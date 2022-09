Carne en el asador

(Música)

Y una noticia decepcionante.

El ganador del triatlón gatuno de este año, el señor Meowzer,

ha sido descalificado después de dar positivo en esteroides felinos.

Según las autoridades, el señor señor Meowzer...

-Eh... Un momento, Mary, me llega una noticia de última hora.

Por lo visto,

Capitán Man y Kid Danger han capturado al Agitador del Tiempo.

Conectamos con Evelyn Hall en directo desde el campanario de Buenavista.

-Gracias, Trent.

Capitán Man, Kid Danger,

¿podéis contarnos lo que ha pasado aquí?

Bueno, descubrimos que el Agitador del Tiempo...

Hola, Evelyn. (NERVIOSA) Hola...

Hace como una hora irrumpí en este lugar a través del cristal

y capturé al Agitador del Tiempo que ves aquí.

Yo también he participado. Bueno, Capitán Man, una vez más,

la ciudad de Buenavista debe darte encarecidamente las gracias.

Yo también he participado.

Eh... No combato el crimen para que me den las gracias,

pero sí hay algo que quiero. Claro. Lo que sea...

Eh... Digo, ¿el qué?

Como sabrás, hay un asador muy exclusivo aquí, en Buenavista,

llamado Montegos. Sí, conozco Montegos.

Sí, ¿sabías que no se puede reservar en ese sitio?

¿Que te tiene que invitar el dueño? En fin, que estamos muy contentos

de haber podido capturar al Agitador del Tiempo...

¡Ey, ey, ey! Esto es para el dueño del restaurante Montegos.

Hola, soy yo, Capitán Man, gracias al cual la ciudad es segura.

Eso es muy cierto.

Me gusta la carne. Me gusta un montón.

Así que, cuando quiera, puede invitarme a su restaurante,

a Montegos. A mí también me gusta.

Se despide Evelyn Hall, soltera y libre como un taxi.

(Música)

DOS SEMANAS MÁS TARDE

El siguiente delincuente.

Lo llaman Malkoff.

Roba perros, los pela

y luego vende el pelo a los fabricantes de pelucas.

Menudo friki...

¡Eh, chicos, chicos! ¡Eh, eh!

¿Algún mensaje para mí mientras estaba en el baño?

No, Ray, el restaurante aún no te ha llamado.

¡Maldita sea!

Tío, si te apetece carne, podemos ir al asador Bakau.

¡No! Cualquiera puede ir al Bakau.

Quiero ir a Montegos. Está bien...

Ray, quiero que te sientes, te relajes

y te termines el zumo.

Eso es, ¿no te sientes mejor?

¡Es que no lo entiendo!

Lo dije en las noticias hace dos semanas.

Dije: "Cuando quiera puede invitarme a su restaurante, señor Montego".

Y sabéis que me oyó decirlo, lo sabéis.

(Alarma)

¡Oh! Puede que sea Montego. ¡Aparta, aparta!

¿Qué? ¡Ah! ¡Ay!

Hola, línea directa con Capitán Man, dígame qué ocurre.

"Hola. Llamo desde la residencia de ancianos de Buenavista".

¡Anda ya! No es Montego.

No puedes colgarle a las personas así.

Podría tratarse de una emergencia.

(Alarma)

¿Sí, hola? ¿Cuál es la emergencia?

"Ha entrado un hombre en la residencia

y nos ha robado el dinero y la ropa.

Estamos todos desnudos. ¿Pueden venir a ayudarnos?".

Eh... Perdone, ¿ha dicho que son ancianos y están desnudos?

"Sí, exacto".

Ha marcado mal.

(Música)

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

(Banda de música)

¡Henry Hart!

¡Henry Hart!

Henry Hart, te estamos buscando. ¡Henry Hart!

¡Uh! Está aquí.

Hola. ¡Hola!

¿Qué pasa?

Henry, hace tres semanas me hice daño en el gimnasio

y estaba tirada en el suelo, pero tú me encontraste

y me sacaste un enorme y sangriento clavo oxidado

que tenía clavado en el pie.

Sí, lo recuerdo. Bueno, pues por esa buena acción,

te hago entrega de esta bolsa de regalos,

porque tú, Henry Hart, eres el alumno del mes.

