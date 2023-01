Un accidentado encuentro de cine

(Música animada)

"Bien, para ahorrar dinero en sombra de ojos,

sugiero que uséis pimentón".

"Y en lugar de maquillaje, que resulta muy caro,

podéis usar...

humus".

"Ah, y mirad que no estoy usando ninguna esponjilla".

"Esto es un pañuelo viejo que he encontrado en la basura".

Ya, no pienso ponerme humus en la cara.

Hola. ¡Eh, hola! Lo sé.

Hola, Charlotte. Hola, ¿qué pasa?

Bueno, ¿cómo fue?

Ah, bueno,

fuimos al parque infantil, ¿vale?

Y había un puñado de niños pequeños jugando en la arena.

¡Estaban jugando en la arena!

Es lo que acabo de decir. Sí, es verdad.

Pero lo que los niños no sabían...

Era que había un nido de escorpiones

justo en la arena. Sí.

¿Escorpiones? (AMBOS) Sí.

Se les subían por todas partes,

todos cundieron en pánico... Estaban "¡Ay, tengo uno en la cara!"

"¡Quitádmelo de la cara!" (GRITA)

"¡Quitadme esos escorpiones!" "¡Coge a los niños!"

Cogimos una manguera...

Una manguera enorme.

...y les quitamos los escorpiones a manguerazos.

¡Eh!, es Jasper, desde la tienda.

Ah, genial.

Sí, ¿qué pasa?

"Hola, soy Jasper".

Ya, te estamos viendo.

"Genial. Oye, Henry".

¿Qué pasa, colega? ¿Qué ocurre?

"Tu hermana está aquí".

¿Qué? ¿Qué es lo que quiere?

No lo sé, le dije que estabas ocupado

y entonces se enfureció,

y dijo que no se iba hasta que hablara contigo.

Ay... ¿Seguro que está furiosa?

"Oh, sí, compruébalo tú mismo".

(GRUÑE)

Vale, dile que la veré en casa antes de irme a Nueva York.

"¿Eh?" ¿Te vas a Nueva York?

Sí, el finde.

¿Por qué?

Porque... No te importa, por eso.

Vale.

"Eh, le dije lo que me dijiste que le dijera".

¿Y qué? "¡Me ha agarrado de la oreja,

y casi me la arranca!"

"Y ha empezado a hacer preguntas sobre trastos y demás".

"Que por qué nunca estás aquí,

por qué nunca hay clientes..." ¡Muy bien, Kid!,

será mejor que subas y despaches a tu hermana.

Vale, está bien. Ahora vuelvo.

Eh... Kid.

¿Eh? ¿Qué?

¿No deberías mascar un chicle antes de ver a tu hermana?

¿Tengo mal aliento?

Sí, te huele a Kid Danger.

Ah, bien visto. Muy bueno. Ah.

Por eso eres el jefe, colega. Muy bien.

¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?

¡En tu espalda!

¡Un escorpión!

¿Eh?

Ah, sí, vale.

Eh... Toma.

Mátalo.

Mátalo en mi espalda.

Eh... Está bien.

¡Venga!, ¿qué esperas?

Eh... No quiero hacerte daño.

Chica, soy indestructible.

Vale, vale, vale.

Bien, cuenta tres... ¡Ay!

¡Tía, no estaba listo!

¡Está vivo! ¡Vale, vale, gracias!

¡Charlotte! ¡Charlotte!

¡Charlotte, creo que ya debe de estar muerto!

Ocurrió sin pensarlo,

buscaba un trabajo para después de clase,

y un superhéroe indestructible

me contrató para ser su compañero infatigable.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

Dilo. ¡Arriba tubo!

¡Eh, mi bota! ¡Ja!

(TELEVISIÓN) (HOMBRE) "Oh, venga ya, es imposible

que Kevin haga un James".

¿Quieres apagar eso? -"¡Es Kevin!"

Pero estoy viendo "Kevin hace un James".

Bueno, ¿dónde está Henry?

Estoy aquí.

Ah, pues ya era hora.

¡Eh!, apaga eso.

Pero este es el episodio

en el que Kevin por fin hace un James.

