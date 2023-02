Mi cena con piegrande

Subtitulado por Accesibilidad TVE

¿Cómo va eso, Henry? Está chulo.

¿Cómo va eso, Ray? Está suuuuper chulo.

¿Cómo va eso, Charlotte?

No sé lo que estoy haciendo. ¿Qué?

¿Por qué me cortas la Melenaman si no sabes como hacerlo?

Me dijiste que no importaba.

¿Cuándo dije esa tontería?

¿Hace solo 10 minutos?

¿Cuando salí del ascensor y os encontré a todos bailando

al son de...

"Corte en cadena. Corte en cadena"?

(TODOS) Corte en cadena.

Corte en cadena. Corte en cadena.

Hola. Nos vamos a cortar el pelo en cadena.

Con el láser. ¿Te apuntas?

Yo no sé cortar el pelo con láser.

No importa.

Entonces vale.

(TODOS): Corte en cadena. Corte en cadena.

Corte en cadena.

Eso no pasó.

Claro que sí.

¿A quién vas a creer, Charlotte?

¿A tu imperfecta memoria

o a tres tíos que han pasado la noche jugando a videojuegos

y comiendo polos? (Rie)

Sí

No es una elección muy difícil.

Sí, exacto. Los chicos del polo.

¡Ja! ¡Ja!

Deberías mirar adónde diriges el láser.

Mira tú adónde diriges el láser. (Gritito)

¿Qué ha ocurrido? Ah. Nada.

No, no, no,has dado un gritito.

Eeeeh...Tío, no es nada. No. Dime...

Hola, Schwoz, ¿tienes algo que haga crecer el pelo de nuevo?

¡¿Qué?!

No te preocupes. Tengo algo.

Esta crema de crecimiento capilar es genial.

Llevo usándola en las sienes y en la nuca un montón de años.

¿Esto tiene instrucciones?

sí, un montón.

Pero no tengo tiempo de decírtelas

porque llego tarde a mi cena con Pie Grande.

¿Eh? Mi pelo...

Eh, eh, eh. Espera. Para. Para.

¿Qué? ¿Pie Grande?

¿Pero, Pie Grande, Pie Grande? Sí.

¿Pie... Pie Grande?

¿Esa... criatura ficticia que vive en los bosques?

No es ficticia. Estuvo saliendo con mi hermana.

(Gestos) ¿Cómo?

¿Tu hermana salió con Pie Grande?

Sí, aunque la cosa no funcionó muy bien...

Él quería hijos, ella no,

pero a mí él siempre me cayó muy bien.

(Rie) Oh. ¿Qué?

¿Podemos ir contigo? ¡Oh, sí! ¿Podemos?

Oh, sí. Schwoz, por favor! ¡Vamos!

No me gusta mezclar a mis amigos del trabajo

con mis amigos de los bosques pero...

¿Qué importa eso? Oh, venga, déjanos ir.

Vale, pues vayamos a cenar con Pie Grande.

(TODOS): Sí.

Eh...Pero no me avergoncéis. ¿De acuerdo? ¿vale?

Nos portaremos estupendamente.

Alerta de emergencia.

(TODOS): Cena con Pie Grandes.

Cena con Pie Grande. Cena con Pie Grande.

Cena con Pie Grande. Cena con Pie Grande.

Cena con Pie Grande. Cena con Pie Grande.

Cena con Pie Grande. Cena con Pie Grande.

Cena con Pie Grande. Cena con Pie Grande.

Cena con Pie Grande. Cena con Pie Grande.

Eh, esa crema capilar funciona. Está genial, tío.

Oh, bien. Me preocupa esto. ¡Oh!

¡Pelo! No me toques.

Tienes que ponerte guantes cuando te la apliques.

Es parte de las instrucciones. No me diste instrucciones.

Vale, primera. No te rasques las orejas.

Bueno...Schwoz... ¿dónde está Pie Grande?

Sí, tío, llevamos caminando por lo menos cuatro minutos.

Empiezo a pensar que esto es mentira.

Tranquilos. Voy a llamarlo.

¡Pie Granddeeee!

Bueno, ahora viene.

Si ibas a gritar su nombre, ¿para qué has sacado el móvil?

Para sacaros una foto cuando Pie Grande aparezca.

