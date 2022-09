Capitán Man se va de vacaciones

(Música)

¿Dónde está? No lo sé.

Ray, tío, vas a perder el avión. ¡Ya voy!

¿Pero qué...? Ray, ¿adónde vas con ese colchón?

Me lo llevo de viaje.

No te van a dejar meterlo en el avión.

Sí, es cierto.

Tal vez, no debería irme. ¿Lo ves? Lo sabía.

Ray...

No puedes fastidiarle la boda a tu primo.

Lo sé, pero la mayoría de los matrimonios no funcionan.

Iré a su próxima boda. ¡Para, para! Está bien.

Solo confiesa que tienes miedo de irte

porque crees que Charlotte, Schwoz y yo no podemos llevar esto solos.

¿Y qué pasa si hay una emergencia?

Pues masco mi chicle y Kid Danger se encarga de ella.

¿Y si, de repente, enfermas, eh, y se te duerme la lengua?

¡Y no puedes hacer un globo!

¿Dormírseme? Eso no es una enfermedad.

La gente no está hablando como siempre

y, de pronto, se le duerme la lengua.

(EMITE SONIDOS EXTRAÑOS)

Oh, oh, ¿se le ha dormido la lengua? ¿Lo veis?

Ey, ¿no deberías estar camino del aeropuerto?

(AMBOS) Sí. Vale, vale.

¡Pero necesito mi maleta! ¡Bork!

(Música)

Eh, Bork, tráela para acá.

(Continúa la música)

Gracias, colega.

¿Qué llevas ahí dentro?

Cosas que podría necesitar, como bastoncillos de algodón,

champú, bastoncillos de otro material...

¿Sabéis qué? Hablemos de los tipos de bastoncillos que hay.

Evasivas.

Ya, es que... Son solo tres días.

Nos apañaremos. Vete.

Está bien.

Después de la última sesión de hula hoop...

(AMBOS) ¡No! Ay...

Está bien. Vale.

Pero no dejéis que ningún malo se vaya de rositas

mientras estoy fuera.

Pesa demasiado. Mejor me quedo.

¡No! Voy a por el Antigrav. ¿El Antigrav?

Sí, es un aparato que colocas en cosas pesadas

para hacerlas más ligeras.

Prueba.

(RÍE) Tío... ¡Funciona!

¿Para qué valen estos...? (AMBOS) ¡No, no, no!

¿Por qué está...? Oh... Un momento, estoy flotando.

(Música)

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

(Música)

Vale, ¿listo? Sí.

Vídeo de truco. Toma 57. Acción.

Muy bien. Esta bola va a dar en esta cosa de la cocina,

rebotará en el frigorífico

e irá botando por la encimera y caerá justo en la pecera.

Lo dudo.

¿Dudas de mí?

Has fallado las 56 primeras veces seguidas.

Bueno pues 57 es mi número de la suerte.

(RÍE) Dijiste eso con el 7, 14, 23...

Tengo muchos números de la suerte.

Aquí viene la magia.

¡Estoy muy mosqueada!

(RÍE)

¡Lo hice! ¡Lo he conseguido!

Este es el momento más grande de mi vida y...

No lo has grabado, ¿verdad?

No.

(LLORA)

¿Te puedes creer que Jana Tetrazini

tiene muchas más visitas que yo? ¡Oh, no!

No te rías de mi fracaso en las redes sociales.

Oye, ¿te refieres a esa niña

que se dedica a colgar los vídeos de yoga frío?

¿Lo ves? Hasta él sabe lo de sus nuevos vídeos.

Vale. ¿Qué es el yoga frío?

(SUSPIRA)

Verás, el yoga frío... ¡Ya se lo digo yo!

Es cuando haces yoga en una habitación

que solo está a 12 ° o menos.

(RÍE) Menuda chorrada. Exacto.

Pero, por alguna razón, a todo el mundo le gustan

los estúpidos vídeos de yoga frío de Jana Tetrazini.

¡Eh! ¿Quieres más visitantes que Jana Tetrazini?

Sabes que sí.

