¡Estoy súper emocionado! ¡Mañana es el cumple de Taylor!

Exactamente, ¿para qué empezar a sufrir ya hoy?

Porque es el primer cumpleaños que los Hathaways y los Preston

celebran juntos. Nos convertimos en una familia normal.

¿Alguien ha visto mi culo?

Sí, una familia muy normal.

Pretendía cortarme por la mitad, pero mis piernas siguieron sin mí.

¡Espera! ¡Ya sé lo que debo hacer!

(Pedos)

¡Ha ido a la lavadora! ¡Allá voy, parte baja de Louie!

Muy bien, la parte de abajo de Louie no irá a la fiesta.

Hay algo que deberías saber sobre Taylor y los cumpleaños.

¡Aquí llega la cumpleañera! (LLORA)

Ella los odia.

Nadie odia los cumpleaños. Taylor sí.

Hubo un...

(EMOCIONADA) incidente hace algunos años.

Mamá, venga, por favor,

no puede contar esa historia sin derrumbarse emocionalmente.

Puedo contarla y lo haré.

Durante años Taylor quería un perro, era su único deseo.

(EMOCIONADA) Y cuando cumplió los 10 años

la sorprendí... con un cachorrito.

Taylor abrió la caja, sacó al perro y empezó a estornudar sin parar.

¿Es alérgica a los perros? ¡A lo bestia!

Se le hincharon los brazos y se puso morada.

Y estornudó sobre la tarta.

Tuvimos que regalar al perro.

Taylor se pasó la noche llorando.

Mamá le partió el corazón.

Es terrible.

Pero me niego a que siga odiando para siempre su cumpleaños.

Voy a arreglar eso. Oye, pajaritas,

no tenemos porqué comprarle nada, déjalo estar.

Pero eso no está bien.

Eso tampoco lo está.

¿Qué?

¡Oh!

Todos los fantasmas guays llevan las piernas del revés.

Qué antiguos.

(Música cabecera)

HATHAWAYS ENTRE FANTASMAS

"EL PERRO ENCANTADO"

Hola, buenos días. ¡Feliz...!

¡Sábado!

Cariño, qué día más normal hace hoy,

como cualquier otro día normal y corriente.

Buen regate.

(SUSURRA) Gracias.

Tranquilas, yo estoy bien, siempre y cuando no se saque el tema.

(CANTA) "¡Feliz cumpleaños!

¡Feliz cumpleaños!"

¡Feliz cumpleaños!

Miles, ¿qué haces?

Taylor, sé que odias que te recuerden tu cumpleaños...

¿En serio?

Porque el tambor puede llevar a equivocaciones.

No ha sido fácil,

pero he encontrado cómo lo puedes volver a disfrutar.

Reemplazar un mal recuerdo con uno genial.

¡Voila!

(GRITA)

¡Miles! Taylor es alérgica a los perros.

¡Sí! ¡Se hinchará como una pelota!

Por eso precisamente.

Sé que eres alérgica,

así que te he buscado un perro fantasma.

¡Toma! ¡Cómo mola!

Es mono igual que el otro, pero no echa moco.

¿Un perro fantasma? (ACENTO INGLÉS) Así es, milady.

(LAS TRES) ¡Y habla! -"Of course".

Sir Buckcelot a su servicio.

¡Qué pasada!

¡Por fin puedo tener un perro!

Miles... ¡Es el mejor regalo de mi vida!

Te voy a llamar Wax.

Eres adorable. Tú lo eres más.

¿Qué me decís? ¿Fiesta de cumpleaños esta noche?

Por supuesto que sí.

Wax, ¿te apetece venir a la fiesta?

¿Bromeas? ¡Tengo ganas de un megafiestón!

-¡Eh, chicos! (GRITA)

¿Quién ha dejado entrar a eso? Es mi nuevo perro Wax.

Ray, ¿te dan miedo los perros?

-Eh... Claro que no.

Los perros molan... a muerte.

-¡Oh, me gustas! ¿Por qué no me arrascas la barriguita?

-Me encantaría, pero tengo un partido.

Gracias, Miles.

Wax me ha alegrado el día y el año.

Me hace feliz ser querido.

(LAS TRES) ¡Oh!

¡Mamá!

¿Sabes lo que no es justo? Que Taylor tenga mascota y tú no.

¡Qué buena! Yo había preparado un argumento.

Vayamos al grano.

