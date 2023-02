La bota de Theranos

(Música cabecera)

¿Qué haces? Em, nada.

Estoy aquí sentado en esta silla de madera

con forma de cubo.

Ese cajón es de Ray.

¿Y cómo sé que es suyo?

Porque pone "Propiedad de Ray Manchester".

Podrías haberlo escrito tú misma.

¿Y por qué has lanzado ese martillo por los aires?

Porque hacía demasiadas preguntas, Charlotte,

como estás haciendo tú ahora, así que...

Henry, lo que haces está mal.

No puedes abrir el cajón de otra persona con un martillo.

Lo sé. ¡Necesitas una palanca!

(CONTENTO) ¡Sí!

Me encanta el giro. Lo sé.

Primero era: "No puedes abrir el cajón de otra persona".

Eso he dicho.

Y luego dices: "Palanca". Ese fue el giro.

Me reiré cuando me acuerde.

Apartaos. Aquí viene Hilda.

¡Uh!

¿Qué hacéis? ¿Habéis visto?

Estábamos aquí, charlando.

No mintáis.

Hemos intentado abrir la silla cúbica de Ray.

Pero no pudimos con una palanca,

así que fuimos a casa y pillamos a Hilda.

¿Quién es Hilda? Es un Hilty pero chica.

Tiene sentido. ¿No me digas?

Es solo para chicas, Charlotte, un martillo neumático para chicas.

¿Podéis dejar de decir chorradas?

Estoy a punto de abrir este cajón de par en par.

# Adelante #

(Máquina)

¿Qué estáis haciendo?

Pues nada. Aquí, de charla.

Eh, chicos, no podéis abrir el cajón de Ray

con esa Hilda.

Ahora viene el giro. Lo sé.

Necesitáis un megaimán ionizante.

¡Lo sabía! ¡Lo clavamos!

¡Bum!

Este imán es tan potente que succionará

los clavos del cajón. ¡Sí!

De ese modo podremos ver lo que hay dentro

y luego volver a clavarlos

y Ray nunca sabrá que lo hemos abierto.

¡Me encanta!

Pero qué tonto es Ray... Sí.

No sé yo, chicos.

(TODOS) Qué...

¿Y la placa de la cabeza de Jasper?

Perdona, ¿qué?

Jasper tiene una placa de metal en la cabeza.

¿Recordáis?

Se habría mencionado ya, ¿no?

Jasper, lo sabes,

intentaste enseñarle a ese burro a patear tanto...

He enseñado a muchos animales a patear.

¡Abramos el cajón! ¡Abrámoslo!

¡Ah! ¡Mi placa! Te lo dije.

¿Qué estáis haciendo?

¡Ah!

¡Hola! ¡Hola!

¡Ray!

(DUBITATIVO) Eh, hola. ¿De dónde sales tú?

Oh. ¿Eso es una bota de Theranos?

¿Como la que llevaba Theranos en "La guerra eterna"?

Oh, me encanta esa película.

No es como la bota de Theranos de "La guerra eterna".

Aquí viene el giro. Estoy impaciente.

¡Es la bota de Theranos de "La guerra eterna"!

¿Qué? ¡Anda ya!

¡Toma jeroma! ¡Es preciosa!

¿Y cómo la has conseguido?

Esa cosa debería estar en el museo de Cosas Flipantes

de Películas Flipantes.

Oh, estaba destinada al museo para que el mundo la disfrutara

pero la compré y yo disfrutaré de ella.

Es un poco egoísta pero yo quiero ponérmela.

¡Eh, y yo! ¡Yo también quiero!

¡Por favor, yo!

Solo tres personas tocarán esta bota,

yo, yo mismo y Aisha Thompson, que era Theranos en la película.

¡Eso no es justo!

Estoy muy mosqueada.

Lo siento, es demasiado valiosa.

¿Habéis estado toqueteando el cajón?

Bueno... No, qué va.

Sí, mirad al suelo y farfullad

pero que sepáis que nadie puede tocar mi bota de Theranos.

¡Nunca! ¿Entendido?

Ahora tengo que ir a recoger una vitrina antinuclear.

Confío en vosotros.

Ah. ¿En serio? Eso está bien.

Quiero que entendáis... Sí, ¿qué?

Que a quien se le ocurra tocar esa bota lo aniquilaré.

(Música suspense)

Lo aniquilaré.

(Música suspense)

La vamos a tocar, ¿verdad?

No sé yo, chicos.

Ray ha usado la palabra "aniquilar"

y solo la usa cuando va en serio con algo, así que...

Demasiado tarde. Ya me la he puesto.

Lo he intentado.

