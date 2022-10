Los celos de Henry

(Música)

(TABLET) "En estos momentos, el sospechoso va por el centro...".

Lo van a coger.

Oh, no. Ha hecho un cambio de sentido.

(TODOS) ¡Oh!

Eh, ¿qué pasa aquí? Una persecución policial en directo.

La poli ha estado persiguiendo a un motorista por todo Buenavista.

Llevan detrás de él una hora. Déjame ver.

"Con ese giro se dirige hacia el sur.

En estos momentos, veo a dos coches de policía persiguiéndole".

-Apuesto a que no le trincan. -Apuesto a que sí.

-¿Alguna vez vas a darme la razón? -Eres muy emocional.

-¡No lo soy! -Necesitas un masaje.

-"Vemos cómo el desconocido de la moto está haciendo...".

Este motorista está como una cabra.

Increíble. Qué bueno, ¿eh?

"Está en directo con nosotros el experto en motos David Harley.

-Hola, Trent".

-¿Siguen persiguiendo a ese motorista?

Sí, señorita.

"Ahora el desalmado motorista se gira totalmente sobre la moto.

Madre mía. Está sacándole fotos a nuestra unidad móvil.

Increíble.

-Es muy frecuente que motoristas a los que persigue la poli

se den la vuelta para sacar fotos y dejar clara su superioridad.

-Sí, claro. Es totalmente lógico". -Sí, claro. Es lógico.

-Sí.

-Jasper. Ve a por la bandera y ponla en la puerta del instituto.

¿Por qué? Porque no está puesta en su lugar

y no se puede honrar una bandera que no está colocada en su mástil.

Pero es que quiero seguir viendo la persecución.

¡La bandera!

"Parece que el motorista se dirige hacia el sur de la ciudad

en dirección al Instituto Buenavista".

¡No! Viene derecho hacia nosotros.

-Voy a esconderme en el servicio de chicas.

¿Te das cuenta de que un delincuente viene hacia el Instituto?

¿Sí, y qué?

Pues que sería un buen momento para que Capitán Man o Kid Danger

vinieran aquí. Ya, ya.

Será mejor que vaya a sonarme la nariz.

"Madre mía. El motorista desalmado acaba de girar a la izquierda

y ha entrado en el aparcamiento del Instituto Buenavista.

Está atravesando el campus por medio del césped".

-Oh, Dios mío. Charlotte, abre las puertas.

¿Por qué?

Porque si ese motorista loco entra aquí, quiero grabarle en vídeo.

Pero no creo... ¡Las puertas!

¡Vale!

Señorita Shapen, ya tengo la bandera.

¡Ahora no!

Mirad, viene para acá. Quitaos del medio, apartaos.

Yo estaba primero para grabar.

-¡Mirad, creo que no va a parar!

¿Qué ha pasado? ¡Lo has detenido!

¡Es genial! Jasper, eres un héroe.

¿En serio? (TODOS) ¡Sí!

Eh, ya estoy aquí.

Mira, Jasper ya lo ha derribado. Sí, ha sido él.

-Oye, ¿podemos hacernos una foto?

Sí, es lo que me piden siempre. Gracias.

Ah, claro.

Ya está. Toma tu móvil.

(Timbre)

(LLORIQUEA)

(Música)

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

(Música)

Después del accidente,

el conductor del autobús dijo que no vio a la mujer

hasta que fue demasiado tarde.

-Hay que mirar a ambos lados. -Sí, es verdad.

-Ayer nació un nuevo héroe en Buenavista.

Lo tenemos justo aquí con nosotros.

¿Por qué no te levantas y le cedes tu asiento?

Hola, ¿qué tal estás, Jasper Dunlop? Hola, Trent.

Hueles exactamente como imaginaba. Oh, bien.

Jasper, supongo que la policía de Buenavista te debe

un gracias bien gordo por haber terminado tú solito

con esa persecución del día de ayer.

No fue para tanto. Te aseguro que sí fue para tanto.

Fue bien gordo.

Bueno, ya sabes.

Atentos todos. Mirad esto. Jasper sale en las noticias.

