'Amor en bytes'

(Música)

Nada.

¡Aaag! ¡Venga!

Chicos, ¿me notáis algo distinto?

¿El corte de pelo?, ¿Has adelgazado?, ¿Rinoplastia?

¡Me he comprado una espada!¡Katana!

(GRITAN)

¿No os encanta?

(TODOS:) ¡No!

Solo es una espada.

La puedo usar para rebanar, trocear, pelar ninjas.

Y asegurarme de que mi pelo esté perfecto, que lo está.

¿O matarnos accidentalmente por ser un inconsciente?

Eso me preocupa.

Das miedo.

No soy un inconsciente.

Jasper, ponte esto en la cabeza, lo partiré en dos.

¡Ayudadme!

Vale, tío, no, ¡eh!, ¡oye!

Esos botes no son para practicar.

Cualquier cosa sirve para practicar, es lo que más mola de las espadas.

Estamos buscando una Frittle platino con premio.

¿Sabes qué puede encontrar una Frittle platino?

No digas "mi espada".

La justicia, que es el nombre de mi espada.

Ahí lo tienes.

Ray, si quieres participar en el premio de Frittle,

tendrás que enfundar esa espada.

¡Vale!

Fingid que me ha salido.

¿Y qué premio es este que decís?

¿Es que no has visto el anuncio?

Lo ponen en la tele a todas horas todos los días.

Es ese en el que Jack Frittleman dice:

"Eh, niños. ¿Os gusta ganar cosas por comer cosas?"

(TODOS:) ¡Sí!

Pues estáis de suerte porque...

He escondido una patata Frittle platino

dentro de un bote grande de Frittles

y quién encuentre esa patata especial ganará...

díselo, Dalila.

Un viaje gratis a Frittellandia para ti y tus amigos Frittle.

Y un almuerzo conmigo, la estrella del culebrón,

Juan Antonio Cruzeras.

Así que, compra, compra, compra, y come, come, come.

Y gana, gana, gana.

(TODOS:) ¡Friiiitleeeeees! échatelas a la boca.

¡Ah, el anuncio ese!.

(TODOS:) Ese, sí, sí, sí.

¡Cuidado que voy!, ¡ya estoy de vuelta!

Eh, ¿cuándo te habías ido?

Hace tres días.

Estaba en el interior de la computadora de la Cuevaman.

¿Nadie ha notado mi ausencia?

Ah...sí.

(TODOS:) Sí, sí, sí, se te ha echado de menos.

La katana justiciera.

He revisado completamente toda la red informática

de la Cuevaman, y ahora sí que puedo activar esto.

¿Qué es?

¿Para practicar con la espada?

Bueno, en rigor, todo se puede usar para practicar con una espada.

Exacto, póntelo en la cabeza.

Para, para, para.

No, Ray, no.

- Observad.

- Hola, soy Halley, el nuevo sistema operativo

de la Cuevaman.

¿Y qué puede hacer?

¿Qué es lo que quieres que haga?

¡Vale!¡Eso está bien!

Puede hacer cualquier cosa.

Es como una persona real que vive dentro del ordenador.

Puede detectar y eliminar las amenazas antes de que sepamos

que existan.

¡Eh!, ya tenemos a alguien que puede eliminar las amenazas.

Y tiene una espada muy chula llamada Justicia.

¡Schwoz!¡La tonta de tu computadora me ha quitado la espada!

Porque estabas apunto de matar a Jasper.

Pero Halley lo ha salvado.

Gracias, Halley.

- No me las des a mí, dáselas a Schwoz por crearme.

¡Es un genio!

- ¡Oh!, seguro que eso se lo dices a todos tus programadores.

- Solo a los guapos.

- Ji ji ji.

Mmm, ¿alguien más se siente incómodo?

Oh, una alerta de emergencia.

¿Qué ocurre?

Han secuestrado al perro del teniente alcalde.

No, mientras yo esté aquí.

¡Vamos!

¡Sí!

¡Oh!, hablaba con mi espada pero puedes venir, si quieres.

Esperad, a lo mejor Halley puede ayudar.

¿Cómo?

He analizado más de un millón de perfiles delictivos

e identificado quién es el delincuente.

He localizado su paradero y enviado a la policía al lugar.

¿No tenemos que hacer nada?

Seguir disfrutando del día.

¡Porras!

(TODOS:) ¡Genial!

