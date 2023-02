Cita en la cueva

(Música)

(RÍE) Eso no me lo esperaba.

Eso sí que no me lo esperaba.

¿No te aburres jugando solo al ajedrez?

No, yo no. Aunque a veces yo sí.

Oh... Ya vuelven los chicos.

¿Por qué has hecho eso?

Ray se enfada cuando se hacen cosas intelectuales en su presencia.

Dame el tablero.

¡Oh! Pero he conseguido darme jaque a mí mismo.

Ya te darás mate la próxima vez. Maldita sea.

¿Y adónde han ido esta vez?

Ah, a tirar melones a la casa abandonada

donde todo el mundo los tira.

¿Sin mí? Llevo reservando esos melones meses.

No creo que tarden. Les pedí que pasaran por mi casa

y recogieran mi cargador. ¿Has mandado a Ray, a Henry

y a Jasper a tu casa sin supervisión de un adulto?

¿Cuál es el problema?

Dime una peli antigua de Disney que no lo sea, venga.

No, tienes razón. Los tiempos cambian.

La tienes. (HABLAN A LA VEZ)

Alto, alto, alto, alto, alto. Hola.

¿Qué pasa? ¿Eh?

(SALUDAN) ¿Habéis ido a mi casa?

Oh, sí. Acabamos de estar.

¿Y qué os ha pasado?

Bueno, tenemos tu cargador.

(GRITA) ¿Por qué está tan caliente?

Porque lo rescatamos del fuego.

No hay de qué. A la ducha. Vamos.

¡Uh! Alto, alto, alto, alto...

Os dije que se pondría así, así que he ganado la apuesta.

Sí, te debo 10 pavos. Te debo 10.

¿Le habéis pegado fuego a mi casa?

Claro que no. Solo ha sido...

Solo a la cocina. Bueno, la cocina es una parte...

La cocina ha desaparecido. Ha desaparecido.

El resto de la casa está bien. Sí.

¿Cómo habéis podido pegarle fuego a mi cocina?

¡Uh, esto promete! Esperad, voy a por unas palomitas.

¿Qué ha pasado?

Vale, lo primero, no había manera de encontrar una llave de la luz.

Estaba muy oscuro. Y hacía frío.

Yo llevaba una bengala encima. Que resolvería los dos problemas.

Ay, Dios mío...

Enséñasela. Vale.

¡No!

Así que estábamos en tu cocina con una bengala.

Y nos pusimos a explorar. Y encontramos las cortinas.

Bueno, la bengala las encontró. (RÍEN)

Prendieron como la pólvora. ¡Boom!

¿Y no intentasteis apagarla?

¡Claro! Por supuesto que sí.

Pero ¿conoces eso de combatir el fuego con fuego?

Pues eso no funciona. No.

A la ducha. ¡Guau!

¡No, no, no! ¡Nadie se va a la ducha!

Ay...

Guau, ¿qué problema tienes con la ducha?

Exacto. Vamos a la ducha. (LOS DOS) ¡Guau!

¿Y qué pasa con mi cocina? ¡Y yo qué sé!

¡Y dale con eso! Yo me ocuparé de eso.

Tendrás cocina nueva en seis u ocho semanas.

Mira estas muestras para los muebles.

Podemos poner roble o tal vez caoba. ¡Uh!

No quiero una cocina nueva para dentro de seis u ocho semanas.

¡La quiero hoy! ¿Por qué?

Sí. ¿A ti qué te pasa?

¡Me pasa que tengo una cita esta noche con Jack Swagger

y le he invitado a cenar en mi casa! Espera.

¿Conoces a Jack Swagger?

¿La superestrella internacional de la música Jack Swagger?

¿La persona más joven en ganar un Grammy, Jack Swagger?

¿Tienes una cita?

Sí, con Jack Swagger.

¿Cómo sabes que es Jack Swagger?

Fuimos juntos a un campamento hace diez años,

cuando era Jack Swaggowitz.

¿Cómo no lo hemos sabido hasta ahora?

Os lo he dicho un millón de veces, pero nunca me hacéis caso.

Mentira. No te creo.

No recuerdo eso. Eh...

¿Verdad o bengala? Verdad.

Eh... ¿Quién fue la primera persona con la que te morreaste?

Jack Swagger, en un campamento cuando entonces era Jack Swagg...

Tío, tío, mira esto. Soy "Flarry" Potter.

¡Magia! ¡Magia! ¡Oh!

Eres el mago "Flarry" Potter. ¡Sí! (RÍEN)

Está bien, vale, lo dijiste una vez. Eh...

