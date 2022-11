Caza-sueños

(Música)

(Grito)

Eh, Swats, mira, te he hecho una salsa de cebolla.

No es momento para salsas de cebolla.

¿Por qué no?

Ha pasado algo muy malo.

Gooch se ha vuelto a caer en el retrete de nuevo.

No, Gooch no se ha vuelto a caer en el retrete.

¿Entonces qué...?

(Alarma)

Eh, ¿te gusta la salsa de cebolla?

Espera un momento.

(TARTAMUDEA) ¿Có... cómo está Henry?

Profundamente dormido.

¡Tráelo aquí!

Debemos meterlo en esta máquina ahora mismo.

¿Qué le pasa a Henry?

Intentábamos capturar al doctor Minyak.

¿El doctor Minyak ha salido de prisión?

Sí. Y justo cuando íbamos a pillarlo,

le disparó a Henry con su rayo onírico.

¿Su rayo onírico? ¿Qué...?

¡No hay tiempo para que termines esa pregunta!

Swats, muéstrame la actividad cerebral de Henry.

Sí, espera. Tengo que cambiar la entrada.

¿HDM 1? No.

¿HDM 2? Por favor.

Oh, ya.

Ese es el cerebro de Henry.

Vale, le daré dos dólares al que me diga qué ocurre.

A Henry le han disparado con un rayo onírico.

Que lo ha sumido en un profundo sueño.

Muy profundo.

Lo despertamos y ya está. Es difícil despertar

a quien ha sido alcanzado por un rayo onírico.

¿Por qué? Enséñaselo, Swats.

¡Despierta!

¡Despierta!

¡Despierta!

¡Despierta!

¡Despierta, despierta!

¿Lo ves?

¡Caramba!

Y mientras esté en esta especie de sueño profundo,

soñará de todo.

¿Soñará?

Sueños perturbadores.

Sueños demenciales.

Qué miedo.

Oh, oh.

¿Con qué puede estar soñando?

Mira la pantalla y lo verás.

(SUSPIRA)

¡Henry!

Hola. ¿Qué pasa, Jasper?

(JADEA)

Henry, llego tarde, ¿puedes llevarme a la iglesia?

¿Por...? ¿Por qué llevas un vestido de novia?

¡Oh, no! ¡No!

¿Qué?

¡Una bailarina verde!

Pero ¿qué narices...?

¡No dejes que impida la boda, por favor!

¡No dejes que la bailarina verde impida la boda!

¡Ah!

¡Ah!

Hola...

señorita.

Eh...

¿Por qué es verde?

¡Henry!

Hola, señorita Shapen.

¿Sabe qué hace aquí esa bailarina verde?

Tú te has metido en problemas.

¿Por qué?

Mi gato lleva sin ir al baño una semana.

¿Y qué culpa tengo yo de eso?

Creo que George Clooney está implicado.

¿George Clooney? ¡Sí!

-¿Qué le pasa a mi gato?

-Dínoslo. Díselo a nuestros ojos.

-No le grites a Henry. -No me digas lo que debo hacer.

-Cállate, ojo derecho.

Pero ¿qué está ocurriendo?

Oh, Henry, qué gracioso eres.

-Nos haces reír. -Pues riamos.

(RÍEN)

No he dicho nada gracioso.

(CANTAN) Re, re, rema ya.

Sobre tu gato va.

Aquí lo que importa, aquí lo que importa

es poder llegar.

Re, re, rema ya.

Sobre tu gato va.

Aquí lo que importa... Pero ¿qué ocurre?

Es poder llegar.

¿Cómo va a remar en un gato?

¿Por qué eres verde y bailas?

(CANTAN) ¿Por qué?

Re, re, rema ya. (GRITA)

Mirad las ondas cerebrales.

(RONCA) Debe tener un sueño demencial.

Vaya, elegí un mal día para hacer salsa de cebolla.

Simplemente paso.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

Bien, ahora que hemos vestido a Henry con su ropa normal,

vamos a intentar algo drástico. Uh... ¿Qué?

Despertar a Henry con una dosis masiva de café Extremo.

Pensé que ese café era ilegal en los Estados Unidos.