Entonces, ¿por qué no haces tú también vídeos de yoga frío?

O sea, ¿que tu idea es que Piper le robe a Jana su idea?

Cállate. Me encanta. Es perfecto. ¿Verdad?

Porque si no puedes ganarle a alguien,

copia lo que está haciendo

y di que tú eras el creador de la idea.

Eso puedo hacerlo. Y, si quieres,

Henry y yo te ayudaremos a hacer unos vídeos mejores.

(Reloj bipeando)

Henry no va a ayudar a nadie porque Henry se tiene que ir.

¡Espera! ¿Puedo usar tu cámara?

Sí, está en mi habitación. Cógela, pero no toques mis calzoncillos.

(Reloj bipeando)

Eh, Char, ¿qué pasa? Se está produciendo un robo

en la tienda de gafas de sol del centro.

Eh... Las gafas y la Ciudad. De acuerdo, se dónde es.

Voy para allá. Date prisa.

Tenemos que demostrarle a Ray que podemos apañarnos sin él.

Henry, mira, soy yo, Schwoz. No puedo pararme ahora.

(Música)

Vamos, tío. Date prisa. -¿Por qué no se lleva el dinero

y se hace las gafas en la tienda que le dé la gana?

-¡No! Esta es la tienda que tiene mayor fama de toda la ciudad,

así que tú me harás las gafas.

(SE ACLARA LA VOZ)

Yo creo que no.

¡Kid Danger!

Menos mal que tú y Capitán Man habéis llegado.

En realidad, Capitán Man está en la boda de su primo en Cleveland.

¿Capitán Man no ha venido? No.

Está bien, tú sigue con mis gafas. Y más te vale que sean progresivas.

-Está bien, está bien. Eh, tío,

¿tú quieres a tu madre?

Sí. Pues no te muevas, niño de mamá.

¡No! ¡Ay!

Debiste hacerme caso.

¡Eh!

(Música)

(GRITAN)

(Continúa la música)

Bueno, señor,

parece que acabo de salvarle la vida.

Ya estoy aquí.

¡Capitán Man! ¿Capitán Man?

Un momento.

Ya está.

Ahora está a salvo. ¿Qué?

Gracias.

Capitán Man, tengo que decirle a mi mujer lo que ha hecho.

Pero oiga... ¿Qué estás haciendo aquí?

Combatir el crimen.

No... Estás aquí porque no te fías de que Charlotte, Schwoz y yo

nos podamos apañar sin ti. Tú no tienes mi experiencia.

Ni tampoco tu enorme ego. Eso tampoco.

Llevo haciendo este trabajo todo un año

y puedo apañarme sin ti durante tres malditos días.

Ah, ¿en serio?

¿Como te las has apañado en este atraco?

Sí, lo tenía todo controlado.

Sí, supongo.

Está bien. Vale, me voy.

Capitán Man...

Esta es mi mujer, Nancy. ¡Ah, hola!

¡Fuera!

(Música)

Eh, ya estoy aquí. ¿Dónde está...?

Qué frío hace aquí. Sí. Mira la planta de tus padres.

Oh... Es perfecto para una sesión de yoga frío.

¡Lo sé!

Bueno... ¿Dónde están las chicas?

¿Las chicas? Sí.

Dijiste que me conseguirías seis chicas para el vídeo.

Jasper... Oh...

Lo intenté, pero todo el mundo estaba ocupado.

Y una chica me dio un puñetazo en la garganta.

Entonces, ¿no hay nadie para mi vídeo de yoga frío?

(Timbre)

Hola... -Hola...

-Hola... ¿Ellos?

¿Friki, más friki y la hermana de más friki?

-No soy su hermana. -Es mi prima.

-A ver si te lo aprendes. -Yo te diré lo que puedes aprender...

¡No, no, no, no, no, no! (RÍEN)

-¿Hace frío también en tu baño?

Tengo que hacer pipí, pero temo que se congele.

-Eh... Lo sé todo sobre la orina, y no se congela.

(SUSPIRA)

(RÍEN) (GRITAN)

(Música disco)

¿Qué pasa aquí? ¡No lo sé!

