabes qué?

Vas a ir a la cárcel, andando. ¡Vamos!

Nada de besos.