Dirás más bien "si" aparece.

Llevamos aquí parados cinco minutos.

Empiezo a pensar que lo de Pie Grande...

(Gritos)

¡Mira! ...¡Es él!

-Ooooh, menuda foto.

Ocurrió sin pensarlo.

Buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe indestructible

me contrató para ser su compañero infatigable.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

Dino... Arriba tubo.

¿Eh?, era mi bota.

Tíos, Pie Grande es real...

Realmente guapo.

- (TODOS)¡Oh! (ríen)

- Era una broma. Encantado de conoceros.

- Oye...Este es...

- Oh, oh... sé quién es este chico.

Henry Hart, Alias, Kid Danger.

¡Mooooola!. (ríe) (ríe)

Pie Grande se sabe mi coletilla.

Por supuesto.

Schwoz me ha hablado mucho de vosotros.

¿Qué? Sí. Tú debes de ser Charlotte.

Schwoz me dice que eres más lista incluso que él.

(Gestos) ¿Qué? Es verdad.

(Rie) ¡Oh!...Jasperrrrr (Rie)

Sí... - ¡Oh! ...J P

Pie Grande.

¿Cómo está la chica esa de las alergias?

Oh, esa chica se esfumó. Ohhh

No paro de mandarle mensajes pero no me contesta.

Sí (Risa) ¡Sí!

Mirad. - Oh, qué buena.

Sí, (risas) Está estupenda.

Eh, estamos muy guapos.

(Carraspeo)

Y por... último,

pero no menos...

Jejeeee Jajaaa

Ja ja, aquí estás. Aquí estoy.

Eres tú (Rie) Sí.

Aquí estás... Tú debes seeeer...eeeeh...

¿el padre de Henry?

¿Qué? ¿El padre de Henry?

¿Estás de broma?

¿Eres ...aaah ...eeel padre de Jasper?

So...soy...soy Ray.

Alias...Capitán Man.

Ohhh, Schwoz nunca te ha mencionado.

¿Eres nuevo en lacuevaSchwoz?

¿La cuevaSchwoz?

Escuchad, chicos.

He encontrado un campamento estupendo pasando el arroyo.

Váyanos allí y cenemos.

Podremos conocernos mejor.

Estupendo. Sí, buena idea.Venga, vamos.

Ánimo, papi.

Y esa es Orión,

también conocida como el Gran... Matón del Firmamento.

Con su cinturón de tres estrellas.

La leyenda dice, que Orión se quita el cinturón

y sacude a los pringaos en el Pasillo del Instituto Cósmico.

- Este año voy a cantar "Father Figure"

para la audición de Tienes Talento en Buenavista.

(TODOS): Gritos.

- Comamos.

A veces me acerco a hurtadillas a la ciudad para comerme unos nachos.

Pero cuando me ve la gente... o bien quiere un selfi

o quiere matarme.

Yo te entiendo.

No puedo salir a la calle sin que me atosiguen.

Gracias por tu comprensión, Ron

Ray. Es...es Ray

Lo siento mucho. Capitán Ray

No, es Capitanman.

Mi nombre es Ray...

(Rie) Me parece alucinante

que este tío no sepa quién soy.

Tío. Lo siento mucho.

Y no hay mostaza de Dijon para este perrito?

Ha dicho que era un gran campamento

pero a mi no me parece tan genial.

Tío. Tío. Lo ha dicho él. No yo.

¿Yo soy el problema? Me avergüenzo.

Ray. Ray.

Yo te avergüenzo. Sí. Me avergüenzas.

Yo soy el que hace el ridículo. Sí, el ridículo.

Tú lo haces. Yo. Vale.

Escucha, ¿sabes qué? Cálmate un poquito.

Vete al bosque y échate una siesta. No pienso hacerlo.

No es hora de siestas.

Ah, yo no me echaría una siesta. El bosque es muy peligroso.

Ohhh. Vale, pues me echaré una siesta.

Vale.

Una pregunta.

¿A vosotros empieza a quemaros el pelo de las manos?

No tengo pelo en las manos. Ni yo.

-El mío está muy bien.

Otra cosa: ¿Por qué has dicho que el bosque es muy peligroso?

