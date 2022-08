Atrapados en dos agujeros

¡Te hemos visto entrar ahí, Jeff! ¡No te escaparás!

¿A dónde ha ido? Por ahí, ha entrado en el callejón.

¿Dónde estás, Jeff? Corriendo solo empeoras las cosas.

¡Cállate!

¡Ah!

¡Vamos, a por él!

¡Te hemos visto entrar ahí, Jeff! ¡No te escaparás!

Vale, entremos por la ventana.

No, usaremos la puerta. Puede que esté cerrada.

No pasa nada, he traído mi pie.

Muy bien, Jeff, ¿dónde está tu estúpida persona?

¡Ah! ¿Pero qué haces?

Para, para, para. Te voy a liquidar.

¿Qué haces? Basta. ¿Quieres parar de una vez, tío?

Está bien, Jeff, no sé cómo te has escapado de la cárcel

o por qué has saltado por esa ventana, pero...

¡Ah!

¡Jeff!

¿Es que no sabes usar las palabras, tío?

Está bien, atontado, es hora de la siesta.

¡Ay!

¡Mameluco!

Oye, ¿por qué no lo has tumbado con el láser?

No lo sé.

Porque soy más duro que el granito, por eso. (RÍE)

¡Ay! ¡Pila de estiércol!

Pero ¿qué les pasa a estos chismes? No lo sé, salvo...

¿Olvidaste recargarlos anoche, como te dije que hicieras?

Eh... Bueno. ¡Hasta luego!

¡Porras!

¿Cómo es que se te ha olvidado recargarlos?

Bueno, los iba a cargar, pero entonces me mandaste

a por un late especiado con calabaza, al cual eres adicto.

Es que no lo hay todo el año, es un artículo de temporada.

Está bien. Siento mucho no haberlos cargado, ¿de acuerdo?

Oh, ¿lo sientes? ¿Y si hubiera sido un delincuente de verdad?

Eh, yo soy de verdad.

Uno que es ¡muy estúpido!

¡Eh! ¿Yo soy estúpido?

Vosotros sois los que tenéis una caquita de láseres.

Te vas a enterar. ¡Ah!

¿Ahora qué? ¡Basta!

¡Oye!

¡Ahora verás!

¡Dale!

No mola, quiero hablar con un abogado.

No podrías pagarle.

¿Por qué no discutimos esto cenando algo?

Venga, tío.

Esto es culpa tuya, túmbalo.

¡Kid, túmbalo ya de una vez!

Ay. Cae ya.

Ese me ha mareado mucho. ¿Por qué no te caes ya al suelo?

Vuestros láseres no pueden conmigo. ¿Por qué no te caes de una vez?

Sí, uno más. Uy.

Y uno más. Uy.

Y uno más. Uy.

Ese sí.

Bien hecho. Ahora recoge todas esas películas

y ponlas en los estantes. ¿Qué? ¿Por qué?

Porque es nuestra responsabilidad

dejar la tienda como la encontramos.

Pero este lugar está abandonado desde 1900.

Pon las películas en los estantes.

Pero es peligroso, este lugar se cae a pedazos.

Las películas en los estantes. ¿Pero...

En los estantes. ...qué pasa con...?

Estantes. ¿Pero qué...

¡Estantes! ...pasa?

¿Qué? Oh.

¿En serio? ¿Ahora quieres jugar?

No estoy jugando, se ha hundido este estúpido suelo

cuando recogía una VHS de "Good Burger".

¿Has dicho "Good Burger"? ¿Y dónde?

¡Ah! Aquí. Dios mío. Me encanta esta peli.

# Esto es Good Burger, disfruta de las hamburguesas. #

¡Oh!

# ¿Qué van a tomar? #

Ocurrió sin pensarlo,

buscaba un trabajo para después de clase,

y un superhéroe indestructible me contrató para ser su compañero.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

Dilo. Arriba tubo.

Era mi bota. ¡Ja!

(Música de salsa)

Eh, hola, chicos, ¿qué hacéis por aquí un domingo?

Hemos quedado aquí con Henry. ¿Y tú? ¿Tú qué haces?

Tomando un baño de judías.

Mmm. Qué ricas.

¿Por qué lleváis esas pistolas de juguete?