¿Cuándo voy a tener mi jirafa? No vas a tener una jirafa.

Mamá, es la mascota ideal.

Frankie, tu historial como cuidadora de mascotas no es muy bueno.

¿Te acuerdas de la salamandra? No.

La suela de mis zapatos sí.

Escucha, sabía que íbamos a tener esta conversación.

Por esa razón te he traído esto.

¿Un kebab electrónico?

Es Almejita, una mascota almeja digital.

Si eres capaz de cuidar de ella,

hablaremos sobre un animal real.

"Tengo hambre". -Te toca.

"¡Oh, qué rico! Gracias".

¡Oh, Almejita! De nada. Eres una monada.

Bonita mascota. O no.

¿Qué problema tienes?

¿Tienes idea del trabajo que supone esa cosa?

"Dame de comer, hazme eructar..." Pasa de mí.

Pues a mí me hace mucha ilusión. Pero no a mí.

Ninguna mascota me va a atar, eso no.

A mí me gusta ser libre, mi propio jefe.

Ir y venir cuando yo quiera.

"¡Louie! Trae tu trasero aquí, tienes que guardar tus cosas".

Y me apetece subir al ático ahora.

(Música)

(Música espectáculo)

¿Organizador de fiestas del año? ¡Esto es...! ¡Wow!

Desde luego no lo esperaba.

(Timbre)

¡Miles, Wax y yo hemos pasado un día genial!

Comprando, hablando, comprando, paseando, comprando...

¿Hicimos algo más? ¡Ah, sí! ¡Comprar!

(RÍE) Divertido, muy divertido.

¿No te hace gracia cómo habla? Él sí que sabe escuchar.

No se cansa de escuchar mis anécdotas de gimnasia.

Como la vez que gané el campeonato tras...

(AMBOS) ...aterrizar perfectamente.

¡Hala! ¡Hemos hablado a la vez!

-Nos pasa un montón de veces.

Miles, te has portado genial, mira este lugar.

Por favor, ni que me mereciera un premio o algo así.

A menos que insistas. Este es el número de mi agente.

Me parto contigo.

Sí, porque es solo una broma.

¡Oh, Wax! Pruébate la boina que te compré.

¡Te va a quedar genial!

¿Dónde la metí? Te ayudo a buscarla.

Enseguida vuelvo, Wax. Aquí te espero.

¿Una boina? ¿Me toma el pelo? ¿Le parezco un caniche francés?

Bla, bla, bla.

No sabes lo afortunado que eres, pájaro disecado.

No hay quien aguante a las adolescentes.

Las compras, los chicos y la gimnasia.

¡No aguanto más!

¡Oh, sí! Esto es lo que pienso de esta casa.

Qué a gusto me he quedado.

¡Oh, oh!

"Cámbiame". Será un placer.

"Lávame". Ya voy.

"Quiéreme".

Intenta impedírmelo.

A ver...

¿Estoy escuchando un perrito adorable?

No, solo es mi dulce Almejita. ¡Oh! Qué lástima.

Me apetecía mucho saludarle. (IMITA UN PERRO)

(GRITA)

¡Ay! ¿Vendrá el cartero algún día? Menudo tío. (RÍE)

-¿Por qué? ¿Para que te traiga el balón?

Mírate, Frankie, eres una supermamá.

¿De quién lo habrás aprendido?

¡Oh, cielos! ¡Olvidé que tenías cita con el médico! ¡Date prisa!

Todavía no he comido. ¡Llevo un caramelo en el bolso!

¡Ray, por favor, la puerta!

(GRITA) ¡Abran paso a supermamá!

"Dame de comer".

¿Alguien ha dicho algo?

"Dame de comer".

¡Jopeta! Esa estúpida almeja.

¿Dónde estará Frankie?

¿Sabes? No es problema mío.

¡Ja! Soy un perro solitario.

"Dame de comer, dame de comer, dame de comer, dame de comer,

dame de comer, dame de comer". ¿No me digas?

¡Vale!

Tú lo has querido.

"Gracias, mamá".

No, nunca seré tu mamá.

"Cántame, mamá".

¡Esto es una tomadura de pelo!

No pienso cantarle a una almeja.

No me importa lo graciosa que sea tu voz. ¡No lo haré!

(CANTA) "Duérmete,

duérmete,

duérmete, mi almejita".

(RONCA) ¡Oh!

¡Wax! ¿Qué pasa contigo?