¡Vaya! Muchas gracias. Bueno, nos ha parecido que...

Creemos que...

¡Callaos!

Mira lo que hay en la bolsa. Vale, veamos.

¿Qué es esto, un collar? Sí...

Es el clavo que me sacaste del pie.

Ah... Ya. Sangre seca.

Continúa. Vale.

¿Una tarjeta regalo? Sí.

Es una cena para dos ¡en el restaurante Montegos!

(Banda de música)

¡No me diga! ¿Cómo lo ha conseguido? Bueno, la mujer del director

es prima segunda del cuñado del señor Montego.

Oh, pues muchísimas gracias. De nada.

¿Has visto que es una cena para dos?

¿Te apetece que vaya contigo? No.

¿Estás seguro?

Sí.

Vamos.

Vamos...

(Música)

(SILBA)

Eh... ¿Ha muerto alguien? (RÍEN)

Qué cosas tiene.

Muy gracioso, Henry. Sí... Así es nuestro Henry.

Gracias.

¿Qué hacéis aquí? Queremos felicitarte.

Y darte unos regalos. Por ser el alumno del mes.

-¡Sí! -Te lo mereces, Henry.

Ah, así que os habéis enterado. (TODOS ASIENTEN)

Hasta nuestros vecinos se han enterado.

¡Ah! Hola, vecinos. (TODOS) Hola, Henry.

Y... ¿tú eres? Oh, me llamo Herb.

He venido de visita desde Los Ángeles.

Estoy pensando en comprarme una casa de vacaciones en Buenavista.

La vida me sonríe.

¿Y qué haces aquí?

Es que vi cómo la gente entraba aquí y me uní a la fiesta.

-Bueno, Henry...

Hemos oído que parte del premio por ser alumno del mes es...

¿una cena para dos en Montegos? ¡No me digas!

¿En serio? -No tenía ni idea.

-No sabía nada. Por favor, ¡llévame a mí!

¿Por qué iba a llevarte a ti?

Yo soy su mejor amiga. ¡No lo eres!

Eh, la mejor amiga de un chico es su madre.

-Eso es solo un tópico. Chicos, yo... Deberíamos calmarlos.

Por favor, chicos, escuchadme. Calmaos. ¡Calmaos!

Señora Hendrix, deje esa lámpara, ¡déjela!

¡Hola, hola! Henry, hola.

Acabo de enterarme de lo de... Bueno, ya sabes, tu premio.

Sí... ¿Por qué estás empapado?

Ah. Es sudor. He corrido 15 km para venir aquí.

¿Y esa correa de perro? Es el perro de un amigo.

¿Dónde está el perro?

No lo sé.

Eh, ¿quién es este señor? (DISCUTEN)

¡Eh, eh, eh! Para quienes no lo conozcáis,

este es Ray, mi jefe en Trastos y demás.

Y se muere por ir a Montegos desde hace años. Así que...

voy a invitarlo a él.

(RÍE) ¡Sí! ¿Cómo es posible?

¡Genial! Sí, guapa. ¿Quién tiene la lámpara ahora, eh?

(RÍEN)

(Música)

¡Feliz "taqui-versario"!

Perdona, ¿feliz qué? "Taqui-versario".

Eh... No te sigo.

Hoy hace seis meses que empezamos a compartir esta taquilla.

Oh... Entiendo. Espera, espera, espera. Para ti.

Oh... ¡Oh! Es una réplica de nuestra taquilla.

Lo sé. ¿Cómo la has hecho?

Encontré a un tipo que hace réplicas pequeñas de taquillas.

Pues está muy bien. (RÍE)

Tendría que habérmelo esperado. (RÍE)

En toda la cara. Sí...

Pero me siento mal, porque no te he comprado nada.

Oh, no hacía falta. ¡Pues genial!

Quiero decir que...

Que qué mejor regalo hay que esa cena para dos en Montegos.

¿Cómo has dicho?

Me vas a llevar a mí, ¿no?

¡Pues claro! (RÍE NERVIOSO)

¿Qué clase de persona gana una cena para dos

y no invita a su novia? Seguro que un cutre.

Exacto. No yo. No yo... (RÍEN)

(GRITA)

Hola, Ra...

