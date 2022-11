Brad el invisible

(Música)

¡Mil veces!

El número de veces que has olvidado ponerte calzoncillos.

No, eso solo ha pasado nueve veces.

Diez.

Vale, entonces, ¿mil veces qué?

¡Abdominales! Estoy hablando de abdominales, tío.

No puedes haber hecho mil abdominales.

Sí, dos no.

Pero he hecho cuatro seguidos todos los días

desde hace 250 días.

¡Y eso son mil!

¡Guau! Qué duro.

Pégame, dame un puñetazo en la barriga.

(SE QUEJA)

(RÍE)

¿Estás bien?

Sí, voy a quedarme aquí descansando un momentito.

Vale.

(SE QUEJA)

Y esto es para ti.

¿Qué es esto?

Tu plato favorito:

Queso a la plancha con gusanitos.

¿Y por qué me das esto?

Porque soy tu hermana y te quiero.

(QUEJÁNDOSE) ¡No te fíes!

No va a explotar.

Disfruta.

Oh, oye.

¿Podrías prestarme tu cámara YoPro?

¡Ah, lo sabía! ¿Qué?

Me has traído esto porque querías pedirme algo.

Venga, porfa.

Ni hablar.

Me he gastado más de 100 pavos en ella

y no pienso prestársela a nadie.

Lo siento.

(SE QUEJA)

Te lo dije, amigo.

(Llaman a la puerta)

Hola, Henry. ¿Listo? Sí, voy a coger mi chaqueta.

Eh... no sé si lo has notado, pero Jasper está en el suelo...

comiendo gusanitos.

Sí... Eh, Jasp.

Nosotros nos vamos a Trastos y Demás.

(QUEJÁNDOSE) Divertíos.

¿Estás bien? ¿Quieres agua o algo?

Sí. Ve a la cocina.

Supongo que no tendrás una cámara YoPro para prestarme.

No, mis padres no me dejan tener cosas.

Genial.

Tía, si necesitas una YoPro, cómpratela.

Ay, ¿acaso crees que el dinero me sale del pompis?

Pues vende algo para conseguir dinero.

¿Vender qué?

No lo sé, seguro que hay algo por ahí que ya no quieres.

¿Como la casa de juguete del jardín, por ejemplo?

Oh, sí, eso serviría.

Una casa de juguete es una propiedad.

¿Y? Escucha...

Yo arreglo tu vieja casa de juguete,

la pongo a punto y luego te ayudo a venderla.

¿Y tú qué quieres?

Nos repartimos el dinero de la venta.

La mitad para ti, la mitad para mí.

Vale, me parece bien.

Trato hecho.

¡Ah!

(Música)

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

(Música)

¡Hola! Eh, Char. ¿Sí? ¿Qué pasa?

¿Tú no has visto distinto a Ray?

Un poco... rarito.

Eh... todos los días, todo el tiempo. ¿Por qué?

No, es que...

Lo he visto hablando y no había nadie con él.

¿Quieres decir que estaba hablando solo?

Sí, eran conversaciones con gente invisible.

Bueno, mi tío Roscoe le habla a la comida antes de engullirla.

¿Y qué le dice? Cosas como:

(IMITA LA VOZ) "Bueno, hola hamburguesa.

Estás a punto de hacer un viaje a Ciudad Barriga".

Te lo digo en serio,

no puedo ir a montarme en la montaña rusa contigo

porque tengo que trabajar.

¡Y deja de hincarme el dedo!

Hola, ¿tenéis más información sobre ese ladrón de motos?

¿Quieres no pegarte tanto a mí?

Siento tu aliente en mi cogote.

Gracias.

(SUSPIRA)

¿Por qué me miráis así?

Eh...

¡Estás hablando solo!

¡Chis! ¡Tenía que decírselo!

Bueno, no os he presentado a Brad.

Brad, estos son Charlotte y Henry.

Chicos, este es Brad "el Invisible".

Ah...

Hola, Brad... Hola...

Te veo bien, Brad.

Brad, saluda.

¿Brad?

Oh, vamos, Brad.

Odio que haga esto.

Brad...