¡Yo soy Theranos y así es como se cambia el mundo!

¡Theranos! Estás loca.

Preparaos para vuestra desconexión.

No, Theranos, no nos desconectes.

Todo cambia ahora.

(TODOS) ¡No!

Henry, no me encuentro muy bien.

(Música animada)

¡Yuju! Sí!

(CANCIÓN EN INGLÉS)

¡Arriba, tubo! ¡Oh! Mi bota de Theranos.

(Silbato)

Esperad.

Olvidé mi cartera.

Ay, ya había llegado al sitio y he tenido que darme la vuelta.

Atontado...

(Silbato)

(CANCIÓN EN INGLÉS)

¡Ay! Es bueno.

¡Uh!

¿No le queda un poco grande?

-Las botas de Theranos se llevan mucho ahora.

-Sí, tienes toda la razón.

Ah, he pisado un chicle.

(ENFADADA) ¿Quién ha tirado un chicle en la pasarela?

Qué más da, la bota es de Ray.

¡Hay que quitarlo antes de que vuelva!

¿Cómo?

-Tranquilos, puedo usar el Congeray para ultracongelar el chicle,

luego le damos con un martillo

y el chicle se hará añicos literalmente.

Vaya. ¿No hay una forma más sencilla de quitar un chicle de una suela?

Sí, con un pañuelo.

Está vacío. A ultracongelar.

Está "chupongelado".

Procura congelar solo el chicle.

Sé como usar el Congeray.

Listillos, se creen que lo saben todo.

(Máquina)

Vaya... ¡La bota está helada!

¡Quita el chicle, Schwoz!

¡Qué más da el chicle! Quitadme esta bota congelada.

¡Jasper, no! ¡No lo hagas!

(Cristales)

Eh, mirad. Mi chicle aún sigue entero.

Mm, no es mi chicle.

(TODOS) ¡Agh!

Ocurrió sin pensarlo.

Buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe indestructible me contrató

para ser su compañero infatigable. (GRITA) ¡Ah!

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

(Música)

Dilo. ¡Arriba, tubo!

¡Eh, mi bota! (RÍE)

(Música suspense)

Podemos arreglar esto, ¿no?

Ayudadme a hacer una bota con esto.

Schwoz, tienes algo para recomponer botas, ¿verdad?

Vamos, ciencia, ciencia.

¿Una aplicación, tal vez?

Os dije que no debíamos tocar la bota de Ray.

Tu fuiste la primera en ponértela.

Y también soy la primera en largarme de aquí.

¡Adiós, pringados!

No, no, no.

Nadie sale de aquí hasta que arreglemos esto.

¿Y cómo vamos a hacer eso?

El Congeray ha convertido la bota en caquita de nieve.

¿Y si vamos a por otra antes de que Ray vuelva?

Las venden en todas partes.

¡Esas botas son de juguete!

Ray tenía la auténtica bota de Theranos,

la de la peli. Solo había una en el mundo.

(TRISTE) Y la hemos destruido...

Sí, tío, y cuando Ray vuelva nos va a aniquilar.

No quiero que me aniquilen. Ni yo.

No van a aniquilar a nadie, ¿vale?

Schwoz pensará en algo que lo arreglará todo.

¿No, Schwoz?

Vale, escuchad. Es mejor que le digamos a Ray la verdad.

Asumamos la responsabilidad

y aceptemos las consecuencias de nuestras acciones,

ese es el único modo de arreglar de verdad las cosas.

(Barullo)

¡Ya basta! ¡Dejad de hablar todos a la vez!

Vale, es muy posible que tenga una idea

de cómo podemos... ¿Qué? ¿Cuál es la idea?

Bueno, todos estáis familiarizados

con la duplicidad dimensional universal, ¿verdad?

Sí, por supuesto. Ah...

Tú di que sí, ¿vale?

(SUSURRA) Sí. Es mi duplicidad favorita.

-Bien, entonces sabéis que hay un número infinito

de dimensiones en el universo, algunas de las cuales

son muy parecidas a la nuestra. Sí. Sí, claro.

(TODOS) ¡Por supuesto!

-Sí, claro. Lo sabe todo el mundo.

Lo entiendo.

Así que quizá podríamos usar

el transportador interdimensional de Billman...

Para ir a otra dimensión que sea como la nuestra

y traernos su bota de Theranos.

Sí, una dimensión como la nuestra pero con algunas pequeñas diferencias

como que la gente haga caso a Charlotte

y que se comporten como gatos.

¿Hay una dimensión en la que me hacéis caso de verdad?

Porque me encantaría ir a ella.

Vale, Jasper y yo iremos a esa dimensión.