¡Ja, ja! Hola.

¡Hola, Henry! ¿Me acompañas?

¿Para qué? Es un ensayo.

Estoy practicando lo que voy a pedir cuando estemos en Montegos.

Vale. Tengo que hablar contigo. Espera. Mira, mira, mira.

Eh... Sí, en cuanto a la carne, tomaré el costillar de medio kilo.

Y, por favor, que esté en su punto.

(VOZ AGUDA) "Sí, señor, ¿quiere algo más?".

Sí, también tomaré dos costillares más.

(RÍE) Henry...

No sabes cuánto significa esto para mí.

(RÍE NERVIOSO) Es solo carne, tío.

Oye, no te lo he dicho, pero...

estoy pasando por una mala racha. Oh, tío...

Llevaba superdepre los últimos dos meses

hasta que me invitaste a ir contigo a Montegos a cenar.

(RÍE) Bueno, sí, pero es que...

No te molestes si te digo que eres como de la familia.

Eres como el hermano pequeño o el primo que nunca tuve.

No puedo llevarte a cenar a Montegos.

¿Qué has dicho?

Tengo que llevar a Bianca. Lo siento.

Ah... ¡Estás de broma!

No... Sí, me estás gastando una broma.

¡Eres un bromista! No.

Sí, estás bromeando. (RÍE)

No estoy bromeando. Sí, claro que sí, es una...

broma horrible y de mal gusto, pero no pasa nada,

porque sí que me vas a llevar a Montegos contigo, ¿no?

Ray...

He dicho que me vas a llevar a cenar a Montegos contigo, ¿no?

Bianca es mi novia, tengo que llevarla a ella.

¿Por qué si? Porque sí. Lo siento muchísimo.

(Música triste)

Está bien.

Tío... Oye, a lo mejor, luego podemos...

No te preocupes, estoy bien.

¿Seguro? Sí, muy bien.

¿Ray?

Estoy bien.

(Música)

Que viene. -¿Ya?

Hola... familia. (SALUDAN)

Jasper, Charlotte, ¿por qué estáis aquí?

Bueno, por nada. He... venido a verte.

Ah, pues voy a salir. Esta noche es la noche.

Voy con Bianca a cenar a Montegos. ¡Oh!

¡Se me había olvidado! Claro, era hoy.

Venga, lo sabíais perfectamente, sino, ¿por qué estáis arreglados?

Bueno, hemos pensado, ya sabes... Que si le pasara algo a... Bianca...

-Como meter la cabeza entre unos barrotes.

O que la atropelle un autobús... O, simplemente, que desaparezca.

-Sí.

Esto es de mal gusto. Estáis enfermos.

Solo decimos que podrías necesitar a un sustituto para cenar contigo.

Oh, exacto, por ejemplo, yo.

No queremos que vayas solo. -Te queremos, Hen.

Soy tu padre. -Yo te traje al mundo.

-Yo miré. -Vaya proeza.

Me marcho. ¡Adiós! ¡Henry!

¡Espera! ¡No, espera!

Voy a llevar a Bianca. (SE QUEJAN)

-La vida me sigue sonriendo. (RÍE)

(Música)

Matthew les acompañará a su mesa.

Eh... ¿Sus nombres, por favor?

Soy Henry. Henry Hart. Y esta es mi chica. Bianca.

Smuders...

Es nuestro "taqui-versario".

¿Ray?

Eh... No, no, no, no. Soy Henry Hart, un quinceañero.

¡Yo soy Henry Hart! Espera, ¿este no es tu jefe?

¿El de Trastos y demás? Sí.

No, no lo soy, voy al instituto.

Perdone, ¿el baño de las chicas? -Sé que no eres una chica.

-Demuéstralo.

¿Qué diablos haces aquí, Ray? (DISCUTEN)

¿Por qué os estáis haciendo pasar por nosotros?

-¿Por qué os hacéis pasar vosotros por nosotros?

Sí, tía. ¡Basta!

Verás,

lo han hecho porque Ray se muere de ganas de cenar aquí

desde hace años.

Ahora haces que me sienta fatal. No es culpa tuya.

A mí no me va mucho la carne. ¿Qué?