¿Por qué sale Jasper en las noticias?

Porque atrapó al motorista de ayer.

Oh...

Eh, gente, Jasper sale en las noticias.

-Ya se lo he dicho.

Maldita sea, Sydney.

-Eh, ¿a dónde vas, Oli?

-Como si eso te importara. -Espera, tengo tu medicación.

"Y cuando vi al tipo que venía en la moto,

levanté la bandera y se pegó contra el palo".

Veamos algunas secuencias grabadas por tus compañeros de instituto.

-¿Verdad que ha sido emocionante?

-Déjame a mí.

"Jasper, me has impresionado. ¿Quién, yo?

Totalmente.

Me pondría una camiseta con tu cara grabada.

Vaya. Estoy orgullosa de Jasper.

Venga, tenemos que ir a clase.

¿Por qué? Quedan 10 minutos.

Me aburren las noticias, ¿vale? Pero Jasper está ahí.

¿Y qué?

A Jasper lo tenemos muy visto,

así que siento que te gustan las noticias.

Hola, Henry.

Jenny y yo damos una fiesta el sábado noche.

Qué guay.

Cuando puedas, dile a Jasper que está invitado.

-Jasper es un héroe. -Sí.

Sí, claro. Bien.

¿Un héroe?

¡Yo soy un superhéroe!

Solo eres ayudante. Es lo mismo.

No es lo mismo. Me voy a clase.

Charlotte.

¿Puedes darme el teléfono de Jasper? Claro. Es el 6...

¡No necesitas el teléfono de Jasper! (GRITA)

(Música)

Y entonces Jasper ha salido en las noticias

y todo el mundo cree que es la pera y no es justo.

Despachado.

¿Estás escuchándome?

Yo no.

No entiendo por qué estás molesto.

¿Qué hay que entender? Charlotte lo entiende.

De eso nada.

Verás, Jasper no hizo nada.

De pronto, todo el mundo piensa que es un héroe.

Yo capturo malos cada día contigo y no hay nadie que me lo reconozca.

Te lo reconocen constantemente.

Sí, el teniente de alcalde nos puso unas medallas

y nos dio unos vales para unos yogures helados.

No. Kid Danger recibe el reconocimiento,

las medallas y el yogur,

pero la mayor parte de mi vida soy Henry Hart.

Y nadie sabe que hago algo. Un momento.

Qué bueno soy.

¿Sabes? Bork no se está empleando a fondo.

¿Qué? Claro que sí. ¿A qué te estás empleando a fondo?

(GRUÑE) Ah, ¿en serio?

Vale. Pues quiero que te emplees a fondo ahora mismo.

Sí.

Venga, Bork, a ver si aguantas. A ver si eres lo bastante rápido...

(RÍE) He resbalado.

Vale, amigo mío. Probemos otra vez.

Sí, esta vez estoy listo.

Así que, cuidadito. Vigila bien, que viene bien rápido.

Vamos, muéstrame lo que eres. Adelante, vamos.

(Música)

Bien, Bork. Ya has tenido bastante. Me voy a la ducha.

La humillación no se lava con agua.

Nos llega una gran noticia desde el despacho del alcalde.

No me digas. ¿Qué?

Nada, no es sobre Jasper. No vengas aquí.

El chico de oro, Jasper Dunlop, tendrá su propio día festivo.

-Gracias al acto heroico de Jasper la semana pasada,

el alcalde ha declarado el 9 de abril el día de Jasper Dunlop

en Buenavista.

-Un día especial para un joven muy especial.

No fue heroico. Siquiera fue "heroicillo".

Fue "inheroico".

Oye, Jasper es amigo tuyo. No deberías estar celoso de él.

No estoy celoso. Sí lo estás.

Estás celoso de Jasper. No estoy celoso.

Se trata de mí. De querer que el mundo me preste atención a mí

en lugar de a Jasper.

Está bien. Me voy arriba. ¿Por qué?

Porque no estás tú.

Celoso de Jasper... Es que no es justo.

¿Por qué tiene que...?

(Alarma)

Emergencia en... Pet me...