Lo es.

Y por una buena razón,

tiene 300 veces más cafeína que el café normal.

Vale.

Todo listo para enchufarle el café Extremo a Henry.

Adelante.

Esperemos que funcione.

Sí.

(RONCA)

¿Por qué le inyectamos el café por los pies?

Porque el modo más rápido de que le llegue al corazón

es mediante una inyección "intrapodal".

¿Dónde has aprendido esas cosas?

(RONCA)

¿Se despierta?

Creo que no.

¡Oh!

Pero el café parece que afecta al sueño de Henry.

(RÍE)

¡Ah!

(RÍEN)

¡Uh, uh, uh!

(RÍEN)

¡Ah!

(RÍEN)

Me siento muy mal por Henry.

Ya.

¡Henry!

¡Despierta!

¡He hecho mi salsa de cebolla!

Por favor, despierta.

Eh,

lo estás poniendo perdido con la salsa.

Lo sé.

¡Ah!

¡Ah! ¡Ah!

¿Qué pasa, Swats?

Quizá no podamos despertar a Henry haciéndole cosas desde fuera.

¿Sí? Vale.

Así que intentemos despertarlo desde dentro de su sueño.

(AMBOS) ¿Qué?

La verdad es que no entiendo lo que tengo que hacer.

Ahora te lo explicaremos.

Mira, Henry está atrapado en un estado onírico.

Vale, ya lo sé. Y según la teoría de Swats,

podríamos despertar a Henry metiéndonos en su sueño.

Eso no lo entiendo.

Te vamos a dormir a ti.

Y con esa máquina conectaremos tus ondas de sueño con las de Henry.

Y te meteremos en el mismísimo sueño de Henry.

¿Estáis seguros de que eso no es peligroso?

Eh... Sí. Eh... Sí.

¿Y por qué no os transportáis uno de vosotros al sueño de Henry?

Bueno, yo... tengo alergia a los cacahuetes.

Y yo he tomado salsa de cebolla.

Eso.

Ajá.

Ahora escucha, Charlotte,

cuando estés dentro del sueño, no debes decirle que está soñando.

No le digas eso. ¿Por qué no?

Porque cuando estás dentro del sueño de alguien

y le dices que está soñando, podría sufrir un shock cerebral.

Su cerebro podría, literalmente, explotar.

¡Pum!

¿Y qué pasa conmigo? ¿Podría explotar mi cerebro?

Eh... no. Eh... ¿Qué hora es?

Muy bien. ¿Qué hago cuando esté dentro de su sueño?

Bueno, según Internet,

cuando una persona sueña, una forma de despertarla

es por medio del dolor. El dolor.

No quiero hacer daño a Henry. No se lo harás.

El verdadero Henry está aquí, harás daño al Henry del sueño.

No será real.

Está bien.

¿Y cómo hablaré con vosotros?

Te pondremos el wrist-watch de Henry en la muñeca.

Si necesitas hablar con nosotros mientras estás en el sueño,

usa este reloj.

Cuando acepté este trabajo, no hablamos de este tipo de cosas.

Todo irá bien.

Deberías darme una paga extra.

Si no despertamos a Henry de su estado onírico,

podría quedarse ahí para siempre.

(SUEÑA)

De acuerdo. Pero antes de ir... (AMBOS) ¿Sí?

Otra patata con salsa.

Vale. Adelante, vamos.

(TEMEROSO) ¿Crees que funcionará? (SUSURRANDO) No lo sé.

¡Os he oído!

Dulces sueños, Charlotte. Y recuerda, haz daño a Henry.

(ASIENTE)

Puede que sea la única forma de despertarlo.

¡Ah!

¡Oh!

¿Eh?

¡Hola!

¡Oh, Charlotte!

¿Cómo has llegado hasta aquí? Eh...

No importa. Bien.

Me alegro mucho de verte. ¿Por qué?

¿Es que está pasando algo raro? Pues de todo.

He tenido un día superraro en el cole.

Después he llegado a casa y aquí es incluso más raro.

¿En qué sentido? Para empezar,

mis padres, por alguna razón, son y hablan distinto.

Como Kim y Kanye.

