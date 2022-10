La obra encantada

Frankie, protagonizas la obra de la escuela,

¿estás nerviosa?

No, porque mamá es una gran directora y,

al contrario que la mayoría de mis cumplidos,

no lo digo de manera sarcástica.

(Risas)

Oh, en Nueva York escribí y dirigí algunas obras de la escuela

de Frankie.

Supongo que es algo natural habiendo crecido en el teatro.

¿Fuiste una niña actriz?

No, vivía en un teatro.

(Risas) Papa pensó que podía convertirlo

en una casa, no fue así.

(Risas) Pero nos entusiasmamos

cuando la nueva escuela de Frankie accedió a hacer mi última obra,

"Monstruos en tu boca".

Bueno, no soy fan de las obras de terror

pero creo que Frankie será una momia genial.

Oh, no es una momia, es una obra sobre la higiene bucal.

Es la detective Hilodental número uno de la Fuerza Bucal.

(Risas)

¡Oye! ¡Un disfraz de momia genial!

No es una momia, es una obra sobre...

bueno, da igual.

Taylor, ¿puedo contar con Miles y contigo con la pastelería

mientras trabajo en la obra?

Eres mi madre, me encantaría ayudar.

¿Puedo quedarme con las propinas? Necesito unas botas.

(Risas) Esa es mi chica.

Hablando de propinas, tengo una lista de ideas

que podrían potenciar el negocio.

Atentas: Pan de plátano.

(Risas) Sí.

Bueno, nuestro nuevo panadero Klen estará aquí por si necesitas algo.

Por mi parte, gol por la escritura.

(Risas)

La pluma, mi peor enemiga, mi gran ayuda.

(Risas) ¡Es que soy tan buena!

Me encanta esto.

¡Cuánto odio esto!

(Risas) Pero acabas de decir...

Soy actriz, Miles, tú sígueme el rollo.

(Risas) Creí que te gustaban

las obras de mamá.

Las tolero porque le hace feliz.

Pero, ¿cómo decirlo de una forma delicada?

Esta obra es una basura.

(Risas)

Voy a humillarme frente a toda la escuela.

No puedes dejarlo, la hundirías.

Oye, tú dile a Michelle cómo te sientes.

Lo comprenderá.

Sí, Miles.

Desde luego, eso sería lo más honrado.

¿Lo ves? Vas a fingir una lesión.

¡Cómo lo sabes!

(Risas) ¡Mi pie!

(Risas) ¡Qué dolor!

¡Un momento! Te pasó lo mismo cuando no fuiste a verme recitar.

Aquella vez fue real.

¡Ah!

(Risas)

LA OBRA ENCANTADA

¡Oh, sí! ¡Ponys contra robots 4!

Éste es el juego más friki de la historia, arre, Narciso.

¡Toma! ¡Menudos láseres! ¡Quiero jugar!

Muy bien: A, ni de broma. Y B...

¿Por qué? ¿Tienes miedo de que saque más puntos que tú, tal vez?

No tengo miedo de una chica.

(Risas) (Grita)

Ray, gracias por ofrecerte a escribir un número musical

para "Monstruos en tu boca". Merci.

-Me gusta ayudar. Como músico profesional

no me costará mucho.

-Y como músico de jazz sueles tocar de oído.

-Sí, bueno, es... -Vale.

Tu música suena más a "Scooby li doby li Doo".

Quiero un sonido más Broadway, como

#yo canto y ando al sonar la canción ...#

-Sí, Scooby y Doo no es buena letra.

(Risas)

¿Cómo está el pie de mi artista?

Bastante bien.

Bueno, hora de ensayar.

(GRITA) Incuestionable y agudo dolor.

(Risas) Oh, no, no, no.

Estás lesionada, no podrás actuar.

¡Pero tengo un compromiso con el teatro!

Lo siento.

Tendremos que buscar a una momia sustituta.

Detective. Ya lo sabía.

(Sonido juguete)

Ray, ¿recuerdas cuando dijiste que te gustaría sacar a Louie de casa

y alejarlo de los videojuegos?

No lo recuerdo. Pues lo dijiste.

Y creo que sería una idea genial que Louie me sustituyera.

¿Qué haga qué?

(Risas)

Me ha oído ensayar y se sabe mi diálogo.

Eres un genio, Ray.

Ha jugado mucho a ponys contra robots últimamente.

-Pero la gente no puede ver a Louie, es un fantasma.

-Puede poseer el disfraz.

Y los fantasmas proyectamos la voz desde donde queramos.