Hay un cazador. S.Thompson,

que ha puesto trampas por todas partes para atraparme.

Eh,

he encontrado una chuleta de cerdo, aquí tirada en el suelo.

No, no, no, no la...

(Grito) ¡Era una trampa!

¡Pero como...duele la maldita!

¿Estás bien, tío?

Estooooy bien.

Eh, ¿eso es una botella de cerveza?

YO me la agencio.

No, no te la agencies.

Probablemente sea otra trampa.

¡Ay! ¡Segunda que me trago!

ésta también me ha dolido!...(gs)

La gente ha estado persiguiéndote durante años.

¿Qué tiene de especial ese tipo?

- Es muy bueno.

Sabe exactamente lo que me gusta:

las chuletas, la cerveza...

¡La segunda temporada de Will y Grace en Blu Ray!

Buena temporada...

Es una gran temporada.

Igual la puedo coger con mi.... pie.

Ray, para.

(Grito) ¡Maldita sea mi estampa!

¿cuándo voy a aprender la lección?

Que alguien vaya a por él. Ya voy yo.

-En fin,

es solo cuestión de tiempo que ese cazador, S. Thompson,

me atrape.

- Escucha,... Piesito,

mis amigos son súperhéroes.

Tal vez puedan ayudarte a quitártelo de encima

¡Eh, Henry!...

Coge ese sombrero de copa que está ahí tirado en el suelo.

No, tío. Es una trampa.

Pero es que es súper chulo.

Ya sé, lo quitaré muy rápido de la trampa con el pie

antes de que se cierre.

No, no, eso no va...

¡Mamma mía!

¡Era una trampa para osos!

¿Ves lo que digo?

Hay por todas partes.

¿Eh?

¿Sabíais que hay un montón de trampas

y un sombrero de copa súper chulo en el bosque?

Y aunque Capitanman y Kid Danger

no acudieron a la llamada de emergencia,

todo salió bien.

Es broma. Fue un auténtico desastre.

Volveremos luego con una lista completa de las terribles heridas.

- Pero de momento, pasemos a la...

gran noticia de hoy: Pie Grande.

Así es, Mary.

El memo local, Mitch Bilsky,

alega haber tenido un encuentro con la conocida criatura peluda

cuando según sus palabras estaba

"dabuten que alucinas" con sus colegas.

-Tenemos con nosotros a un experto en Pie Grande,

un conocido trol de internet, S. Thompson.

- Sí, hola.

Esto harto de que la gente me diga que Pie Grande no existe.

Porque sí que existe.

Y yo voy a atraparlo.

Y la gente dejará de reírse de mí.

-(Ríe) ¡Vaya! (rie)

-(Ríe) Bueno, seguramente, Mitch Bilsky no se reirá de usted,

porque ha visto a Pie Grande esta noche.

En el bosque.

- ¿Esta noche?

-En el bosque

- Vale. Bueno...

como les prometimos, aquí está la lista...

de la gente que resultó herida cuando Capitanman y Kid Danger

no aparecieron.

-Ooooohhhh. (Rie)

- ¿Has oído eso?

- Sí, en esa lista de heridos va a estar mi nombre.

Ohhh, ahí estoy.

"Jake Hart, auto lesiones"

- No, estoy hablando de Pie Grande.

Está en el bosque.

¿Sabes cuántos "Me Gusta" podría conseguir si colgara un selfie

con Pie Grande? - ¿La tira?

- Podría conseguir "bona fide" en Twithflash

-Tengo ya casi 43 años.. ¿Qué es "bona fide"?

-Es esa marca azul que ponen junto a tu nombre

y que significa "auténtico", mejor que nadie.

-Si te ayudo a conseguir esa marca ¿me respetarás siempre?

- ¿Si digo "sí" vendrás conmigo? - Sí.

-Entonces vamos.

-Espera.

¿Qué hay del cumpleaños del bisabuelo?

- Le hemos comprado unos globos. ¿Qué más quiere?

- Perdón, abu.

Gracias. De nada, tío.

Era chungo ir al baño con tanto pelo en las manos.

No quiero oírlo, ¿vale?

Vale, se lo contaré a Charlotte.

Chicos, traigo las acículas que habéis pedido para tapar la trampa.