Vamos a ir a tirar con pistolas de agua.

Sí. ¿Dónde está Henry? Schwoz, ¿has visto a Henry?

Él y Ray fueron ayer a capturar a Jeff y aún no han vuelto.

¿Y no estás preocupado?

¿Podéis coger ese cubo de judías y tirármelo encima?

¡No! ¡Qué asco!

¡Cobardes!

Venga, Henry, responde.

Venga, Kid, ¿no puedes alcanzar tu móvil?

No puedo alcanzar mi móvil, estoy en un agujero.

Ya lo sabes.

Tengo hambre. Pues yo

me estoy haciendo pis.

Yo prefiero hacerme pis a tener hambre.

Te equivocas.

¿Por qué me equivoco? Hacer pis es más importante.

Si tantas ganas tienes de hacer pis,

¿por qué no te lo haces encima?

¿En mis pantalones de capitán?

Sí, ¿por qué no?

Estás fatal.

No creo que lo esté. Bueno, reflexiona;

toda tu generación estáis bastante mal.

¿Sabes? Cuando generalizas.

¿Sí?

Dices mentiras generales.

(RONCA)

¡Ah! ¡No lo aguanto!

¡Los ronquidos de Jeff no los aguanto más!

Ya sé, ya sé, ya sé:

gritemos los dos lo más alto posible a la vez.

Bien, a lo mejor eso le despierta. Tal vez.

A la de tres. Uno.

Dos. (AMBOS GRITAN)

¡Jeff! ¡Jeff! ¡Jeff! ¡Jeff! ¡Jeff!

¡Jeff, uno, Jeff, dos, Jeff, Jeff! ¡Jeff! ¡Jeff!

¡Jeff! ¡Jeff!

(RONCA)

¡Jeff!

(RONCA)

Tengo hambre. Me hago mucho pis.

¿Estás añadiéndole arroz a tu baño de judías?

Sí.

¿Qué? ¿Soy la primera persona del mundo en mezclar arroz y judías?

¡Ey! He encontrado a Ray y a Henry.

Parece que están en un antiguo videoclub o algo así.

¿El Betamaximus? Aja.

Oye, Charlotte, ¿puedes venir y ayudarme con...?

No.

(Tono de llamada)

"Policía de Buenavista, ¿cuál es la emergencia?"

Manden un equipo de rescate al antiguo videoclub

de Buenavista sur, el Betamaximus. "¿Por qué?

Ese lugar lleva cerrado desde 1900".

Lo sé, pero creo que Capitán Man y Kid Danger

están allí y tienen problemas.

"Está bien, lo entiendo". Eh, ¿que entiende qué?

"Eres una joven, listilla, aburrida,

y que se dedica a gastar bromas a la policía".

No señor, solo necesito...

"¿Sabes? Irritar a un agente de policía es delito".

No, no creo que eso sea cierto. "No vuelvas a llamar aquí".

No, espere, pero... "¡Nunca!".

Me ha colgado. No les gastes bromas a los polis.

No estaba gastando... ¡Ah! déjalo.

Schwoz tienes que llevarnos a Jasper y a mí al Betamaximus.

¿Para qué? Para ayudar a Ray y a Henry.

No.

¿No? ¿Cómo que no?

La semana pasada le pedí a Ray que me llevara a un sitio,

¿y sabéis lo que me dijo? ¿Qué?

¿Por qué no levantas tu mano bien alta

y te das tortas en la cara?

Entonces Henry se rió.

Fue muy humillante.

Está bien, vale, nos encargaremos nosotros.

¿Cómo vamos a encargarnos? ¿Quién es?

(Vibración de móvil)

El padre de Henry.

Porras, puede que esté buscando a Henry.

Tranquila, yo me ocupo.

Hola, señor Hart. Jasper, No encontramos a Henry,

¿sabes tú dónde está?

Ah...

Un momento.

Sí, ya veo cómo te ocupas.

Dame, Jasper, dame tu móvil. Vale.

¿Qué vas a hacer? Callaos, chist.

Probando, uno, dos, tres.

El pequeño Henry fue al mercado.

(IMITA VOZ DE HENRY) El pequeño Henry se quedó en casa,

el pequeño Henry se comió una pechuga de pollo,

una pechuga de pollo, una pechuga de pollo.