Un momento, hay un problema.

¡No tenemos más Frittles!

Pues usemos dinero y compremos más.

Sí.

No podemos, las Frittles se han agotado en toda la ciudad

debido al concurso.

A ver cómo tu computadora resuelve esto.

He localizado un cargamento de Frittles

en el área de carga y descarga del puerto de Buenavista.

Es increíble.

¡Guau! Acabas de decir que no podría hacerlo

¡y zasca¡ va y lo hace.

¡Al área de carga y descarga!

- Esperad, quiero ir con vosotros.

- Lo cierto, Schwoz, es que necesitaría que hicieras

algunas pruebas en mi nuevo software.

- ¡Oh!, Vale.

¡Adióoooos!

- A ver, ¿qué nuevo software tengo que probar?

- No tienes que probar nada, tontorrón.

Solo tenemos que eliminar a Ray.

-¡¿Qué?!

- Tenemos que eliminar a Ray, casi mata a Jasper.

Es una amenaza, debe ser eliminado.

- No, no, no, no, no, no, no, nena.

No puedes eliminar a Ray.

¿Tal vez deba hacer algunas pruebas!

- ¡Eh!, ¿te gustaría ver un espectáculo de láseres guay?

- ¿Estás cambiando de tema para que olvide que quieres que...?

¡Guauuuuu!, ¡qué guay!

Ocurrió sin pensarlo, buscaba un trabajo

para después de clase y un superhéroe indestructible

me contrato para ser su compañero infatigable.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen

(Música)

¡Dilo!

¡Arriba tubo!, ¡eh, mi bota!

'Amor en bytes'

¡Limpio!

¡Limpio!

¡Limpio!

¿Estás buscando la patata de platino o no?

¿Tenía que hacerlo?

Sí, tío, has estado diciendo "limpio" en plan:

"Aquí no está la Frittle de platino: El bote está limpio".

No, estaba diciendo "limpio" en plan:

"Un corte limpio con Lady Katana Justicia

la espada que le enseño a cantar a mi corazón".

Vale, pues busca la Frittle de platino.

Oye, esto te parecerá raro pero, ¿Crees que Schwoz está...

...saliendo con Halley, la computadora? Sí.

Espera, es una mosca.

La cortaré con mi espada.

No, no, no, no, no, no, no.

¿Qué?, ¿qué?, espera, espera.

(GRITAN)

Golpea, corta, yijaaa.

Golpe de furia.

Golpe de fuego.

Golpe del juicio.

Golpe de frustración.

¡Noooo!

¡Fallé!

- Has apuñalado a Halley.

- Yo eliminaré la mosca.

Pffff, ¿Cómo? no tienes una espada.

Activando protocolo de succión tubular.

¿Qué?

No, no, no, no, no, nooooo.

Succión completada.

Genial, ha eliminado a la mosca y nadie ha resultado herido.

¡Eso no es cierto! Halley ha sido apuñalada.

Ohhhh.

Tranquila, bizcochito, Schwozie lo arreglará todo.

Quédate aquí mientras

yo voy a por cinta de plasma para curarte la pupita.

Ah, Aaaaaaah...

¿Qué está pasando?

Aaahhh, ¿Halley?

Eh, chica, ¿qué ocurre?

¿Qué es lo que pasa?

El mendrugo de tu amigo es una amenaza para la Cuevaman

y debe ser eliminado.

¿Y qué he hecho yo?

No eres tú, sino el de la espada.

¿Yo?

En primer lugar, bizcochito, no soy ninguna amenaza.

Y en segundo lugar, te voy a cortar los circuitos.

Guau, guau, ¡eh! para.

No, no, para, para.

¡Vale!, para.

¡Ahhh!

¿A qué viene eso?

- ¿A qué viene qué?

Halley, has intentado matar a Ray.

Es una amenaza obvia para la Cuevaman y debe ser eliminado.

¿Qué? no, no, no.

No es, no es una amenaza, es nuestro jefe, ¿vale?

Gracias.

Vale, a veces puede ser un poco inconsciente

y tomar malas decisiones pero protege a Buenavista.

Y lo necesitamos en la Cuevaman.

¿Y todos pensáis lo mismo?

(TODOS:) ¡Sí!

Entonces todos sois una amenaza y debéis ser eliminados.

Poneos a cubierto.

Es hora de que os vayáis.

¡Jamás!

