"CABALLERO Y PELIGROSO"

Subtitulado por Accesibilidad TVE

Así que, el dueño de la bolera va

y sale por detrás y me dice el tío:

"Aquí tengo cien pavos

para quien consiga encajar a este canguro una galleta".

¿Encajar? ¿Meterlo en una caja?

¿Para qué meterlo en una caja? Está mal enjaular animales.

"Encajar" en boxeo

es ponerse los guantes y pelear.

Está mal pegar a los animales.

Y no lo hice,

porque en cuanto me puse los guantes de boxeo,

el coche de mi primo va y atraviesa la pared.

Consigo esquivarlo

y así evito que mi primo me atropelle.

Y por supuesto, el canguro...

pega un salto enorme... y aterriza justo encima...

¿Chicos, oís eso?

Solo es gente gritando.

Así que el canguro aterriza encima del payaso.

Bien, no sabemos si el payaso está bien.

Podría estar muerto. Podría estar vivo...

Ah. Cada vez gritan más alto.

Y yo también.

Mi tía fue domadora de leones aficionada en un circo.

Así que, todo el mundo pensó:

"Eh, si puede domar leones,

probablemente también pueda domar tigres, ¿no?".

Pero ¿como se vio?

Haciendo nada de eso, chicos.

Esa gente está asustada, tío.

¿Sabes quién lo estaba?

Mi tía, en esa carpa de circo... rodeada de tigres.

Entonces mi primo sale de atrás y dice:

"Tenemos que irnos a Florida pero ya".

Ese tío está ardiendo.

Vale,

llamaremos a los bomberos pero después de mi historia.

¿Qué tierra es esta?

¿Dónde está Astoria?

Eh, ahora mismo te atiendo, amigo.

Estoy contando "una astoria" en estos momentos.

Cómo hilo eh...

Necesito una espada.

Ah. Tío, ese tipo está destrozándolo todo.

¿Qué más da? Es una tienda tapadera.

Bien, no sé si el payaso y mi tía estaban saliendo o no.

No quise hacer preguntas...

¿Dónde hay un castillo?

¡Eh, tío!... Estás interrumpiendo mi historia.

Hay un Burger Castillo como a medio kilómetro.

Tu lealtad será recompensada cuando sea rey.

¡Guay!

Aaah, creo que tenemos un problema

del que deberíamos ocuparnos.

Pues hablando de problemas:

sube una montaña en coche con tu primo, tu tía,

un payaso, un canguro...

¿Eh, Ray?

¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Schwoz, intento contar una historia.

Una llamada de emergencia de Bill Mal.

¿Quién?

Bill Mal.

El de Ciencias del Mal S.A

Abrió un portal a otra dimensión en Halloween.

Deberíamos coger la llamada. La cogeré en la Cuevaman.

Pero te he traído el teléfono hasta aquí arriba

con este cable ridículamente largo.

He dicho que en la Cuevaman.

Está bien, hasta luego. Ese tío sigue ardiendo.

Muy bien, Bill. Intenta ser breve.

Me has pillado contando una historia

y hay mucha gente que quiere saber cómo acaba.

¿Ese no era el final?

¿Qué te hace pensar que era el final?

Que llevas hablando tres horas...

Solo tengo una pregunta.

¿Cúal?

Si un científico, no yo, sino otro completamente distinto,

fuera... a abrir... un portal interdimensional...

Oh, vamos, Bill. ¿Qué...? Ya estamos.

¿Se puede saber de qué vas?

¿Por qué?

y un caballero medieval con la cara tatuada

saltara y golpeara con saña al científico en la cara

y luego dicho caballero huyera por Buenavista...

¿Cuál es tu pregunta, Bill?

¿Dicho científico estaría en un lío?

¡Sí!

¡Sí, igual que la última vez

que abriste un portal interdimensional!

En realidad, no me metí en ningún lío.

Vosotros dos os marchasteis... cubiertos de babas

y me dejasteis solo, impune y libre

para abrir cuantos portales quisiera.

Tiene razón, lo hicimos.

Dios, Bill. ¿Qué manía es esa de abrir portales?

¡Es que es muy divertido!

Nunca sabes quién va a saltar.

Pues desde ahora

tienes prohibido abrir más portales.

¿Entendido?

¡Sí!

¿Y si es mi cumpleaños?

Bueno... si es tu cumpleaños...

No, no. No más portales. No más portales, Bill.

Vaaale.

Qué tío.

Sí... Vamos. ¿Mmm? ¿Adónde?

A detener al caballero

que Jasper acaba de mandar al Burger Castillo.

¿Un caballero dices?

¿Qué?

