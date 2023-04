Charlotte se esfuma

Subtitulado por Accesibilidad de TVE.

- Menudo fiestón, tío. Y enhorabuena por el ascenso.

- Gracias, tío. Henry, Piper ¡Bajad aquí!

Rema con cuidado.

- Lo haré, gracias.

- ¡Huy!, oh. - Ohhhh. Ja, ja, ja.

- Guau, menudo desmadre.

Esto parece la casa de Jasper.

Esa, ¿era mi nueva piragua?

- Lo era. Ese tío la ganó en mi fiesta.

- ¿Cómo? ¿Jugando al badminton?

- No. Le aposté que no adivinaría mi peso

con 40 kilos de margen.

Ja. Y lo clavó.

Pero la piragua es mía. ¿Piensa devolverla?

- Lo dudo. Ni siquiera sé quién es.

Apareció en la fiesta sin más.

- Muchos gorrones anoche, ¿no?

- Oh, sí. Pero no todos los días lo ascienden a uno

de director de proyectos, a director de proyectos junior.

- Eso no suena a un ascenso. Parece más un bien descenso.

- Si no me hubieran ascendido ¿para qué iba a dar una fiesta?

Ja.

Id pensando en eso mientras me ayudáis a limpiar la casa.

Aaah. No, no, no, no, no, no, no.

- Ya, eso ni lo sueñes, papaito.

- Festejamos en familia, pues limpiaremos en familia.

- Nos dijiste específicamente que no estábamos invitados a la fiesta.

Sí, nos encerraste en la habitación de Piper

con dos burritos y tres litros de leche.

- Y luego mamá llegó tropezando y se llevó los burritos.

- Cierto. ¿Pero sabéis lo qué más es cierto?

¡Que me importa un pimiento! ¡Bum!. Ja.

A limpiar se ha dicho.

- Ahh.

Me acojo a la Rueda de Tareas

- Aaaahhh. Henry. ¡Insensato!

- ¿Estás seguro, muchacho?

Sí que lo estoy. Estoy muy seguro.

- Cariño. Ve a por la rueda.

¡Cariño!

- Ahhh, estoy despierta. Estoy despierta.

¿Qué hora es?

Me acojo a la Rueda de Tareas.

- Ahhh. Henry, insensato.

- Yo seré la primera.

¿Qué tal el burrito?

- Me está salvando la vida, de momento.

Vamos, vamos, vamos, vamos. No, no, no, no.

- ¡Ooooh! Comer helado. Bieeeennn.

- ¡No! ¡Venga ya!

¿Pero cómo puede ser una tarea "comer helado"?

- Ha quedado un montón de la fiesta, alguien tiene que comérselo, y todo.

- Eso no será ningún problema.

- Vale, te toca, Henry.

Vale, allá voy. Allá voy. Allá voy. Allá voy.

Vale. Por favor que no sea "fiesta de limpieza"

o "leer un libro" o "Gulag", sea lo que sea eso.

- No, que no te toque Gulag.

No, no, no, no, no, no. ¡Noooo! - Sí.

- ¡Fiesta de limpieza! ¡Ja, ja!

- ¡Jo jooo!. Ahora vas y lo cascas, chaval.

- ¡Sí!

# La rueda de tareas. # Dice que Henry va a limpiar.

# La rueda de tareas. # Dice que Henry va limpiar #

- Adivinad quién tendrá que limpiar eso también.

- Yo no, es lo único que me importa.

# La Rueda de tareas. # Dice que Henry va a limpiar.

# La Rueda de tareas. # Dice que Henry va a limpiar #

Bien. Ahora, abre la boca.

¡Gooooool!

Es Henry. Llegas tarde.

Sí, lo sé. Mis padres dieron un fiestorro anoche

y no me dejan salir hasta que limpie la casa.

¿Sabes?, te estás perdiendo aquí un montón de trabajo importante.