Hola, Charlotte. -¡Soy un genio!

Guay.

¿Por qué mis padres se parecen y hablan como Kim y Kanye?

¿Ah, sí? Yo no lo había notado.

Bueno, quizá notes que Piper tiene barba

y además toca el laúd.

(Laúd)

(CANTA) A mi amada de un pollo,

que no tenía cara.

¿Por qué canta eso? No te sé...

¡Todos los pollos tienen cara!

Bueno... ¿Y has visto a Jasper?

Henry, ¿puedes ayudarme a colocarme en mi cuerpo?

¡Eh, vuelve aquí!

¡Pensaba que éramos un equipo!

¿Has visto eso?

Es como si estuviera en un sueño superloco.

¡No lo estás!

¿Eh?

Que no estás soñando.

Ve arriba e intenta colocarle la cabeza a Jasper.

Vale.

Tiene sentido.

¡Jasper!

¡No sé qué narices estás haciendo, pero no estás mal!

Ray. Charlotte.

¿Has encontrado a Henry? Sí.

Estoy dentro de su sueño. ¿Y cómo es?

Raro.

¿Cómo de raro?

¿Realmente necesitas un número? Sí, del uno al diez.

Espera, voy a ver.

Eres una buena barbita.

¡Sí, tú lo eres, tú lo eres!

(RÍE) ¡Vuelve al cuerpo, Jasper!

Oh, oh, estoy aquí.

Esta no.

(RÍE) Vuelve aquí. ¡Vuelve!

¡No puedes cogerme! ¿Dónde vas sin cabeza?

52.

Dime lo que tengo que hacer porque quiero despertarme ya

y poder volver a casa. Va.

Debes recordar que el mundo donde estás con Henry no es real.

Los dos estáis en un estado onírico, extraño y demencial.

Ya, no me digas.

Eh, ¿con quién estás hablando? ¡Lárgate, cabeza de Jasper!

(SILBA)

Charlotte. Estoy aquí. ¿Qué?

Tienes que hacerle daño a Henry.

Pero es que...

No pasa nada.

Estás en un sueño.

Nada es real.

No hay de qué preocuparse.

Ve y hazle daño a Henry, eso lo despertará.

De acuerdo.

Pero espero que no os comáis mi salsa de cebolla.

¡Qué va!

Haz lo que tienes que hacer. Vale.

Oh.

Hola, Piper.

Hay un río de pegamento y de zumo de manzana al momento.

Vale.

¡Henry! ¿Qué?

¡Henry, ven rápido, corre!

¡Charlotte, ya voy! ¿Qué ocurre?

¡Ah!

¡Ah!

¡Oh!

Hola.

¿Qué ha pasado?

Te has caído por las escaleras. Oh.

¿Te ha dolido? Sí, un montón.

¡Bien! ¡Está aquí!

¡Eso también ha dolido!

Ray. Hola.

¿Le has hecho daño? Oh, sí.

¿Se ha despertado?

¿Se ha despertado?

No.

Sigue durmiendo.

¡Porras!

¿Qué?

Quieta ahí. Te traeremos de vuelta a la realidad.

Vale.

Charlotte, no consigo pillar...

Hoy eso ya no me sorprende.

Charlotte.

Charlotte.

¿Qué?

¿Qué ha pasado?

Malas noticias.

Henry sigue en el estado onírico.

Oh, vaya.

Y más malas noticias.

¿Qué?

Nos hemos comido toda tu salsa.

¡Oh, no!

Eh, aquí hay algo que podría despertar a Henry.

¿Qué? Dinos.

Vale. Esta página dice:

"A veces, cuando una persona está en un profundo estado onírico,

se pueden detener los sueños sumergiendo a la persona en agua

entre 30 y 45 minutos".

¿Y no menciona ningún efecto secundario?

Déjame ver.

Voy para abajo.

Vale. Eh...

Aquí está.

"Efectos secundarios.

Número uno: la muerte".

Vale, no probemos ese.

Ya.

Pero, chicos,

¿qué vamos a hacer?

¿Y si no podemos despertarlo y se queda en un estado onírico

para siempre?

¡Ah, del barco!

¿Qué?

