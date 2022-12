Capitán-mamá

(Ruido de tripas)

¿Qué fue eso?

Ni idea.

(Ruido de tripas)

O procede de ti o han abierto la tumba de la momia.

¡Ah, sí!

Es mi tripa.

Ruge cuando tiene hambre.

Pues voy a ser yo la que te ruja como siga oyendo tu tripa.

Vete a comer lo que sea.

Eh, Charl.

¿Me retas a comer lo del bote? No.

¡De acuerdo!

¡No, no te reto a que te comas nada!

Es increíble que me retes

a que me coma estas cosas, estás loca.

¡Que no te estoy retando! Pero yo acepto.

Jasper, no sabes qué son esas cosas.

Allá voy. Estás enferma, tía.

¡Oh! ¡No!

¡No te comas eso! Charlotte me ha retado.

¿Por qué has hecho eso, Charlotte?

¡No lo he hecho! He dicho que no sabemos lo que son.

Sí, lo sabemos.

Son los huevos de una criatura que he inventado.

¿Qué criatura?

Recogí material orgánico

que quedó pegado en la roca alienígena que le cayó a Ray.

¿Qué es lo que hay y dónde estás?

¡Oh!

Y lo combiné con el ADN

de un caimán, un tejón y de un yak.

¿Por qué hiciste eso? Charlotte me retó.

¡Ah! ¡No, no lo hice!

Estás enferma, Charlotte.

¿Qué hubiera pasado si se hubiera comido

uno de esos huevos alienígenas?

Habría crecido en su barriga, eclosionando,

y habría salido comiéndose sus entrañas dejando un agujero.

(Rugido de tripas)

Ruge si le dibujan encima.

Oye, Schwartz.

Si estas cosas son tan peligrosas,

¿no deberías ponerle una etiqueta al bote?

No encontré el rotulador.

¿Acaso lo buscaste?

No.

Venga, te ayudaré a encontrarlo. De acuerdo.

¿Me retáis a que os ayude? ¡No!

Jasper, el líquido en el que están los huevos es muy tóxico.

Deberías lavarte bien las manos.

¿Tú me retas a que me lave las manos?

¿Qué? Está bien, lo haré.

Estás muy loco.

Retarme a que me lave las manos. Eres lo peor.

Pero si yo... Vamos.

¡Ay!

Luchar contra los hermanos Burrito que da un hambre canina.

Un hambre canina. ¿Será por el nombre?

Ahora mismo soy un estómago con patas que canta rancheras.

Yo podría comerme un mejicano adulto.

Espera, espera, espera.

¿Son lichis?

Se dice leches. ¿La fruta, la que se come?

No son lichis, son leches. No le haría ascos.

Podría apretarme... Se dice leches.

Estás diciendo algo que no me importa nada.

Tengo hambre, me voy a comer uno.

¡Espera! ¿Qué?

Es una mala idea.

¿Por qué?

No sabes lo bueno que soy atrapando comida que me lanzan a la boca.

Yo también soy bueno atrapando comida.

Soy un poquito mejor.

Lo dices de casi todo y te equivocas.

¿Qué, quieres verlo?

¿Quieres verlo? Venga, adelante.

Vamos, vamos. Estoy listo.

Muy bien, muy bien. Estoy listo.

Allá va. Venga.

Va, cógela. Muy lejos.

Culpa mía.

No pasa nada, hay muchos lichis. Se dice leches.

Siento disentir. Ah.

Es un juego, ahí va.

Pensaba que se nos daría mejor.

Y yo, que habría pillado uno. Este es el último.

Vale, este es el definitivo.

No cagues el tiro. No la cagues tú.

Los tontos. ¿Qué?

¿Qué narices hacéis?

Voy a atrapar un lichi.

Se pronuncia leche. ¡No!

¡Sí!

¡Me habéis hecho fallar!

El lanzamiento fue guay. Menos mal.

¿Menos mal, qué? Si te hubieras comido...

Se acabó, la regla de los cinco segundos.

Ah, siempre olvido que detesto los lichis.

Y yo, son asquerosos.

¡No son lichis! ¿No lees la etiqueta que no he puesto?

Son huevos alienígenas. ¿Eh?

Oh, es lo que he oído.

