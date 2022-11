Capitán Memo

(Música cabecera)

¿A quién le gusta mi pizza especial?

Creo que el sushi no queda bien como ingrediente de pizza.

¡Encended la tele, rápido, encended la tele!

¿Dónde está el mando? ¡Aquí está el mando!

-¿Qué es lo que ocurre?

-Después del trabajo he parado en el sitio ese de masajes.

¿Frótame? ¡Sí!

Y al salir, una reportera de las noticias me hizo una pregunta.

-¡Cariño, qué orgullosa estoy de ti! ¡Sabía que algún día...!

-Calla, que empieza.

-Señor, disculpe. -¿Sí?

-¿Qué le parece que Buenavista prohíba las bolsas de plástico?

-Oh, ah...

Yo... personalmente creo que... algunos norteamericanos de Buenavista

no tienen bolsas de plástico y creo que...

nuestra educación, como pasa en Sudáfrica, en Irak

y en todas partes, como, por ejemplo....

-Es todo, Trent. -Por ejemplo...

-Ese era yo. -Impresionante.

-Sí, lo has clavado, papá. ¡Esperad, esperad, esperad!

(CHISTA)

Una triste noticia de hoy.

El mismísimo Capitán Man de Buenavista

ha pasado de superhéroe a supermemo.

¿Qué?

Les advertimos que el vídeo que les vamos a mostrar

puede herir su sensibilidad.

Hola, niños. (AMBOS) ¡Vaya!

¿Tú eres Capitán Man?

Exacto. ¿Cuánto cuesta el vaso de limonada?

Un dólar.

(GRITAN)

-Menudo memo.

-Jamás pensé que Capitán Man pudiera hacer algo así.

¡Yo tampoco!

(Reloj bipeando)

Vaya, tengo que irme.

¿Adónde vas?

Eh... Por ejemplo.

Uh, aquí hay uno bueno. Léelo.

(LEE) "Capitán Man,

la única diferencia entre tú y una caja de caca es la caja".

(GRITAN)

Aquí estamos. ¿Habéis visto las noticias?

Sí, las hemos visto. Todo el mundo me odia.

Pero ¿por qué destrozaste el puesto de esos niños?

Un dólar el vaso no es tanto. No destrocé el puesto de limonada

por el precio... ¿Y por qué lo hiciste?

Porque cuando la niña dijo el precio...

vi una araña enorme en el mostrador.

Una parlanchina roja. ¿Una parlanchina roja?

Son mortales. ¡Lo sé!

Por eso la aplasté antes de que pudiera hacer daño a esos niños.

(TODOS) ¡Ah!

¿Y si digo qué más da?

¿Y qué si todo el mundo te odia ahora?

Soy un superhéroe, no quiero que me odie todo el mundo.

Pues te odian. ¿Y qué voy a hacer?

¿Por qué no grabas un vídeo disculpándote?

Sí... Eso mola.

Al público le encanta cuando los famosos piden perdón.

¡No y no!

No he hecho nada malo y me da igual lo que el público piense de mí.

Soy Capitán Man y me importa muchísimo

lo que los ciudadanos penséis de mí.

(Música)

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

(Música)

Bien, la mayoría de vosotros habéis visto ese vídeo mío.

Uso un buzón para demoler un puesto de limonada

llevado por dos niños pequeños.

Desde entonces he leído numerosos comentarios.

Comentarios muy hirientes que sugieren que me haga...

cosas a mí mismo.

Algunas de las cuales son físicamente imposibles.

Pero ese vídeo no contaba la verdadera historia.

Veréis, descubrí una araña peligrosa.

Solo utilicé el buzón para matar a esa dichosa araña.

Esa es la verdad.

Y si a alguno de vosotros le ha herido el vídeo,

lo siento realmente.

Eh... ¡Ha sido perfecto!

Sí, genial. Sí, tíos.

Muy convincente, claro.

¡Eh, metámonos en internet a ver qué dice

la gente de mí ahora. ¡Sí!

Vamos a ver. -¡Internet!

¿Y bien? ¿Henry?

Eh...