¿El... de la cara tatuada?

Que ha entrado en "Trastos y Demás".

¿Eso ha sido hoy?

Interrumpió tu historia.

¡Oh, el tío ese! Odio a ese tío.

Le voy a arrancar los tatuajes de su cara.

Vale, vale, tampoco hay que pasarse, tío.

"CABALLERO Y PELIGROSO"

Limpia. Limpia. Todo el mundo limpia.

Limpia. Limpia. Vamos a...

Eh, chicos, Ray quiere que...

¿Qué, Schwoz? ¿Qué quieres?

No estamos cantando ni nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ocurre?

Ray dice que tenemos que ir a Ciencias del Mal S.A.

y llevarnos su transportador interdimensional.

¿Y... cómo vamos a hacer eso?

Sí.

Si vamos, sabrán que trabajamos para Capitanman.

No si Capitanman hubiera contratado

a los Conejitos Currantes.

Nooooo.

Esos uniformes son denigrantes.

¡Venga ya !

Creo que son muy monos.

¿Por qué no lo hacen Henry y Ray?

Tienen que ir

a por el caballero furioso que nos destrozó la tienda.

El que tú enviaste al Burger Castillo.

¡Es verdad!

Me recompensará si lo hacen rey.

¡Tira!

Ahhhh. Ha vuelto a pasar.

¿Haces esto para llamar la atención?

Sí...

Una ensalada Waldorf y un menú feliz junior encantado.

Lo siento, cielo,

no nos queda ningún Cupcakes Rey del menú encantado.

La ensalada es para mí. Y no soy tu cielo, Ned.

No quedan Cupcakes Rey.

¡Claro!

Tengo tres pizzas princesa y ningún Cupcake Rey.

¿Cómo se supone que voy a "coleccionar los cuatro"

si nunca tenéis?.

No lo sé.

Pues muchas gracias, Ned.

¿Qué clase de puerta mágica es esta?

¡Se está mofando de mí!

¡Pues lo pagarás caro!

No sabía que hicieran teatro en el Burger Castillo.

¡Qué bien!

¡Yooo soy Ryker de Astoria!

Exijo ser coronado rey... de este castillo.

Tenemos un montón de coronas. Puede coger una.

¡Esto no es una corona!

¿Va a pedir algo o...

Os ordeno que os arrodilléis todos y obedezcáis a vuestro Rey Ryker.

¡Milord!

Vamos Piper, haz lo mismo.

Bien, hombre de hojalata, te vienes con nosotros.

¡Uoooh!

Gracias. Gracias a todos.

No sabía que fuerais parte de la obra.

Eh. ¿Qué obra?

Piper, cállate. Déjales decir su texto.

¿Quién osa retar al Rey Ryker?

Uuuuh

En serio, ¿qué es lo que pasa aquí?

Yo te diré lo que pasa, Kid Danger.

Este tipo ha venido a nuestro territorio

y pretende medirse en combate

con los campeones invictos de Buenavista.

Nos vencieron la semana pasada. ¿Recuerdas?

Yo perdí mis poderes.

¡Vas a perder, hermano!

Te voy a destruir.

Buuuuu

Milord.

Os pido perdón de su parte.

Vamos.

Brenda quiero que pruebes estos guantes

que acabo de inventar.

Están hechos con piel silenciosa. Escucha...

Pruebalos tú.

Soy alérgica al cuero.

Bueno, entonces no sé cómo llenar este incómodo silencio.

¡Oh, menos mal!

Una gente disfrazada de... conejitos.

¡Esto promete!

Hola. Somos...

los Conejitos Currantes.

¿Tiene algún curro?

Encantados... "Saltamos" a ayudar.

Bueno...

Capitanman nos manda a recoger un... transportador interdimensional.

Sí. Aquí está.

Eso son plátanos.

Noooo.

Este es el transportador interdimensional.

Lo echaré de menos.

Por eso estoy tan afligido ahora mismo.

¿Y eso qué es?

Eso es una pared.

Está hecha de un producto llamado pladur.

No, junto a la pared.

La máquina... donde dice: "Transportador interdimensional"

Eso es...

Brenda, ayúdame.

Dales ya la máquina, Bill.

Vale.

Llevaos el transportador interdimensional.

Dejadme... abrir solo otro portalito más...

No, no, no.

¡Está bien! Vale. Lleváoslo.

Pero antes de llevaroslo, por favor no os lo llevéis.

Ya es suficiente. Vamos a llevarnoslo.

¡Eh!... ¿De dónde has sacado ese Cupcake Rey?

Ned dijo que se le habían acabado.

Oh, este no es mío. Es..