- Oh.

¿Y qué quieres que haga? Esto está lleno de basura.

Usa el súper aspirador de Schwoz.

¿Mmm?

Que uses el súper aspirador de Schwoz.

- Ahhh. Sí.

¿Qué es eso?

Es una aspiradora modificada

que puede limpiar cualquier porquería en minutos.

¿Ah, sí?

Sí. Usa tecnología de agujero negro

para encoger los objetos a nivel subatómico y luego los absorbe.

¿Verdad, Schwoz?

- Así es más o menos como lo explicaría un niño de cinco años,

pero sí.

Dice que tengo razón.

En fin, encoge y aspira, es lo único que necesitas saber.

Genial. ¿La puedes traer a mi casa?

Eh, no. No puedo.

Eh, ¿Podrías traerla a mi casa?

¿Quieres traerla a mi casa? Por favor.

Simon quiere saber que pasa.

Schwoz también ha inventado un cañón electromagnético

que puede enviar objetos muy rápidamente

a grandes distancias.

- O, también muy peligrosamente a cortas distancias.

Te la disparamos para allá.

¿Disparar?

¡Sí!

Vale, ah ¿está Charlotte?

Es la única normal y me gustaría hablar con ella.

Claro, te la paso.

Hola, Henry. Soy Charlotte.

¿Qué me dices de los profes del cole? Son súper chungos.

Ray, sé que eres tú.

No, qué va. Soy tu mejor amiga, Charlotte.

Y debes dejar que Ray y Schwoz usen el cañón

y date con un canto en los dientes de que te dejen la aspiradora.

- Fuego y en caminoooo.

En camino, chaval.

Ah. Vale, ¿cuándo llegará aquí?

Probablemente antes de que termine esta frase, coma,

la cual técnicamente continúa, otra coma,

porque está tardando un poquito más de lo que esperaba.

Ay,

Goooool - Goooool

Mira tú.

(Música)

Henry.

Ah.

Aaaaahhhh. Devuélveme a mi amiga.

Vale, vale. Para, para, para, para. Eh. Eh. Eh.

Eh eh. Aporrearla no servirá.

¿Y entonces qué hacemos, Henry? ¡Ah!

¡Sacadme de aquí ahora mismo! ¡No sabemos cómo hacerlo!

Vale, vale, vale, vale. Escucha, tenemos que calmarnos.

Vale.

y hacernos a la idea de que a Charlotte

la ha absorbido un agujero negro y no sé qué más hacer,

así que, vamos a aporrearla.

¡Devuélvela! ¡Devuélvenos a nuestra amiga!

Henry, no hagas eso. Eso no sirve para nada.

Ocurrió sin pensarlo, buscaba un trabajo para después de clase

y un súper héroe indestructible me contrató

para ser su compañero infatigable,

ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

- Tiro. Arriba tubo.

¡Eh!, mi bota. Ja.

¡Eh chicos!, ¿dónde estoy?

Hace mucho calor, estoy rodeada de basura y huele fatal.

¿Te ha enviado a mi casa?

Ahh, aquí. Este botón dice "expulsar".

Lo apretaremos a ver si sale.

¿Qué ha pasado? ¿Se ha estropeado la aspiradora?

Aaah. Nooo No se ha roto.

¡Madre mía, se ha roto!.

Henry, ¿estás haciendo eso de que dices algo en voz alta

yluego en voz baja dices lo contrario?

No. No, qué va. ¡Es exactamente lo que estoy haciendo!

Bien, hay que sacarla de ahí. Sí. Sacadme de esta cosa.

Vale, no sé cómo,

pero descubriremos el modo de sacarte de ahí, ¿vale?

Más te vale. Estoy harta de estar atrapada aquí.

- ¿Qué demonios está pasando aquí, Henry?

A ver si la gente deja de asustarme.

- ¿Estabas hablando con esa aspiradora?

Aaah.