¡Sí! Y cogeréis su bota de Theranos.

Y volveremos antes de que Ray vuelva.

Sí. Es una gran idea, Schwoz.

Confiaba en ti, ¿sabes?

¿Lo dices de verdad? Sí.

Porque últimamente ando un poco inseguro.

Tal vez sería mejor decir la verdad.

No, cállate. Iremos a la otra dimensión.

¿Y si Ray regresa antes de que volvamos?

Piper, sube a la tienda y entretén a Ray

si vuelve antes que nosotros.

Pero tengo que ir a casa. Si no duermo a papá

mamá no podrá salir con sus amigas esta noche.

Pues hazlo por teléfono. Vale...

Schwoz, ve a por el transportador interdimensional.

¡Voy!

Charlotte, ¿puedes quitarle ese megaimán de la cabeza a Jasper?

Empiezo a creer que ese burro sí que me coceó en la cabeza.

(Música)

# Y que viene el coco # y te comerá. #

(Ronquido)

Que duermas bien, rarito.

Empieza la función.

(Música animada)

¡Oh! Perdona, lo siento. No, no. Es culpa mía.

Tranquila, entraré por un lado. Buena idea. Vale.

Perdón.

Dos veces, vaya. Muy raro. Sí, qué raro, ¿no?

Oye, yo voy por la derecha y tú por la izquierda.

Derecha. No, tu izquierda.

Correcto. Vale.

Pues vamos. Vale.

¡Oh!

No damos una.

¿A derechas? (RÍE)

(RÍE) O a izquierdas. Qué bueno.

Eres muy lista. (RÍE) Lo sabía, sí.

Pero, en serio, ¿cuánto puede durar esto?

(RÍE) Supongo que tendremos que averiguarlo.

(RÍEN)

(Botones)

(Música suave)

Vale, ya están instalados. -¡Sí!

-Bien, ¿qué os parecen nuestros nuevos postes afilaúñas?

-Me encantan. -Son perfectos.

-Esperad. -Miau, ¿qué pasa, León?

-Deberíamos prender fuego a los postes.

-¡Sí! ¡Me encanta el fuego! -Quiero hacerlo ahora mismo.

-Eh, no sé yo, chicos.

-¡Alto todo el mundo! -¿Qué es lo que pasa?

-Te escuchamos.

-Prenderle fuego a las cosas no es muy buena idea.

-Cómo no. -Buen argumento.

-Tienes razón otra vez. -Te quiero, Charlotte.

-De nada, chicos.

(Música suave)

(SUSURRA) Tío, qué dimensión tan rara.

(SUSURRA) Sí, pero tenemos que quitarle la bota de Theranos

y llevárnosla.

Para, para. ¿Qué?

(SUSURRA) Tenemos que distraerlos.

(Música suave)

¿Veis eso? -Claro que sí.

-¿Qué es eso? -La curiosidad podría matarme.

(Música suave)

Vale, traigo el almuerzo. ¿Qué estáis mirando?

Ay, madre. ¿Qué es ese punto móvil?

-No lo sé pero quiero cogerlo.

(Música suave)

(SUSURRA) Ve, ve.

(Música)

El resultado finalmente será que yo esté dentro de Trastos y demás

y tú por fin estés fuera de Trastos y demás. ¿Lo entiendes?

¿Sabes qué? No le demos más vueltas a esto.

Pasemos por la puerta y punto. ¿Por qué hay que discutirlo tanto?

Porque llevamos aquí 45 minutos

y sigo sin entender porqué no te marchaste

cuando me fui a por esta pizarra.

¿Sabes lo que yo creo?

Yo creo que me has estado impidiendo el paso

una y otra vez de forma intencionada.

¿Qué? ¿Que yo qué?

Como si por alguna razón

no quisieras que me fuera de Trastos y demás.

¿Por qué iba a querer eso?

¡Dímelo tú!

¡Sal ahora mismo!

Mueve los pies y sal. ¡Agh!

(Música)

Daos prisa. Piper no podrá entretenerlo mucho más.

Tranquila, ya están aquí.

¿Tenéis la bota? La tenemos. ¿Y sabéis qué?

Iban a prenderle fuego a unos postes gigantes afilaúñas.

(RÍE) Fuego. Cómo mola.

(LEJANO) -Te empeñas en que lo hagamos a la vez.

Chicos, Ray ha conseguido esquivar a Piper

y ya está bajando.

¡Ah! ¡Ah!

Ahí va la bota.

Ay, ay, ay. Vale. A ver...

Vale, haced como si aquí no hubiera pasado nada.

Sed naturales.

¡Aparta!