¡Brandon! Eso es mío! ¡Dámelo!

¿Qué?

¿Cuántos años tiene el tuyo?

42.

Ufff. Qué mala edad.

Vamos, arriba, en pie psicópata. Vamonos

Gracias por ayudarme.

¡Malditos necios!

¿Se supone que debería pasar algo?

Si

suele salir humo de mi mano

y entonces se te queda la marca de Ryker y controlo tu mente.

¿Controla tu mente?

No. Pienso en unas papas con queso.

Ahora yo también pienso en eso.

¡Vaya! ¡Estoy controlando tu mente!

Esas papas de tu mente ahora están cubiertas de chile.

¡Sí, lo están!

Os burláis de mí.

Sí, nos burlamos de ti.

Pues prueba mi acero.

Ha dicho: "prueba mi acero".

¿Qué problema tienes, pollo?

¿Por qué estás furioso?

Vosotros lo estaríais si alguien usurpara vuestro reino.

¿Cómo dices?

Soy... el legítimo rey de Astoria.

Pero me robaron el trono.

Qué chungo.

Colega.

Casi lo recupero

pero un regimiento de caballeros me derrotó.

Y un hechicero me desterró del reino y de pronto, me hallé... bueno, aquí.

¡Vaya!

Ahora lo entiendo.

No es mal tipo, es que está asustado.

Es solo un cachorrito perdido de otra dimensión.

¡Sí!

Con una espada y unos tatuajes faciales que asustan.

Vamos, amigo.

Te devolveremos a tu hogar, pequeñin.

Soy más grande que tú.

Claro que sí, amiguito.

Verás, a mi modo,

yo soy un rey de esta ciudad.

Oh, no.

Me gustaría saber qué estás haciendo

pero sin que pongas los ojos en blanco y suspires.

Sí. Así.

Ray y Henry quieren enviar a ese caballero

de vuelta a una tierra llamada Astoria.

De modo que estoy escaneando diferentes dimensiones

para ver si escucho a alguien decir la palabra: "Astoria".

¿ha habido suerte?

No.

Solo gente preguntándose si tú y Henry estáis saliendo.

¿Qué? No estamos saliendo.

Ohhh, eso no es lo que oigo.

Eh, Char, curro para los Conejitos Currantes.

Saltemos.

¡No!

No somos Conejitos Currantes

y detesto este estúpido disfraz.

Pero el curro es de verdad.

Una mujer nos da doscientos pavos por pintarle las uñas a su perro.

Saltemos. Vamos.

¡Socorroooo!

Oh, no, no, no, no, no, no. Uh...

Eh, tío, eh, son solo los tubos ¿Vale?

No tengas miedo.

¡No estaba asustado! Eso ha sido...

un grito de valor.

Sí. Claro.

¡Ah! ¡Qué cagueta!

Te he oído gritar durante toda la bajada.

¡Eran gritos de valor!

Sí, claro.

Yo también grito... "Socorro"

cuando soy valiente.

¡Me gustaría irme a mi casa ya ...

y luchar por mi trono!

Sí, ¿cómo vamos con eso, Schwoz?

Sigo trabajando en ello.

Me gusta... tu trol... esclavo.

¿Cuánto quieres por él?

¿Qué? No soy ningún trol.

Silencio, trol.

Démosle algunas de nuestras armas chulas

para que se las lleve a su casa y recupere su trono.

Me encanta la idea y me gustaría hacerlo ya.

¿Te... tenéisarmas aquí?

...Un montón.

¿Como qué?

¿Espadas y hachas?

...Sí, sí, espadas.

Sí... tenemos hachas.

Eso es Mike Tyson.

Este tío....

Oye, deja que te cuente un poco sobre una cosa llamada

"cañón manual termonuclear"

Y después,...

te contaré una historia de risa sobre mi,

mi primo, un canguro... y otras hierbas.

¡Ahhhhh! ¡Lo encontré!

¡He encontrado a alguien que ha dicho Astoria!

¡He encontrado alguien que ha dicho Astoria!.

Estoy hablando solo.

Si repites muchas veces la palabra "Astoria" empieza a sonar rara.

Igual pasa con la palabra "Strómboli"

Di "Strómboli".

Strómboli

Creo que no es lo mismo.

Strómboli.

¿Dónde "Strómboli" estamos?

Bienvenidos a la Cuevaman.

Aah, es un trol maléfico.

Me llamo Schwoz.

Es un trol maléfico llamado Schwoz.

¿Qué tal si os relajáis y me dejáis explicaros...

Oh, cielos, ¡tenéis armas!

¡Déjanos salir de esta cueva y mándanos a casa ahora mismo!