¡Oh, "my god"! Hay que ver qué pajarita más elegante.

¡Oh, gracias! Es una de mis...

¡Espera, no me líes!

Te oí hablar con el pavo real. Bien, me has pillado.

Yo buscaba un hogar y tú querías un perro.

Todos contentos.

¡Ja! ¿Contentos? No te hubiera regalado a Taylor

de saber que eras un pelota. Pues anda que tú...

Ya viene.

Hola, chicos.

¡Cielos! ¿Ya has vuelto con mi adorable boina?

Te la pondrás esta noche, ¡hace juego con mi vestido!

Adorable. (RÍE)

-¡Oh!

Genial, Wax está aquí.

-Hola, chicos.

Ray, reconoce que te dan miedo los perros.

No tienes porqué avergonzarte. -¡Qué dices! ¿Miedo?

Si tuviera miedo, ¿le pondría un gorro? Trae.

Ven, perrito.

Ven, bonito.

Qué divertido.

(LADRA) -¡Ay, qué dientes!

-No, no le dan miedo.

Vamos a dejar tu gorra en mi cuarto.

Y, adivina, quería darte una sorpresa, pero...

¡También te he comprado un jersey!

¡Oh! ¡Mi sueño hecho realidad!

Voy enseguida después de ir al baño perruno.

Pues genial, nos vemos enseguida.

Miles, ha pasado mucho tiempo

desde que no me hacía ilusión una fiesta de cumpleaños.

Te lo debo todo a ti.

Gracias.

Qué bonito.

Bueno, yo me largo.

¿Qué?

¡Se acabó! No la soporto más.

No puedes irte. ¡Le arruinarás el cumpleaños!

Ese es tu problema.

Y, para que te acuerdes de mí...

Bueno, Taylor, hay algo que tengo que contarte sobre Wax.

¿Qué pasa con Wax? ¡Taylor!

¡Por Dios, estás increíble! Gracias.

¡Estoy tan emocionada!

Es la primera vez en 3 años que celebro mi cumpleaños.

¿Dónde está Wax?

La cuestión...

es que... se ha ido. ¿Qué?

A comprarte un regalo.

¡Ay, madre! No me asustes así.

¿Me va a regalar algo?

Es el perro más bueno del mundo.

Menudo es...

Pero, vamos a ser realistas.

No es la única mascota de la que podrías enamorarte.

¿A qué te refieres?

¿Qué me dices de Toby?

¿Un pavo real?

Es una monada también. Es un pájaro disecado.

Pero rapea.

(RAPEA) "Me llamo Toby. Hola, ¿cómo estás?

Mis plumas son azules, me encanta rapear".

"Segunda estrofa igual que la primera".

¿Taylor?

¿Taylor?

Buen trabajo, Toby.

(Música)

¡Almejita, ya estoy en casa!

Enseguida te doy la cena.

¡Menudo día he tenido!

Vaya, vaya, vaya...

Mira quién ha decidido comportarse como una madre responsable.

¿De qué me estás hablando? Me refiero a cómo

abandonaste a Almejita por irte a hacer cosas más divertidas.

Lo siento, colega.

Sentirlo no le secará las lágrimas a una almejita abandonada.

¡Lo hago lo mejor que puedo!

¿Crees que es fácil sacar adelante a una almeja yo sola?

¿Tú?

¿Tú estás cuidando de ella?

¡Ja! Yo soy el que la alimenta y la cambia,

mientras tú estás por ahí haciendo quién sabe qué.

¡Tenía cita con el médico! ¡Era importante!

¿Y criar a nuestra Almejita no lo es?

¿Nuestra Almejita?

¡Eh! ¿No te resultó graciosa cuando eructó por primera vez?

¡Oh, es verdad! ¡Tú no estabas!

¡Es mía!

No te puedo ayudar, tengo muchos problemas, tío.

No sabes lo difícil que es criar.

¡Tienes que ayudarme!

No tengo intención de transformarme en un perro

e ir a la fiesta de Taylor.

No serás un perro cualquiera, tienes que fingir ser Wax.

¡No!

Te doy 40 pavos. ¡"Hello"! Buenas tardes.

(RÍE) ¿Qué tal estoy?

¿Qué has hecho? Te dije un perro. ¿Eh?

¡Jopetas!

¿Vas a pagarme de todos modos?

El dinero es para la universidad de Almejita.

"¡Chicos, la fiesta ha empezado! ¿Está Wax allí?"