Me gustaría proyectarla ahora: no lo quiero hacer.

(Risas) Bueno, dirigir a un fantasma

sería un reto y el teatro va de superar retos.

¡Lo haré!

Pero, ¿y mis ponys? ¿Y mis robots?

Diviértete.

(Risas)

Tomad. Gracias.

Miles, tu idea del muffin con palo arrasa,

he recaudado el doble de propinas de lo normal.

¡Eres genial!

Gracias, Taylor. Tengo la carpeta llena de ideas, ¿quieres oír otra?

¡Claro! La camisa por dentro.

(Risas)

¿Disculpa?

Las apariencias son importantes para el éxito de un negocio.

Tu imagen es fundamental.

Ah, bueno, vale.

Oh, y la redecilla para el pelo es higiénica.

(Risas)

Oye, Miles, para el carro.

Tú no eres el jefe. Klen lo es.

Hola Taylor. Para que lo sepas, estaré en la cocina

probando una nueva receta.

Si consigo encontrar la maldita harina...

(Risas) ¿Has probado mirar en la gran bolsa

que llevas en el hombro y que pone "harina"?

No, pero lo haré.

(Risas)

¡Guau!

(Risas)

Muy bien, chicos.

Tengo noticias preocupantes pero iré directa a las caries.

Puedo usar esto.

(Risas)

Debido a una lesión, hay que sustituir a Frankie

con un nuevo detective Hilodental.

Así que interpretará el papel protagonista,

otra persona que es...

-¡Sí, sí! ¡Chúpate esa, tío!

¡Por fin ha llegado mi hora!

(Risas)

¿No soy yo, verdad? -No.

(Risas)

El detective Hilodental será interpretado

por nuestro nuevo estudiante de intercambio, Louie.

(Risas)

Vale, acabemos con esto ya.

Muy bien. Todos a sus puestos.

De momento todo va bien, nadie sospecha nada. Tranquilo.

¡Acción!

Mira el tamaño de esta caries.

¿Qué tipo de bacteria atacaría así a un diente inocente?

¿Alguna idea, Gingivitis?

Buen intento, Hilo, pero tengo una coartada.

Cuan bella dama, más creo que me menosprecia.

¿Y esto? Muy bien.

Averiguaré quién hizo esto porque si no lo hago,

¿quién lo hará?,

¿quién lo hará?

(GRITA)

¡Vaya! ¡Que tío! -¡Bien!

-Louie ha sido alucinante. -Eres mejor que Frankie.

(Risas)

Toma. Muchas gracias.

Vuelve a visitarnos.

Sí, mucho mejor, Taylor.

Fuiste amable, sonreíste, diste el cambio bien.

Todo eso está genial.

Ahora hablemos de las mejoras.

Número uno: tu pose.

¡Miles!

Has estado criticándome todo el día.

Mi atención por los detalles ha hecho que este bote este lleno.

No, el bote se está llenando porque soy la única

que está atendiendo aquí, así que deja de hacerte el jefe,

amigo.

¡Venga! Ambos sabemos quién es el jefe.

Hola. Necesito opinión sobre una canción que he escrito

para la obra.

¿Qué ocurre? El negocio va genial gracias a mí.

Le ha puesto un palo a un bollo y ya se cree el jefe.

Pero yo pensaba que el jefe era Klen.

-Este rodillo es alucinante.

(Risas) Eso es un extintor, Klen.

¡Ah! ¡Casi me lo creo, Taylor!

(Risas)

Bueno.

¿No puede que ambos seáis la razón de que la pastelería funcione?

-No.

Mira, cuando se trata de organizar, yo soy el experto.

Papá, ¿recuerdas aquel concurso de archivadores que gané?

Sí, lo recuerdo, hijo.

Qué pena que no tengamos nuestra propia pastelería,

así veríamos quién es el responsable de todas esas propinas.

Pues no es mala idea, ¿no os parece?

Problema resuelto.

(Risas)

Cada uno tendrá su espacio de trabajo

pero apuesto a que veréis que podéis hacer más juntos

que separados.

¡Qué genio, Ray!

¡Oh, Miles! Parece que hay un cliente en tu mitad.

¡Oh! Tendrás que ayudarme.

Un fantasma no la puede atender.

Lo siento ya no trabajo en ese lado. ¡Vaya!

(Risas) ¡Oh, así que quieres jugar!

Espera, ¿qué pasa con mi canción?

#Quiero limpiarte bien fuerte, tu aliento mejorará.