¡Eh, Ra...!

(TARAREA)

No le necesito.

Y tampoco nada de esto.

Les demostraré a todos lo que Henry Hart puede hacer.

Arriba, tubo.

(CANTURREA)

Que te calles y te metas en las jaulas.

-No lo meta en la jaula. Por favor, por favor. Pare ya.

Señor, está usted descontrolado. -¡Y tú tienes la culpa!

(Peluche)

¿Qué ha sido ese ruido?

-No lo sé.

-Señor, mi jefe vuelve de Wisconsin dentro de una semana.

Hable con él. -No quiero esperar una semana.

Tú me has vendido un pez dorado defectuoso.

Aquí está el recibo. -El pez no estaba defectuoso.

Se ha muerto, tío. Te mostraré su cuerpo frío e inerte.

-Era un pez sano cuando se lo llevó de la tienda.

-¿Estás diciendo que es culpa mía? -No, no, no.

-¿Estás acusándome de haber matado a Timmy?

-¿Quién es Timmy? -Mi pez dorado muerto, tío.

A ver si atiendes un poco.

-Oiga, deje que le dé un nuevo pez dorado gratis.

-No, no, no.

No quiero uno nuevo. ¿Quiere que se me rompa el corazón dos veces?

-¡Señor! -Quiero mis 4,17 dólares ahora mismo.

-Por Dios. Dale el dinero de una vez.

-No puedo.

Señor, ya le he dicho que la norma de la tienda es no devolver el dinero.

-¿Dónde está esa norma? Eh, ¿dónde está?

-En la pared del almacén.

-Oh, maldita sea. Vamos a entrar en ese almacén.

¡Vamos!

(GRITA) (GRITA)

Ven aquí.

¿Qué haces tú aquí, Ray?

Soy Capitán Man. ¿Y tú qué haces aquí?

Combatir el crimen. No vas de uniforme.

Ya lo sé.

Esta vez Henry Hart va a llevarse el premio.

¿De verdad crees que importa? Sí, creo que importa.

Suéltame, tío. Suéltalo.

Será mejor que te quedes quieto, Capitán Man.

Capitán Man nunca se queda quieto.

Capitán Man avanza firme. No, no.

No hace falta que me ayudes. No hace falta.

Vale, una ayudita

¿Qué tal dos puños llenos de ayuda?

No des un paso más, Capitán Man.

Vale. Deja esa araña. No, no es una araña cualquiera.

Es una grupa roja mexicana.

Oh, Dios.

Es un farol. Eso no es una grupa roja mexicana.

¿Ah, no? Mira su grupa.

Oh, tío. Es superroja. Exacto.

Y solo tengo que abrir la trampilla y esta araña le caerá

a este niñato en su estúpida cara. No te atreverás.

Oh, sí me atreveré.

Como no te metas ahora mismo en esa jaula...

Eso ni hablar.

Entonces tendré que abrir la trampilla.

No, Capitán Man. ¿Y si se mete en la jaula?

No quiero tener una grupa roja mexicana en mi cara.

(SUSPIRAN)

(Timbre)

¿Esperas a alguien? -No.

Lárguese, por favor.

Hola, señores Hart.

Jasper, no hemos dicho "pasa". Ya, ¿y Henry?

Trabajando.

-Y nosotros estamos ocupados con este masaje.

Tienen que ver lo que ha pasado en las noticias.

Jasper.

-"Una vez más, según la policía de Buenavista,

un loco ha entrado en una tienda de mascotas local llamada Pet Me

y ha tomado como rehenes a varios empleados y clientes,

incluido Capitán Man.

-Trent, ¿conocemos ya las exigencias del secuestrador?

-No, Mary. Me lo preguntaste hace cinco minutos.

Seguimos sin saberlo.

Sí, me comunican que tenemos unas imágenes grabadas

con un móvil del interior de la tienda de mascotas.

-¿Se han mencionado ya las exigencias del secuestrador?

-Ahora veamos esas imágenes grabadas hace solo cuatro minutos.

Déjeme salir de esta jaula. No estoy cómodo".