Este dice:

"Capitán Man, mentiroso. Te odio".

Bueno, es un poco negativo. Charlotte.

Este dice: "Oh, anda ya.

La única razón por la que Capitán Man se ha disculpado

es para hacernos pensar que lo siente".

Y así es...

Gooch, lee...

"Capitán Man, ¿por qué no te...?

Mi religión me prohíbe leer el resto del texto en voz alta.

Schwoz...

Este tipo ha colgado una foto tuya,

pero le ha cambiado la cabeza totalmente.

¿Me ha cambiado la cabeza? ¿Y qué me ha puesto?

¡Oh, es horrible!

¿Qué es eso? Una caca.

¡Tengo una idea!

¿Qué es lo que más le gustaría saber a la gente

de Capitán Man?

¿Qué lleva debajo del traje? ¡No!

Quieren saber dónde vivo y dónde trabajo.

¡Exacto!

Así que haremos un concurso. Haremos un concurso.

Y los ganadores ganan una visita privada

a la cueva... ¡A la cueva man!

Esperad, no podemos revelar la ubicación secreta

de la cueva man. No hace falta hacerlo.

Gooch quedará con los ganadores, los meterá en sacos...

Y puede traerlos hasta aquí y bajarlos por los tubos.

Y bajarlos por los tubos. ¿A que molesta, eh?

Pero todo el mundo me odia.

¿Cómo una visita a la cueva man hará que vuelvan a quererme?

Porque... ya sabes cómo es la gente. Se vuelve loca con los trastos.

En cuanto les des otra cosa de qué hablar.

Se olvidarán de que estaban enfadados

y se centrarán en lo nuevo.

¡De acuerdo!

Pero ¿qué clase de concurso decidirá a los ganadores?

Abrimos una página web que pueda visitar la gente

y ponemos un número con muchos dígitos.

Las tres primeras personas que lo averigüen ganan.

Y conozco la denominación perfecta para la web.

Adivinaelnúmero.com. Ey, tío...

Has estado muy agudo.

La fiebre de "Adivina el número" ha tomado buena vista al asalto

y personas de todas las partes de la ciudad

intentan ganar una visita privada especial al cuartel general secreto

de Capitán Man y Kid Danger.

Hasta ahora, dos personas han adivinado el número secreto,

de modo que solo queda un sitio libre.

Ahora Trent, cuéntanos más.

¿Trent? (CHISTA)

No me molestes que intento adivinar el número.

(Música)

Tengo que ganar.

Vamos, cerebro...

Tengo que seguir adivinando.

(Música)

No siento los dedos...

Tengo que permanecer despierto.

Quiero conocer a Capitán Man. -Yo a Kid Danger.

Entonces mi tío Rosco le dice a mi tía Susan:

"Oh, no, cielo, no me olvidé.

Mira, he hecho un calendario de bañadores".

¿Qué decías?

No has escuchado nada de lo que he dicho.

Lo siento.

Es que me preocupa que Jasper gane el concurso.

Tranquilo, no ganará el concurso.

Lleva encerrado en su sótano cuatro días

intentando adivinar el número. Tío...

Todo el mundo en Buenavista quiere adivinar el número.

Sí, pero si Jasper gana, tendré que estar con él en la cueva man

durante una hora... ¿Y qué?

Si descubre que... (CHISTA)

(SUSURRA) Si descubre que soy Kid Danger...

Las probabilidades de que Jasper gane son de una entre 50 millones.

Está bien.

Sí, venga, que no decaiga.

Vamos.

Hasta mi abuela puede teclear números al azar más rápido.

Piper, ¿qué pasa aquí?

Pago a estos niños para que me ayuden a ganar el concurso

y poder ir al cuartel general secreto de Capitán Man y Kid Danger.

(DUDA)

Prácticamente no hay ninguna posibilidad

de que alguno de estos niños adivine...

¡Lo tengo, lo he adivinado!

-¡Lo tengo, lo he adivinado!

¡Bien!

¿Me devuelves mi portátil, por favor? -¡No, ahora es mío!

Supongo que ya podéis iros a casa. No podemos.