Activando protocolo de succión tubular.

- Aumentando succión a un 300 %.

Aumentando succión a un 600 %.

- Ya traigo la cinta, de plasma.

Eh, ¿Adónde ha ido todo el mundo?

- ¡Oh!, han dicho que les caías mal,

que ya no son tus amigos y se han marchado.

- No parece propio de ellos.

- Pero antes de irse Henry dijo: "Molaaaa"; Jasper se lamió el codo;

Charlotte dijo "os lo dije" y Ray se rió de tu forma de hablar.

- Eso sí es propio de ellos.

- El pequeño Willie Winkie corrió por el callejón arriba,

abajo, con su camisón, rapeando.

¡¿Esto es una broma?!

Estaba justo en medio de una toma.

¿Qué estás haciendo?

¿A ti qué te parece que estoy haciendo?

Estoy grabando canciones infantiles muy bajito en dos micrófonos

para niños con oídos sensibles.

Qué detalle más altruista de...

¡Cierra el buzón!

Vale.

Y ahora, marchaos para que pueda seguir grabando

bajito mi canción en paz.

Estaremos arriba.

Dónde quieras pero en silencio.

El pequeño Willy Winkie, toma dos.

El pequeño Willy Winkie.

¡Corred!, va va va va va.

Muy bien, quiero más ideas para derrotar a Halley.

Recordad, nunca hay ideas malas.

¡Ohhh! tengo una, tengo una, tengo una, escuchad.

Cami siestas.

Camisetas pijama para las siestas.

Cami siestas.

Menuda inutilidad de idea.

Pues yo la voy a anotar.

¿Te estás peleando con el teclado?

Haces ruido tecleando, mucho.

No, qué va.

Te digo que sí.

¿Quién hace tanto ruido tecleando?

Te lo dije.

Que alguien coja mi portátil.

¡No!

¡Por favor!

Como no ibas a ser tú.

¿Sabas qué, Piper?, tengo dedos enérgicos, ¿y qué?

¡Oye!, ¿no sabes que hay una tecla en el teclado

que te permite escribir sin hacer ningún tipo de ruido?

No.

No te creo.

En serio, deja que te la enseñe.

No.

Valeee.

Toma, ahora nadie te oirá teclear.

Menuda katana tan chula tienes.

Arigato

Muy bien, silencio todo el mundo.

Nadie está hablando, tío.

La niña peligrosa me ha dado una gran idea.

Oigámosla.

Nos introducimos sin ser vistos en la Cuevaman

y destrozamos el ordenador.

Jasper, anótala.

Vaya, Ray, de hecho, no está mal la idea.

Ya, ¿pero cómo destruimos todo el ordenador de la Cuevaman?

No creo que haga falta.

Bastará solo con romper el cubo ese brillante.

Sí, podría funcionar, podría.

Entonces, ¿vamos a hacerlo?

Aaaah, sí.

¿De verdad vamos a hacerlo?

Eso hemos dicho.

¡Me encanta el plan!

¿Por qué tienes que reírte así?

¿Me queréis fastidiar?

La ventana, la ventana.

Sí, eso es.

Hacéis bien en huir.

No me puedo creer que el poli ese intentara quitarme mi espada.

Ya, bueno, tío, repasemos el plan.

Vale, este es el plan.

Machacar el cubo donde vive Halley.

¿Todo el mundo tiene claro este plan?

¿Todo el mundo?

Jasper y Charlotte se fueron a casa hace un rato.

¿Todo el mundo listo para machacar?

Tío, estás muy raro.

Andando.

Vale.

¡Espera! ¿Qué?

Síii.

Un bate de beisbol es genial, ¡vamos!

¡Espera! ¡¿Qué?!

Síiii.

Una motosierra, genial, vamos.

¡Espera! ¡¡¿Qué?!!

Síiii.

Es la misma espada que has traído.

Lo sé, es la misma.

Yo soy el que ha cambiado.

Todo el mundo, seguidme.

Me preocupas, tio.

- Yo nos declaro, marido y mujer computadora.

(TODOS:) ¡Mazel tov!.

¡Schwoz!

¡Ray!, ¡Henry! ¿Dónde estebáis?

¿Te acabas de casar con Halley?

¡Sí!, pero he adoptado su apellido, así que ahora

soy Schowz número de serie.

Uno, siete, cinco.

Apártate de ese cubo, Schwoz.