Este es mi espacio personal.

¡Espera!

Si le haces cosquillas a un trol, vomita oro.

No lo hacemos...

Digo, no lo hacen.

Yo lo sujeto.

Yo recogeré el tesoro. Se me da genial hacer cosquillas.

Noooo.

No te resistas.

Eh ¿Quiénes sois?

¿Qué le estáis haciendo a mi trol?

¡Ryker! ¡Ciara! ¿Schwoz?

Y Capitanman como: "El Héroe".

Espera. ¿Conoces a estos chicos?

¡Sí!

Ellos fueron los que me arrebataron mi reino.

¿Cómo pudisteis hacerle eso a este buen hombre?

¿Bueno?

Esclavizó a todo el reino de Aastoria.

Luego usó el control mental para volver a mi hermana contra mí.

Te están poniendo muy maaaaal, tío.

Oh, es que soy malo.

Espera, ¿qué?

Un momento.

Malo en plan ¿malo, malo?

O en plan "Soy malote pero sano"

Malo en plan muy malo.

¿Eres muy malo?

Oh, sí. ¿No lo sois vosotros?

Nosotros somos buenos.

¿Por... por qué piensas que somos muy malos?

¿Porque tenéis esta guarida subterránea,

montones de armas, y un trol esclavo?

¡No soy ningún trol!

Ya veo lo que está pasando aquí.

El clásico malentendido.

Así queeeee...

Necesito que me devuelvas esas armas.

Buen agarre, tío.

Haremos esto...

A la de tres,

soltarás y me darás...

Prepárate para sufrir.

¿Cómo?

¿Vas a terminar de contarme ese rollazo de historia

sobre tu madre y su novio el payaso?

Resulta que era mi tía.

Y no estoy seguro de que fueran novios.

¿Qué podemos hacer?

Deberíamos ayudarle.

No.

Ha menospreciado la historia de Capitanman.

Ahora es algo personal.

Así que...ah...

¿tu novio y tú viajáis mucho por otras dimensiones o qué?

Oh, la verdad es que no es mi novio.

Bien...

No sé si tenéis música en vuestra dimensión

pero yo estoy en un grupo.

¿No ves que a tu amigo le están zumbando de lo lindo?

Me has pillado. No estoy en un grupo

pero pienso meterme en uno... como la estrella.

Eh, mirad, es la cartera al trol.

¡Eh! Devuélveme eso.

Arc, ¿puedes dejar de robar un momento?

No puedo evitarlo. Es lo mío.

¿Te estás cansando?

Ahhh, solo estoy calentando.

Dice "solo estoy calentando"

cuando está apunto de desmayarse.

Tengo que ir.

Déjanos ayudar.

Sí. Somos caballeros. En prácticas.

¿Eres ladrón, no?

Vale, también te he robado la cartera.

Devuélvemela y no me la robes otra vez.

Acabo de decirlo. Es lo mío.

Tengo una idea.

Un momento.

¿Has pedido "pausa"?

Yo no la necesito

pero si quieres tomarte un descansito,

te dejo.

Esperad. No necesito ayuda.

Pero si queréis ayudarme, os dejo.

Schwoz, aprieta el botón del ascensor.

Salid del ascensor.

¿Quitaste la arandela?

Oh. Tengo las diez.

Dije solo una.

No, lo sé. Realmente odio a Ryker.

Además quedan chulas una en cada dedo.

Eh... Ryker.

Tú historia es un muermo.

¿Qué?

No estaba contando ninguna historia.

Ohhh

Huele un pelín chumarrascado.

Buen trabajo Henry.

¿Quién es Henry?

Así que ahora

voy en el camión con el payaso, mi tía,

el canguro y mi primo.

Y estamos volviendo a la bolera,

cuando nos damos cuenta de que...

El portal está apunto de abrirse.

¡Oh, Menos mal!

Esperad... ¿No os lleváis a este?

Ni hablar.

¿Y qué hacemos con él?

Lo que sea.

- Vuestra dimensión es muy rara. - Suerte con el grupo.

Eh, ah, no me has dado tu número...

Aaaah.... ¿el cuatro?

Ese número no me vale.

Aún lo tienes. Sí.

Bien, estaba en el instituto.

Eh, chicos,

¿alguien quiere ir arriba y hacer otra cosa?

Sí. Cualquier otra cosa será mejor.

Eh. ¿Quién va a escuchar mi historia?

Él.

Adióóóóóós.

Estaba en el instituto.

Y mi tía,... conoció a un payaso.

No sé si estaban saliendo o no. No les pregunté...

Pero sin duda algo pasaba,