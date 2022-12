Brad el visible

(Silbato)

Y cinco, seis, siete, ocho.

# Ray, esto es un rollo.

¿Qué?

# Y pasamos. #

¡Alto, alto, no podéis pasar, vamos!

Tengo una cita con mama, le dije que tenía un cuarteto vocal.

¿Por qué se lo dijiste?

Porque dijo que le encantaban tres cosas:

los cuartetos vocales, la gente que escucha y...

¿Las patatas? No estaba escuchando.

Siento llegar tarde, el tráfico mañanero.

¿Las mesas están asignadas o me pongo donde quiera?

No tenemos mesas.

Vale, un espacio de trabajo abierto, muy moderno.

Genera dinamismo, me gusta.

Eh...

Tú no trabajas aquí. ¡Oh!

Para ti, Piper, llamada por la línea 2.

¿Qué? Coge el mensaje.

Sí, jefa.

¡No es la jefa, yo soy el jefe!

¿Desde cuándo tenemos una segunda línea telefónica?

Además, tú no trabajas aquí.

Oh, pues es una pena.

Se ha cometido un delito en el Museo de Historia Aburrida.

¿Ah, sí? ¿Qué ha pasado?

Han robado la Declaración de Independencia de Buenavista.

¿De verdad?

Tenemos que hacer algo. Esperad.

No sabemos si es verdad.

No pienso ir allí solo porque doña trajeada lo diga.

Está en todas las redes sociales.

¿No seguís Delitos y Memes Jugosos?

Me encantan los memes. -¿Cómo se deletrea jugoso?

No aceptamos soplos de cuentas de memes.

Al menos, veamos qué dicen.

El ladrón entró de madrugada. Fue robo y asalto.

Aunque los testigos alegan que el enmascarado

cogió la declaración, se convirtió en una paloma

y desapareció entre una nube de humo.

Pero no es asunto mío. La rana Gustavo bebiendo té.

Una nube de humo y una paloma.

Suena a truco de magia.

A lo que suena es a un montón de sandeces.

Bueno.

(Alarma)

Llamada de emergencia. Parece que ha habido un crimen.

Y, además, de verdad.

Capitán Man al habla. ¿Cómo puedo sacudir su problema?

¿El Museo de Historia Aburrida? (RÍE)

Ahí lo tienes. ¿De verdad?

¿La Declaración de Independencia de Buenavista?

Y dígame, ¿qué clase de pajarito se la llevó, una paloma?

Vale.

Gracias por llamar.

Bueno, ¿quién era?

Se han equivocado. ¿En serio?

Sí, querían una pizza. ¿Qué haces aquí?

¿Por qué no le devuelves el traje

al adulto al que se lo has robado?

Yo soy el jefe y tú no trabajas aquí.

Es hora de que vuelvas al cole, niñata.

Todo lo que has dicho solo era un bulo, así que chao, chao.

¡Todo lo que ha dicho es cierto!

Pues vamos. Pero ¿adónde?

Yo empezaría por el Palacio de la Magia.

Pero no es asunto mío. Gustavo bebiendo té.

¡Que te pires de aquí!

¡Buena suerte!

De hecho, es una buena idea.

Henry y yo iremos al Palacio de la Magia

porque yo he tenido la idea, soy el jefe.

¡Soy el jefe de este lugar!

¡En este lugar, yo soy el jefe!

¡Ni tú, ni él, ni ella, soy yo!

¡Yo soy el jefe!

Necesitas ayuda.

Sí, para pensar una rima, eso es todo.

(Móvil)

Es Piper, nos envía una rima. ¿Es broma?

No, qué va, dice: "Adelante, misión de prestidigitación".

Me gusta un montón. Tiene mucha garra.

Hola, abracadabra. Sí, abracadabra.

Ah, vale, buen truco.

¡Oh, tío!

Gracias. Me llamo Tatiana.

Bienvenidos al Palacio de la Magia.

¡Oh, bien! ¡Qué buen truco!

Dos veces genial, bravo.

Escucha, Tatiana. (ASIENTE)

Tenemos algunas preguntas sobre un robo en un museo.

Queremos hablar con los magos. Ahora, abracadabra.

Ahora, abracadabra.

Están entrando por esa puerta al Salón de los Magos.

Bien, ahí es donde iremos. ¡Ah, bien!

Abracadabra. Antes, debo ver vuestro truco.

Perdona, ¿qué? ¿Cómo dices?

El Salón de los magos es solo para magos.

¿No habéis leído el cartel? ¿Qué cartel?

Yo no veo ningún cartel. Ningún cartel.

Mirad de nuevo.