-Piper nos ha quitado los zapatos.

No...

(Música)

Bien.

Tres afortunados ganadores serán pronto

los invitados de honor en el cuartel secreto de Capitán Man

y Kid Danger.

-Me parece algo genial que Capitán Man haga esto.

-No había terminado de leer la noticia.

-Oh, lo siento... -No me digas...

Porque haces lo mismo siempre...

¡Sí! ¿Has oído eso? Todos me adoran.

Sí, ni siquiera ha mencionado lo que le hiciste al puesto de limonada

de esos chicos. ¡Es cierto!

Y tu publicación en Facebook... Tiene 4000 me gusta.

Y esta idea de la visita vip ha sido una idea perfecta.

(GRITAN)

Tenemos que cancelar la visita vip como sea.

¿Qué?

Uno de los ganadores es mi hermana pequeña Piper.

¿En serio?

¿Y a quién va a traer como invitada? Traerá a tu madre.

No sé a quién va a traer.

Henry tiene miedo de que Piper lo reconozca.

No lo hará...

Irá con el disfraz de Kid Danger puesto y la máscara.

Lo sé, pero va a estar aquí abajo con nosotros durante una hora.

Está bien, tigre, cálmate.

Schwoz puede disfrazar tu cara. ¿En serio?

Sí, te haré un buen disfraz facial. ¿Qué pasa con mi voz?

¿Puedes disfrazar la voz también? Fácil.

Mira...

(CARRASPEA)

(VOZ DE NIÑA PEQUEÑA) Perdona.

Henry, ¿me ayudas a encontrar a mi mami?

Oh, no... Es horripilante. ¿Me compras un poni?

Por fa... ¡No!

Pero es mi sueño.

Ver el cuartel general de Capitán Man.

Por favor, hazme tu invitado. ¿Te pondrás la ropa que yo te diga?

No lo sé.

Mi madre es quien suele elegírmela.

Vas a ponerte lo que yo te diga si quieres venir.

Es que... yo... Tienes tres segundos para responder.

Uno... Espera, sí, haré lo que sea.

¡Me pondré lo que sea! Bien.

Puedes ser mi invitado.

¡Sí, genial! ¡Sí!

¿Qué pasa aquí?

Voy a ser el invitado de Piper

cuando vaya a la guarida secreta de Capitán Man.

¡Es genial, tío! (GRITA)

¡Eh!

Mirad quién está aquí.

¡Guau!

¿Cómo estoy? Completamente irreconocible.

Bien. Espera. ¿Qué pasa con su voz?

Oh, sí...

Ahora canta la vaina del guisante.

(VOZ GRAVE) Yo soy una vaina de guisantes verde y plata.

Apriétame en el centro y me dejarás sin nada.

Oh, tío, qué pasada.

Henry, buena suerte. Charlotte, vámonos.

Vale. ¡Eh! ¿Adónde vas con Charlotte?

A recoger a mi hermana al aeropuerto.

¿La que parece un caballo? Sí, esa.

Vamos.

Te pasas un pelín llamando a tu hermana caballo.

Enséñale una foto.

(ASOMBRADA)

Qué cara más larga tiene la señora.

Se llama Winnie.

(RÍEN)

(Música)

Si por casualidad aparece la poli, nos cambiamos de asiento rápidamente,

¿de acuerdo?

¿Por qué?

Porque no estoy autorizado legalmente a conducir.

¿No tienes carnet de conducir?

Si tengo, si tengo, pero me obligan a llevar gafas

porque no veo demasiado bien de noche.

¿Qué no ves?

No, ver, veo, sé que estamos en un coche.

¿Puedes ver esos cubos de basura?

¡Eh!

(Pitidos)

Intentaré avisarte antes, la próxima vez.

Sí, te lo agradecería.

Hola, amigos.

Tranquilos.

Muy bien.

Allá vamos.

Un pie delante de otro.

Muy bien, concursantes ganadores e invitados.

Quitaos los sacos.

Bienvenidos a la cuevaman.

¡Guau!

Soy Jasper, ¿se acuerda de mí?