¡Está con nosotros! ¡Enseguida bajamos!

Vale, no me queda otra.

"¿Qué opinas? ¿Crees que se lo tragará?"

(RÍE)

¡Tío, estás ridículo!

Yo me largo.

¡Feliz cumpleaños!

¿Un donut duro?

O un pisapapeles.

Por cierto,

tengo ganas...

de pasar una tarde agradable en tu presencia...

porque no temo a las bestias.

A ninguna.

-"Espero que no, papá, digo, señor".

-¡Qué bueno! ¡Este libro funciona!

Mirad, chicos, estoy acariciándolo.

Mañana probaré con los payasos.

Que para nada me dan miedo.

¿Por qué tarda Miles? "Enseguida viene.

A él no le importa que continúes.

Tú tranquila, es como si estuviera aquí".

De eso nada, él lo planeó todo, le vamos a esperar.

"Bien, voy a ver qué hace, ¿os parece?"

-Vamos a sentarnos a cenar. Sí.

"Tengo hambre". Ya voy, Almejita.

No, ya voy yo.

Necesita a su padre. ¡Necesita a su madre!

(FORCEJEAN)

¡No! ¡Venganza!

Solo por curiosidad, ¿no es una almeja de plástico?

¡Louie ha roto mi bebé! ¿Yo?

Solo estaba cumpliendo con mi deber.

¡Perdóname por ser un padre responsable!

¡Vaya! Cuánto os importa la almejita. Eso está bien.

Pero da mal rollo. -"Arréglame".

¡Haz algo, yaya!

¡No os preocupéis! Buscaremos ayuda. Y no me llames yaya.

¡La cumpleañera!

Miles, justo a tiempo para el brindis.

Por mi amada hija... ¡Esperad! Wax debería estar aquí.

¡Oh!

Dijo que empezarais sin él, está cuidando del asado.

Pero si está aquí. Está en la mesa.

Voy a buscarle. ¡Espera!

Voy yo.

"Increíble, asombroso, pescado y patatas fritas".

¡Genial! Solo falta Miles. "Está detrás de ti".

Sí, todos estamos aquí. ¡Bien!

"Así es. Miles, ¿te he dado la enhorabuena por tu pajarita?"

¡Oh! Es encantador, ¿verdad? Desde luego.

Y muy británico. (RÍE)

(RÍE)

(RÍE)

Me alegra que os llevéis bien.

Sí, es como si conociera de siempre a Wax.

"Y yo siento lo mismo con Miles, que Dios salve a la reina".

-Hijo, ¿qué haces? -"¿Hijo? ¿A qué viene esa bobada?"

¡Oh! (RÍE)

¡La hora del regalo! ¡Qué divertido!

¡Oh!

¡Oh!

¡Uh!

Miles,

¿por qué tienes rabo?

(GRITA)

¡Te pillé!

Con ese viejo truco del rabo de perro.

¡Voy a buscar a Wax!

(RÍE)

¡Piensa, piensa, piensa!

¡Oh, no, Taylor! Llegas justo a tiempo

porque Wax se ha quedado atrapado.

Los fantasmas no pueden quedarse atrapados.

¡Entonces nos está mintiendo!

¡Miles!

Sé que finges ser Wax.

¿Qué está pasando?

Vale...

Te traje el peor regalo del mundo.

Wax resultó ser todo un caradura.

Y se marchó. ¿Se marchó?

¿Y sin despedirse?

Era un perro malvado.

Debí decírtelo antes,

pero quería tanto que tu fiesta de cumpleaños fuera perfecta...

que acabé arruinándola.

Miles,

tú no has arruinado nada.

¿En serio? No.

De no ser por ti,

me habría pasado mi cumpleaños haciendo deberes.

En lugar de eso, me fui de compras,

me compré un vestido y celebré el cumpleaños con mi familia.

Es cierto que hiciste todo eso.

Qué bueno. Y...

Te he visto con un rabito.

Lo cual me resultó una monada.

¡Oh! (RÍE)

Gracias, Miles.

Feliz cumpleaños, Taylor. (RÍE)

(Música)

Taylor.

Louie y yo hemos llegado a un acuerdo.

Como perdiste a tu mascota, queremos que te quedes...

a Almejita.

¿Gracias? Sé buena con ella.

Sujétale la cabeza. (GRITA) ¡Sujétale la cabeza!

Eres mona.

Olvídalo, no puedo hacerlo.