Captainman-kini

(Música animada)

(Música de intriga)

Sí, es una posibilidad. Puede que aquí.

Está bien.

Aquí. Sí, sí. ¡Eh, intruso!

¡Ay! ¡Oh!

¡Jasper, no!

¡Soy yo, Charlotte!

¡Y yo Schwoz!

¿Qué? Pensaba que erais unos intrusos

que habían entrado en la Cuevaman.

No.

Vamos vestidos así

porque Ray y Henry vienen para acá con Frankini y...

Eh... ¿Cómo se llama el tontainas ese alto?

Ray.

No, el ayudante de Frankini.

Ah. Eh...

Goomer. Goomer.

Y no podemos dejar que Frankini y Goomer

vean cómo somos de verdad.

(Música de suspense)

¡Ya están aquí!

¡Vamos, venga, venga! ¡Venga, venga!

¿Pero a dónde vamos? ¡Arriba, a trastos y demás,

para buscarte un disfraz!

¡Oh!, ¿puedo ser Henry? ¡No!

(Música de acción)

(Alarma)

¡Vale, Kid,

mándamelos!

(AMBOS) ¡Ay!

Muy bien, paquetes,

os bajaré de la plataforma.

(AMBOS) (GRITAN)

(Alarma)

¡Eh, lo conseguimos!

Sí, venga, ayúdame a sacarlos de aquí.

¡Arriba!

¡Sal de ahí! ¡Vamos, vamos!

¡Fuera del saco!

¡Ay, no me toques!

¡Capitán Man!

¡Kid Danger!

Y yo soy Goomer.

Ay... ¡Ya sé quién eres!

¿Dónde estamos?

¿Qué lugar es este?

Es como si estuviéramos dentro de la nariz

de un robot gigante.

No, estáis en la Cuevaman.

Os hemos sacado de la cárcel y traído aquí porque...

queremos que nos ayudéis.

Oh. ¿A qué?

¿A perder unos cuantos kilos?

¿A ponerte en forma?

¡Has apretado el botón equivocado! ¡Calma, no!

¡Lo mato! ¡Ray, no, tranquilo!

¡Te devolveré a la cárcel de un tortazo!

Vale. Estoy bien. Tienes que calmarte.

¿Estás bien? Tranqui. Estoy bien.

Estoy bien. Escuchad,

os hemos traído aquí

para que nos ayudéis a pillar a un criminal.

(Música de suspense)

¿Qué criminal?

Go-Bro.

(Música de suspense)

Yo conozco a Go-Bro.

Ya sabemos que conoces a Go-Bro.

¿Quién es Go-Bro?

¿Tiene un yoyo? No.

¿Come mocos? No.

¿Su perro se llama Toto? ¿Se puede saber qué te pasa?

Mi médico dice que no tengo por qué decirlo.

Go-Bro es el tío ese que hace vídeos superpeligrosos

y los cuelga en la red para tener millones de visitas.

Eso es. Pero esta vez se ha pasado de la raya.

Mirad lo que colgó ayer.

Eh... Tío, ¿esa es mi madre?

Oh, esta es mi carpeta de vídeos personales.

Vídeos, vídeos.

"¡Qué pasa, bros y chicas bros!"

"¡Soy yo, vuestro colega Go-Bro!"

"¡Guau! ¡Sí, colegas!"

"Como os prometí, os hablo desde aquí,

mi guarida secreta".

(GRITA)

"Y mirad, mirad a quién tengo aquí".

"Diles tu nombre".

"Soy la abuela Sullivan".

(GO-BRO) "¡La abuela Zullivan!"

"Me la encontré en una estación de tren".

"¿El tren pasa por aquí?" -"¡Claro que pasa!"

"¡Colegas, entrad en mi canal mañana por la tarde,

y veréis a la abuela Zullivan

bajar por una cuesta a 150 km/h!"

(GO-BRO) (RÍE)

"¡Oh, extremo!"

"No olvidéis darle al 'like' y suscribiros".

"¡Cinco estrellas!"

¡Ay!

Tenemos que encontrar a Go-Bro,

detenerlo, y rescatar a la abuela Zullivan.

¡Guau, eso es superinteresante!

¿Y exactamente cómo se supone que debo ayudaros yo?

Simple, haremos un cambio de cuerpos.

¿Cambio de cuerpos?

¿Cambio temporal?

Sí, es correcto.

A ver,

por "cambio de cuerpos",

¿te refieres a que tú,

Capitán Man, estarás en mi cuerpo,

y yo, Frankini, estaré en el tuyo?

Sí, eso es. Lo estás pillando.

Ah.

No.

Muy bien, respeto tu decisión. Gracias.

Bien, tengo hambre, así que... ¡Ay!

Muy bien, Kid, démonos prisa

y hagamos el cambio antes de que Frankini se despierte.