¡Ah! ¡Ah, vale!

¿Cómo lo haces? ¡Bravo!

Gracias. Soy Tatiana.

-Hola, Tatiana.

-Hola, Misterio. Tu truco, por favor.

-Por supuesto.

Coge una carta.

¡Ah, vale!

El truco clásico de la magia.

Ahora, mírala.

¡Ah, eres tú! Soy yo.

¡Qué bueno! ¿Me la puedo quedar?

¿El qué?

¿Qué? ¡Ah!

¡Muy bueno! ¡Qué guay!

-¡Sí! -Gracias.

Me llamo Misterio. Sí.

-Puedes pasar. -Gracias.

Gracias. Eres un crack.

En serio, quiero esa carta.

Sin truco, no se entra.

Eh...

(RÍE)

Está bien, Tatiana. Se acabó la diversión.

Pienso entrar por esa puerta y no podrás

hacer nada para impedírmelo.

¡Oh!

¡Guau! ¿Qué?

Sin truco, no se entra. Yo quiero intentarlo.

¡Venga ya!

¡Venga ya!

(RÍE)

Esto es lo que pienso. ¿Nos vamos?

De eso nada.

Si esa puerta conduce a esta puerta,

entonces, esa puerta

conduce al Salón de los Magos.

Imposible. (ASIENTE)

¿En serio? Imposible.

(ASIENTE) ¡Que no!

¿De verdad, puedo abrirlo? Ábrelo.

Pues voy a hacerlo. ¡Ah!

¡Bravo, bravo! ¡No podía respirar ahí dentro!

Gracias. Soy Tatiana.

Ya lo creo.

Ocurrió sin pensarlo.

Buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe me contrató para ser su compañero.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

Dilo. ¡Arriba tubo!

¡Eh, mi bota!

Deja el ordenador y aprende algún truco.

No.

Hace falta uno para entrar al Salón de los Magos.

Aprenderemos trucos en el Campamento de magos

que he encontrado. ¡Mola!

Sí, empieza mañana

y cuesta 18 000 dólares.

No pienso pagar eso para aprender un truco.

No es solo magia, en la pagina web dice

que haremos amigos, tiraremos al arco

y hay baile con las chicas del campamento del otro lado.

No iremos a ese campamento.

¿Y cómo entramos al Salón de Magos?

No sé trucos de cartas.

Ni hacerle desaparecer, y lo he intentado.

Ni puedo hacer levitar objetos con la mente.

¡Ay! ¿Qué sucede aquí?

¡Ay, madre, hago magia, hago magia!

¡Eres mago! ¡Oh!

Eso cambia todo. Lo llevaba dentro.

Otra vez. A ver si desaparece.

¡No, no, no, no!

¡Ah! ¡No, no, no!

¡Ah!

Comedia circense, bravo. Me encanta.

Buen truco. ¡Yo no he hecho eso!

¿Entonces, quién? -Os daré una pista.

-¡Diablos!

-Es guapo, invisible.

Y no lleva pantalones. ¡Puag!

-Demuéstralo.

Invisible Brad, ¿eres tú?

-El mismo.

¡No puedes colarte siempre que quieras, Brad!

Sí que puedo. -¿Quién es Brad?

(GRITAN) ¡Piper!

¿Qué haces aquí?

Acabo de hacer una cafetera. Lo mejor para trabajar.

Que no trabajas... ¿Quién es Brad?

Invisible Brad.

Se volvió invisible por culpa de Ray.

No fue culpa mía. -Sí lo fue.

¡Cállate, Brad!

Aparece por aquí de vez en cuando. La última vez

intentó enterrarlos vivos.

(BRAD RÍE)

Tuvo su gracia.

¿Qué haces, Brad? Hasta la vista, bailarinas.

¡Vuelve aquí, Brad, estoy hablando muy en serio!

No tuvo ninguna gracia. Podía haber muerto.

Cuánto te odio.

¿Qué estás haciendo aquí?

-He venido a ofrecerles un trato.

Me niego.

Tío, relájate.

¿Qué clase de trato?

Necesitáis hacer un truco de magia

para entrar en el Salón de los Magos.

Es verdad. Bueno...

¡Ooooh!

¡Magia!

Es un truco muy bueno.

Está bien, vendrás con nosotros al Palacio de la Magia.

No tan rápido. Si os ayudo,

quiero ser visible de nuevo.

¿Y cómo hago yo eso?

Tú no, el científico canijo en cuya ducha he estado durmiendo.

-¿Qué?

-Tú puedes hacerlo prácticamente todo.

Supongo que puedes volverme visible otra vez.

-Creo que puedo.