Vale, ¿qué? Necesito que me ayudes.

Eh... No.

Ni siquiera sabes lo que quiero que hagas.

Bueno, este es mi curro, ¿vale, Piper?

Estoy trabajando.

¿En serio? Porque cada vez que he venido a verte

nunca estás en la tienda,

¿así que qué es lo que haces aquí exactamente?

Bueno, eh...

A veces trabajo en la trastienda.

En el jardín.

¿Hay un jardín en la trastienda? Sí.

Es un jardín trasero.

Así que...

Un jardín trasero.

Me da igual. Tienes que ayudarme.

¿A qué? A echarme novio.

Qué grima.

No hay nada de grima, será mágico.

Piper, yo no sé cómo conseguirte un novio.

Lo sé, tú no sabes hacer nada.

Por eso lo tengo todo planeado.

¡Oh!, ¿cuál es el plan?

Bien. Hay un chico nuevo en mi cole, ¿vale?,

que se llama Jackson Bartell.

¡Guau, un gran nombre!

¿Puedo volver a mi jardín trasero?

¡No, escucha!

Todos los días, después de clase,

Jackson va a la cafetería de Painhest.

Oh, ¿a Downtown Brown? Sí.

Tiene un wifi radical. Ya lo sé.

Bueno, y a este Jackson, ¿le gustas?

No, porque no me ha visto nunca.

¿Qué? Has dicho que va a tu cole.

¡Es nuevo, ya te lo he dicho!

Ah, venga, el plan, el plan.

Eso, ¿cuál es el gran plan?

Vale. El plan es que creemos el encuentro de cine perfecto.

Ah, sí, un encuentro de cine. Alto, alto, alto.

¿Qué es "el encuentro de cine perfecto"?

Ah, es como en las películas,

cuando el jovencito y la jovencita se conocen

en una situación divertida y romántica,

y durante la peli se enamoran.

Sí, necesito tener un encuentro de cine

con Jackson Bartell.

Pero yo no sé nada de eso,

así que... Yo sí,

por eso he hecho un boceto animado para explicar todo mi plan.

¿Un boceto animado? Veámoslo.

Vale. Y...

Esto.

¡Oh, has animado Downtown Brown!

¡Shhh! Observa.

¿Ves a ese chico sentado en la mesa,

haciendo los deberes? Sí.

Ese es Jackson.

¡Ja, lo sabía! ¡Lo supe en cuanto vi parpadear su nombre!

Y esta soy yo, entrando por la puerta.

Vale. De acuerdo.

Y Henry, este eres tú, el del rincón.

¿Por qué mi pelo es castaño y rizado?

Porque he hecho el pelo castaño y rizado.

¿Pero por qué?

Supongo que porque nunca me ha gustado tu pelo

y he intentado hacer algo nuevo.

Pero me gusta... ¿Podemos, por favor,

seguir con mi plan? Sí, está bien.

Ay...

A mí me gusta tu pelo.

Al pasar por delante de la mesa de Jackson,

tú vienes corriendo hacia mí como un loco, y gritas:

"¡Eh, dame ese móvil!"

Y entonces, con fuerza, me quitas el móvil de las manos.

¡Guau! Vale.

Y cuando lo tienes, yo grito:

"¡Ese tipejo me ha robado el móvil!"

Y en ese momento, Jackson se levantará y gritará:

"¡Para el carro, tío!"

Y te hará un placaje,

rescatará mi móvil y me lo devolverá.

Y eso es todo.

¿Preguntas?

Sí, ¿desde cuándo haces bocetos animados?

¿Y eso qué más da? ¿Me vas a ayudar?

Vamos, aunque diga que sí,

¿cómo sabes que Jackson va a hacer todo eso?

¿Cómo sabes que hará algo para ayudarte?

¿"Love Maybe"? ¿Qué?

¡Sí, es la peli favorita de Jackson! ¡"Love Maybe"!

Es una peli superbuena. Un momento, ¿qué me he perdido?

Ay... En la película "Love Maybe" es así como se enamoran los protas.