Muy bien. Voy a por Schwoz.

¡Eh! ¡Eh, un momento!

Frankini es mi jefe

y ha dicho que no a lo de cambiar los cuerpos.

Así que no pienso quedarme aquí parado

y dejar que lo hagáis.

(Música suave)

¡Eh, eh!

¡Tío, eh!

¿Qué? ¡Tranquilo! ¡Eh,

escucha!

Dime una cosa.

¿Te gustan las papas asadas?

Ya lo creo.

Fenomenal.

Porque mira allí.

Tenemos un bufé especial de papas asadas,

solo para ti. ¡Oh!

(RÍE)

¡Mira cuántas salsas!

¡Hala!

Ocurrió sin pensarlo,

buscaba un trabajo para después de clase,

y un superhéroe indestructible

me contrató para ser su compañero infatigable.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

(Música animada)

Dilo. ¡Arriba tubo!

¡Eh, mi bota! ¡Ja!

(Música de intriga)

¡Deprisa, Schwoz!

¡Frankini está empezando a babear en mi mano!

¿Cuándo hacemos el cambio?

Ya casi está.

Despacito y buena letra.

¡Eh,

Kid Pelma! Sí.

Es "Danger", Kid Danger.

Eh...

Te he hecho una patata.

No, no, gracias, te lo agradezco, Goomer, pero no...

¡Oh, vaya, qué buena pinta!

¿Eh?

¡Ay!

¿qué sucede?

"Muy bien, Capitán Man".

"¿Listo para cambiar tu cuerpo con Frankini?"

¡Sí, sí, adelante!

¿Qué? ¡No!

¡He dicho que no quiero cambio de cuerpos!

¡Te aguantas, Frankini!

Ahí fuera hay una abuela de 92 años

en serio peligro.

¡Hazlo, Schowz!

Eh...

Schwelvis.

Y ahora, invertiré la polaridad molecular y...

¡Muévete al ritmo de tus caderas!

¡Hala!

¡Qué bonito!

Me encanta esta patata.

(Música de suspense)

¡Oh, está hecho!

¡Guau!

¡Estos trocitos de beicon están deliciosos!

Oh, Goomer, ¿quieres no obsesionarte con tus estúpidas papas asadas?

(GRITA)

¡Dioses del Olimpo!

¡Pero qué gordo, rojo y azul estoy!

¿Habéis visto eso?

¿Habéis oído la voz de Frankini saliendo de mi preciosa cara?

Por favor, mi propia cara es muchísimo más mona

que esta cara de estúpido.

¡Eh, a ver si tratas mi cara con más respeto!

¡Oh!, ¿y si no lo hago?

¿Y si la abofeteo?

¡Oh, muy bien!

¡A lo mejor abofeteo yo tu cara de estúpido, así!

¿Eh? ¡Oh!

Ya está, déjalo. ¿Ya está? ¡Pues mira esto!

Oh, muy bien, ¿te gusta esto? ¿Qué? ¡Oh, mira, mira!

Mira. ¿Qué tal con dos? ¿A dos manos?

¡No, detente!

¡Oh, no, mi cara!

¡Oh! -¡Para, para, deja en paz mi cara!

Esto es muy raro.

(GRITA) Podría estar así

todo el día. ¡Se está cargando

todo mi trabajo! ¡Todo el día!

¡Oh, no!

Ay...

En serio, no entiendo por qué tenemos que ir disfrazados.

Tío, si Frankini o cualquier otro villano

averigua que trabajas para Capitán Man,

podría entrar en tu casa por la noche y decir:

"¡O me dices dónde está Capitán Man

o tiro a tu madre al cubo de la basura!"

¿Entonces qué?

Creo que mi madre agradecería un poco de emoción.

¡Escuchad, chicos!

¿Está Henry?

Eh... No sabemos dónde está. No está por aquí.

Tíos,

¿qué hacéis con esa pinta de frikis?

Eh... es que vamos... Eh... Verás es...

Me da igual. ¡Esta tarde tengo el baile del instituto!

¿Y qué? ¡Pues que tengo dos parejas

y no sé con cuál ir!

Ve con el primero que te lo pidió.

¡No, ni siquiera puedo ir al baile!

¿Por qué no?

¡Porque en casa creo que he puesto demasiado detergente en la lavadora!

Vale, Piper. Oye...

Todo eso que nos estás contando parece muy interesante...

Pero esta semana no tenemos tiempo para eso.

¿Entonces ni siquiera me ayudaréis a llamar a David Jones?

Lo siento. Tal vez el próximo sábado.

O algún otro sábado.

¿Quién es David Jones?

No lo sé, ¿un pirata? Tal vez.

(RÍE)

(Música de intriga)

Muy bien, ahora que tiene una patata en la boca

y no puede hacer ningún ruido,

llamaré a Go-Bro y me haré pasar por su viejo amigo Frankini.