¿Es que no me oís? ¿Queréis que griteeee?

No No

- Henry ¿qué está pasando aquí?

Ah. verás, estaba, es, estaba pasando la aspiradora.

- Esa no es nuestra aspiradora.

- Sí. ¿De dónde la has sacado?

Ya. La he sacado de,

- ¿Y por qué habla, Henry?

Porque es una, ¡Holaaaa!

- Oh, madremía. Esa aspiradora está encantada.

Sí. Súper encantada.

Hay un fantasma en esa aspiradora.

Yo también estoy sorprendido. Súper sorprendido.

- Los fantasmas no existen.

¿Qué está pasando ahí fuera?

- ¿Qué os he dicho? - Ah, no puede ser.

Aaaaaah. Vale, fantasma. Eh.

La familia de Henry está oyéndote y creen que eres un fantasma.

En la aspiradora.

Eres un fantasma.

¿Es en serio?

Eeeh, sí.

Sí. Sí. En serio, saben que eres un fantasma.

Dentro de una aspiradora.

Porque es la única explicación posible a lo que está pasando aquí.

¡Uuuuuh! Soy un fantasma.

- Quiero esa aspiradora fuera de mi casa ahora mismo.

- La arrojaré por el nuevo puente Jandy.

- ¡Si! - No.

- Entonces la quemaré.

No. No la quemes. Esa es una idea terrible.

- Decididamente la quemaremos ahora.

No, no, no, no, no. No hagáis eso.

No, no, no, no, no. No podéis quemarla.

- Alto. Alto. Alto. Esta aspiradora es un filón.

Un filón de oro de Internet. ¿Me entendéis?

¿De qué demonios estás hablandoooo?

- Estoy hablando de contratar a un cazafantasmas

para que venga y grabar cómo saca a ese fantasma de la aspiradora.

Aaamm. Sí, aaamm

- Tenemos la primera prueba de que los fantasmas existen.

Si colgamos esto en la red.

- Nos haremos famosos.

- Seremos más que famosos. Vamos a ser famosos en Internet.

Y esa es la fama más duradera que puede haber.

- Por fin podré dejar sin problemas mi nuevo trabajo.

- Voy a buscar cazafantasmas locales.

Seguro que hay un montón.

Ah. O, o, o. O, o.

- ¿O qué?

Si me dejas acabar.

O podemos llamar a mi jefe.

- ¿Para qué llamar a tu jefe?

- ¿Es cazafantasmas? Sí

¿Lo es? Sí.

- Pues no lo veo en esta página

de cazafantasmas registrados de Buenavista.

Porque solo es un aficionado. ¿Vale? Lo hará gratis.

Por ganar experiencia.

- ¿Gratis? Eso me gusta.

- Vale. Pues dile que venga aquí.

Sí, voy a llamarlo.

Y no me digas lo que tengo que hacer, ¿vale?

- Eh, fantasma, ¿cómo es estar muerto?

No está mal. - ¡Lo sabía!.

Vamos, Ray. Cógelo. Cógelo. Cógelo.

Ray el rey.

Vale. Am Necesito que vengas a mi casa,

finjas ser un cazafantasmas y distraigas a mi familia

mientras saco a Charlotte de la aspiradora de Schwoz.

Está tu, Sí, mi madre está aquí.

¡Voy para allá!

Espera, espera. Por favor, ponme con Schwoz.

- Schwoz.

Y necesito que me dispares a la casa de Henry

¿Schwoz? - ¿Qué pasha, Henry?

Oye, ah, he aspirado a Charlotte sin querer con tu aspiradora.

- Pues dale al botón de expulsar. No pasa nada.

Jasper y yo la hemos destrozado.

- Oh, entonces sí pasa.

- Ya ¿Puedes venir a mi casa y arreglarla?

- Sí, sí, sí, recoge todas las piezas rotas de la aspiradora

y ve a tu habitación. En un momento nos vemos allí.