¡Brad! ¿Dónde estás?

Vamos, esto ya no tiene gracia.

¡Brad!

Esto es muy triste. Está fatal.

¡Ja! ¡Te pillé!

¡Ven aquí!

Bien, ahora saluda a estos chicos.

(BRAD) Hola, chicos.

Soy Brad.

¡No existen las personas invisibles!

Vale, ¿qué queréis que haga para que creáis que Brad es real?

Que le dé una bofetada a Henry.

(RÍE BURLÓN) Sí, venga. Dame, Brad.

Dame... ¡Ah!

Hola, Brad. Hola, Brad.

Puede que tenga como 1,3 metros cuadrados...

plástico mexicano importado...

Es una bonita casa.

Está vieja y asquerosa.

No, le daremos un manguerazo,

arreglaremos las grietas, le daremos brillo

y apuesto a que puedes conseguir 200 pavos por ella.

(RÍE) ¿Es en serio?

Sí, hay una gran demanda de casas de juguete como esta.

Echemos una ojeada dentro.

O mejor dicho, al interior.

¡Oh, sí! ¡Está muy bien!

Incluso tiene...

(GRITA)

¿Qué hay ahí dentro?

¡Esa bestia estaba viviendo en tu casa de juguete!

¡Eh, me debes el alquiler!

Oye, ¿me pasas el kétchup?

(BRAD) Claro, ahí lo tienes.

Oye, Brad, una pregunta.

¿Hay algo que te hace ser un hombre invisible

o es cosa de nacimiento?

No, nadie nace siendo invisible.

Oye, ¿no estabas sentado allí?

Así es, pero se me estaba durmiendo la pierna,

así que me he puesto a dar vueltas.

¿Cómo hablamos con alguien a quien no podemos ver?

Eh, Brad. Ponte esto y siéntate.

Vale, está bien.

Entonces, te volviste invisible. ¿Cuándo?

Hace cinco años, y Capitán Man fue el culpable.

Ya estamos otra vez.

Pero ¿qué pasó?

Vale, veréis...

Me perseguía un criminal demente que quería hacerme a mí invisible.

¿Por qué? Yo qué sé, porque me odiaba,

y supongo que sabía cuánto me gusta que se me vea.

Ya, como me pasaba a mí.

No fue por mi culpa. ¡Sí que lo fue!

Cuéntanos qué pasó.

Bueno, pues este malo me disparó con su rayo invisible, ¿vale?

Y yo pasaba por allí con mi bici, y a lo mío.

Entonces yo me agaché y el rayo invisible no me dio y...

Me dio a mí.

Y así fue cómo Capitán Man me arruinó la vida.

¿Cómo querías que supiera que venías detrás en bicicleta?

¡Me la debes!

Tío, ¿no te he prestado dinero para que te compraras el jacuzzi?

¿No dejé que te quedaras dos meses en la Cueva Man

después de que tu novia te dejara?

¿Y quién te ha pagado la rinoplastia, eh? ¡Este tío!

Genial, ahora tengo una nariz bonita...

que no verá nunca nadie.

Su relación es bastante complicada.

¿Qué quieres de mí, Brad?

Quiero ser tu compañero.

¿Qué?

¡Eh, eh, para, para, eh!

Ray ya tiene un compañero: yo.

Eres solo un niño, y además visible.

¡Ah! ¿Así que tú eres mejor que yo porque yo soy visible y tú no?

Ya vale, chicos. ¡Basta!

No juguemos la baza de la visibilidad.

Brad, es hora de que te marches.

Espera, piensa en lo buen compañero que sería.

Cogería por sorpresa a los malos y entonces...

(GOLPEA A RAY)

¡Au! Estoy bien.

¿Lo ves? Ese puñetazo no lo viste venir.

Oye, yo ya tengo un compañero excelente, y es Henry.

¡Gracias!

Muy bien, ¿y si Henry deja el trabajo?

No pienso dejarlo. No va a dejarlo.

Pero ¿y si lo hace? ¿Entonces qué?

Está bien, Brad.

Si Henry lo deja, puedes ser mi compañero, ¿vale?

¿Algo más? Sí, quiero tu camisa.

