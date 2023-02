Castañas navideñas

(Sintonía de la serie)

(Teléfono)

¡No te mueras, árbol!

Línea de emergencia.

Su árbol de Navidad se muere, sí, tenemos muchas llamadas.

Los árboles de Navidad se mueren

(LLORA)

¡Lucha, árbol, no quiero perderte!

-"Se fuerte, son las noticias, la gente espera más de ti".

Por favor, no te rindas.

(Señal plana)

Lo he perdido.

Jamás te olvidaré.

-Ya estamos. Traemos otro.

-Genial.

Este ha pedido mucha savia, no sé cuánto le queda.

-Las ramas están intactas. No lo creas, novata.

Este es un luchador, lo intuyo.

-Apartaos. -¿Qué es eso?

-Tengo un plan para averiguar por qué los árboles de Navidad se mueren.

¿Qué vas a hacer? Preguntarle qué lo está matando.

Y él me lo dirá.

Muy buena idea.

-¿Qué?

-Esta gramola convierte las vibraciones de un árbol

en habla humana, cuando se la conecte,

el árbol podrá hablar como una persona.

-Eso es un cuento chino. -Bienvenida a la Cuevaman.

-¿Por qué...? (ÁRBOL GRITA)

-(GRITA)

(ÁRBOL SE QUEJA)

No siento las raíces.

-Dinos quién te ha hecho esto.

-Ha sido una... poli...

(Línea plana)

-Oh, ha muerto.

Con lo de "poli",

¿quería decir policía?

-O una política.

(ÁRBOL) ¡Decía polilla!

-¿No te habías muerto?

-No, pero me estoy muriendo... ahora.

(Línea plana)

¿Las polillas se están comiendo a los árboles?

Exacto.

Tío, ¿no te estabas muriendo? Y mucho.

Querido chaval, es cierto.

(Línea plana)

(TELEVISIÓN) "Buenavista tiene una nueva amenaza".

Chicos, creo que el árbol tiene razón.

"Las polillas, lo han oído bien, las polillas".

-Ya os lo dije. ¡Silencio!

Voy contigo, Elizabeth.

-"Las polillas campan a sus anchas,

matando a todos los abetos de la ciudad, han muerto".

-"Han arruinado la Navidad".

(MARY LLORA) -"Mary, por favor".

-"No se puede celebrar la Navidad sin un abeto".

-"Es cierto, Mary,

los historiadores de la Navidad afirman

que sin árboles decorados somos una pandilla de 'pringaos'

que se dan regalos".

"Las autoridades dicen que con la Navidad arruinada,

los buenavisteños no tardarán en pelearse entre ellos

y destruir la ciudad que tanto amaron".

-"¡Eres horrible y odio todo lo que existe!".

-"Oh, perdónenla".

Tienes que hacer algo. ¿Y qué puedo hacer?

-Kid Danger es un héroe.

Sal en la tele y dile a la gente qué tiene que hacer.

Incluso sin los árboles, existe el espíritu navideño.

Sería mejor que Capitán Man lo dijera.

Primero no he visto a Ray en todo el día.

Y segundo...

"Por favor, estamos en directo". -"No sé qué puedo hacer".

-"Ya tienes dos tarjetas amarillas".

Está bien, lo haré. -Bien.

Mientras haces eso, haré una escapadita al bosque

a ver si puedo encontrar una de esas polillas.

¿Necesitas ayuda?

Por supuesto. Piper, ¿quieres venir conmigo?

-Yo conduzco, tengo carné.

-Ya lo sabemos.

Vamos, muérete ya.

"Y una mujer ha sido devorada por su propia boa constrictor".

-"Los médicos afirman que la serpiente está satisfecha

y lista para celebrar la Navidad".

"Me dicen que Kid Danger quiere decir algo sobre los árboles".

-"Es un héroe, él me dirá qué tengo que pensar".

-"Kid Danger, ¿puedes oírme?

No te pases. Hola, hola.

Trent, Mary, ¿cómo estáis?

(CARRASPEA)

Queridos buenavisteños.

Esta noche me dirijo a vosotros con...

¿Sabéis qué?