Vale, vale. Genial. ¿Viene ya Ray para acá?

- Oh, sí, sí debería llegar allí para cuando termine

estaaaaaaa

Cógemeeeeee

¿No te he dicho que me cogieras?

Sí

Sí, tienes razón.

- Muy bien, la capacidad de atención es corta;

así que quiero a ese fantasma fuera rapidito.

- Henry, ven aquí y participa.

Eh, sí, es que aún estoy limpiando, la rueda de tareas ¿recuerdas?

- ¡Guau!, ¿eso ha sido hoy?

Sí, mamá. Vale, tengo que tirar estas piezas de la aspiradora

en la papelera de arriba. Es mi favorita.

No me hagáis preguntas. Adiós.

Ahhh, estoy recibiendo un mensaje.

El fantasma dice que

¿la mamá de Henry debe intercambiar el sitio con su marido

y sentarse a mi lado?

- Venga, cariño. - ¡Oh!

Aaaahn no. Yo no he dicho eso.

Oh, bueno, entonces debe haber sido otro fantasma.

¿Hay más de un fantasma ahí dentro?

Seguro - Oh.

- ¿Puede hablar ahora otro fantasma?.

Muy bien, soy otro fantasma. ¿Qué pasa?

- Oh. ¡Sí!

- Este tipo es de verdad.

Schwoz, dónde estás? Estás. ¡Ah!

- ¿Tienes las piezas rotas?

¿Esa es la bata de mi padre?

- Me aburría y me di una ducha.

¿Y si llegan a verte mis padres?

- Habría resultado muy gracioso.

Aquí, aquí tienes tus piezas.

- Ufff. Voy a necesitar algunas herramientas.

¿Heramientas? Ah. Vale, puedo bajar al garaje

y coger las herramientas de mi padre.

- Tranquilo, ya están aquí.

Schwoz, ¿Las tenías escondidas en mi habitación?

- ¿Quieres que responda a esa pregunta

o quieres que arregle la aspiradora?

Ambas cosas.

Sí. Sí. Los espíritus decididamente

quieren que sigas masajeándome la mano.

- Fascinante.

- ¿Hay algún fantasma de Japón ahí dentro?

Te puedo conseguir un fantasma de donde quieras.

Creo que no puedes Ray

Eh, quiero que se ponga el fantasma japonés.

Konichiwa

- ¡Ah! - Vale. Ya basta.

No te pagamos para que hables con los fantasmas.

Pero si no me estás pagando.

- Oye. Le voy a dar a grabar de nuevo

y esta vezquiero ver

cómo arrancas a esos fantasmas de esa aspiradora.

¿Me comprendes?

Sí, sí, sí, dentro de un rato. Mientras tanto

¿quién quiere escuchar

a la súper estrella jamaicana Sean Paul?

- ¡Yo! - ¡Oh!

Ah, tío.

Looo cierto es que aún no estoy muerto, tío.

- Sí, aún está vivo.

- Oh.

¿Has escondido algo más en mi habitación?

- ¿Por qué iba a esconder solo una cosa?

Schwoz, ¿te falta mucho?

A Ray se le acaban las ideas

y a Charlotte el repertorio de voces.

¡Yija! Soy Janey, la vaquera muerta.

No podéis verme, pero estoy montando un bonito potro fantasma.

- Pero, Janey, la vaquera, no está muerta

¿Quieres arreglar ya esa pieza, o no?

- Ya, ya, ya. Terminada. Toma

Ahora, ve abajo. Sí.

- y cuando no estén mirando.

Esto se está calentando mucho, tío.

- Sí, las piezas estaban muy rotas

y no he podido arreglar la refrigeración

¿Qué? ¿Y se va a calentar más?

- Sí, al final se fundirá o se incendiará

y Charlotte se quedará atrapada en la aspiradora

hasta que yo pida un pieza nueva a China.