¡Madre mia! ¿dónde está la trampa?

¿En serio? ¿Eso es lo que has podido recoger?

Bueno, podría haber recogido más

si tal vez alguien me hubiera ayudado.

Aaaahhh, vale. Te ayudaré.

Jasper, Schwoz. Id con ella a por más acículas.

Sí, señor.

- ¿Yyyyyy cuál es el plan?

Vamos a atrapar a ese cazador.

Sí. A mí gustar eso.

Sí, sí, sí, y en cuanto activemos la trampa,

Capitanman y yo saldremos,

le atizaremos con el borra memorias y no volverá a acordarse de ti.

Jojojo. Un plan sólido. Sí.

¿Cómo funciona esta trampa? Buena pregunta.

Tú estarás ahí sentado,

y cuando el cazador te vea será como: (Canturrea)

Pero si es Pie Grande!"

Sí, sí, sí y entonces caminará hasta aquí

y se quedará parado justo en este punto.

¿Aquí? Mm.

Donde estamos ahora. Sí.

Y entonces Schwoz apretará un botón y hará saltar la trampa.

¿Esta trampa de aquí? La misma

Sobre la que estamos ahora mismo.

¿Y dónde está el botón que hará saltar la trampa

sobre la que estamos ahora mismo?

Otra gran pregunta, Pie Grande.

Está justooooo...

...ahí.

Eh, hola, amigo.

¿Le importaría ponerse aquí...

Necesitamos un plan nuevo.

¿Gritar "socorro"? Gritar "socorro".

Socorro. Que alguien nos ayude.

Socorrro.

Ayudaaaaaaaaaaa.

¡Sííí! ¡Uuuuuh!

¡Te tengo, Pie Grande!

Sí, estás ahí dentro, chaval. Uhh.

Voy a llamar a la tele ahora mismo.

Voy a ser famoso.

Ahora sí que me caso.

Tío, está llamando a la tele. ¿Qué hacemos?

Oh, vamos.

Como que en la tele se lo van a coger.

Y eso es todo, Brian El Mazas para la KLVY.

¿Es tu... movil?

¿Tienes el móvil encendido aah...

- Ya lo creo, Trent.

Deja que atienda esta llamada.

Hola, soy Mary G, ¿qué tal por ahí? (Rie)

No, es un buen momento.

- No es un buen momento. Mira.

-Exacto, Trent. Es un gran momento.

Te pongo en manos libres.

- Soy el cazadorS. Thompson,

y he atrapado a Pie Grande.

Traed las cámaras y seréis los primeros en el mundo

en mostrar imágenes de él.

-Coge las cámaras, Matty. Nos vamos al bosque.

Rick Cohen,tú trae la mesa.

- Un momento, me llama mi madre.

Hola mamaita, ¿cómo estás? (Rie)

- Han encontrado a Pie Grande. Lo he visto en las noticias.

Ha asustado al memo local.

- ¡Vaya!

-¡Ha llamado a la tele! ¡Está de camino!

Tranquilo, amigo,... Mi laser nos sacará de aquí.

¿Qué? No, no, tío. Es acero diamantado.

Tal vez si lo pongo en "matar"...

Un momento. Tío, tío,tío,tío,tío,tío.

¿Qué? ¿Eh? Mira su brazo.

Si, es grande, pero el mío lo es más.

¿Qué? No me refiero a... ¡Dios!

Mira la parte calva.

La piel es normal. ¿Y qué?

Que... aunque esto suene raro,

¿y si afeitamos a Pie Grande con nuestros láseres?

Me encanta la idea. (Rie)

Aaaah. No sé yo, chicos.

Mi pelo es mi seña de identidad y...

Exacto. Eso es.

Si te quitamos el pelo, cuando abran la trampa seremos

tres tipos normales sin pelo que paseaban por el bosque.

Chicos sin pelo. (Gestos) Exacto. (gestos)

Eeeeh...no sé yo...

-¡Iuuuh!. Has oído eso?

Ya viene la tele... Sí,...

el mundo por fin verá el cazador que soy.

Ahora eres... mi enorme saco de pelo apestoso.

- Con cuidado.

- ¿Qué estás haciendo?

- Me estoy poniendo savia pegajosa en mi piel desnuda.