No me hace falta leer unas tarjetitas.

Esta noche os voy a hablar desde el corazón.

Sé que muchos de vosotros estáis ahora destrozados.

Por la pérdida de tantos y valientes y patrióticos árboles.

(LLORA)

Pero la Navidad no es solo los árboles.

Hay muchas tradiciones navideñas que no tienen que ver con los árboles.

Como discutir con tu familia en la cena

o ver el episodio navideño de tu serie favorita.

"Tiene mucha razón". -Me encantan esos episodios".

Ninguna de esas cosas necesita árboles.

Mirad lo que traigo.

He conseguido el único árbol sano de la ciudad.

La Navidad ya está aquí, chicos.

"Kid Danger, ¿qué ocurre detrás de ti?".

Eh... nada. Tío, cómo pesa.

Volviendo a lo que decía.

Eso es porque está muy sano, es precioso...

La familia es... ¿Imagináis la Navidad sin árbol?

Un muermo, una ruina.

Tío, colega, hermano.

Colega, compadre. El único árbol y lo he pillado yo.

Pero no se lo digas a nadie, no vayan a venir a...

¿Qué? ¿Qué?

Estoy hablando en las noticias

sobre el problema de los árboles.

De que están todos muertos. Ah, que estamos en directo.

Sí, estaba explicándole a todo el mundo

que no se necesita un árbol para celebrar la Navidad.

Ay, madre.

Eh...

Problema resuelto, decoremos el árbol.

"Ocurrió sin pensarlo, buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe me contrató para ser su compañero".

"Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen".

(Sintonía de la serie)

Tira. ¡Arriba tubo!

¡Eh, mi bota! (RÍE)

(SILBA)

Eh, Henry, ¿me ayudas a poner el "Rayngel" en la copa del árbol?

¿Lo pillas?

Yo lo llamo el "Rayngel".

Henry, ¿lo pillas?

Sí, lo pillo.

Ya lo sé.

¿Cómo estás tan contento?

Mi árbol es fabuloso.

¿No se nota?

Tu fabuloso árbol tiene a la ciudad mosqueada con nosotros

porque nadie más tiene uno. No todos están mosqueados.

Los internautas sí lo están.

¿Comentarios irónicos? Peor, memes furiosos.

Superácidos. Enséñamelos.

Ah. Es tan agudo que duele.

Internet es así, no seas tan blandito.

Aquí hay uno sobre Capitán Man. ¿Qué?

TE DAS CUENTA QUE TODA LA CIUDAD ESTÁ A PUNTO DE ODIARTE

Es bastante bueno. Tiene gracia.

¿Qué es "TCC"? Tu cara cuando.

Esa es mi cara.

Sí.

Bueno, nadie presta atención a estas cosas.

(AMBOS RÍEN)

-Es exactamente la cara de Ray cuando toda la ciudad lo odia.

Eh, dejad de reíros de mis memes.

-¿Cómo no hacerlo? Es muy agudo.

Superagudo.

Hay que arreglar esto.

Vale, deja que piense.

¿De dónde sacaste el árbol?

Encontré una parcela en Villavecina que tiene árboles sanos.

Pues iremos a Villavecina y compraremos árboles.

¿Eh?

He dicho que iremos, compraremos árboles...

Te he oído. Es que...

No quiero gastarme la pasta en abetos para otra gente.

Bueno, ¿cuánto gastarías por caer bien a la gente

y que hicieran buenos memes sobre ti?

Todo mi dinero, lo que haga falta.

Genial, pues vamos.

¿Puedo sugerir un pequeño problema?

Ay, Dios mío, Charlotte. ¿Cuál?

Empieza a encajar aquí.

Solo quería deciros que aunque volváis con un montón de árboles,

las polillas se los seguirán comiendo.

-De hecho, Piper y yo hemos atrapado algunas en el bosque.

Mientras vais a por los árboles, buscaremos deshacernos de ellas.

Sí, Charlotte. -Sí, Charlotte.

Muy bien, chicles para mascar y árboles que comprar.

Para, para, no habéis visto mis luces.

¿Qué?

Tío, esas luces son horribles.

