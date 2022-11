Alerta: spoiler

(Música misterio)

(TELEVISIÓN) (GRITAN)

(TELEVISIÓN) (DISPARAN)

(TELEVISIÓN) (GRITAN)

Suelta.

Piper, no hagas tanto ruido. No me digas cómo vivir mi vida.

(TELEVISIÓN) (GRITOS)

Chicos, qué tensión. Tengo el corazón en un puño.

Estoy sudando... más de lo habitual.

Usa el pañuelo. Ah, sí, el pañuelo.

Es el mejor episodio que hemos visto.

Es verdad. Totalmente.

Pero me da pena. ¿Por qué?

Solo queda un episodio de "La naranja viviente"

(LLORA) y no quiero que termine.

¿Estás llorando? No. Me sudan los ojos.

El pañuelo. Ah, sí, el pañuelo.

He leído que el próximo episodio... (AMBOS) (GRITAN) No.

No nos cuentes el final de la serie. No queremos "spoilers".

(Risas)

Iba a decir que después del final van a reponer el primer episodio.

(AMBOS) Ah.

Ya podéis bajar los cojines.

Eh, necesito que uno de vosotros me grabe.

¿Qué vídeo estás haciendo?

Uno que me abrirá las puertas del "Fan Man".

¿El "Fan Man"?

Es un club de admiradores de Capitán Man.

Y Kid Danger. (ASIENTE)

Es muy difícil entrar. Yo lo he intentado y no me cogieron.

Al que le sorprenda eso que levante la mano.

Mira, a nadie.

Ten cuidado. ¿Por qué?

La presidenta del club "Fan Man", Paula Machiato, es una bruja.

Me ha dicho que podía unirme al club si pasaba una prueba de iniciación.

¿Qué prueba?

Grabarme un vídeo tomándome una sopa de pelos.

¿Una sopa de qué? De pelos.

Tengo esta bolsa llena de pelos recién cogidos de una peluquería.

No te puedes tomar una sopa de pelos.

Primero, tu opinión no me importa.

Segundo, me voy a tomar esta sopa para entrar en el "Fan Man".

Sujeta mi móvil. Y...

graba el vídeo. (RESIGNADO) Está bien.

Va. Hola, Paula Machiato.

Me hace tanta ilusión unirme al club que me tomaré un cuenco lleno...

de sopa de pelos.

(TODOS) (ASQUEADOS)

¿Me das un poco?

Simplemente pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible.

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo interesante.

Protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista y me llaman...

Resulta que era... Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Me di cuenta de que ser un superhéroe y trabajar solo...

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart. Juro no decirle jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

(Música acción)

Adelante. ¡Arriba tubo!

(Música acción)

Sí, colegas. Último episodio de "La naranja viviente".

No puedo creer que estemos en el último episodio.

Es historia televisiva.

(TELEVISIÓN) -"Es la mayor noche de la televisión: los Premios Toni".

-Tranquilizaos, ya he cambiado.

(TELEVISIÓN) -"Anteriormente, en La naranja viviente...".

Mucho mejor. Me encanta esta serie.

(Móvil)

(TODOS) (ENFADADOS) (GRITAN)

(ENFADADO) Apágalo.

¿Qué ha pasado? ¿Por qué no queréis ver "La naranja viviente"?

El "spoiler" ha contado el final. Dichoso "spoiler".

¿Quién es el "spoiler"? Un metepatas de Buenavista.

Averigua qué va a pasar en las series y películas...

Y va contando el final. Haciendo eso nos fastidia a todos.

A mí no. Yo soy muy listo. Tenía mi móvil apagado.

Vaya, un hurra por ti.

(Alarma)

¿Qué, Gooch? ¿Sabéis qué ha hecho el "spoiler"?

Nos mandó un mensaje a los tres. Ha mandado el mensaje a Buenavista

y ha contado el final de "La naranja viviente".

-¡No me lo cuentes! -Ha dicho que Rodríguez

mata a Malori. -¡Cállate!

-Y que, en realidad, es un poli. -¡No!

Gracias por el dato, Gooch. Muy bien,

¿cómo ha podido el "spoiler" enviar ese mensaje a toda Buenavista?

No lo sé.

Cualquiera con un nivel cinco de informática podría haberlo hecho.

Alguien tiene que detener a ese "spoiler".

Sí. Ese alguien es nosotros.

Será... ese alguien somos nosotros.

Un error gramatical.

(Música acción)

Muy bien. Por favor, escuchad.

(Bocina)

Empecemos con la reunión del "Fan Man".

-Antes de empezar, ¿podemos ver el vídeo una vez más?

(TODOS) -Sí, sí. -Por supuesto que sí.