#Soy fino pero muy fuerte, recuerda tu hilo dental,

#hilo dental, hilo dental, hilo dental.#

¿Dónde están?

(Risas)

¡Tomad eso, robots!

¡Otro récord de Louie ha quedado pulverizado!

Parece que tu pie ha mejorado.

Juego a pesar del dolor.

(Risas) Bueno, ¿cómo fue el ensayo?

Una tortura, ¿eh?

En realidad ...

¡Y esta pizza en honor a Louie!

-¡Si! -¡Bien!

¿Una fiesta en honor a quién?

No me malinterpretes, te hemos echado de menos,

pero hoy Louie me ha recordado porqué escribo, para qué creo.

Es cierto, lo he hecho.

(Risas)

me encanta tu compromiso de nunca quitarte el disfraz.

¡Oh! ¡Como tú con las orejas! ¿Qué quieres decir?

(Risas)

Muy bien, venid, ¡a por las porciones!

Es igual que la fiesta pizza que tu madre te preparó.

¡Oh! ¡Espera! Eso nunca ocurrió.

(Risas)

Perdona, Louie. ¿Sí?

El reparto sabe que te relajas jugando a videojuegos,

así que reunimos dinero y te compramos esto.

¿Pones contra Robot V?

¡La edición limitada!

¡Oh! Qué amables.

Será mi tesoro.

Ahora ve a comer algo de pizza, bonita.

Y estarás disfrutando de esto...

Ni te lo imaginas.

¡Mamá! Es un milagro, mi pie se ha curado.

Puedo recuperar mi papel.

No, Frankie, necesitas reposar.

Estoy de acuerdo, Michelle, pobre Frankie.

O como decimos en el teatro...

¡Estás fuera!

Hacía mucho tiempo que no componía una melodía propia

y estaba atascado pero esto es un número final.

#Y lo has de usar nunca has de parar.

#De una muela a otra irás y roña sacarás.#

Es horrible, te quedas fuera.

-¿Qué? ¡Esto es oro, nena, oro!

Tengo algo de frío.

¿Puede alguien ser un buen perrito y traerme la bata?

Rapidito.

Gracias, nena.

¡Qué asco! Cariño, ¿Pero qué haces aquí?

Solo quería apoyaros.

Parece que a Louie se le está subiendo el ego.

Es natural, cada día me enseña algo nuevo.

¿Está encendido?

(Pedorreta)

(Risas)

Cinco minutos de descanso.

Vale, Louie, esto se acabó.

Se supone que yo soy la estrella.

Se supone, pero no lo eres.

Vale, tío con chispa. ¿Vas a devolverme el papel o no?

Te daré una pista. Mi repuesta rima con no.

Es no.

Bien. Entonces lo recuperaré.

Atención, cretinos.

Louie no es quien pensáis que es.

Mirad esto.

¡Frankie, para!

(TODOS) ¡Oh!

¡No puedo creerlo. Es un gran actor y además, un mago.

¡Bien!

¿Estás de broma?

Buen intento, pero la gente me adora.

Sayonara, baby.

Miles mi pastelería va a paterar el culo a la tuya.

¿Sabes? Ni siquiera es una competición justa

ya que los clientes no pueden ni verte.

Por eso he estado toda la mañana trabajando en esto.

El pastel Miles 3000.

Ahora con pajarita.

¿Qué es esa bobada?

He automatizado todo el proceso de entrega de pasteles.

Además, sus brazos sirven crema pastelera y sirope.

Pero me encanta tu pirámide de tartas, es muy complicada de hacer.

Hola. ¿Todo bien por aquí?

Genial. Dividí la pastelería en dos

y añadí un robot.

¡Buena idea!

(MÁQUINA) Bienvenida, el pastel Miles 3000 está listo

y a su servicio.

O puede venir aquí y ser atendida por una amable dependienta

que no necesita ser enchufada.

Fíjese en la pirámide de tartas.

Prefiero al robot.

Vale, has tenido suerte esta vez.

¡Al fin un cliente!

Hola, señor. ¿Qué necesita?

Un baño.

Está ahí atrás.

Bonita pirámide.

Noche de estreno. Es todo tan humilde...

Arrójame estas rosas cuando salude.

-Bien, hijo. En teatro se suele decir "Mucha mierda",

pero no la pises y te resbales porque perderías tu papel,

¿verdad, Frankie?

Ella sabe de lo que hablo.

Perdona, ¿tu canción sale al final en alguna escena?

