El beso del ascensor

(Música)

Ey, por aquí.

Hola. Esta es mi taquilla.

La número 67. Enhorabuena.

Ábrela.

¿Seguro que quieres hacerlo? Oh, sí. Seguro.

Vamos a hacerlo. ¿Y bien? Lo está haciendo.

Por favor, ¿estamos locos? ¿Es una locura?

No lo sé. Puede que lo sea, pero me gusta hacerlo.

Pero, oye, si no estás segura puedes pensártelo. Podemos hacerlo mañana.

No, mañana me operan de la vista con láser.

Oh, sí, claro... Tu vista.

Sí, no necesito pensarlo más. ¡Hagámoslo!

Sí, de acuerdo.

¡Henry! ¡Henry! Ah, hola, Char.

Hola. Hola, Bianca. Hola.

Estábamos hablando de...

¿Es cierto?

¿Qué han encontrado al yeti en el desierto?

Ya sabes lo que quiero saber. Sí, es cierto.

Voy a dejar que Bianca comparta mi taquilla.

¡Oh!

Es porque su taquilla está arriba

y la mayoría de las clases las tiene abajo así que...

voy a dejar que meta alguna de sus cosas en mi taquilla.

Y también porque os gustáis. Yo le gusté primero.

Hijo, es la hora. Bien... ¡Bianca! Adelante.

Oíd, chicos, compartir la taquilla es un paso muy serio.

Ya. Lo sabemos.

-Muy bien.

Chica, ¿quieres poner el pulgar en el botón?

-Si quiero.

-Vale. Hecho.

Y, recordad, hijos, la vida es una constante decepción.

Bueno, prueba. (TODOS) Sí, venga, ábrela.

Y ahora pisad esta bolsa de Exquisitos.

¡Pisotón atómico!

(GRITA) ¡Henry! ¡Henry!

Henry... Hola, tío, ¿qué pasa?

Me he enterado de que vas a dejar que Bianca comparta tu taquilla.

Sí, voy. Vamos. Vas. "Vasmos".

No te hagas la graciosa.

Cuando te pedí si podíamos compartir taquilla

me dijiste que no estabas listo. Lo sé, pero Bianca es una chica.

Pero eso no es culpa mía. Lo siento, tío.

Eh, sé cómo hacer que mi Jasper se sienta mejor.

¿Cómo? Unos Exquisitos gratis.

¿En serio? (ASIENTE)

¡Vaya! ¡Y vienen aplastados!

(Música)

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

(Música)

Ajá. Sí. Sí. Lo entiendo. ¿Hay algún herido?

Espere... ¿alguien ha llamado a los Bomberos?

¿Cómo que están en un partido de softball? ¿Todos?

Sí, sí, voy para allá, pero llamen también a la Policía,

que lleven dardos tranquilizantes.

¿Cómo que la policía está jugando al softball?

Ah, que juega contra los bomberos...

¿Qué? Vale, dígame en qué planta se ha averiado.

Hola. Aquí estoy. Tenemos dos emergencias.

Vaya, ¿qué ocurre?

Un peligroso caimán anda suelto por el parque de Buenavista.

¿Y qué hace un caimán en el parque de Buenavista?

Andar suelto.

Y una persona está atrapada en un ascensor en la planta 79

de la Torre Nakatomi. Oh, vaya, ¿y qué vamos hacer?

Yo iré a rescatar a la persona del ascensor.

Tú encárgate del caimán.

No, no, no. Espera, Ray.

No puedes dejar que Henry vaya solo a capturar el caimán.

Pues lo echaremos a suertes. Me pido cara.

Te lo voy a descontar de tu sueldo.

Tío, tú eres indestructible. Ve tú a por el caimán.

Está bien, de acuerdo.

Yo voy a al ascensor, tú a por el caimán.

Bien. Espera... (RÍE) Casi te la cuelo.