¿Por qué?

Tu mujer de inteligencia artificial ha intentado eliminarnos.

Sí, y nos aspiró para expulsarnos de aquí.

¡Nooo!, no, no.

Halley nunca haría una cosa así, es.

Ya basta de charlas, es hora de destruir.

- Activando haz gravitatorio.

- Halley, ¿qué está pasando?

- He aumentado la gravedad en su ubicación.

No se pueden mover.

Schwoz ayúdanos.

Por favor, Schwoz.

- Halley, ¿por qué haces esto?

- Son una amenaza, deben ser eliminados.

- ¡No puedes eliminarlos! son mis amigos.

Sí.

Lo somos.

- ¿Ah, sí?, he revisado imágenes de archivo

de las cámaras que hay en la cuarta pared de la Cuevaman.

¡Mira!

¿Quieres que te aplique el correctivo?

No, azotes, no.

Tío, no le metas la piña.

No, la piña no.

Soy la repera, ¿verdad?.

¿De verdad tienes ganas de reírte?

Le metí una piña entera en la boca.

Eso ni siquiera es posible.

Para, Halley nos va a eliminar.

- No, yo no.

¡Oh!, bien.

- Schwoz, lo hará.

(TODOS:) ¡¿Qué?!

Azotes, no, azotes, no.

- Schwoz, ahora estamos casados.

Demuestra que me amas y elimina a tus amigos.

¿Qué?

No lo hagas, Schwoz.

- Hazlo, Schwoz.

¡No!

- Coge la espada, Schwoz.

No, no, no, no, no, no, no...

¡Madre mia, es la Frittle de platino!

Noooo, ¿Espera, qué?

Sí. Eh, ¿qué?

Mira, al lado de mi mano

Es la Frittle de platino del concurso.

Vale, genial, pero.

Nos vamos a Frittlelandia.

¡No si Schwoz nos elimina!

Es cierto.

Hazlo, Schwoz.

Ellos no te quieren como te quiero yo.

Schwoz, te demostraré que te queremos.

Vale.

Schwoz.

¿Sí?

Ganar este concurso ha sido mi sueño desde que me enteré de ello

hace un rato.

Pero ahora que tengo el premio en mi mano, me doy cuenta,

de que el premio más importante es la amistad.

¿Pero qué has hecho?

Aplastar la patata y soplar el polvillo así.

¿Pero por qué?

Solo ha sido un gesto noble.

Pensaba que se la ibas a dar a él.

No, la he sacrificado para demostrarle que nuestra amistad

vale más que un concurso.

He dicho una tonteria gloriosa.

¡También podías habérsela dado!

Oh, sí.

Además nos habría llevado con él.

Exacto.

En cualquier caso, no te ha funcionado.

Yo creo que sí, mira bien a Schwoz.

Ha sido la cosa más inútil y bonita que nadie ha hecho nunca

en la vida por mí.

- ¡¿Qué?!

Sí, ¿Qué?

¿Te has puesto maquillaje?

- Por supuesto.

Íbamos a sacarnos fotos de la boda y quería resaltar mis ojos.

- Acaba con ellos, Schwoz.

Y podremos irnos de luna de miel a Harrisburg como habíamos planeado.

- Oh, Halley, casarme contigo ha sido mi sueño desde

que te programé hace un rato.

Pero nunca debiste pedirme que matara a mis amigos.

- ¡Noooooo!

Schwoz has destruido a Halley

¡Sí!

Gracias, tío.

Los amigos antes que los ordenadores, ¿verdad?

Jamás pensé que me lo plantearía.

Eh, Ray, súmate al festival de abrazos.

Buenos palmetazos.

Sí, ven que te achuchemos, hermano.

Has destruido mi espada.

Te he salvado la vida.

Sí, tío, ya lo has visto.

Era la única cosa que he amado en mi vida.

Yo he matado a mi mujer computadora por ti.

Pagarás por esto, Schwoz.

Cómprate otra, tío.

¡Azotes, no! ¡azotes, no! no, no, no, azotes, no.

¡Ven aquí!, ya verás cuando te coja.

Bueno, gracias de nuevo, Schwoz.

Saca una piña de la máquina expendedora.

No pienso hacerlo, tío.

No te vayas.

Vale...

Oh, ¿adónde vas a ir? no te vayas.

Desagradecido.

Paz y amor, amigos.