Ha dicho "ah, del barco".

Escuchad lo que he encontrado en una página web hindú.

¿Qué? ¿Qué dice?

"La forma más efectiva de sacar a alguien

de un profundo estado onírico es el 'terrier'".

¿El terrier? Vale, pues vamos

y le compramos a Henry un terrier. Le gustan mucho los perros.

Perfecto. Henry, tendrás tu terrier.

No es nada de terrier. Lo leí mal, es terror.

Como... (GRITA)

¡Ah! ¡Ah!

¡Terror! Terror.

Vale. Sí.

Debemos meter de nuevo a Charlotte en el sueño de Henry.

¿Y solo tiene que asustarlo?

Solo tiene que aterrorizarlo.

Se tiene que hacer ¡puf! de miedo. ¿Puf?

Perdona, cuando dices puf... ¡Ya sabes a qué me refiero!

Espera,

no se me da muy bien asustar a la gente.

Pues yo te ayudaré.

¿Ves esto?

Sí.

Se parece a las cosas que mi tío Rosco tosía.

¿Has oído lo que ha dicho de mi blandi verde?

Es que se parece a una flema.

¿Cómo voy a asustar con esta cosa a Henry?

Este es el plan.

Te enviaremos de nuevo al sueño de Henry.

De acuerdo.

Y cuando llegues allí,

buscas el frigorífico y metes el blandi verde dentro.

Después de diez segundos, dile a Henry que abra el frigo.

No creo que Henry se asuste mucho cuando vea este flan verde.

Blandi. Blandi.

Tú confía en nosotros.

Espera, ¿qué pasará cuando Henry abra el frigorífico?

Tú aparta la vista.

¡Apártala!

(GRITA)

¡Ah!

(JADEA)

Espera, ¿dónde está el moco?

¡Ah!

Ah, ah.

Poner el moco en el frigo

y esperar diez segundos.

¡Henry!

¡Eh, Henry! ¿Dónde estás?

¡Henry!

¡Charlotte!

Charlotte.

Hola.

¿Qué está pasando?

Todo esto es una locura y,

y no sé por qué.

¿Me das un vaso de zumo?

¿Qué? ¿Zumo?

Sí, necesito tomar zumo frío.

Ya sabes, del frigo.

Vale, es una petición concreta.

Tú tráeme el zumo. Está bien.

Me estoy volviendo loco y a ella solo le importa su zumo.

¿De qué lo quieres? ¿Manzana, naranja?

¡Ah!

¡Henry!

¿Henry?

¡Henry, despierta! ¿Puedes oírme?

¡Despierta! ¡No mires a la luz!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah, un monstruo en mi frigo!

(RÍEN)

¡Ha funcionado! Has vuelto.

Estaba teniendo un sueño rarísimo. (AMBOS) ¿Eh?

Pero tú no estabas.

Y tú tampoco.

Y todo el mundo... Todo era demencial.

Salvo Charlotte.

(AMBOS) ¡Charlotte!

¿Hola?

Ray.

¡Charlotte!

Hola.

¿Henry se ha despertado? Sí.

Está aquí y está bien.

Estupendo.

Ahora llevadme a mí.

Ya, un momento.

Trae a Charlotte.

No puedo. ¿Qué?

¿Cómo que no puedes?

Me he cargado mi tubo transmisor.

Vale, ¿puedes comprar otro?

Sí, pero son dos horas de viaje. Ah, ya.

Eh, ¿qué pasa ahí?

Escucha, no podremos traerte a la realidad

hasta dentro de cuatro horas. ¿Cuatro horas?

¿Y qué quieres que haga en el estrambótico sueño de Henry

durante cuatro horas?

¿Sabes jugar al Mahjong?

Seis van.

Dos, raya.

-Tres, punto.

-Jabón.

-Cinco, punto.

¡Burro!

(TODOS) ¡Oh!

-¿Otra vez? -¡Otra vez!

Cabeza de Jasper, ya te lo he dicho,

estamos jugando al Mahjong.

Ah, lo siento, lo olvidé.

Eh, Kanye,

¿puedes rascarme la nariz? ¡No, tío, soy un genio!

-Es cierto.