-"Me hace tanta ilusión unirme al club que me voy a tomar

un cuenco lleno... de sopa de pelos".

(TODOS) (ASQUEADOS)

-Hola. Un vídeo estupendo, ¿verdad?

-Es alucinante. -Lo habremos visto unas 20 veces.

-Genial. ¿Dónde me siento? -En tu culo.

(RÍE) -En mi culo. (APURADA) Muy bueno.

-Bienvenida al "Fan Man", Piper. (TODOS) -Sí, bienvenida.

(GRITA) -Yo soy la presidenta. Yo digo quién entra y cuándo.

¿Ha quedado claro?

-Dijiste que si hacía un vídeo comiéndome sopa de pelos

podía entrar en el club. -He cambiado de idea.

-Comí pelos. -¿Y?

-Ni te imaginas lo que esos pelos le hicieron a mi estómago.

-Ahora, si quieres entrar...

tienes que enseñarnos un selfi de ti con Capitán Man.

-¿Cómo voy a encontrar a Capitán Man?

-Un verdadero "fan Man" podría encontrarlo, ¿verdad?

(TODOS) No.

-Yo soy una verdadera "fan Man" y me haré un selfi con Capitán Man.

-Genial. Ahora, largo. -Pues sí, me largo.

(Música western)

Solo queda una patata.

Para el más rápido. Vale, lo intentaré.

Manos sobre la mesa. A la de tres.

Una...

(ENFADADO) No vale, eres un tramposo.

(Alarma)

¿Qué, Gooch, qué ocurre? Alerta "spoiler".

Espera. No digas nada de "The good white". No la he visto.

No. Mi alerta es sobre el "spoiler".

(CON ESFUERZO) Quita.

¿Qué sabes del "spoiler"? Me han dado el soplo

de que va a aparecer por el Mómplex de Buenavista mañana por la noche.

¿Por qué será? Mañana es el estreno mundial

de "Galaxias en guerra 9". Ay, madre. Gracias, Gooch.

El "spoiler" debe de tener información sobre la película.

Fastidiará el final a todo el mundo. No, si yo y tú se lo impedimos.

No, si tú y yo se lo impedimos. Es lo que he dicho.

Has dicho yo y tú. ¿Qué más da?

La gramática está para algo. ¿Sabes qué?

Toma gramática. Yo también tengo uno.

(AMBOS) (GRITAN)

¡Piper! Estoy en la habitación de Henry.

¿Dónde está Henry? No lo sé.

Tu mensaje decía que me necesitaba.

Se le ha caído un calcetín y quería que se lo cogieras.

¿Por qué voy a cogerlo yo? Ve a cogerlo y calla.

Está bien.

Sí, ahí está. ¿Qué estás haciendo? Asegurarte.

Si te caes, esta cuerda impedirá que te des contra el suelo.

No voy a caerme. No lo sé.

(GRITA)

(Teléfono)

Capitán Man, línea de emergencia. ¿Cuál es su problema?

-El patán del amigo de mi hermano se ha caído por la ventana

y se ha quedado colgando. Mande a Capitán Man.

-No es la clase de emergencias que atiende Capitán Man.

Por favor, llame a los bomberos. -No se está quemando.

-Lo siento pero no podemos... -¿Y si le meto fuego a su amigo?

¿Vendrá Capitán Man? -Adiós.

(GRITA)

(APURADA) No lo entiendes. Yo... -¿Quién eres para molestarme?

¡Estoy ocupada! -Pero...

intenté conseguir ese selfi. Tenía un gran plan pero no funcionó.

-Si quieres entrar en mi club, hazte un selfi con Capitán Man.

-No sé dónde está. ¿Cómo voy a encontrarlo?

(BURLA) -"¿Cómo voy a encontrarlo?" Esa eres tú.

-Lo siento, lo hacía sin darme cuenta.

¿Estás viendo esto? Es el tiempo que tienes para conseguir un selfi

o nunca entrarás en el club "Fan Man".

(LLORA)

Piper, ¿va todo bien?

Sí, no me pasa nada. Cierra el pico.

Te he oído hablar con la niña esa del club "Fan Man".

¿Por qué quieres entrar en ese club? Kid Danger me parece tan mono...

No, por favor. Todas las semanas el club se reúne

y hablan de cosas que hacen Capitán Man y Kid Danger.

A mí me gustaría participar. ¿Cómo voy a conseguir ese selfi?

Escucha... He leído el rumor en internet

de que Capitán Man irá al estreno de "Galaxias en guerra".

¿En serio? ¿En qué sitio?

(APURADO) Pero ya no está. Yo lo vi y decía que iba a estar allí.

Y... ¿dónde voy a conseguir la entrada?

(APURADO) A Charlotte le sobra una. Podría pedirle que te llevara.