Espera. Pon la pausa.

¡Es Henry! -Oh, no.

Vaya. ¡Ese es Henry! Tengo que ayudarle.

Espera, no. Espera, no.

-Déjenos levantarnos.

-Me han pagado dos horas y tendrán sus dos horas.

-Señor, son cuatro dólares.

-No, son 4,17 dólares. Ahora devuélvemelos.

-No puedo contravenir la norma.

Pues tendré que destrozar toda la tienda empezando por tu cara.

-Eso también va contra la norma.

(GRITAN)

Capitán Man, ¿no puede hacer algo?

Lo intento.

Pero estas jaulas de animales son muy seguras.

¿Y dónde está Kid Danger?

Bueno, verá.

A veces Kid Danger toma decisiones irresponsables

y no se prepara para una situación como esta.

(RÍE) Bueno, Capitán Man.

Tal vez, en lugar de poner verde a Kid Danger,

que pienso que es genial, por cierto.

Hoy no. Da igual.

Tal vez, si nos tiramos al suelo dentro de las jaulas,

el impacto las abra.

¡No, no!

¡Ay!

Genial. Ahora estamos en el suelo.

Henry. ¡Jasper!

Oh, no.

Tío, ¿qué haces aquí? Te vi en las noticias.

¿He salido en las noticias? ¿Han dicho mi nombre?

No. Porras.

Eh, me conmueve muchísimo vuestra pequeña reunión de amigos

pero, por favor, ¿puedes concentrarte en el psicópata

que ha secuestrado esta tienda?

Cierto.

Hola, Capitán Man. Soy yo, Jasper.

Lo sé. Genial. Este es mi plan.

(GRUÑE)

Voy al servicio de hombres. Sí.

Usted le dice al malo que tiene que ir a hacer pipí urgentemente.

Ajá.

Entonces, probablemente le deje ir al baño,

donde yo lo estaré esperando.

¿Te puedo dar una idea? Claro.

Sácame de esta jaula.

Vale.

Gracias, hijo. De nada.

¿Puedes sacarme a mí? No.

Eh, mira. He salido. Estoy fuera de esa cosa.

¿Qué?

¿Quién te ha dejado salir de la jaula?

Será mejor que vuelvas a meterte ahora mismo.

-Oh, bien.

Vaya. Ha sido increíble.

Ahora ¿me dejáis salir ya de aquí?

Muy bien. Son libres. La puerta está abierta.

Enhorabuena. Vamos, salgan.

Qué guay. Mirad. Una grupa roja mexicana.

He querido tener una de estas desde pequeño.

Cómpratela.

Tío, cuestan 150 pavos.

Eh, tú eres el chico que detuvo a ese motorista el otro día.

-Y has salvado al Capitán Man y él a nosotros.

-Eres un héroe. -De nuevo.

No, Capitán Man es quien lo noqueó.

No, hijo, todos te debemos un gracias bien gordo.

¿Verdad, chico desconocido?

¿Gordo?

No, Henry no tiene que darme las gracias.

Es mi mejor amigo.

Habría hecho lo mismo por mí.

Bueno, Jasper. Apuesto que ahora te sientes muy bien.

Sí.

¿Y tú qué? ¿Cómo te sientes? Fatal, ¿eh?

(Música)

Hola. Hola, Hen.

Oye, te debo una disculpa. ¿Por qué?

Pues...

Bueno, todo el mundo estaba tonto por lo del motorista ese

y no sé. Supongo que me sentí...

¿Celoso? Sí.

Vaya.

Quiero decir, no te sientas mal.

Quizá algún día tú hagas algo importante.

Ya, gracias.

Espera. Te he comprado algo para agradecerte que seas un héroe.

¿Esta maravilla es lo que creo que es?

Sí.

Una grupa roja mexicana para ti. Qué guay.

Que la disfrutes, ¿vale? Eres un buen amigo.

Y tú.

Bien. ¿Y ahora qué nombre te pongo?

¿Te gusta Roberto?

¿Qué te parece Grupi? O tal vez debería llamarte... ¡Au!