Verás, un tío intenta robarle el móvil Emma Stone,

así que Channing Tatum pilla al tipo y le devuelve el móvil a Emma,

y se enamoran en un barco verde.

No hay barco verde en la animación.

¡Olvida el barco!, ¿vale?, ¡ya me encargo yo de eso!.

Solo digo que si quieres... ¿Podemos irnos ya

a hacer mi encuentro de película? No puedo.

¿No? ¿Por qué no?

Porque estoy trabajando.

Trabajando. Trabajando.

Tengo que separar estas piezas, ¿vale?

Y me voy a Nueva York mañana,

no tengo tiempo para tu encuentro de película,

lo siento.

Vale, ¿no te puedes coger media hora para ayudar a tu dulce hermanita?

¿Mi dulce hermanita? ¡Eso es muy importante para mí!

¡Y soy dulce! Cuando tenía 9 años,

me empujaste por las escaleras. ¡Pregúntale a mamá...!

¡No, no lo eres! Hablé con ella anoche,

dijo que lo sigo siendo. ¿Sí?, "a mí no me llama".

"Me da igual". "Pues sí, a mí sí me llama".

Ay...

¿Cuánto lleva ahí arriba?

Unos cinco minutos.

Pues parecen seis.

"¡Por favor, ayúdame!" "¡No pienso ayudarte con tus líos!"

(AMBOS) (HABLAN A LA VEZ)

(AMBOS) (HABLAN A LA VEZ) Vale, es suficiente.

(AMBOS) (HABLAN A LA VEZ)

¡Charlotte, recoge esas palomitas!

No, Schwoz se las comerá del suelo.

(AMBOS) (HABLAN A LA VEZ)

(AMBOS) (HABLAN A LA VEZ)

(AMBOS) (HABLAN A LA VEZ)

(AMBOS) (HABLAN A LA VEZ)

(AMBOS) (HABLAN A LA VEZ)

¡Basta ya! ¡Callad,

os lo digo en serio!

¡No quiero oír más discusiones en mi tienda!

Vale. No eres mi jefe.

Eso es cierto,

pero soy el jefe de tu hermano Henry.

Y dado que estás emparentada con Henry,

por la propiedad transitiva,

mientras estés aquí, en este local comercial,

vis a vis, debes saber que de algún modo

también soy tu jefe.

¿Qué? Eh... Piper, estás perturbando

mi lugar de trabajo.

Ay, por favor,

¡jamás he visto a nadie trabajar en este lugar!

Vale, está bien.

¡Mirad a Jasper! ¿Eh?

Ahí sentado, sin hacer nada,

atiborrándose de palomitas.

¡Piper, lárgate!

¡Eh, tú eres su jefe!

Correcto.

¡Pues dile a este chico que cuando su dulce hermanita

necesita ayuda con un encuentro de película,

él debe ser bueno y hacer todo lo que puede

para hacer su sueño realidad!

Sí, tío, ¿qué te pasa? ¿Qué?

¡Necesita un favor!

¡Es tu familia, tío, es tu hermana!

¡Eso ya lo sé, pero...!

¿Sabes lo que daría yo por tener de nuevo a mi hermana?

Pero no pasará.

Y todo por culpa de ese lluvioso miércoles en Kansas.

Y ese terrible...

accidente en la granja.

Dios mío, ¿en serio?

No, pero podría ser.

Así que agradece tener a tu hermana vivita y coleando

y no bajo las sucias ruedas de un tractor, en Kansas.

¿Qué? Vale, ¿en qué planeta he aterrizado?

Oye, te has pasado más tiempo

protestando porque no quieres ayudarme,

del que hubieras empleado en hacerlo.

¡Ya habríamos acabado con esto

y ya tendría un novio llamado Jackson!

Piper, me gustaría ayudarte,... Ve a ayudarla.

...pero no puedo, voy a Nueva York. ¡Es una orden!

Estoy en mi hora del almuerzo.

Piper, venga, vamos.

¡Oh, sí, esto va a ser genial!

Oh, sí, genial.

¡Eh!,

no comas en la tienda.

¡Estoy en mi hora del almuerzo!

Allí. Ese de allí, ¿lo ves?