Ese caimán te habría matado. (RÍE)

Chicos, id a rescatar a la gente. Vale...

Mascar y rescatar. Muy bueno.

(LOS DOS) ¡Arriba, tubo!

Y yo voy a ver "Este perro tiene talento".

"Fíjense en el salto de Lola".

(RÍE)

"Vamos, Lola".

-¡Socorro! Por favor, ayuda.

¿Hola? ¿Alguien puede oírme? Aguanta. Ya llega la ayuda.

Por favor, dese prisa. Ya, ya.

Tendría que haber cogido el caimán...

¡Ah! ¿Qué ha pasado? Tranquila, te sacaré de ahí.

¿Quién eres? Kid Danger.

Oh, genial. ¿Capitán Man está contigo?

No. Estoy solo. (DECEPCIONADA) Oh...

No parece que te alegre oírlo. Por favor, date prisa.

Por favor, sácame de este ascensor.

Acaban de operarme los ojos y apenas sí veo.

Vale, deja de lloriquear y apártate. Me dejaré caer a tu lado.

De acuerdo.

(GRITA) ¡Ah! Oye, tranquila, tranquila.

¿Tú? ¿Kid Danger?

Sí, sí.

(VOZ GRAVE) Quiero decir... Sí, sí, soy yo.

Ah, bien.

Así que... ¿Acaban de operarte de los ojos?

(ASIENTE) ¿Puedes ver esto que hago?

Un poquito sí.

(GRITA) (GRITA)

Tenemos que salir de aquí. O tal vez podamos...

Eh, ¿me oís ahí abajo? (LOS DOS) -Sí. Sí, lo oímos.

-Me llamo Robert Kirby. Soy el gerente del edificio.

(LOS DOS) Hola, Robert. -¿Quién está ahí abajo?

Soy Kid Danger. ¿En serio?

¿Y Capitán Man está contigo? No.

(DECEPCIONANDO) Oh...

(GRITAN)

Eh, Kid Danger, ¿puedo hacerme un selfie contigo?

Hablemos de eso luego, Robert. Vale, no lo olvides.

Vaya, el cable se va a partir.

¿Qué ha pasado?

El ascensor se ha... ido. ¿Qué? ¿Adónde ha ido?

(Ruido)

A 79 pisos más abajo. Madre mía...

Tranquila, te tengo.

¿Subimos al tejado?

Sí, dentro.... dentro de un momento.

Vale, pero...

Hay que darse prisa.

(Música suave)

Eh, Kid Danger, ¿cuándo puedo hacerme ese selfie contigo?

Ahora no, Robert. Sujétate. Vale.

Arriba por el hueco.

Miro hacia arriba y veo que el cable está a punto de romperse y grito:

"Oh, vaya, se va a partir".

¿Y se partió? Se partió.

Vaya.

Sí. Y entonces el ascensor se cae y fue como: "adiós, ascensor".

Y me quedo colgando. ¿Y qué pasa con Bianca?

La tenía agarrada. ¿Fuerte?

Fuerte. Y entonces nos besamos.

Uh...

Espera... ¿Os besasteis? Mientras estábamos colgados.

Colgados. Sí, estando colgados.

¿Y no estás enfadado? ¿Enfadado? ¿Por qué?

¿Por qué iba a estarlo? La chica que le gusta le estaba besando.

Porque ella no besó a Henry... besó a Kid Danger.

Sí... Y yo soy Kid Danger.

Uh... (RÍEN)

Chicos..., nosotros sabemos que Henry es Kid Danger,

pero Bianca no lo sabe.

Sí...

Pero...

Ella...

Oh, vaya.

Tienes razón.

Uh...

¡Bianca me ha engañado!

Oh, vamos, eso no es engañar. ¡Claro que sí!

Ha besado a otro chico que,

aunque era yo mismo, ella no lo sabía.

Me ha engañado. Sí.

Este pinchito está bueno. ¿Puedo comer más?