Me voy a mi butaca.

Louie, cuando llegaste a mí eras una tímida oruguita.

No, no lo era. Sí, sí lo eras.

Pero ahora te he convertido en una talentosa mariposa

lista para volar. Vuela, pequeño actor, vuela.

Vale, buena suerte.

Espero que no te lleves una sorpresa sobre el escenario.

¡Llevaos ese cepillo de aquí!

Estáis contaminando la escena del crimen.

No suelo usar la expresión "Obra maestra"

pero de todas mis obras maestras,

esta es la más maestra de mis obras.

¡Shhhh! ¡Vamos a verlo!

-Detective, ¿ha averiguado quién cometió este crimen dental?

Y si lo ha hecho, ¿nos lo podría cantar?

Lo he hecho y lo cantaré.

¡Música maestro!

¡Esperad! ¡Todo el mundo quieto!

¿Frankie? ¡¿Frankie?!

¿Quién es Frankie?

Soy el nuevo detective a cargo de la investigación.

Eres un árbol de Navidad.

No había otra cosa en la sala de vestuarios.

O esto o la Estatua de la Libertad.

¿Qué ocurre? Bien, detective.

Yo me encargo a partir de ahora. Está fuera del caso.

Déme su placa. De ninguna manera.

Es mi escena del crimen.

(FORCEJEAN)

(Golpes)

¿Cómo va el negocio por tu lado? No parece ir bien.

Presiento que eso va a cambiar.

¡Klen!

Klen se ha ofrecido gentilmente a tocar la gaita para todos vosotros.

Este instrumento viene con un vestido.

¿Klen sabe tocar la gaita?

No, por eso va a hacerlo en tu lado de la pastelería.

Vamos, adelante, Klen. Vale, amigos.

Mi primer concierto.

(Música desafinada)

¿Ves? Ahora está todo como debe.

(Gaita afinada)

Buen intento. Campamento de gaitero, dos veranos.

¡Estoy partiendo la pana!

De acuerdo. Atención, clientes.

Compren una tarta y llévense otra.

¿Qué? Eso es competencia desleal.

(MÁQUINA) Atención, no compren tarta, llévensela.

¡No vale! ¿Qué?

Lo siento, no puedo oírte con el sonido de mi caja registradora,

la cual solo hace efectos de sonido porque estoy regalando las tartas.

¿Te gustan los pasteles gratis?

¡Pues toma más, robotín!

¡Oh! Mi bebé.

Tú lo has querido.

¡Oh!

¡Oh!

¡Ah, ah!

Gingivitis, sé que fuiste tú la que causas de esas caries.

Así que confiésamelo.

No, confiésamelo a mí, gingivitis.

No la escuches, es solo un árbol loco.

¿Qué está haciendo en una boca?

Estoy confundida.

-Parad, parad los dos.

Este es un caso para la inspectora Libertad.

(RÍEN) -Tengo que venir al teatro más a menudo.

-Árbol de Navidad, no deberías estar aquí.

Pero se suponía que este era mi caso.

Pero se convirtió en mi caso cuando te lesionaste.

O mejor di que hiciste cuento. ¿Hiciste cuento? ¿Qué quiere decir?

Pensé que esta obra iba a ser un fracaso. Lo siento.

Creo que tenemos que discutir esto los tres en el cuartel general.

-Esperad, esperad, ¿Cuándo voy a confesar?

-Acabas de hacerlo, Gingi, acabas de hacerlo.

Vamos, arrestadla.

Frankie sino querías hacer la obra deberías haberme lo dicho.

Es cierto, me equivoqué.

Y luego Louie fue mucho mejor que yo en la obra y sentí celos.

Bueno, ahora sabes lo que se siente. ¿Qué quiere decir?

¿Por qué crees que no quiero que el juegues a mis videojuegos?

Siempre machacas mis records.

No es divertido.

Siento haberte hecho sentir mal.

Siento que mi talento te hiciera sentir incómoda.

Estoy tan orgullosa de vosotros...

Pero no quiero que me abucheen por esta porquería.

¡Ahí os quedáis!

(TODOS) ¡Bravo! ¡Bravo!

(Aplausos)

¡Les he gustado!

-¿Qué demonios ha pasado aquí?

Ya averiguamos quién de los dos es el mejor jefe.

Sí, ninguno.

¿Y el tipo que tu madre contrató?

¿No os tenía que supervisar?

-Oye, ¿sabes cómo sacar la zapatilla del tostador?

-Ahora lo comprendo.