Sí.

¿Por qué vas vestido así?

Ella me ha obligado.

Bien, ¿puedes alejarte un poquito de mí?

Claro.

Por supuesto, ya conocéis a mi compañero Kid.

Kin Danger.

El mismo, estamos encantados de enseñaros la cuevaman.

¿Qué te pasa en la voz?

¿Y en la cara?

Es que...

He entrado en la pubertad.

Bien, a vosotros dos os conocemos pero...

¿Cómo os llamáis?

(RÍEN)

¿Y tú?

Soy Denis.

Colecciono calcetines de famosos.

¿Y, tu invitado?

He venido solo.

Este calcetín es de Jennifer Lawrence.

¡Guau! ¡Genial! ¡Es increíble! ¡Mola un montón!

Bien, ¿dónde guardáis las armas?

Eso te lo enseñaremos luego.

Bien.

¡Eh!

¿Qué hacéis aquí?

(AMBOS) ¡Oh!

Chicos, vamos a empezar la visita, pero esto no forma parte de..

(RÍEN)

Bien, el resto que me siga por aquí.

¿Qué tal el vuelo?

Mal, no han dado aperitivo.

Swats, ¿me has traído un aperitivo?

-Sí, sí. Charlot, en esa bolsa de ahí hay terrones de azúcar.

Vale.

Aquí tienes.

(ASQUEADA) ¡Ah!

¡Qué lengua más rara tiene!

Qué me vas a contar.

(RÍE)

(RÍEN)

Muy bien Dennis, te toca.

¡Estoy bien!

Gracias.

Ahora que todos habéis podido romperme una silla encima,

iremos a ver... ¿Las armas?

Sí, las armas. ¡Sí!

Bien, estas son algunas de las mejores armas

que Kid Danger y yo usamos para combatir el crimen.

Y ese perrito caliente, ¿para qué es?

¡Ah! Parece un perrito caliente, ¿verdad?

Lo llamamos la Vienesa Encubierta. ¿La Vienesa Encubierta?

Sí, Kid Danger.

¿Lo veis? Parece un ciudadano normal disfrutando de un perrito caliente.

¡Qué rico perrito!

Pero mirad esto. ¡Kid Danger, malo a la vista!

¡Quieto ahí, pringao!

¡Guau!

¡Increíble! -¡Sí!

Sí, es increíblemente potente.

Cualquier persona podría usar esta arma para derrotar

a todo un ejército de un pequeño país.

¿Puedo verlo? Sí, claro.

¿Te ha gustado, pequeña? Sí, un montón.

-Vale, ¡que nadie se mueva! ¡Tiene la Vienesa!

(RÍEN)

Tira ese perrito caliente, Dennis. ¡No!

-¡Eres un psicópata solitario! No, no.

¡No lo hagas!

Y ahora, como alguien intente detenerme,

me cargo a este chico con ropa rara.

Muy bien, Dennis, tranquilízate, no pasa nada.

¡No me digas que me tranquilice!

Dime el camino más rápido para salir de aquí.

Vale, sube a la plataforma y bajará un tubo sobre ti.

Entonces grita: "Arriba, tubo".

¡Ay!

¡Arriba, tubo!

-¡Habéis dejado que se escape!

¿Tú crees?

¡Contraorden!

Succión invertida. ¡Doble potencia!

¡Arriba, tubo!

¡No, espere!

¡Abajo, tubo!

¡Ah!

¡Fuera tubo!

¡Abajo tubo, ahora!

(RÍE)

¡Coge la Vienesa! ¡Sí!

¡Bien hecho, Kid Danger! Solo hago mi trabajo, hermano.

Y ahora, secuencia triple: ¡Tubo arriba y abajo!

¡Tubo arriba y abajo! ¡Tubo arriba y abajo! Ya.

Por favor, no... ¡Oh!

¡Basta! ¡No! ¡Me rindo! ¡Oh!

Eh, ¿recuerdas cuando te cargaste ese puesto de limonada

y todos se enfadaron contigo?

Sí, parece que fue hace 1 millón de años.

Cierto.

(RÍEN)