Si te comes uno, crecerá y eclosionará en el estómago.

¿Acabo de embarazarme de un bebé alienígena?

No lo sabremos hasta dentro de un par de días.

Ahora estamos seguros.

Estás embarazado.

Enhorabuena.

¡Bien!

Ocurrió sin pensarlo. Buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe me contrató para ser su compañero.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

¡Ah!

¡Ah, quiero que salga esto ya!

No deja de patearme la vejiga

y tengo que ir al baño cada cinco minutos.

Ya estoy harto. Relájate.

Solo han pasado un par de días.

Ah, perdona. ¿Has estado embarazado?

No.

No le digas a un embarazado que se relaje.

Lo siento.

Ah.

¡Ah!

¿Qué es esto?

La pizza con crema de cacahuete.

Yo pedí que Henry me trajera comida china.

Ya, pero como está tardando, me has pedido esta pizza.

Y luego me tiraste una bota.

Ah.

Iré a buscar a Henry. ¡No te lleves mi pizza!

Has dicho que no la quieres. (GRUÑE)

¡Iré a buscar a Henry!

¡Jo, qué rica!

¡Mm!

¿Qué hacéis? (CHISTA)

Nos escondemos de Ray.

Está insoportable.

Y la cosa va a empeorar. ¡Ah!

Hola.

¿Qué pasa?

¿Y ese ruido? (CHISTAN)

(CHISTAN)

¡Ya vale, tienes que salir ahí!

¡Está furioso con lo de la comida china!

Se ha acabado la comida grasienta que quiere.

¿Por qué? Hay escasez de grasa.

Eso no es posible. Sí que lo es.

Los científicos están convirtiendo la grasa en biocombustible.

Y están robando la grasa. ¡Los científicos son lo peor!

Disiento. ¿Cómo te atreves?

En lugar de la comida grasienta, solo pude conseguir esto.

¿Ensalada? ¡Ray no va a querer comer esto!

Por eso estoy escondido.

(GRITAN)

¿Qué hacéis todos aquí?

He encontrado a Henry. Sí.

Adiós.

¡Oh, por fin la comida china!

Oh. Bueno, sí.

No quiero que te enfades.

Oh, no, sé que he sido terrible, lo siento.

Este embarazo alienígena me ha sacado

todos los sentimientos a flor de piel.

Sé que me odiáis, pero no es culpa mía.

Lo estoy intentando... ¿Qué guarrada es esto?

Te había pedido fritanga.

Lo sé, pero no había. ¿Es que no puedes entenderlo?

Eh...sí, puedo.

Han robado toda la grasa... ¡Yo quiero comida china!

Solo había eso. Ya.

Y este sitio está hecho un asco.

Bip, bip.

¡Oh, diantres!

Un mensaje de mis padres.

Nadie dice diantres ni nada parecido.

Yo sí.

Da igual. Qué pasada, mi padre

está construyendo una pista de patinaje

en nuestro jardín.

Y tengo que ir a ayudarle con eso.

Así que me voy.

Me voy a mi kely.

¿Te vas a tu kely?

Siempre empleas argot pasado de moda cuando mientes.

¿Qué? Nasti de plasti.

Estoy diciendo la puritita verdad, compadre.

¡Espera, Henry!

Frótame los pies. Eh...

No puedo. Arriba tubo.

Oh.

(ASIENTE)

Ya, ¿unos 50?

Saludo. Igualmente.

¡Guau! ¿Con quién hablas?

Espera. Con nadie. ¿Mm?

Estoy fingiendo para que papá no me pida que le ayude.

¿Qué está haciendo?

Construir una pista de patinaje.

¿De verdad? Acabo de inventarme esa excusa

para escaparme del curro.

¿En serio? Pues sí.

¿Por qué te burlas de mí?

Solo intentaba comunicarme con mi hermana.

Hola, Henry.

¿Quieres salir a...? -Eh... ¿Unos 50?

-Oh, perdona. Aún sigue hablando.

¿Quieres patinar conmigo en la pista que hay en el jardín?

No puedo creer que hayas puesto una pista.

Pues créetelo, incrédulo.

Solo tengo que aprender a bailar y superaré mi crisis de los 40.