Soy Henry Hart y me he comido una pechuga de pollo.

Ahora mirad esto.

¡Eh! ¡Papá! ¿Qué es lo que ocurre?

Henry, ¿eres tú? -Eh, sí, claro que soy yo,

no creerás que soy un tío metido en un baño de judías.

¿Dónde te has metido? ¿Por qué no viniste a casa anoche?

Eh, sí, perdona,

me quedé a dormir en casa de Jasper.

Bueno, ¿y por qué no has respondido a las llamadas o los mensajes?

¡Hasta luego!

¡Tachán!

Ahora, "porfa", dejadme tranquilo en mi baño.

Oh, pero qué hambre tengo.

Kid, sé que tienes hambre, pero tienes que concentrar...

¡Ah! ¡Es una rata! ¡Rata! ¡Es una rata! Rata, rata.

Ojalá esa rata se fuera derechita a mi boca.

Oye, tienes que ser fuerte, ¿vale?

¿Cómo crees que me siento yo? No he hecho pis desde anoche.

(RÍE)

(RONCA)

¡Espera!

¿Estás seguro de esto?

Alguien tiene que llevarnos hasta Betamaximus.

Lo sé, pero ¿Piper? Tiene carnet de conducir.

Ya, pero tráfico se lo envió por error.

Da igual, puede conducir y es lo que necesitamos.

Podemos pedirle a tu tío Rosco que nos lleve.

Sabes muy bien que mi tío no cabe en un coche.

Entonces entremos. (GRUÑE)

Hola, Piper. Hola, Charlotte.

Hola, Piper. ¿Qué?

Hemos encontrado este paquete en tu porche.

Y creemos que es para ti.

Vale, me estoy comiendo esta hamburguesa,

así que lo abriré cuando termine.

Pero, Piper, dicen que cuando uno ha recibido un paquete,

trae mala suerte esperar a abrirlo. Ya, jamás había oído eso.

Bueno, yo creo que es cierto y eh... eh...

Mira esta caja. ¿Qué le pasa?

Es como marrón.

Ya. No pienso abrir la caja

hasta que no termine de comerme mi hamburguesa.

De acuerdo.

¿Qué? ¿A dónde ha ido?

Am... Oh, Piper.

Acabo de ver que en el paquete pone:

"de la oficina de Capitán Man". ¿En serio?

¿Qué creéis que puede ser? No tengo ni idea.

Ni que tuviéramos algo que ver. Lo hemos encontrado.

¡Ah! Una carta de Capitán Man.

(AMBOS) Oh, ¿qué?

"Querida Piper Hart,

dado que eres la presidenta de mi club de fans,

el Man Fans, necesito tu ayuda".

¡Ay, madre mía! ¡Necesita mi ayuda! Guau.

Sigue leyendo. Ya, ya.

"Kid Danger y yo estamos en peligro, así que lleva las armas

que hay en la caja al antiguo videoclub Betamaximus".

Oh. Vaya.

¡Vaya! Vaya.

Una de las armas laser auténticas de Capitán Man.

Sí, bueno, ten cuidado con eso.

Venga, cojamos esa caja de armas y vayamos rápido allí.

Vale, cogeré las llaves de la furgo de mi padre.

(RONCA)

Sí.

Sí.

Mosquita.

Ven aquí.

Kid ¿qué estás haciendo? Me muero de hambre.

Por eso intento

comerme

a esta mosca.

Por favor.

Eso es asqueroso.

¿Cómo puedes pensar en comerte una...?

Ven aquí. No, yo tengo más hambre.

La necesito. Yo la vi primero.

Ven a mi boca. Vamos, ven.

Te prometo una muerte rápida e indolora.

Ven mosquita.

(GRUÑE)

Qué asco,

una rata.

Jeff, Jeff. ¿Qué?

Ven aquí ahora mismo.

Estáis en esos agujeros.

Gracias, Jeff. No nos habíamos dado cuenta.

Coge el móvil de Kid Danger, llama a la policía

y dile que venga ahora mismo.

No. ¿No?

¿Qué? No tengo ganas de juegos, Jeff,

llama a la poli para que venga y nos saque de estos agujeros.