¿Por qué eres tan amable conmigo? Porque eres mi hermana pequeña y...

¡no lo sé, cierra el pico!

(GRITA) Henry, mira, tengo tu calcetín.

Cuando lleguemos, ya sabes. Vale.

Hola. ¿Has encontrado algo?

Sí, he encontrado una... (RÍE)

¿De qué se ríe? De nosotros.

¿Se está riendo de nosotros? Ya vale, déjalo ya.

¿Eres un "skynauta"? Un "skynauta" rojo.

Yo soy Duke Star Jaker.

No te reirás tanto cuando pillemos al "spoiler".

Vale. Respecto a eso, aquí tengo una foto de él de hace un mes.

El "spoiler". Lo tengo.

¿Vas a llevar a Piper a la película? Sí.

Son casi las 23:00, iré a recogerla. Vale, nos vemos en el Mómplex.

(VOZ) "Tus palomitas".

¿Qué haces con esas palomitas? Llenar mi bolsa de viaje.

Venden palomitas en el cine. Sí, por un ojo de la cara.

Está bien. Vámonos, contrabandista de palomitas.

(Música electrónica)

¡Arriba tubo!

(GRITA) No, mis palomitas. Tu bolsa tiene un agujero.

¿Ves al "spoiler"? No, aún no.

"Skynauta" rojo, eres el enemigo jurado de mentos.

Lo siento. No hablamos en friki. ¡Tronya!

Has insultado a mi tribu. Prueba el trallazo de Dim Clon.

¿Por qué has hecho eso? Mamá, un niño me ha roto mi espada.

¿Qué tal si nos sentamos ahí? Bien.

¿Ves a esa niña de ahí? ¿La que lleva mi pegatina?

Sí. Es la presidenta del club "Fan Man".

Es la que se ha portado fatal con mi hermana.

Vaya...

¿Qué? La pegatina.

Estoy genial en esa foto. Sentémonos ya.

¿Dónde quieres sentarnos? (EMOCIONADA) Está Paula Machiato.

Hola, Paula.

¿Qué hay, Paula? -Hasta que no consigas el selfi

no me hables y ni se te ocurra sentarte con nosotras.

(TRISTE) -Vale. Perdona.

Voy a decirle unas cuantas cosas. No la hagas enfadar, por favor.

Necesito caerle bien. Como me mire le voy a hacer esto.

Quiero palomitas. ¿No te quedan en tu bolsa?

Sabes que no... Ahora vuelvo.

Alerta con el "spoiler". Y tú.

Disculpadme.

Eh, gente, escuchad.

Es el "spoiler". Va a fastidiarnos la película.

-Tengo información sobre la película.

Ray.

Oíd esto. Rápido, haced esto: "la, la, la".

(TODOS) La, la, la.

-No hagáis eso. Oídme, oídme.

-Eh, tú. -¿Qué?

-¡Cállate! (CONTENTA) -Es Kid Danger.

Madre mía... (GRITA) Te queremos, Kid Danger.

-Atento, "spoiler". Estoy a punto de "spoilearte".

-Sí, esa es la frase perfecta.

-Lárgate.

Eso es. Dale fuerte.

(PIPER) Sí, sí, sí. Eso es. Dale, dale, dale.

-A lo mejor te rompo el brazo y luego fastidio la peli.

(GRITA) -Quítale las manos de encima a Kid Danger.

-Es Capitán Man.

-Vale, ya está bien. Cálmate.

Bien hecho, Piper.

Bien, señor "spoiler". Estoy a punto de "spoilearte".

Ya lo he dicho yo.

Kid Danger, ¿puedo abrazarte?

(BALBUCEA) -Ahora no, tengo que irme para allá.

-¡Quita!

Capitán Man, soy Paula Machiato, presidenta de tu club de fans:

el "Fan Man". Soy genial. (RÍE)

-He oído hablar de ti.

¿Cómo te llamas tú, pequeña? -Piper Hart, ¿no me recuerda?

Me quitó un alienígena de la cara de un tiro.

-Ah, sí. Bueno, Piper Hart...

has demostrado gran valor al moler a palos al "spoiler" con esa espada.

-Gracias. Me ha encantado.

-Tú... tú te has quedado sentada sin hacer nada.

-Pero iba a hacer algo. (BURLA) -"Pero iba a hacer algo".

Esa eres tú.

Ahora yo, Capitán Man, te nombro a ti, Piper Hart,

la nueva presidenta de "Fan Man".

Bien.

Estoy bien.

¿Qué tal si vemos la novena entrega de "Galaxias en guerra"?

-Esperad, esperad.

Como guardián del trono de Cramdor reto a ambos, a Capitán Man

y a Kid Danger, a un duelo...

-Eh, ¿qué es eso?