Oh, espera.

¿Y si yo decido hacer ruido mientras llamas de Go-Bro?

Podría fastidiarlo todo

si le digo que le robaste a Frankini su cuerpo...

Soy demasiado grande para uno solo.

Muy bien, llamaré a Go-Bro.

(Música de acción)

"¡Soy yo, el aparato Go-Bro!"

"¡Guau, lo flipo!"

"¡Frankini!"

"Tío, pensaba que seguías en prisión".

Oh, es cierto.

No, estaba, pero escapé.

Ya sabes, bro.

"¡Oh, radical, tío, radical!"

Gracias. Oye, Go-Bro.

He oído que en tu próximo vídeo

vas a lanzar a una abuela

por una montaña a 150 km/h.

"Así es, bro, ese video lo va a petar, tío".

"¡Tendré mogollón de visitas!"

Vale, pues adivina qué.

Tengo una...

idea superguapa

para que tu vídeo de la abuela

tenga muchos millones más,

extra, de visitas.

"Vale, vale, estás hablando mi jerga,

¿cuál es tu idea, bro?"

"¡Oh, alto, perrito, no te lo puedo decir

a través del aparato!"

"Tiene que ser en persona, ¿sabes?, de bro a bro".

Bueno. Creo que deberías decirme dónde estás.

"No, no, no, bro, imposible".

"'Nasty de plasti', bro".

Ay... ¿Por qué 'nasty de plasti', Go-Bro?

"Porque este bro está en paradero secreto".

Ah, bro.

"Pero te diré algo, bro".

"Te voy a mandar a uno de mis bros

para que te recoja y te traiga aquí, bro".

Ah, ¡super, bro!

"¡Sí!, te recogerá en el aparcamiento de Nacho Ball

en...

30 minutos".

30 minutos. Vale.

Eh... Tres, cero.

"Vale, bro, nos vemos".

¡Chao, bro! "¡Chao, bro!"

¡OK! "¡OK!"

¡Sí!

¡Eh, buen trabajo, bro!

¡Sí, se ha tragado que eres Frankini!

¡Ja, muy bien!

Ahora solo tengo que ir al aparcamiento del Nacho Ball.

¡No!, ¿estás loco? ¡No, para, para!

No puedes entrar en la guarida secreta de Go-Bro

tú solito.

No temo ni a Go-Bro ni a sus matones.

Tío, no eres indestructible ahora.

¿Qué? ¡Claro que...!

Ay...

¡Ay!

(Música de intriga)

¿Qué ha pasado?

¿Dónde está mi papa asada?

Pegada en tu cara.

Ah.

Hola.

Tienes solo 28 minutos para llegar al Nacho Ball.

Ah, vale. Vale. Oye,

ve al encuentro de Go-Bro en el Nacho Ball.

Nosotros te seguiremos, con el helicóptero de Schwoz,

hasta la guarida secreta. Vale. Vale.

¡Para, para, para!

¡No podéis dejar a estos dos solos en la Cuevaman!

Nos los llevaremos en el helicóptero.

¡Sí, ve, ve! ¡Vete, vete!

¡Vale, vale, vale!

¡Arriba, tubo!

(Música animada)

Vamos, vamos.

¡Va, va, va! ¡Andando!

¡Apretaos!

¡Arriba, tubo!

(Música de intriga)

¿Dónde están todos?

No lo sé.

Y... ¿Ahora qué hacemos?

(Música de intriga)

Me voy a comer una patata.

¡Pues Thor también se comerá una patata!

¿Puedes verlo?

Eh... Sí, sí, ahí va el coche.

(Música de suspense)

(GRITA) ¡Muy alto!

¡Muy alto, muy alto!

Vale, ¿quieres dejar de gritar por favor?

Sí, cállate, Capitán Man.

Goomer,

sabes que no soy Capitán Man, soy Frankini.

Pues te pareces a Capitán Man.

Porque Capitán Man me robó mi cuerpo,

y estoy atrapado en el suyo.

¿Quieres un trocito de patata?

¡No!

¡Eh, Schwelvis!

¿Sí?

Parece que Go-Bro está llevando a Capitán Man

a ese antiguo refugio de montaña.

Oh, sí, el antiguo Refugio de Buenavista.

Sí.

Llévanos allí, tío. Bien.

¡Mucho giro, mucho giro!

(Música de suspense)

# Muy bien.

# Llévame a la ciudad. Sí. #

¡Muy bien, abuela Zullivan!

¡Muy bien! (GO-BRO) (RÍE)

Vale. Ahora te voy a poner esta cámara Go-Bro en la cabeza.

¿Quieres ver unas fotos de mis nietos?

¡No, ni por asomo!

¡Muy bien!

¡Traigo a Frankini!

¡Qué flipe!