Si no tienes insecticida, es la alternativa.

-Ya, pero eso no es cierto.

- Piper...

sé mucho de la naturaleza.

Mis padres me dejaban en el bosque un mes entero en verano.

¿Ves este musgo?

- ¿Qué le pasa?

- El Musgo reticulado es siempre marrón.

Es comestible.

Lo llaman "la lechuga de la naturaleza"

-Ya,

aquí dice que el musgo siempre marrón es marrón.

Ese era verde.

-Bah, musgo verde, musgo marrón,

toooodo es natural.

- Mi móvil dice

que ese era Musgo Mohoso de Norteamérica y que es muy tóxico.

- (gestos)...

Ya, y sabe realmente mal.

- ¡Una alerta de la tele!

Pie Grande está en una trampa cerca de aquí.

-Aaaaah...Me siento raro....

- Deja de comer musgo venenoso.

-Ay. Ay. Ay. Ay

Eh, tengo más acículas para la trampa.

Vale, ponlas encima de esto para que...

espera, espera, eso no es lo...

Traigo más acículas.

Ah,...dáselas a Schwoz.

No, no lo hagas.

No oigo bien con todo este pelo en las orejas.

Dale

las acículas

a Schwoz.

De acuerdo.

Espera, no... Ayyy.

Ya sé que tengo músculos poderosos pero...

-Eh, chicos,

alguien ha atrapado a Pie Grande en una trampa. Adióooos.

- Espera. ¿Qué ha dicho?

Alguien ha enseñado a Pie Grande a rapear.

No.

Alguien ha atrapado a Pie Grande en una trampa.

Oh.

Esperad. ¿Qué hacemos con las acículas?

¡A quién le importa! A mí.

- Piperrrr. Esperra a papaááá...

- (Grito) - (gestos)

- Ya está, Rick.

- ¿Me he perdido a Pie Grande?

- No. Ese tío lo va a mostrar ahora.

Voy a sacar un vídeo diciéndole:

"¡Qué pinrreles!

(Rie)

-Por favor, un momento de atención.

Me gustaría decir unas palabras.

El Webster

define al héroe

como un gran bocata

pero si buscas un poquito más abajo...

- Abre ya la trampa, pringao. (Risa)

- Vale, la abriré.

Atención:

Pie Grande

(GENTE): Gestos yexpresiones.

Eeeeeh... Hola a todos.

Hola vecinos de Buenavista. ¿Cómo estáis?

Trent, Mary, ¿qué tal?

¿Dónde...está Pie Grande?

- Está ahí. Es ese. Mirad.

(GENTE): Gestos y expresiones.

¿Quién, Eddie?

Este es nuestro amigo Eddie.

Hola. Soy Eddie

Sí, y a Eddie le gusta

llevar pantalones cortos... de pelo.

Son el último grito. Mmm

Alto, jamás había oído lo de pantalones cortos peludos.

Bueno... yo sí.

¿Y sabéis una cosa?

Yo digo

que estos pantalones

son lo más "in".

¿Cómo os quedáis? ¿Vale?

¿Habéis oído?

Kid Danger dice que esos pantalones son lo más "in"

¡Sí!

Y él es un "influencer" así que...

esos pantalones tienen que serlo.

Sí,

bueno, esas son las normas.

- Vamos chicos,

a por unos pantalones cortos de pelo.

- ¡No! No, esperad.

No os vayáis.

Ese es Pie Grande. Y lo he encontrado yo.

Y ahora me casaré.

-Piiiiipeeerrrrr

(GENTE): Gestos y expresiones.

- Ese sí es... Pie Grande.

- ¡Uooo! ¡Uoooooo!

Y aquí cortamos la emisión...

Bueno, ¿os apetece volver a la Cuevaman y ver Will y Grace?

- ¿Segunda temporada?

¿Acaso lo dudas?... (ríe)

Uuuuhhh , mirad. Unos Chetitos...

Oye, no... tío, no, no... Déjalo.

Es el único modo de que aprenda.

Estas cosas están de muerte...

(Grita)

¡Rayos y truenos que dolor!.

Ohhh.

Eh, mirad, un bastón.

Irá perfecto con mi sombrero de copa.

O tal vez nunca aprenda.

(Grito)