Sí. Pero no es de ternera. Oh. ¿Y de qué es?

De caimán.

Ah...

Jasper llegará en diez minutos. (IRÓNICO) Genial. Sí. Viva.

Y a qué hora viene Bianca. ¿Lo sabes?

Ni idea. Supongo que eso depende

de si se para a besar a 20 tíos por el camino.

Está bien, tío. Estás perdiendo un poquito los nervios.

No. Estoy muy tranquilo.

(SE ESFUERZA)

¿Cómo vamos a jugar si estás tan mosqueado con Bianca?

No estoy mosqueado. Sí que lo estás.

Pues sí, lo estoy. Y es culpa de Bianca.

No debería haber besado a Kid Danger.

Deberíamos cancelar la partida. No vamos a cancelar nada.

Estás muy enfadado para jugar. Se me da muy bien disimular.

Mira cómo sonrío.

Muy bien, Jasper,

"Nombre de un famoso de la década de los 60

que también fue el tercer hombre en pisar la Luna".

Sammy Davis Junior. Correcto.

Muy bien. Te toca, Henry...

Sí. Me toca.

Un ocho, tío.

(TODOS) ¡Pregunta!

A ver, Bianca.

"Nombre del segundo gran éxito de Taylor Swift

y el postre más popular de Wisconsin".

(DUDA)

Oye, si no estás segura, ¿por qué no haces trampas?

¿Estás enfadado conmigo por algo? No lo sé. ¿Debería?

Henry, yo solo quiero jugar.

Y yo solo quiero jugar al juego de la vida.

Pero sin trampas.

Eh... Yo voy a montar una granja de lombrices.

Perdonad, ¿dónde está el baño? ¿Por qué, tienes las manos sucias?

Está hay detrás. Por el pasillo. Gracias.

(Timbre)

Piper, ve a abrir la puerta. Porras.

Si voy a abrir la puerta es porque quiero ver quién llama,

no porque tú me lo digas.

-Hola.

Hola. Hola, Oliver.

¿Qué haces aquí?

He oído que habíais quedado para jugar.

Sí. ¿Te ha invitado a alguien? No.

Vamos, ven, bisa.

¿Quién es esa? Mi bisabuela.

Estoy listo para jugar.

Oye, Piper, ¿quieres ser la pareja de Oliver?

Sí, qué remedio.

-Oye, me gusta el jabón azul de tu baño.

Seguro que te gusta el jabón del baño de todos los chicos.

¿Quién es esta? Es Bianca.

Hola.

-¿La Bianca a la que rescató Kid Danger ayer?

-Ajá. -¡Cómo mola!

En las noticias dijeron que tú y Kid Danger

os quedasteis colgados por una cuerda en el hueco de un ascensor.

-Sí. Me acababan de operar de la vista con láser y...

-Sí, bla bla blá. Háblanos de Kid Danger.

Sí, ¿cómo es Kid Danger? Cuéntanos algo.

-De acuerdo, vale. Yo estaba en el ascensor y se averió.

Sí, ¿y...? Y Kid Danger apareció.

Sí, ¿y...?

Y el ascensor se cayó pero Kid Danger me salvó.

Sí, ¿y...? Y entonces subimos al tejado

y un helicóptero nos recogió. Y eso es todo.

¿Estás segura de que no te dejas nada?

Pero, ¿qué pasa contigo?

A lo mejor alguien me ha roto el corazón.

He sacado un siete. (TODOS) ¡Pregunta!

No has dicho "pregunta". A lo mejor no quiero decirlo.

Como quieras.

Y a lo mejor tampoco quiero ser ya el compañero de Bianca.

Lo siento, chicos, pero creo que debo irme.

-¡Pregunta!

¿Quieres, por favor, decirle a Henry que está exagerando?

Estás exagerando.

No, nada de eso. ¿Y sabes qué?

¿Qué?