¡Es Frankini!

¿Qué hay de nuevo?

¡Pasa, bro!

Ah, ya sabes, bro,

solo sobar, papear y maquinar.

Oh, sí.

(RÍE) ¿Decías que tenías una idea para mí?

¿Un modo de obtener más visitas para mi vídeo de la abuela Zullivan?

Ah. Eh...

Sí, he pensado...

He pensado en...

¡tu video! Podrías ponerle...

¡Ja! ¡Un gorro ridículo!

En la cabeza.

¿Un gorro?

¡OK!

No, esa idea no mola.

Pero tranqui, bro,

tengo una mejor.

¿Qué tienes? ¡Te ataré a ti al carrito

con la abuela Zullivan,

y os lanzaré montaña abajo a 150 km/h!

¡Pensaba que éramos amigos! Bro,

ya deberías saberlo,

las visitas son mucho más importantes

que la amistad! (RÍE)

¡Atadlo al carrito con la vieja, vamos!

¡Esperad!

¡No creo que lo hagáis!

¡Ay!

¡Tu cara me ha machado los nudillos, imbécil!

¿Quién te has...? ¡Ay!

¡Qué pasa con vosotros, Go-Bros!

"Estoy aquí, en directo, en mi guarida secreta".

"¡Y en aproximadamente cinco minutos

voy a usar estos cuatro cohetes

para lanzar a una abuela de 92 años

y a nuestro incomparable Frankini

montaña abajo, a unos 700 km/h!"

(RÍE) ¡Oh, no, no!

¡Capitán Man está atrapado en ese carrito supersónico!

¡Ya, lo veo!

¡No, no, no!

¡Mirad, Capitán Man está aquí!

¡Yo no soy él, soy Frankini!

Sí, ya quisieras.

¡Tío, aterriza para que pueda ir a ese refugio!

¡Tengo que ayudar a Ray...!

¡A Capitán Man!

¡No puedo aterrizar, hay demasiado viento!

¡Apenas puedo mantener esto en el aire!

(Música de suspense)

¿Qué?

¿Qué queréis de mí?

(SCHWOZ) Estamos justo encima del refugio.

¿Qué locura vas a hacer?

Ahora voy a subirme en tu espalda,

saltaremos juntos del helicóptero

y aterrizaremos en el tejado de ese refugio.

No.

No, señor, no pienso saltar de este helicóptero.

¡Deja de soñar, no voy a hacerlo!

¡Pero si no detengo a Go-Bro,

lanzará a esa pobre abuela montaña abajo y se destrozará!

No es mi abuela.

Pero...

¡Pero tu cuerpo de Frankini bajará también por esa montaña!

¡Oh! -¡Sí, exacto!

¡Está bien!

La montaña es alta. Vale.

Muy bien.

Te veo.

¡Oh!

¡Ay, pero qué frío!

Vale, vamos.

¿Me va a doler?

¡No!

¿Lo prometes?

¡No!

¡Salta!

(AMBOS) (GRITAN)

"¡Llega la hora de encender los cohetes! ¡Sí!"

"Dadle al 'like' y suscribíos".

"¡No lo olvidéis!"

(Música de suspense)

¡Diez, nueve,

ocho, siete

seis, cinco,

cuatro, tres, dos... ¡Deja!

(GRITA)

¡Ay!

¡Ay!

¡Brode mía!

¡Ay! ¡Ay!

¡Ay! ¡Ay!

¡Madre mía!

¡Si estoy bien!

¡Nuke, Turk, dadles una buena a Capitán Man y a Kid Danger!

¡No soy Capitán Man, soy Frankini!

¡Da igual, ayúdame con esos!

(Música de suspense)

¿Eh?

¡Ay!

¡Dale otra vez!

¡Ay!

(Música de acción)

¡Por Dios, dale un puñetazo!

¡Ay!

¡Vamos, Frankini!

¡Digo, yo, dale!

¡Ay!

¿Estás bien?

Vale. ¡Cuidado! Sí.

¡Esquiva!

¡Cuidado!

¡Ay!

(Música de acción)

(AMBOS) ¡Ay!

¡Ay!

¡Vamos, Kid, dale!

¡Ay!

¡Ay!

¡Ay!

¡Ay!

¡Bien, Kid!

¡Kid Danger, cuidado!

¡No, no, no!

¡Dale!

¡Oh, sí!

(Música de acción)

¡Eso es, dale!

¡Ay!

¡K. O.!

¡Sí! ¡Muy bien, muy bien!

¡Ay!

¡Sí!

Ay... Buena pelea, Kid.

Gracias. Señora, ¿está bien?

Oh, sí.

¿Te gustaría ver unas fotos de mis nietos?

Creo que no.

(GRITA)

¡Ay!

(Música de intriga)

¡Me he caído del helicóptero!

¡Sí! (RÍE)