¿El guapísimo de la chaqueta azul?

Sí, lo veo.

A que es mono.

No tengo opinión sobre eso.

Te lo digo yo.

Es supermono. De acuerdo.

Bueno. Vale, el chico mono de la chaqueta azul.

¿Podemos terminar con esto?

Sí, espera un momento.

¿Qué haces? ¿Qué es eso? Es un disfraz.

Estate quieto y cállate.

¿Qué? ¿Por qué es necesario esto?

Porque cuando Jackson sea mi novio,

un día te conocerá, y no quiero que piense

que mi hermano intentó robarme el móvil.

Ah, está bien. Bueno, ¿y qué...?

Vale, tiene sentido.

Vale. Agáchate.

¿Por qué tengo que...? ¡Porque lo digo yo!

Sí, mamá, te he enviado flores.

"Ah, ¿sí? ¿Por qué?"

Eh... Porque sí.

"Oh, venga, dime por qué".

Porque eres mi madre.

"¡Ay, hijo, eres perfecto!"

Ya. Ya está, ha quedado bien.

Ya. No sé yo.

¿Recuerdas el boceto?

Sí, ¿cómo lo hiciste?

Luego te lo cuento. Ahora escóndete y prepárate.

¡Vamos!

¿Tu madre se ha comprado un coche nuevo?

¿Tiene techo solar?

¡Genial! ¡Oh, Dios mío!

¿Y cuando lo abres puedes ver el cielo?

¡Qué pasada! ¡Eh!

¡Dame ese móvil!

¿Qué?

¡No!

¡Sí! ¡Oh, Dios mío, socorro!

(GRITA) ¡Ese tipejo me ha quitado el móvil!

¡Eh, oye tío, devuélvele a la chica...! ¡Ay!

¿Qué narices te crees que estás haciendo?

¡Ay, madre!

(GRITA)

Aquí tienes tu móvil, hija.

Genial, muchas gracias.

¡Ay!

¡Ay!

Esto no estaba previsto en tu animación.

(Música de intriga)

¡Ay!

(HOMBRE) "¡Venga ya, es imposible que Kevin haga un James!"

(MUJER) "¡Él puede hacerlo, es Kevin!"

(HOMBRE) "Si alguien puede hacer un James,

es él".

¡Vamos, Kevin, hazles un James!

(Música de suspense)

Eh... ¿Puedes ayudarme?

¿Por qué? ¿Me has ayudado tú?

¡No, estropeaste mi encuentro de película!

Madre mía, Henry, ¿qué ha pasado?

Henry, ¿estás bien? No.

No lo estoy.

Vale, ¿qué se ha estropeado?

Te diré lo que se ha estropeado.

Mi cuerpo...

Contra una mesa...

Y el suelo.

¿Qué es esto verde?

Probablemente aguacate de una tosta.

Así que el boceto animado de Piper no funcionó en la vida real.

¡Habría funcionado

si Henry hubiera hecho su parte bien!

¿Y qué es lo que querías que hiciera?

¡Me crucé la cafetería!

¡Te cogí el móvil, dije mi frase!

¡Pero antes de que Jackson interviniera,

vino una valquiria, me agarró y me lanzó a la otra punta!

¡Dios!

¿Y por qué te dejaste lanzar a la otra punta?

No me ofreció ninguna otra opción, Charlotte.

Da igual. Límpiate para que volvamos a la cafetería

a intentarlo de nuevo.

¿Estás loca? No voy a intentarlo de nuevo.

¡Tenemos que intentarlo!

No, no voy a intentar nata.

Has dicho "nata".

¡Quería decir "nada"!

¡Todos sabéis lo que quería decir!

Una pregunta. (RENIEGA)

¿Por qué es tan importante para ti ese encuentro de película?

¿Eh?

¿Por qué no puedes ir a esa cafetería

y acercarte a ese niño que te gusta...?

Jackson Bartell.

Vale, a ese.

Y decirle:

"Hola, Jackson, me llamo..." Eh...

Eh... ¡Piper!

"Piper. Me llamo Piper, y me gustas mucho,

¿así que qué me dices?"

¡Oh, Ray, venga ya!