¿La vieja lucecita?

Esta tira de luces perteneció a mi abuelo, Papi Manchester.

Ya, ¿crees que van a funcionar?

Pues claro.

(HABLAN A LA VEZ)

Calma, esto pasa siempre.

Es parte del encanto.

Y por eso tenemos aquí

al viejo extintor.

Qué recuerdos me trae.

¿Necesitáis ayuda con eso, chicos?

Son muchos árboles. Parece que pesan mucho.

Bueno, este es el último.

Ah, vaya. Justo cuando iba a ayudar.

Os ayudaré el año que viene.

Qué rápidos, ¿son todos los árboles que tenéis?

Los vamos a necesitar todos.

Unas polillas han matado los árboles de Buenavista.

Sí, nosotros enterarnos.

-Sí, son una pena vuestros árboles.

(AMBOS RÍEN)

A mí no me parece gracioso.

-Todos los árboles han muerto de forma accidental.

Precio subir mucho.

-Mucho.

Muy listos.

Es un buen negocio, si lo piensas. Claro.

-Bueno, ¿cómo vais a pagar árboles?

Con la tarjeman.

Eh...

Pero si son vuestras caras.

Sí, os gusta ¿eh? Sí.

Este es ese y este es ese.

Ya vale.

Tío, tío, tío, una polilla.

Ah, sí, ya la veo. Reúnete con...

(AMBOS APENADOS) ¡Oh, oh!

-Oh...

Tío, ya vale, es solo una polilla.

Un poco dramático, ¿no os parece?

-No era solo una polilla.

Nosotros criar a Lucille desde nacer.

De todas mis miles y miles de polillas hambrientas,

ella era mi favorita.

¡La favorita!

Ah... tío.

(LLORAN)

Lo siento mucho.

Tengo que hablar contigo.

(AMBOS) ¡Mata polillas!

¡Eres un mata polillas!

Está en un lugar mejor ahora.

Con la gran lámpara del cielo. Colega.

Colega, colega. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?

¿Piensas lo mismo que yo?

Sí, deberíamos ayudarles con los costes del funeral.

No. No pasa nada.

Lo pagaré con la tarjeta y luego anularé el cargo.

Lo iba a hacer con los árboles. Escúchame.

No son buena gente.

Tienen todos los árboles que no han muerto

y son hierbanos. No seas xenófobo.

Tienen miles de polillas hierbanas.

Sí, pero eso lo puedes decir de cualquiera.

No, qué va.

Estos han soltado todas esas polillas a propósito

para acabar con los árboles de Buenavista.

¿Para qué?

Para que todos vengan a comprar sus carísimos árboles.

Esta es mi cara cuando estoy a punto de repartir castañas de Navidad.

Hashtag paliza navideña.

Hashtag Feliz Navileches.

Porrazos@.com

Vale, este es el plan.

Hashtag escucho.

Tú fingirás que se te cae el móvil. De acuerdo, sigue.

Entonces, cuando se estén riendo por semejante torpeza,

sacaremos nuestros láseres, les obligaremos a admitirlo

y nos iremos a la comisaría. Hashtag cuenta conmigo.

Muy bien.

Oh...

Vaya, accidentalmente se me ha caído el móvil por accidente.

Qué torpeza. ¡Patadón!

¿Ese no era el plan? Cambio de planes.

Cierra las puertas, nos marchamos.

Vale, no arranques hasta que esté en la cabina.

De acuerdo.

(Motor)

He dicho que no arranques hasta que esté...

¡Cambio de planes!

¡Tío!

Hemos salvado la Navidad.

Hashtag vuelve la Navidad gracias a la gran labor

de Capitán Man y Kid Danger.

Ya podéis dejar de hacer memes.

Un hashtag muy largo.

Sí, nos lo merecemos, ya que acabamos...

(Bocina)

de salvar la Navidad. Lo hicimos, lo hicimos.

(Golpe)

¿Qué fue eso? Me da igual.

Tenemos un camión lleno de árboles sanos,

la carretera y una cinta con temazos de los 80.

Suena otra vez, tío.

Creo que alguien intenta abrir la puerta de atrás.