Cuando vaya mañana a clase le voy a decir al de mantenimiento

que desactive la huella de Bianca de mi taquilla.

Pero si acabáis de empezar a compartirla.

Sabía que no duraría.

A ver, Henry...

A ti Bianca te gustaba mucho. Me gustaba.

Y ahora crees que es mala persona porque a besado a Kid Danger...

que eres tú. Ella no sabía que era yo.

Apuesto a que me cambiaría por Kid Danger sin pensárselo.

Si estás tan seguro de eso, ¿por qué no lo averiguas?

¿Y cómo lo hago? Vuelve a rescatarla.

Exacto.

Sí. Y después de rescatarla intenta si puedes hacer

que se enamore realmente de Kid Danger.

¿Y podéis decirme de que voy a rescatarla?

De dos macarras adolescentes. Sí. Dos adolescentes malotes.

(RÍEN)

Vale. Tíos, estáis superridículos. Qué va, tío.

Parecemos los típicos adolescentes colgados.

Sí, somos los malos malotes. Sí, pasamos de las reglas.

Fuera de mi cuarto, mamá. ¿Me has oído? Esto es mío.

Muy bien. Bianca ya viene.

¿Preparado? Sí, sí. Va, va, va.

Vale, vale. Muy bien.

Eh, eh, ¿adónde vas? Sí, ¿adónde vas?

-A hablar con un profe. Ah, no. De eso nada.

Sí, eso es. De eso nada. No, no. Eso no va a pasar.

No irás a ninguna parte, chica. ¡Exacto!

-¿Quiénes sois vosotros? (LOS DOS) ¡Oh!

-Eh, devuélveme el teléfono. -Ni hablar del peluquín.

Vamos a... Vamos a borrarte algunos contactos.

Y luego le pegaremos a tu padre. ¿Qué?

Eh, dejadla en paz.

Kid Danger...

No te pongas nervioso. Somos dos contra uno.

Sí. ¿Estás seguro de que quieres meterte

con dos macarras como nosotros? Porque si lo haces te vamos a...

¡Oh!

Vale. Vale. Basta. Ya es suficiente.

Largo de aquí. Y llévate a tu amigo.

Está bien, está bien. ¡Eh!

Eso es. Vamos, corre.

Me parece que este móvil es tuyo. Gracias. Es increíble.

No me molan los tipos así.

No, quiero decir que es la segunda vez que me rescatas esta semana.

Tal vez quieras darme las gracias.

(DUDA) ¿No quieres besarme? No.

Ya me diste un beso. Ya, pero eso fue un error.

Oye, te agradezco mucho que me rescataras...

Pero... Es que me gusta otro.

Ah... Pero...

Yo soy el ayudante de un superhéroe.

Lo sé, y eres muy simpático y estupendo y todo eso, pero yo...

Eh...

Lo entiendo.

Gracias por entenderlo. De nada.

Y ese otro chico que te gusta...

Supongo que será muy guapo.

Sí. Es muy mono.

Divertido. Ajá.

Y superlisto. Eh...

Es bastante listo.

¡Madre mía! Mirad, es Kid Danger. Aquí, en mi cole.

Sí. Vaya, me encantaría conocerte...

Pero probablemente tendrás un montón de cosas importantes que hacer

y tendrás que marcharte enseguida. Exacto.

Cuídese mucho..., señorita.

Lo haré.

Ah, y al chico que te gusta,

deberías hacerle una tarta.

Adiós.

Vale. Esta tarta está de muerte. Y que lo digas.

-Riquísima. -Para chuparse los dedos.

Un hurra por Bianca y la tarta de crema de coco.

(TODOS) ¡Hurra!

Gracias, chicos. -Vale, me toca.

Bien, pues tira. Vale, allá voy.

-Un seis, chicos. (TODOS) ¡Pregunta!

Por la tarta. Por la tarta.

(TODOS) ¡Oh...!

¡Pregunta!