Me resulta incómoda la charla.

Cambiaré de tema. Por favor.

¿Cómo levaste los cambios de humor de mamá cuando estaba embarazada?

Como sabes, eso fue cuando yo era un Navy Seal.

Estaba poco en casa.

Fue duro para tu madre, pero cuando no estaba fuera...

Para, espera un momento.

Tengo que ir a trabajar.

¿No acabas de volver? Así es.

Pero... No lo entiendo.

Acabas de volver al trabajo, ¿por qué vuelves?

-Luego te llamo.

¿Cómo va la pista de patinaje?

-Pues va sobre ruedas.

(RÍE)

¡Pero qué chiste más gracioso! -Sí.

-Enséñame la pista para que flipe en colores.

-¡Muy bien!

(RÍE) De nada.

(RÍE)

Hola, Henry.

Están robando la grasa del restaurante.

¿Fríeme un río? No, Grasa en la Tierra.

Ah. Ve a detenerlos.

¿Esa es la ensalada de Ray?

No la quería y está muy buena.

Siempre que como sano me siento mejor.

¡He dicho que no quiero esa ensalada!

¡Lo sé!

¡Por eso me la estaba comiendo! Es un asco.

Un picatoste.

¡Mm!

¡Guau, vaya con capitán cerdito!

Para que te enteres, no soy capitán cerdito.

Soy capitán gestante.

¿Estás embarazado? Se comió un huevo alienígena.

Está de un humor insoportable.

¿Qué has dicho de mí? ¿Mm?

El robo de la grasa. Sí, voy para allá.

Vale, te veo allí. ¡Ah!

Oye, tío, ¿te encuentras bien?

¡Mi estómago protesta!

No debí comer esa maldita ensalada.

Te has comido un picatoste del suelo.

¡Oh! No ha sido el picatoste.

Estás de parto.

Vas a dar a luz a un alienígena.

¡Ah! -Esto es un flipe.

No me miréis.

Charlotte, ve a por toallas.

Jasper, pon algo de Cardi B.

Vamos a tener un bebé alienígena.

Lo siento, tendrás que ocuparte tú solo de esos ladrones.

Tranquilo, tengo una frase genial para mi entrada.

"Seguro que os creéis muy..." ¡Ah!

¡Todo esto es culpa tuya, calvorota!

Hueles a ajo.

Lo diré cuando llegue allí. Debo irme.

Sí, dame dos minutos e iré contigo.

Eh...¿adónde?

Al Grasa en la Tierra, el crimen hay que combatirlo.

No, no, no.

No, no, no.

Capitán Man está pariendo un marciano.

Necesitas mi ayuda. No, necesito que me encubras.

Tengo una idea para un justiciero.

No vas a venir. Tengo un casco de vikingo,

unos patinas y una sudadera que pone Trueno Rodante.

Adivina cómo me llamo. No.

¡Trueno Rodante!

¡Necesito que te quedes aquí!

Está bien. ¿Vale, me lo prometes?

Palabrita del Niño Jesús.

Eso es muy antiguo, estás mintiendo.

Sí.

¿Sabes? Puedes venir. Andando, que es gerundio.

Ahora mientes tú. Sí.

Adiós.

Bueno. Sí.

Ya tenemos grasa suficiente, tenemos que irnos.

-Aún tenemos que robar otros cinco barriles.

-Te estás arriesgando mucho.

-Con este último robo de grasa,

tendremos suficiente dinero para estudiar Medicina.

-No sé yo. -Venga, Freddy.

Por eso empezamos a robar la grasa.

Para salvar vidas.

Seguro que os creéis muy escurridizos.

¿Qué? -Sí, ¿qué?

He dicho que seguro que os creéis

muy escurridizos.

-No lo pillo.

-¿Se nos está pasando algo?

Muy escurridizos.

Porque estáis robando grasa. La grasa es escurridiza.

Así que sí.

Tal vez queráis reevaluar mi juego de palabras.

¿Y Capitán Man?

Está dando a luz.

¿Qué? Sí.

Está dando a luz a un niño alienígena.

Pero ahora tengo luz verde para impartir justicia.

Exacto, más juegos de palabras.

-¡Trueno Rodante!

Gracias, ahora están armados.