¿Sabes? Podrían ser ardillas.

Muchas veces saltan en los camiones

para meterse en el remolque. Es un hecho.

No es una ardilla, tío.

Tenemos un problema.

Abre la puerta de atrás para que las ardillas salten fuera.

A veces, pueden volar.

¿Sabes cuál es el hecho?

Hay cuarto elfos matones hierbanos tirando nuestros árboles.

¿Eh? Ya está, se van a enterar. No, no, tío, no.

Tienes que conducir.

Pues entonces pararé.

No, hay que llevar estos árboles a Buenavista

y salvar la Navidad. Pero...

Todo sea por la Navidad. Pelea tú, yo conduciré.

Genial. Eh, eh.

¿Quieres que ponga algunos temazos de la cinta para que te inspires?

Claro, dale.

(Villancico)

Oh, porras.

He cogido la cinta de villancicos de Jasper.

Bueno, me sirve.

¡Eh! ¡A bailar el fox, idiotas!

Bien hecho, Kid. Gracias.

Espera.

¡Arriba, chimenea!

¿Qué haces? Pelear en el camión.

Tenías que estar conduciendo. He cambiado de idea.

¿Quién conduce entonces? Tranquilo.

Ya me he ocupado de eso. ¿Qué?

Muy bien.

Unos villancicos harán la limpieza mucho más festiva.

(Música rock)

Bueno, me sirve.

Eh, Jasper.

Jasper.

Jasper.

Necesitamos tu ayuda. Decidme.

Creemos que hemos encontrado una solución para lo de las polillas.

Necesitamos un conejillo de indias.

He ordeñado a cientos de polillas para hacer un espray de feromonas

tan potente que todas las polillas irán a ti.

Y dejaran a los árboles en paz.

Alto, ¿quieres rociarme con algo que hará

que cientos de polillas acudan a mi cuerpo?

Ajá. Ni hablar.

Respetamos tu decisión.

Sí, debíamos preguntarte.

Ya sabes, para distraerte.

¡Eh! ¡Eh! -Está listo.

-Saquémosle a la calle. No pasa nada.

El mundo te lo agradecerá. ¡Sal ya!

¡Sois gentuza!

¿Qué?

¡Eh! ¡Eh!

Fijaos en eso. -Funciona.

(GRITA)

Van cinco minutos.

¿Puedes irte a conducir?

No me fío de unas viejas luces navideñas

para llevar el camión. Tranquilo.

Esas luces llevan en mi familia muchos años y nunca fallaron.

Por favor, vuelve a la cabina. Déjame a mí esto.

Vale.

Ahora, ¿dónde estábamos?

Ah, sí.

¡Sujeta!

¡He vuelto!

Ven aquí.

(RÍE)

Una pregunta.

Si tú y tus luces habéis vuelto, ¿quién conduce el camión?

Nadie.

¿Qué?

Perdón.

Yo no entender bien tu idioma.

Pero ¿decir que nadie conducir camión?

Eso ha dicho, sí.

Y lo entiendes muy bien.

-Os odiamos, pero feliz Navidad.

Creo que nos vamos a estrellar.

Tranquilo, soy indestructible.

¡Pero yo no!

Vale.

¿Qué haces?

Salvar la Navidad en Buenavista.

¡Agárrate fuerte!

¡Oh, no!

(AMBOS GRITAN)

Es solo un árbol, pero creo que

nuestros amigos de Buenavista sabrán apreciarlo.

¡Chicos! ¡Chicos!

¡Hola! ¡Feliz Navidad!

¡Feliz Navidad! ¿Qué te pasa, tío?

Solucionado el problema de las polillas.

Encendamos el árbol antes de que la gente se despierte.

Ay.

Oye, ojalá mi abuelo estuviera aquí para ver esto.

Estará por ahí arriba viéndote.

Sí, probablemente.

Es piloto, quizá esté trabajando esta noche.

¿Sabes qué?

Es precioso.

Lo es, Kid.

(Cortocircuito)

Es nuestro día.

No.

(Camión)

Era nuestro camión. Lo sé, tío.

No, digo que sigue andando solo.