Pero necesito practicar con algo.

15 gatos me sirven.

¿De dónde vamos a sacar 15 gatos?

-Yo puedo conseguírtelos.

En nuestra calle vive una vieja que tiene 50.

-Genial.

-Tendré que hacerme la simpática con ella.

-Todo sea por la causa.

-¿Entonces, hay trato, Capitán Man?

Lo hay.

¡Sí!

Visibles, habéis elegido sabiamente.

Vamos, tengo dos ideas geniales para nuestros trajes de mago.

Estoy deseando verlas. ¡He aprendido un truco fantástico!

Olvídalo. Ya tenemos.

Me he puesto esta camisa de fuerza

y me he tragado la llave.

¿Y cuál es el truco? ¡Ah!

¿Sigues con nosotros?

Brad. Estoy aquí, rubita.

¡Ay, cuánto te odio!

No me gusta este disfraz, Ray. (CHISTA)

No digas mi nombre, vamos infiltrados.

Soy El Asombroso Ray.

Genial. ¿Y cuál es mi nombre?

Tengo uno genial para ti, espera a oírlo.

¿Por qué no me lo dices? ¡Tatiana!

Soy el Asombroso Ray.

Y este es mi ayudante, El Truquitín.

No. ¡Quieto aquí, Truquitín!

Somos dos magos y nos gustaría entrar en el Salón de los Magos.

Necesito ver un truco.

Sí, sí, un truco, vale.

¡Qué bonito atril tienes!

¿Has deseado alguna vez que fuera más alto?

No.

Pues no desees más.

Ha dicho que no. ¡Magia!

¡Pesa demasiado! -¿Qué?

He dicho que pesa demasiado para tu magia.

Está bajita de forma. Cierra el pico.

Eh...

¿Y si hago levitar un libro? De bolsillo.

¿Bromeas? Está bien.

Mirad, estoy haciendo levitar un libro de bolsillo ligerito.

Eso es. ¡Ah!

Esto es magia.

Buen truquito. Gracias.

Por eso te llaman Truquitín.

Sí.

Por eso.

Podéis pasar al Salón de los Magos.

¡Saludos, compañeros practicantes de las artes mágicas!

Hola. Soy El Asombroso Ray.

Alan. Alan, el...

Solo Alan. El peor nombre artístico del mundo.

(RÍE) Mi ayudante, Truquitín.

Vale, tal vez, el segundo peor.

(RÍE)

¡Oh, vaya, menudo golpe!

¿Sabes lo que creo que Truquitín necesita?

¡Ah! ¡Ah, una pomada!

Para el dolor. Lo he pillado.

Ha bromeado con tu nombre. Muy gracioso.

Es un nombre idiota. ¡Vale, ya basta!

Alan, hemos sabido que un compañero ha robado

la Declaración de Independencia de Buenavista.

No puedes soltarlo de ese modo, hay que ganarse la confianza.

Sí, la tiene Stu, está ahí.

-Mira esto.

He robado la Declaración de Independencia de Buenavista.

Solo tuve que entrar en el museo, cogerla y marcharme.

-¿Hiciste la salida de la paloma?

-Pues claro que la hice, soy Stu.

Es mi rollito.

-Me encanta robar cosas. -¿Verdad?

Es tan fácil cuando eres mago.

-Por eso me hice mago, para robar.

-Eso es.

Stu, soy El Asombroso Ray.

Y yo me hice mago para poder infiltrarme aquí

y detener a los ladrones.

Yo hice eso para hacer esto.

Dile tu nombre. No quiero decírselo.

Venga. No quiero decírselo.

No. Díselo.

No quiero decírselo. Se llama Truquitín.

Bueno, Truquitín.

¿Cómo me vas a esposar cuando eres tú el que está esposado?

Perdona, no te sigo. ¡Guau!

¡Eh, muy bien, tío! Muchas gracias.

Pero hablando en serio. Se acabó la función.

Vendrás con nosotros. ¿De verdad?

Eso es lo que he dicho. ¿Estás sordo?

¡Oh, vale, muy bien! ¡Muy bueno!

Un momento. Tiene gracia.

Hay que desenredar esto. A ver.

Así no. Yo levanto y tú pasas.

¿Tú o yo? Pasa por debajo.

Gira el brazo en el sentido de las agujas del reloj.

¿Las agujas del reloj?

¡No puedo moverme!

(RIE) No funciona.

Deja de reírte de nosotros.

(RÍE)

Esto está peor. Espera, ¿dónde está Brad?

¡Es verdad! Tenemos un truco en la manga.

¡Ah! ¡A por él, Brad!

¡He dicho a por él, Brad!