Vamos.

(Continúa la música)

Henry, bienvenido a la fiesta.

Charlotte, ¿qué pasa, chica? (RÍE)

¿Cómo se te ocurre hacer una fiesta sin que Ray te dé permiso?

Muy fácil. No está aquí. (RÍE)

Tío, le prometimos a Ray que seríamos responsables.

¿Qué podría pasar? ¡Cualquier cosa!

Nunca se sabe... ¡Ah! ¡Henry! ¡Eh!

Eh, Bork, Charlotte no es un juguete.

Ponla en el suelo.

¿Quién...? (RÍEN)

¡Henry! (RÍEN)

(Música)

(RÍEN) (AMBOS) Oh...

Esto está hecho un desastre. Ya...

Y también Schwoz.

Eh...

Schwoz, se acabó la siesta. Despierta.

No quiero más pizza.

¿Hasta qué hora duró la fiesta? Eh...

Acabó sobre las seis de la mañana.

Oh, mira. Mi hermana Winnie se ha dormido.

Qué tranquila... Qué hermosa está.

Ajá... Ya...

Oye, será mejor que limpies todo este...

¡No es posible!

¡La alarma! ¿Desde cuándo está encendida?

Desde las 9:37 de anoche. ¡Maldita sea, Schwoz!

(GRITA ASUSTADA) -¡Has despertado a mi hermana!

Winnie, para, deja de correr. So, so... So, so...

¿Qué haces?

Como nadie respondió a la llamada de emergencia,

intento ver si alguien dejó el mensaje.

"Tienes un nuevo mensaje de emergencia.

-Hola, Capitán Man. Soy Carlos, de Sushi Dushi".

Es Carlos, de Sushi Dushi. Lo sé, estoy aquí.

"Hay un tipo robándonos en estos momentos.

Nos está encerrando en la cámara frigorífica

y quiere llevarse un atún enorme".

Los está encerrando en la cámara... Sigo estando aquí.

"Meteos en la cámara. -¿Qué?

-¿Dónde está el atún? -No lo sé. No tenemos.

-Sé que tenéis el atún aquí. Meteos en la cámara ahora mismo.

-Por favor, déjenos ya. -Dame el teléfono.

-Capitán Man. ¡Capitán Man! ¡Sálvanos!".

¿En qué piensas?

La voz del ladrón me suena muchísimo.

Y a mí.

¿Puedes cruzarlo con la base nacional

de datos de voz? Claro.

"Meteos en la cámara ahora mismo. Y dame ese teléfono.

¡Dame el teléfono y meteoros en la cámara!".

¡Ah! ¡Genial!

Así que el ladrón o es Jeff o Miley.

Yo creo que Jeff. Jeff...

El delincuente más tonto de Buenavista.

Bueno, será mejor que lo encuentres y lo detengas

o Ray nos despedirá a todos.

Entonces tendré que mascar un chicle y combatir el crimen.

(Música)

(GRITA ASUSTADA) -¡Lo has vuelto a hacer! ¡Winnie!

Winnie, para ya.

Toma, un azucarillo. ¡Un azucarillo!

¡Eh, para!

-Soy Piper Hart y esto es yoga frío. Soy vuestra instructora.

Vamos a empezar con un simple y sencillo perro helado.

Bien...

Ahora, haremos todos la postura del pingüino.

-¡Ah!

-Fantástico...

Esta es la posición del bebé feliz congelado.

No dejéis de exhalar en ningún momento.

-Exhalar, ¿con qué?

-¡Me da igual con qué narices exhales!

¿Por qué no has usado ninguna de las tomas buenas?

Esas eran las tomas buenas. ¡Corté todas las partes malas!

Como cuando Sidney empezó a llorar y Oliver a vomitar.

Con esto, jamás conseguiré más visitantes que Jana Tetrazini.

Tú me has fallado.

Oye, no me parece justo que digas... ¡Dilo!

¿El qué?

Di: "Te he fallado y ahora me iré a mi casa

y me sentaré en el sofá a pensar cómo y por qué te he fallado".