(Mensaje móvil)

¿Quién es?

Jack Swagger. Fuimos a un campamento juntos.

Toca esta noche en el Bowl de Buenavista y luego iremos a...

¡El señor de los helados!

¡Madre mía! (GIMOTEA)

Está bien, lo has mencionado dos veces.

Los científicos dicen que tienes que haber oído algo tres veces

para poder recordarlo. Ah...

Chicos, ¿podéis pasar por mi casa a cogerme el cargador del móvil?

Tengo una cita con Jack Swagger, lo conozco de un campamento.

Y, por cierto, la llave de la luz de la cocina

cuesta un poquito encontrarla. (TODOS) Vale, vale.

Podemos encontrar una llave de la luz.

¡Guau! ¿Eso ha sido hoy? Hace una hora.

¿Hace una hora hoy?

Y os puedo contar de otras siete veces que os lo he dicho.

No tenemos tiempo. No hace falta.

Vale, pues Jack iba a venir hoy a mi casa a cenar,

pero ahora no puedo hacerle la cena.

¿Por qué no? Tenemos tu cargador.

Porque... ¡habéis quemado mi cocina!

¡Ay, ay! Pues llévatelo al restaurante Sotto Voce.

Es un buen sitio, romántico, y la cocina no está quemada.

Que tú sepas. Que yo sepa.

Ya lo hemos intentado, al ser famoso,

la gente le acosa allá donde va.

Sí, una vez me lo encontré en el dentista.

Le hice un placaje. Al final no era él.

¿Entonces solo podéis quedar en tu casa?

O en restaurantes secretos. Una vez, en Nueva York,

me llevó a un sitio superchulo debajo de una falsa lavandería.

¡Ya lo tengo!

Necesitamos un sitio para convertirlo en restaurante secreto.

Uno que nadie conozca.

Un lugar subterráneo.

Propongo hacer un restaurante secreto en la casa de Henry.

¡Sí! No.

¿Por qué no? Porque hay un halcón.

¿Hay un halcón en tu casa? Es lo que Piper dice.

¿Qué estás haciendo aquí?

-No puedo entrar. Hay un halcón dentro.

Y me odia. -¿Por qué hay un halcón en casa?

-Oí un grillo en el salón anoche.

-Sigue. -Bueno, el grillo no me dejaba dormir

y cogí unos ratones y los traje para comerse al grillo.

Se comieron al grillo, pero luego no querían irse

y pillé unas serpientes para que echaran a los ratones.

-¿Entonces hay serpientes en casa?

-No desde que traje al halcón.

Y me odia.

Tranquilo, Tony.

Está fuera.

Quizá tenga que dormir aquí hasta que el halcón se largue.

Pues lo hacemos en la Cueva Man. ¿Qué vamos a hacer?

El restaurante secreto. ¡Sí!

¡No! No convertiremos la Cueva Man en un restaurante secreto.

¡Me lo debes!

Has quemado mi cocina, nunca me haces caso

y te mosqueas conmigo porque leo libros en la Cueva Man.

¡Sabía que olía a libros aquí!

¡Creo que me lo debes!

Está bien. La convertiremos en un restaurante.

¡Genial!

¿Quién ha estado jugando al ajedrez?

¿Schwoz? (GRITA)

Ocurrió sin pensarlo.

Buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe indestructible me contrató

para ser su compañera infatigable. (GRITA) ¡Ah!

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

Dilo. ¡Arriba, tubo!

¡Eh, mi bota! (RÍE)

Siento llegar tarde, el halcón pilló mi corbata y no quería dármela.

Por suerte, se distrajo con la cara de mi padre.

¿Está bien? Ah... Sí, está bien.

Tiene unas garras y un pico afilados como cuchillas.

No, me refiero a tu padre. Oh, no, le duele mucho.

Esto ha quedado genial. ¿Y Ray? El chef está en la cocina.

¿Y dónde está?

Detrás de... la cortina insonorizada.

¿Qué? Lo sé.

¿Esto es una broma? ¡Estaba justo aquí!

¿Cómo puedo perderla...

...cuando hace dos segundos que la tenía en la mano?

¡Juro por la tumba precomprada de mi padre que esto es...!

Mm. El chef está de mal humor. Sí, veamos qué le pasa.

¡Ah, venga ya! ¿Dónde habéis...? Alto, alto. ¿Qué haces?

¿Qué estás haciendo? ¡No encuentro mi quinta bengala!

Y si no la encuentro, todo se irá a la porra.