Yo aún tengo mi bate.

(RÍE)

-Ahora no sé qué hacer.

¡Bestia alienígena!

Te aseguro que te sentirás mejor.

¿Has oído?

¡Nada de esto está bien! Es una parte genial de la vida.

¡Ah!

¿Podéis darme algo para este dolor?

Lo hemos intentado, tu piel ha partido todas mis agujas.

Ay. ¡Eh!

La hamburguesa que querías. Oh, gracias, buen amigo.

¡Ah, no puedes comer eso!

¿Por qué? ¿Por qué?

Normalmente, este bebé saldría reventándote el estómago.

Pero como eres indestructible, solo hay dos vías de salida.

Supongo que saldrá por tu boca.

¿Y si no sale por la boca?

Bueno... Yo me voy de aquí.

Por favor, no me dejes, tú eres la única normal aquí.

Sí, por eso me voy. ¡Por favor!

Te daré un aumento.

Te daré el Mancóptero. Te daré lo que quieras.

Dime lo que quieres y yo te lo daré.

Quiero el aumento. Hecho.

Ah.

Yo también me voy.

Adiós.

Está bien, vale, me quedo.

Ay, Schwatz.

Tienes que sacarme esta cosa, tengo que ayudar a Henry.

Seguro que está bien. Abre la boca y di: "Aaaa".

¡Ah!

Entonces, después de terminar Medicina,

hacen un programa de residencia de entre dos y cuatro años.

-Según el área de especialización. -Eso es verdad.

Después de eso, abriremos... -¡Callaos!

¿Los malos siempre hablan tanto?

La gente a veces no ve esto.

¿Os estamos aburriendo con nuestra detallada explicación

de nuestro plan de 10 años?

-Sí, esto ya se ha acabado.

Voto por no dispararnos. Igualmente.

¿Dejad de hablar!

Podríamos comer unas ensaladas. -¡No!

Tenéis que escuchar nuestro plan sobre cómo optimizar

el proceso de facturación del seguro médico.

Así que cierra el pico. -¡No aguanto más!

¡Ah!

(RÍEN)

¿Qué ocurre?

El láser de mi patada de patín no funciona.

¿Qué haces?

¡Solo intento ayudarte!

Si quieres quitarle el láser de una patada,

tienes que hacer esto.

¡Ah!

¡Vuestro raíl rodante!

Perdón.

Pensaba que te ayudaría.

Deja de ayudarme.

Vale.

¿Estás mintiendo? Sí.

Ya está.

¡Ah!

¡Peleas increíble!

Lo sé.

-¡Tormenta de lluvia!

No fastidies.

-¡Vamos, Herbert, larguémonos de aquí!

-Pero toda esta valiosa grasa.

-Estudiaremos Odontología.

Bueno, no se pueden ganar todas.

Sí se puede y normalmente lo hacemos.

Oh, ya entiendo, no rendirse nunca, persigámoslos.

¡No! ¡Me lo estoy pasando pipa!

Yo voy a perseguirlos, tú te vas a casa.

¡Oh, vamos! Vete a casa, ¿vale?

Déjamelo a mí. Está bien.

Me piro, Casimiro.

Me piro, Casimiro. Estás mintiendo.

"Efectiviwonder".

¡Trueno Rodante!

¿Qué estás...?

¡No puedes...! ¿Adónde vas?

¡No, no, no!

¡Ah!

Veo uno de los brazos del bebé.

Solo hay que sacar 11 más. Venga ya.

¡Sácaselo ya! ¡Sí!

Quiero ver al bebé alienígena. Está atascado.

No puedo sacarlo.

¡Tira más fuerte! ¡Sí!

Venid y ayudadme. (AMBOS) ¡No!

¡Ah!

Está bien.

Tengo otra idea. Amárrate los pachos.

Se dice machos.

¡Ah!

¡Oh, qué monada!

Oh, ahora estoy bien.

Traigo la comida china.

Ah, sí, me muero de hambre.

Yo también. Y yo.

¡Oh!

¿Qué tiene Jasper en la cara? Ese es mi hijo.

Ah, enhorabuena.

Parece una niña.

Entonces, es mi hija. ¿Quieres?

Enhorabuena.