Y por eso creo que Ray ganaría una pelea contra un volcán.

(Barullo)

Hola, Ray. ¿Qué pasa, tío?

No te habíamos visto y es raro porque tus músculos son enormes.

Aprecio el cumplido pero lo que me importa ahora es mi bota.

Bueno, está justo donde la dejaste, como puedes ver.

Vale.

(Música suspense)

(OLFATEA)

Vale. (TODOS) ¡Sí!

(Portal mágico)

(Música suspense)

Quita tus garras de mi bota ahora miau.

(Música suspense)

Henry.

Sí. Sí.

Vale, ¿puede alguien decirme qué narices está pasando aquí?

Ah, no ladres. Yo me ocupo.

¿Cómo has dicho?

Oye, es una historia corta pero apasionante.

Sin querer destruimos tu bota. ¿Qué?

Disfrutábamos bailando antes de que ocurriera.

¿Hiciste el crusaíto o el brikindans? Ambos, minino.

¡Genial!

-¿Por qué no se lo impediste?

Lo intenté pero no me hicieron caso.

¿Qué? ¿Pero qué...?

(Barullo)

Nunca lo hacen.

¿En serio? Me sorprende que no hayan volado la Cueva Man.

Lo han hecho.

(RÍE) Lo haría de nuevo.

¿Pero por qué? -Sois unos salvajes.

-¿Cuándo me devuelves mi bota?

(RÍE) ¿Tu bota?

Disculpa, guapo, pero esta bota es mía.

Encontré esta dimensión que es como la nuestra

salvo que la gente hace caso a Charlotte

y se porta como gatos.

(BUFA)

Nos envió a Jasper y a mí allí para quitarles su bota de Theranos.

Qué listo eres.

-Muchas gracias. Últimamente tengo una crisis de confianza.

-Y yo. (AMBOS) ¡Cerrad el pico!

Así que les robaste esta bota. Ah, sí.

Ahora es mía. No.

Lo es, hermoso. Escúchame, precioso.

Coge esa bota con esas manos fuertes y masculinas

y devuélvemela.

Ven a por ella, Soxie.

¡Henry!

¡La tengo!

Jasper, tíramela. No, es la gata Piper.

Miau, miau, corazón. -Sí.

¿Por qué no has hecho caso a Charlotte?

Porque nunca lo hacemos.

Sácanos de aquí, Schwoz. -Vale.

¡No!

(RÍE)

(Música suspense)

(TODOS) ¡Ah!

Tiempo muerto.

(TODOS) ¡Tiempo muerto!

Me has roto mi bota.

No, ni hablar. Tú me has roto mi bota.

¿Seguro que está rota? ¿No puedes pegar esa joya otra vez?

¡Está rota!

-Yo puedo arreglarla.

(ENFADADO) -Ya no vale nada. -Ahora ya no puedo.

Estúpida bota. Odio esta bota.

Ojalá nunca la hubiera visto. No puedo jugar con ella.

Yo ya no la quiero. Te odio, bota. Te odio.

Muchas gracias, chicos.

Habéis roto la única bota de Theranos del universo.

(AMBOS) Bueno...

(AMBAS) Según la teoría de la duplicidad dimensional universal...

(AMBAS) -Debería haber un número infinito de universos.

(AMBOS) -Lo que significa que hay un número infinito

de botas de Theranos.

(AMBOS) -Solo tenemos que ir a otra dimensión y pillar otra.

(AMBOS) ¡Estamos hablando al unísono!

¡Cómo mola!

¡Piña! ¡Anderson Cooper! ¿Qué...?

(Música)

Lo cual, según la duplicidad dimensional universal

significa que en alguna parte del universo

hay una dimensión donde no todo el mundo lleva bigote.

-¿Qué?

(Música suave)

¿Y qué se mesan cuando piensan? -Buena pregunta.

(SUSURRA) Vale, ya tengo la bota.

(SUSURRA) Genial. Dámela y me volveré a mi propia dimensión.

Ah, no, no. Esta bota es mía.

¿Y de dónde saco yo la mía

en una dimensión donde todo el mundo es Henry?

-Eh, escucha esto.

Según la teoría de la duplicidad dimensional universal

hay dimensiones donde no todo el mundo es Henry.

-¿Qué?

-Bueno, gracias a Henry soy Henry aquí,

en la dimensión de Henry.

-Bien dicho, Henry. -Gracias, Henry.

-Ah, estaba hablando con Henry. -Pasa siempre.

(Portal mágico)

Me llevo esa bota. Miau.

(Portal mágico)

¿Qué Henry era ese? -Ese no era un Henry.

-Se ha llevado mi bota de Henry. -No me gusta.