¿Me estás diciendo

que no podéis salir de estos agujeros por vosotros mismos?

Exacto, Jeff, no podemos salir de los agujeros.

Tío, cualquier crío de 6 a 12 puede entender esto.

Vale.

Solo confirmadme esto:

estáis atrapados en esos agujeros.

Sí, eso es, estamos atrapados.

¡Sí, atrapados, en los agujeros, en estos dos agujeros, Jeff!

¡Sí! ¡Sí!

¡Por fin lo conseguí! No, no.

Me he enfrentado a Capitán Man y a Kid Danger,

y por fin los he vencido. No, no.

Miradme, soy Jeff, el cerebro criminal.

(RÍE) Taratará, tarara, tarara. Y ahora se pone a bailar.

Lo siento, "pringaos", os he atrapado a los dos.

Tú no nos has atrapado, Jeff. El estúpido suelo se ha roto.

Oh, sí, esa es tu historia, mi historia es que os he atrapado

y mi historia tendrá fotitos. Mirad al pajarito.

No hagas eso, no. Vamos, tío. Pongámosle un filtro de trasero.

Sonreíd a la cámara.

¡No te muevas, Jeff!

¿Qué diablos? Lo que faltaba.

¿Quiénes sois? Cuando Capitán Man y Kid Danger

están atrapados, yo estoy al mando. No, yo lo estoy.

No, tú eres nuestra conductora.

Vale, no sé de dónde habéis salido, pero largaos si no queréis

que os meta en unos agujeros como a ellos.

Él no nos ha metido en estos agujeros.

Los viejos tablones podridos se rompieron.

Somos víctimas de la carcoma.

Mentirosos. Deberían llamaros Capitán Mentiroso y Trolero Danger.

Está bien, Jeff, pon la espalda detrás de tus manos.

Al revés. Pon tus manos detrás de la espalda.

¡No!

Si no lo haces, te voy a disparar con esto.

Hijo, no le dispares a nadie, tú llama a la policía.

Eso, hijo.

¡Eh, chaval! Voy a poner sobre Capitán Man mi querido pompis.

¡No, ni hablar! Fijaos.

¡Jeff! ¡No se te ocurra hacerlo! No lo hagas.

Me estoy agachando. ¡Dispárale! ¡Dispárale ahora!

¡Dispárale! ¡Dispárale!

¡Dispárale! ¡Deprisa!

¡Ah! ¡Ah!

Despierta. Levanta. Vamos, levanta.

¿Eh? Vamos, arriba.

¡Ja! He derrotado a tres tíos.

Está bien, se acabó. No, Piper, no sé si quieres...

¡Rufián de pacotilla! Vale.

Por allí.

Piper, ven. Tened cuidado con esas armas.

Y recordad, Jeff es muy estúpido. Te he oído.

Chist.

Está bien, Jeff, ¿dónde te has metido?

(PIPER) ¡Ah!

¡Ah!

(TODOS GRITAN)

¡Ay! ¡Ah!

¿A dónde ha ido? No lo sé. ¿Y dónde está tu arma?

¡Ah! -¡Ah!

No os mováis.

Sí, lo siento, chicas, estoy a punto de freíros el cerebro.

No, Jeff. No lo hagas, Jeff.

¡Ah!

Se ha quedado sin batería.

Ya.

Rápido, Piper, tirémosle estas fundas de video viejas.

De acuerdo.

¡Sí, eso es, VHS al poder! A por él.

Ya vale, creo que ya ha pillado el mensaje.

Ya lo ha pillado. Es suficiente.

Sí. Solo dos más.

Toma "Flash Dance".

Y "Gandhi".

Lo siento Gandhi.

A veces, la violencia es la respuesta.

¿Quién me ha disparado? Lo hiciste tú mismo.

Típico de Jasper.

Vale, voy a llamar a los bomberos

para que os saquen de esos agujeros.

Bien, y diles que se den prisa

o me haré pis en mis pantalones de Capitán Man.

No, antes llama a la pizzería, me estoy muriendo de hambre.

¿De verdad quieres que llame...? Espera,

si tienes hambre, llevo algo de comer en mis pantalones.

Toma.

¿Pero qué? Mi hamburguesa.

Qué asco.