Apaga eso, tío. Son solo para emergencias.

O para jugar a verdad o bengala. Tranquilos.

Lo tengo controlado. ¿Dónde se ha metido?

Pero si estaba hace un momento. La he encontrado.

Procura no moverte. ¿Dónde está?

Tío, deja de encender bengalas en las cocinas.

¿Qué es lo peor que puede pasar? Vale, tío, dame eso.

Trae para acá. ¡No, no! ¡Parad!

¡Dámela! ¡Ya basta!

¿Qué hacéis? ¡Estáis arruinando mi proceso!

No las metáis en la olla... Oh...

Vale, Charlotte y Jack Swagger ya están aquí.

Tengo que ir arriba y fingir que es una tienda tapadera.

Es que lo es. Exacto. Este tío mola.

¿De qué vas?

Schwoz y yo somos los chefs. Me he vestido de chef.

¿Como un dibujo animado? Esto es lo que llevan los chefs.

De dibujos animados. No, de la vida real.

Vale.

¡Boom! Esto sí es un chef.

No, tengo una lata de salsa para pasta con la foto de un chef.

Así van los chefs. Así son los chefs.

Me das pena. ¿De qué vas disfrazado, Ray?

Voy vestido de chef. ¿De dibujos animados?

(RÍE) Este tío mola.

¡Pero mirad la lata, soy igual! Ya...

Es un chef de dibujos animados. Es una persona real.

Te lo has inventado. Nadie se viste así.

Es un chef auténtico.

Lo lamento muchísimo, pero está todo reservado para esta noche.

No tengo ninguna mesa libre. Adiós, primera dama.

Perdón, disculpen. No los había visto

porque estaba hablando con la primera dama.

¡Guau! Ya.

Eh... Vale. Nos gustaría bajar ya al restaurante secreto subterráneo.

Tenemos una reserva a nombre de Charlotte Page.

(ASIENTE) Un momento.

(CHASCA)

Ajá. Aquí está.

Y tengo una nota que dice que hoy es el cumpleaños de alguien.

El mío no. Tampoco el mío.

Te regalan el postre si decís que lo es.

Pues entonces es mi cumpleaños. Perfecto, señor. Este tío mola.

Venga. Por aquí, señor.

(Extintor)

¿Qué te he dicho sobre las bengalas en la cocina?

¿Qué te he dicho yo sobre lo de jugar al ajedrez?

Ese ha sido Schwoz. Eso es para cerebritos.

(RÍE) Sí, es verdad. Estamos a salvo.

¿Es una cortina insonorizada?

Piper, ¿cómo has bajado el piano aquí?

Schwoz tiene una cosa.

Vale, pero ¿por qué has bajado un piano aquí?

Este es mi media cola, chaval.

Tocaré unos jams lentos para sacar unas propinas.

Solo viene una persona a cenar.

Eh, no es una persona, es un famoso. Tú no lo entenderías.

¿Tú sabes tocar el piano?

(RÍE) Nadie sabe tocar perfectamente el piano.

Bueno, ¿tú has visto esto? Tiene como millones de teclas.

Por suerte, mi móvil tiene un solo botón.

(Música piano)

(Golpe ascensor)

¡Guau! Tienen que arreglar el ascensor.

Te acostumbras... Supongo, si trabajas aquí, que no es mi caso.

Mira, un piano.

Gran tema. Me encantan los jams lentos.

-El dinero vale más que mil palabras.

Eh... Les acompañaré a su mesa. Gracias.

¿Y cómo se llama este sitio? Se llama Füd.

Es penoso. (RÍEN)

¿Ah, sí?

¿Y si le dijera que es Füd, pero con "u" y una diéresis?

Eso sí es "cül", pero con "u" y una diéresis.

(RÍEN) Este tío mola.

(SUSURRA) Este tío mola.

Oh...

¿Dónde está Jack Swagger? Eh...

Sabemos que está aquí, ¡o yo no me llamo Blaze!

¿Te llamas Blaze? Sí.

-Por lo tanto, sabemos que está aquí. -Sí. ¿Dónde está?

No, no, no, no. No hay ningún Jack Swagger aquí, ¿vale?

Aquí solo hay un montón de trastos y un apuesto dependiente.

Lo hemos visto entrar aquí con una chica.

-Sí, y la pianista se hizo un selfi con él en una especie de restaurante.

Está en internet.

-Esta tienda seguro que ni es una tienda.

-Pasa. -¡Sí! Seguro que es falsa.

(RÍE NERVIOSO) Seguro que es una tapadera

de un restaurante subterráneo para famosos.