Te he fallado y ahora me iré a mi casa

y me sentaré en el sofá a pensar cómo y por qué te he fallado.

La puerta está ahí.

"Namasté". ¡"Nama-largo"!

(Música)

Tío, ya te lo he dicho,

la pieza de atún te costará 1400 pavos el kilo.

(Móvil)

Espera.

Sí, soy Jeff.

Pues claro que tengo el atún.

Espera, el pie de alguien acaba de atravesar mi puerta.

(Música)

Vas a necesitar que alguien te repare

el agujero de la puerta, Jeff. Oh, maldición.

Eh, es Kid Danger y Capitán Man, ¿puedes pagar luego mi fianza?

No, soy solo yo, Jeff.

Capitán Man está de viaje. ¡Ah!

Oye, después de recoger el atún, ¿te apetece ir a ver una peli o algo?

Me han dicho que la secuela de...

¡Tío!

La única peli que vas a ver será la de la cárcel.

En la noche del cine.

Si es que tienen una. Arriba. O te arreo.

Te voy a quitar eso de la mano. Me gustaría verlo.

Me has hecho daño en la mano.

(Móvil)

Será mi comprador de atún.

Dame mi móvil. Ah, ¿quieres tu móvil?

Oh, ¿este móvil? ¿Estás intentando que no lo coja?

Sí, es lo que estoy intentando.

Está bien, se acabó.

(Música)

¡Ay!

Te odio.

¡Ah!

(Continúa la música)

¿Estás bien?

Vale, da dos golpes en la mesa si estás bien.

Muy bien. ¿Eso era uno o dos?

Ay...

Hola, Piper, ¿leche de queso? -Sí, vale.

(GRITA)

-¿Por qué narices gritas?

-Porque Jana Tetrazini ha perdido más de la mitad de sus visitantes.

-No sé lo que eso significa,

pero tengo que ir a cambiarme de pantalones.

¡Hola, familia Hart! No puedo hablar.

Me ha caído leche de queso en los pantalones.

Sé de qué habla. Eh, ¿qué haces aquí?

Una pregunta mejor: ¿por qué Jana Tetrazini

ha perdido la mitad de sus visitantes

en los últimos dos días? ¿Cómo sabes eso?

Porque lo he provocado yo.

Con un pequeño vídeo que he colgado. Fíjate en esto.

"¿Yoga frío?

¿O muerte fría?

Estos chicos inocentes probaron el yoga frío.

Y sus cuerpos no volverán a ser los mismos.

Mirad el dolor.

La agonía.

Las náuseas.

Y todo por alguien,

un malvado que les dijo que el yoga frío

era una buena idea.

¿Esa persona? Jana Tetrazini.

Pincha aquí para cancelar las visitas para ver sus vídeos.

O todo esto podría pasarte a ti.

(GRITA DOLORIDO)".

-Es increíble. No...

No sé qué decir. Bueno, creo que deberías decir:

"Jasper es la caña y ahora me voy a sentar en el sofá

a pensar cómo y por qué Jasper es la caña".

No quiero decir eso.

Oh, entonces, a lo mejor, retiro el vídeo.

¡Espera!

Jasper es la caña y ahora voy a sentarme en el sofá

a pensar cómo y por qué Jasper es la caña.

"Namasté".

Bueno... Ya no me quedan pantalones. Sé de qué habla.

(Música)

Estoy seguro de que Jeff quería dar dos golpes,

pero, en fin, poco más tarde estaba en la cárcel

y el enorme atún volvía a Sushi Dushi.

Bien...

Estoy orgulloso de vosotros.

Oh. Gracias, Ray. Gracias, tío.

Apuesto a que los empleados del Sushi Dushi

agradecieron que los sacaras de esa cámara frigorífica.

(RÍE) Sí, sí...

Sí, fue... un momento mágico. Sí.

Bueno. Un trabajo fantástico, chicos.

Me voy a la Cueva Man a instalar un espejo en mi ducha.

¡Diviértete! ¡De acuerdo!

Voy a sacar a los empleados. Date prisa.