¡Eso nunca funcionaría en la vida real!

Salvo, tal vez para los viejos.

¡Eh, no soy viejo!

Oh, por favor. ¿Qué tienes? ¿30 tacos?

¡No, no tengo...!

Eh... Sí, unos 30 tacos.

¡Pfff! ¡Lo que sea!

¡Dile a Henry que tiene que ayudarme!

¡Y necesito que me ayudéis a planear otro encuentro!

No. Sí.

A ver, Pepa.

Sé que tienes unos siete años y que crees saberlo todo...

¡Es Piper, y tengo 12!

Dime lo que quieras,

pero te voy a demostrar que el amor de los jóvenes

puede empezar con algo tan simple y tradicional

como "Encantada de conocerte, ¿cómo estás?"

Sí, prueba eso.

Venga, vamos. ¡No, no pienso irme

hasta que no pensemos en otro encuentro de película,

y luego haga el boceto animado!

¿Cuándo has aprendido a hacer bocetos animados?

¡Eso da igual!

Escuchad, esto lo haremos a mi modo, así que...

Vale, me voy a la cafetería Downtown Brown.

Bien, no corras.

¿Qué está pasando?

Ah, ya despierta la bella durmiente.

Arriba.

¿Cómo he vuelto a aquí?

Oye,

en la vida no importa cómo llegamos a los sitios,

es lo que pasa en esos sitios, después de llegar a ellos.

Aquí.

¿Eh?

Bien...

¿Dónde está ese guaperas al que quieres conocer?

Ah, está...

Eh... ¡Justo allí, el de la chaqueta azul superchula!

Vale, yo me quedaré aquí,

y quiero que te dirijas a donde está ese chico

y le digas: "Hola, me llamo Pepa Hart,

y me gustaría presentarme... ¿Eh?

...para que podamos ser..."

¡Hay un bicho enorme en la estantería del café!

¡Oh, madre mía, es un escorpión!

¡A ver, vamos a calmarnos todos!, ¿vale?

¿Sabéis? Fui un tenista medianamente bueno en su día.

¿Te importa?

Muy bien, señor escorpión.

No te lo tomes como algo personal, pero punto, juego...

¡y set!

¿Qué ha sido eso?

¡Oh!

¡Jackson!

¡Rápido, que alguien llame a una ambulancia!

¿Por qué no te compras una raqueta de tenis mejor, tío?

Muy bien, saquémosle de debajo de esos botes de café.

¿Habéis visto lo que ha pasado?

Sí, había... Eh... Yo soy el adulto.

Bien, por lo visto,

esa chapuza de estantería

se soltó de la pared,

por ninguna razón que se pueda demostrar.

Escucha, Pipa,

sé que estás triste,

y siento que no hayas podido tener

el encuentro de película que querías.

Ya, ya. Eh...

¿Crees que la paramédico es de mi misma altura?

Eh...

Sí. ¿Y?

Eh...

Disculpe,

¿puedo enseñarle una cosa que hay allí dentro?

Eh...

Sí, vale.

¡Oye! ¿Qué?

¿Qué hace? -¡No te resistas!

¡Pero oye, este es mi uniforme!

(Gritos)

(MUJER) "Llevamos a un barón blanco, de unos 12 años,

con algunos politraumatismos".

"Estén preparados para recepción".

(Música de suspense)

¿Qué...?

¿Qué ha pasado?

Bueno.

Has sufrido un pequeño accidente,

pero por suerte, los paramédicos llegamos

y te pondrás bien.

¿Tú eres paramédico?

Ajá, sí.

Totalmente.

Pero...

pareces de mi edad.

Sí, bueno, eh...

Estoy en el programa Junior de paramédicos, así que...

Mola. -Gracias.

Oye, no irás por casualidad al Instituto Buenavista, ¿no?

Sí, acabo de empezar allí.

¿En serio? Yo también voy allí.

Soy Piper Hart.

Jackson Bartell.

Oye, eh...

Si quieres, podríamos quedar alguna vez.

Claro.

Cuando quieras.

Vaya,

es una manera muy loca de conocerse.

Lo sé, es de cine.