Sí, iba a pedir pollo. Ah, no... No, no, no.

Estás avergonzándome. Ah, ¿yo estoy avergonzándote?

Sí.

¿Seguro que no es tu novia, la del pollo?

Eres tú.

Chicos...

-Tú eres un chico. -Demuéstralo.

Ray, porfa, vete a casa.

Bianca y yo... ¡No! No pasa nada.

En serio, a mí me da igual cenar aquí y a tu jefe sí que le hace ilusión,

así que cena con él.

¿Seguro? ¡Pues claro!

Mírala, la gente segura tiene ese aspecto.

Estoy segura. (EMOCIONADO) Ay...

Bien, tío. Vamos a cenar juntos. ¿Y yo también?

-No, la reserva es solo para dos personas.

-Oh... Vale, no importa.

¡Un globo!

(Música)

Oh... ¿Te has fijado lo calentito que está el pan?

Así es como debe estar el pan. ¿Verdad?

Vale, ¿listo? Sí.

Qué rico.

Después del churrasco, ¿qué vas a pedir de postre?

Pidamos más churrasco.

¿Qué? ¿Quieres más carne de postre? ¿Y qué quieres que pida? ¿Pollo?

Vale, no te rías de Bianca. Renunció a la cena por ti.

(RÍE) Lo sé. Qué tonta...

Tío, ¿cómo puedes decir que es tonta?

(CHISTA)

¿Qué?

¿Te acuerdas, hace dos semanas, del robo de la joyería?

¿Te refieres a esos dos que la robaron?

Sí. Eh... Se llamaban Earl Landers y Bernie Canwell.

Son esos de allí. ¿En serio?

Yo tomaré un café. -Sí.

Yo quiero otro. -Muy bien.

Son Earl y Bernie. Los sé. Rufianes...

Eh, están a punto de irse. Es nuestra entrada.

¡Saca un chicle!

Aún no me he comido la carne... Son criminales.

Quiero mi churrasco... Ray, mastica un chicle ahora mismo.

Ay...

Adelante. Vamos...

(RÍE) Y tanto. -Yo creo que no se lo esperaban.

-Pero seguro que lo pensó. -Sí, yo también lo creo.

Ay, qué rico. Ya está aquí. Solo un pedacito para el camino.

(Música)

Hola, Earl. Y Bernie.

Oh, tío... Es: "Oh, Capitán Man".

Bien...

¿Puedes contar del uno al bang? Lo intentaré.

Uno... ¡Bang!

(Música)

¿Me permite? Eh, ¿qué hace?

Solo un poquito...

Eh, oiga, pare ya.

Deje mi churrasco en paz.

¿Quieres un poco de pimienta? ¡No!

Servido. Ay, ay, ay...

¡Cuidado!

¡Tíralo!

(Continúa la música)

Yo diría que ha sido un trabajo... bien hecho.

Lleváoslos, chicos.

Y ahora, a por la manduca.

Disculpen. ¿Capitán Man y Kid Danger?

Sí. ¿Qué pasa?

Lo siento, pero sus nombres no están en la lista de invitados.

No pueden cenar aquí sin una invitación.

¿Qué dice? No habla en serio... No, espere un momento.

Pero si estábamos aquí... No puede llevarse... ¡Oh, no!

¡Pero por favor, no puede llevarse eso!

¡Por favor!

(Música)

¡Hola! ¿Qué tal vuestros churrascos?

Será mejor que te calles, Schwoz, será mejor que cierres esa bocaza.

Qué carácter...

Eh, ¿por qué sigues con el vestido? Porque es supercómodo

y me gusta mucho la corrientilla de aire que se crea.

¿Te apetece ir al Bakau? ¡No! Quiero un filete de Montegos.

Pues no puede ser un filete de... ¿Qué...?

¿Qué es...?

¿Qué es eso?

¡Mira! ¡Ah! ¿Sabes lo que es esto?

Un filete. ¡De Montegos!

¡Guau!

Debió colarse aquí mientras peleábamos con esos dos.

Sí, tío. (RÍE)

Oh... (RÍE) Sí...

¿Me lo das?

¿Lo compartimos?

(Música)

(RÍE)

¿Quieres ir al Bakau? Sí, tío.