No te voy a dar mi camisa.

¡Eh!

¡Brad!

¡Devuélvemela, Brad!

Chicos, tapaos los ojos.

Vale, en serio, ya no tiene gracia, así que...

Ya vale...

¡Basta de juegos, tío!

¡Brad, Brad!

¡Vuelve aquí ahora mismo!

(Música)

¡Ah!

Pero... ¿qué pasa?

(BRAD) ¡Deja el trabajo!

(Golpe)

Eh...

¿Tú también has sentido el terremoto?

(Música)

(BOSTEZA)

¡Henry! ¡Qué, qué!

¿Estabas durmiendo?

Porque no he dormido en toda la noche.

Ese tío invisible no paraba de entrar en mi habitación...

y tirarme de la cama.

Es un sueño recurrente.

Bueno, ¿te importaría repartir esta publicidad?

¿De qué es? Una casa que vendo.

Con Piper, soy su agente inmobiliario.

(Timbre)

¿Esta no es la vieja casa de juguete

que lleva cinco años abandonada en el jardín?

Sí, pero la he remodelado por completo.

Y si encuentro al comprador adecuado...

Henry, te... Señorita Shapen.

Quiero hablar con Henry.

Vale.

Una...

dos...

Henry, necesito un consejo. ¿Sobre qué?

Me he registrado en un servicio de citas online.

"Nodejesquemuerasolo.com".

Sí, sí.

Pero nadie ha contactado conmigo.

(NERVIOSO) Ah, bueno. Es muy normal para...

personas como... usted.

He pensado que a lo mejor sabías...

(GRITA)

(BRAD RÍE)

(SHAPEN) ¿Qué diablos es esto?

(GRITA)

(BRAD) ¡Deja el trabajo!

Pero...

(Música)

(NIÑA) Mira, esa es la casa.

Oh, aquí vienen.

Actúa de manera profesional, y sé agradable.

No me digas lo que tengo que hacer.

¿Quieres vender esta casa y conseguir el dinero

para comprarte la YoPro?

Sí, pero tú trabajas para mí, no yo para ti.

¿Quieres que te ayude a venderla? Es mi casa de juguete.

(HABLAN A LA VEZ)

¡Vaya! Hola... Bienvenidas a mi jardín.

Mami, me encanta esta casita.

(RÍE) Parece que su hija se ha enamorado.

Sí, eh... ¿qué modelo de casa es?

Es la Playmaster Plus Dreamhouse.

Sí, construcción de 2009.

Plástico mexicano importado.

¡Mami, me gusta muchísimo!

¿Me la compras, porfa?

Eh... ¿te parece bien 50 dólares?

¿50 dólares?

Déjame que yo hable.

Hum...

Mi clienta piensa que 50 dólares es muy poco

para una casa de esta calidad.

Vamos, está un poquito vieja, ¿no crees?

Igual que tú.

-Vale, a ver si aprendes modales. -Ya está.

¡Piper, no! Aceptamos los 50.

No pienso comprar una casa de juguete a una niña tan maleducada.

(GRITAN)

¡Espere! ¡No, vuelva!

Has sido un poco agresiva.

(Música)

Y cuando estoy dormido profundamente

va y se cuela en mi casa y me vuelca el colchón.

Este juego es imposible.

Todo esto no cabe en unos pantalones tan pequeños.

Me da que no estás escuchándome.

Oye, sé que Brad es un poco odioso.

¿Un poco?

Va a mi insti, le pone un cubo a mi profe en la cabeza,

me echa agua en la entrepierna...

y la golpea con el palo de la fregona.

Así es él.

Y después de eso, antes de largarse, me dice:

"¡Deja el trabajo!".

¡Ja! Otra hormiga, en los pantalones.

Eh... ¿qué es eso?

Parece una barra de hierro, pero ¿qué hace...?

¡Brad!

¿Qué vas a...?

¡Ay, ay, ay! ¡Brad!

(BRAD) ¡Deja el trabajo!

(SE QUEJA) Esto tiene que parar, Brad.

¿Por qué, por qué, por qué?

(Música)

Espero que funcione.