No, no, no, no. Es una tapadera de un superrestaurante...

Secreto. Sí, abajo hay un restaurante secreto.

(TODOS) ¡Sí! ¡Ajá! -¡Lo sabía!

(Música piano)

Este sitio está genial. Es superíntimo.

Lo sé. Es un rollo que la gente te mire allá donde vayas.

Sí, aquí abajo se está muy bien. Los dos solos...

Y esos tres de ahí.

(RÍE) ¿No tenéis que hacer alguna cena o algo?

La cena está en el horno. Bien.

Es nuestro descanso.

Pasen por aquí, mesa para dos.

Eh...

¡No, no, no, no, no!

Este es Henry y se ocupará de ustedes esta noche.

Y qué suerte, van a conocer a nuestros chefs.

Primera pregunta. ¿Alguna alergia alimentaria que debamos conocer? ¿No?

Disculpen un momento. (GRITAN)

¿Quién es esa gente? Esa chica se llama Blaze

y sabe que aquí abajo había un restaurante secreto.

¿Qué? O no se llamaría Blaze.

También Piper ha colgado un selfi con Jack Swagger.

Ah... ¡Vaya, lo que me faltaba!

(CANTA) "El bote de las propis no está ahí porque sí".

O sea, que ahora todo internet sabe que hay un restaurante secreto

debajo de trastos y demás. Eso me temo.

Volveré luego con más malas noticias. ¡Adiós!

Será mejor que empecemos a picar. Henry, vende la gamba.

¡A lo bestia, no creo que me aguante ni un día más!

¡Piper, ven aquí ahora mismo! Es una cortina insonorizada.

Eso ya lo veremos. ¡Piper!

(CANTA) "Mi corazón es un bote de propis,

no me lo dejéis vacío".

¡Piper! Tío, para, no te va a oír.

¡Hay mucha gente en mi Cueva Man, Henry!

No esperarás que me quede aquí y no grite. ¡Piper!

Gritar no va a ayudar. Pues tengo que hacer algo.

Es solo cuestión de tiempo que alguien asome la gaita

por esta cortina y descubra lo que este restaurante es en realidad.

¡Eh, chicos! (GRITAN)

Henry, tus padres están en la mesa dos.

Es el cumpleaños de ambos. Vale, gracias, Jasper.

¿Mis padres?

Cariño, ¿sigue preocupándote el halcón?

-Sí, creo que me sigue la pista.

-Tranquilo, no puede alcanzarte en este restaurante subterráneo.

Estate conmigo.

Lo siento, no tenemos más mesas.

No importa, solo hemos venido a mirar a Jack Swagger.

Ah, es una elección muy popular esta noche.

¿Puedo sugerir también unas gambas?

(Obturador)

¿Tus padres están aquí? Sí.

¡Uh! ¡Deja eso!

Y Jasper no deja de traer a más gente.

¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? Bueno...

Solo hay una cosa que hacer. Quemar este sitio.

Vale, pero deja que coja algunas fotos entrañables.

¡No, no, no! No podemos hacerle eso a Charlotte, ¿vale?

Tenemos que seguir cocinando y que todos crean

que es un restaurante de verdad.

Tienes razón. Tenemos que hacerlo por Charlotte.

Y mañana decimos que está cerrado para siempre.

Debido a un incendio.

Un incendio fingido. Oh...

Pero esta noche le daremos a esa gente el mejor

y más increíble servicio gastronómico de sus vidas.

¿Quién está conmigo? Yo. Hagámoslo por Charlotte.

Y por el fuego. (GRITA)

Venga ya. Ah, perdón.

(Música piano)

Cariño, estamos en un restaurante secreto.

Hemos pagado una fortuna por la canguro para el halcón

y no me estás haciendo ni caso.

¡Estate conmigo!

-Vale, el halcón me rasgó la córnea antes de salir de casa,

pero yo creo que es Piper la que toca el piano.

-Piper no sabe tocar el piano, nadie sabe.

Tiene como un millón de teclas.

-¿Por qué tengo que estar presente cuando...?

(CHISTA) -Es la canguro.

¡Ah! ¡Tony se ha escapado!

-Oh, no.

¡Cuidado, cuidado! ¡Ya viene!

(Graznido)

(GRITAN)

(Gritos)

(GRITA)

(LOS TRES) La cena está servida.

-¿Dónde está todo el mundo?

Se han ido todos.

Groseros... Ya lo creo.

Vamos a la ducha.

(RÍE) ¡Uh!