¡Brad! ¡Brad!

(AMBOS) ¡Brad!

(CARRASPEA)

(MASTICA)

¡Brad! ¡Brad!

(RÍE) ¡Brad!

¡Brad!

Y mi siguiente truco será poneros a los dos a dormir.

No estoy cansado. Ni yo, he tomado leche...

¡Mm!

Vaya. ¡Ah!

Estoy cansado. ¿Qué era esa cosa?

¡Que cansancio!

¡Brad!

(RÍE)

¡Brad!

Oh, vaya, qué dolor de cabeza.

Ray, Ray, despierta.

¡Oh, Dios mío, Stu ha puesto la habitación boca abajo!

No, no, no.

¡Es magia de la buena! No, te ha colgado boca abajo.

Ah, ya no me parece tan buena.

No sé cómo os habéis colado en el Salón de los Magos.

Pero veréis lo que hacemos con los impostores.

¡Ah! ¡Guau!

¿Qué ha sido eso? Las llaman cartas cuchilla.

Digamos que yo soy el rey por aquí.

¡Ah!

Y vosotros dos sois un par de bufones.

¡Vamos, Brad, ven aquí y ayúdanos!

La siguiente carta irá directa a tu...

¿Al as?

¡No, tu corazón!

¡Ah!

Adiós para siempre, Truquitín. ¡No me llamo así!

-¡Ay! ¡En todo el hombro!

¡Brad! ¡Ya era hora!

-Pero ¿qué...? Bájame de aquí.

-¡Ay!

¡Ah!

Buen disparo.

Le apuntaba a Stu.

-¿Con quién estáis hablando? -Están hablando conmigo.

-¿El que me ha dado esa tortita?

¡Oye, para! -Y un poquito más.

-Molesta más que duele, pero quiero que pares.

-Esta la sientes más. -¿Eres un niño invisible?

-Estoy sin fuelle. Lo siento, chicos.

Estoy agotado.

Tranquilo, Brad, ya me ocupo yo.

¡Ah!

¡Se ha convertido en un pájaro!

Has ganado este asalto, Stu.

Te echaré de menos.

Está en el suelo.

No, qué va. -Yo lo atraparé.

¿Qué? ¡No, no, no, Brad, no!

-¡Ay!

¡Sí!

Buen trabajo, Brad. Agotado, tío.

Buen trabajo, Truquitín.

¡Que no me llamo...! Gracias.

(Maullido)

¡Ah!

¡Ah!

¡Cállate ya, Jasper!

Tengo que vomitar la llave o jamás

me libraré de esta camisa de fuerza.

¡Ah!

Misión cumplida, chicos.

¡Bien!

Misión aún no cumplida. Tenéis que volverme visible.

-Seguimos trabajando en ello.

Solo nos queda un gato. ¿No tenías 15?

Teníamos. ¿Y los otros 14?

¿Qué ha sido eso?

¿Era un león gigante? ¡No!

No es eso.

No existen los leones gigantes. ¡Ah!

-¿Entonces, esto te vuelve visible o no?

-Solo hay un modo de averiguarlo.

-¡Oh! ¡Es genial!

-Apunta esa cosa a mi hermosa cara y hazme visible de nuevo.

-Vale, ponte en posición.

-Quita de ahí, pollito.

Pronto se me conocerá como Visible Brad.

Solo Brad. Nadie mee llama Visible Ray.

¡Ah! ¿Lleva puestos los pantalones?

-Enciéndelo y calla. -Muy bien.

-¡Ah! ¡Oh!

¡Uy!

-Vamos, dadme un espejo.

Quiero verme por primera vez en 15 años.

No. No creo que sea buena idea.

¡Ah!

Pero ¿qué me ha pasado?

Parece que no te has lavado los dientes en 15 años.

Ni el pelo. Ni has hecho ejercicio.

Ni te has cambiado de ropa. ¡Ah!

¿Y para qué iba a hacerlo? Era invisible.

Ahí lo tienes. ¿Qué esperabas?

Estás fatal.

Soy asqueroso.

Si alguien me necesita, estaré llorando en su ducha.

-Esa es una zona privada.

-¡Ah!

(Alarma)

Una emergencia.

Línea de emergencia de Capitán Man.

¿Cómo puedo patear su situación?

¿Cómo?

¿Gatos gigantes, dice?

¿14 ha dicho que ha visto?

Adiós. Ya vamos.

¡Ah, ah, ah!

¡Ah!

¡Ah, ah, ah, ah!

¡Lo he conseguido!

¡He devuelto la llave de la camisa de fuerza!

Un momento, es la llave de mi casa.