¿Qué es eso? Un muslo de pavo.

¿Y mi ojo?

Vuelve a ponerte el muslo.

(Timbre)

¡Por fin!

¿Están tus padres? No, puedes pasar.

Bueno, ¿qué ha pasado?

¡Esto!

¡Ah!

¿Quién te lo ha hecho? Brad "el Invisible".

¿Te ha dado un puñetazo? ¡Peor!

Estaba en clase de gimnasia justo detrás de Mitch Birsky.

¿Y qué fue lo que hizo Brad? Pellizcó a Mitch Birsky en el culo.

Para que pareciera que había sido yo.

A los tíos no nos gusta eso. ¡No nos gusta!

Eh... a las chicas tampoco, que lo sepáis.

Tenemos que hacer algo con Brad. Tranquilo, lo pillaremos.

(BRAD) Lo dudo.

(GRITAN)

¡Deja el trabajo!

¡Ah!

Tienes una casa preciosa.

¡Te voy a...!

¿Cómo vencemos a alguien invisible?

Eh... lo curamos, y así podremos verlo.

¿Cómo? Eso, ¿cómo?

Con pintura.

Oh, vamos, la pintura no...

No creo que la pintura sea la respuesta que estamos...

¡Pintura! ¡Pintura!

(Música)

¿Y esta es la Playmaster Plus Dreamhouse?

Sí, señor. Plástico mexicano importado.

Bueno, Eric, ¿qué te parece?

-¡Me encanta! -¿Sí?

Es una casa de juguete muy bonita.

No es solo una casa de juguete.

Es un hogar.

Papá, por favor, cómprala.

¿Sabes? Los conejos se lían a hacerse caca dentro de la casa.

¡Piper!

Puedo asegurarle que la he limpiado de arriba a abajo y que no...

Tranquilo, ¿cuánto pides por ella?

¿200? De acuerdo.

¡Guau!

Lo siento, la casa de juguete no está en venta.

¡Sí...! ¿Qué?

Niña, he aceptado la oferta de tu amigo, 200.

La casa es mía y no quiero venderla, ¿de acuerdo?

No puedes cambiar de idea así como...

(GRITAN)

(NIÑO) ¡Nos está mojando!

¡Espere, espere! ¡Espere, vuelva!

Iba a darnos por ella 200 pavos.

¡100 para cada uno!

¡Y tú lo has espantado!

Lo siento.

Es que...

Mamá y papá me la regalaron cuando cumplí cuatro años.

Y creo que aún no estoy lista para deshacerme de ella.

De acuerdo, creo que lo entiendo.

Pero ojalá me lo hubieras dicho

antes de gastarme el dinero para arreglarla.

Jasper, lo siento mucho.

Bueno... Oye.

¿Te importaría dejarme sola para...

que pueda jugar un poco con ella?

Claro.

Que te diviertas.

De acuerdo, dijo 300.

Sí, aquí tienes.

La quiero fuera de mi jardín antes de las seis.

Bien, ¿está puesto el cable trampa?

Falta poco.

(RÍE) Esto va a ser genial.

Brad "el Invisible" cubierto de pintura roja.

Podremos verlo,

y entonces le voy a dar 50 patadas en su invisible...

Vale, ya lo he pillado.

(Alarma)

¿Ray?

¿Por qué bajas por el tubo?

Tenías que salir del ascensor con Brad.

Nece... Necesito sentarme.

¿Estás bien? ¿Qué ocurre?

¿Está Brad con nosotros aquí?

Ojalá estuviera.

Bueno, ¿qué ha pasado?

Todo iba ocurriendo según el plan.

Le dije a Brad "el Invisible" que Henry había dejado el trabajo

y que podía ser mi compañero. ¿Y se lo tragó?

Eh... ya lo creo.

¿Eso qué significa?

Bueno...

Nos acabamos las cervezas, nos hicimos un selfie,

pagué la cuenta,

y ya estábamos cruzando la calle para venir para acá cuando...

¿Y?

Lo atropelló un autobús.

Supongo que el conductor no lo vio.

(Música)

EN RECUERDO DE BRAD "EL INVISIBLE"