¿Qué? ¿Cuánto tiempo tenemos?

- Unos cuatro minutos.

A no ser que se os caiga al suelo o algo así.

Cómo quema.

- Tenéis dos minutos.

No, no, no, no. No me la tires.

- ¿Qué estáis haciendo? Dejad de jugar a la patata caliente

y llevad eso abajo y solucionad el problema.

¿Y cómo quieres que hagamos eso con lo que quema esto?

No, no, no, tío. No la pongas en mi cama

Quema demasiado. No puedo cogerla. No la dejes en mi cama.

Pues cógela tú con tus manitas. Son mis manos, no las tuyas

Esas sábanas son mis favoritas. Si es un gusto dormir en ellas.

¿Qué? - Ponte estos guantes de cocina.

¿Cuántas cosas más has escondido, tío?

- A ti te lo voy a decir.

Sí.

- Solo os quedan noventa segundos para que esa pieza se funda

y Charlotte se quede atrapada en la aspiradora

entre cuatro y seis semanas hasta que llegue la pieza de China.

Un grifo de refrescos.

Hacen falta tuberías y una instalación.

¿Cuándo has hecho todo eso?

- 85, 84, 83..

Vamos. Ahhhh.

- Ja, ja, ja.

- Lo que estás diciendo, fantasma de William Shakespeare,

es que los dramaturgos son basura,

y los actores son los verdaderos héroes.

Sí. Los actores son los verdaderos héroes.

- Increíble. Yo yo nunca me acuerdo de mis frases.

Sí - Estoy de acuerdo con Willy

Tío, están muy cerca de la aspiradora.

¿Cómo voy a colocarle esto sin que me vean?

Tengo un plan para que cierren los ojos.

No te quites los pantalones.

Vale. Tengo otro plan para que cierren los ojos.

Que todo el mundo cierre los ojos. ¿Qué estás haciendo?

Cerrad los ojos. Es importante que cerréis los ojos.

Cerrad los ojos. Hacedme caso.

Pero no me miréis porque debéis cerrar los ojos.

- ¿De qué estás hablando?

Amm

Ah. No, Jasper tiene razón. Hay que cerrar los ojos.

El fantasma está apunto de salir.

- ¿Y cuál? ¿William Shakespeare? ¿Janey, la vaquera?

El fantasma japonés que solo sabía decir konichiwa?

- Sí, pensaba que podría decir algo más.

¿Queréis cerrar los ojos ya?

- Yo no quiero cerrar los ojos. Quiero ver salir al fantasma.

Si no cierras los ojos el fantasma te robará el alma.

- De eso nada.

Claro que sí. Te robaré el alma, Piper,

así que cierra los ojos. Y ya.

- Sabe mi nombre

Y también sé donde vives así que cierra los ojos.

Muy bien. Que nadie abra los ojos hasta que yo lo diga.

Eso es, mantenedlos cerrados.

- ¿Qué ha sido eso?

Ya está aquí. Es el fantasma.

Lo voy a sacar ahora. Que nadie abra los ojos

hasta que yo lo diga.

(Todos) ¡Ahhh!

¡Sí!

Eh. Que nadie abra los ojos.

Aún podría haber algún fantasma más ahí dentro.

- Madre mía. Nooo ¡Oh, nooo!

- y tres, dos, uno.

- ¿Se ha acabado?

- ¿Se han ido los fantasmas?

- ¿Qué le ha pasado a mi móvil?

Son todas muy buenas preguntas.

Ah, pero ya llego tarde a mi siguiente bolo fantasmal

así que, esta casa está limpia.

Ehhh,los fantasmas se han ido. ¡Qué bien!

- No, no esta bien. Mi móvil está frito

así que no tengo ni un vídeo del fantasma.

- Y la casa está mucho más sucia que antes.

¿Quién va a limpiar todo esto?

- Me acojo a la rueda de tareas.