(Música)

Y a cambio de sus donativos para caramelos,

la Gran Frankinie va a predecir...

El futuro.

¡Vaya!

Veo un vaso de agua que se derrama.

(GRITAN)

(APLAUDEN)

-¡Alucinante!

Gracias.

¡Pero sería genial que fuera el vaso de otra persona!

Ha sido impresionante.

Lo impresionante es que nadie haya soltado una moneda.

¿Para qué creen que está el bote, si no?

Quizás eso cambie cuando me vean...

¡Doblar este cubierto usando mi mente!

(AMBOS) ¡Oh! -¡Qué bueno!

Enseguida

se doblará la cuchara.

(FORCEJEA) ¿De qué está hecho esto?

¡Ay, qué pena!

(DECEPCIONADOS) ¡Oh! -Pues vaya.

-Mira mi muchachote. Qué encantador.

¡De tal palo, tal astilla! (RÍE)

-¿Está Miles tonteando con esa farola?

-No. Está hablando con una fantasma.

-¿Por qué puedo ver a Miles y a ella no?

-Porque Miles vive aquí, y tú solo puedes ver

a los fantasmas de fuera si entran. Esta casa es muy especial.

¡Ups!

(IRONIZA) Sí, es muy especial.

Así que Miles se ha enamorado de una fantasma.

¡Uy, qué mono!

Mírale, tendría más oportunidades con la farola.

Lo está haciendo bien.

¡Oh, oh! Va a hacer su broma de la marioneta.

La Gran Frankieni predice que va a hacer el ridículo.

Ya está.

Bueno, aún charla con ella.

-No. Se ha ido.

Ahora está hablando con la farola.

(Música cabecera)

HATHAWAYS ENTRE FANTASMAS

"LAS HERMANAS ENCANTADAS"

(FORCEJEA)

¡Dóblate, ¿me oyes?!

¿Dónde has estado?

He ido a comprar. El sábado es el día de los "asco-pasteles".

¿Qué es eso? Una vez al año, Taylor y yo hacemos

los pasteles más asquerosos que podemos,

y nos retamos a comérnoslos.

¿No os hace vomitar? Si hay suerte.

Pues vaya.

Es lo único que seguimos haciendo juntas.

Esta foto es del año pasado.

(Gritos)

Taylor ha llegado.

Aquí tienes, chaval.

¡Te odio!

(RÍEN)

¿Qué ha sido ese grito?

Tu hermana ha conseguido que Skyler Makepeace actúe

en nuestra gala benéfica. (GRITAN)

-Vamos a verle en persona. (GRITAN)

Chicas, hay mucho que preparar.

(GRITA)

-¿Qué? Me gusta preparar.

¡No puedo esperar al sábado!

¿El sábado?

Es el día de los "asco-pasteles".

Frankie, esta gala benéfica es lo más.

Además, ¿no estamos ya mayorcitas para jugar a las cocinitas?

(DECEPCIONADA) Oh,

claro.

Es una tontería.

Lo mencioné porque creía que tú lo querías hacer.

¿Qué tienes en la bolsa? ¿Esta bolsa?

¡Mira, un famoso!

¡Susan!, ¿eres famosa?

¿Me das tu autógrafo?

-¿Ah?

-Hola, hijo. ¿Cómo te va?

He estado mejor. Tengo un pequeño problema personal.

Me pregunto qué será.

Quizá sea...

(CANTA) ¡Estás por una fantasma! ¡Estás por una fantasma!

No estás preparado para hablar de eso. Lo entiendo.

(TOSE)

Es esa chica, Wendy.

Pensaba que todo iba bien.

La estaba cortejando seriamente...

Hijo, te vimos.

Tenías una marioneta.

Lo que he dicho, seriamente.

Hijo, te quiero. Pero, no.

No, no, no.

Por suerte, vives con alguien que te puede decir

todo lo que debes saber sobre las mujeres.

Es verdad.

¿Cómo no lo he visto? ¡Eh!

¡Michelle!

Gracias, papá. ¡Eh!

¡Oye, Michelle!

¡Michelle!

Un golpe bajo.

¿Quieres que te aconseje para una cita?

¿Eso te sorprende?

No estoy acostumbrada a que mis hijas quieran mi consejo.

Fíjate.

Oye, Tay: ¿quieres hablar de chicos con tu madre?

Preferiría ir a un campamento de matemáticas.

¿Por qué no acepta tus consejos?

Tú eres una mujer moderna y a la moda.

Eres sabio, Miles.

Muy sabio.

Voy a ayudarte a ganarte a esa fantasmita.

Bienvenido a la Academia de Citas de Michelle Hathaway.

¡Esto es tan emocionante!

¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cita?

No se hacen preguntas en la Academia de Citas de Michelle Hathaway.

¡Tenemos una tradición entre hermanas, y Taylor la cancela!

(MOLESTA) ¡Me gasté una fortuna en comida asquerosa!

¿Es por el dinero?

¿O te preocupa que la actitud de Taylor

simbolice que os estáis apartando emocionalmente?

Skyler Makepeace ha venido a hablar con Taylor de la gala benéfica.

(IRONIZA) Cuánto me alegro.

Taylor va a llegar tarde. Tú tendrás que atenderle.

¿Tú no le puedes atender? (SUSPIRA)

Miles está a punto de pedir una cita a su amiga.

Está tan nervioso, que va a recurrir a su marioneta otra vez.

Como su consejera, no debo permitir que lo haga.

No puedo, y no lo haré.

Espera.

Si Taylor no tuviera nada que hacer este sábado,

estaría libre para los "asco-pasteles".

¿Qué quieres decir? Que Skyler Makepeace podría

no querer participar en esa gala después

de una visita de la Gran Frankieni.

Y su ayudante de confianza.

¿Ayudante?

Pensé que éramos socios.

Louie, si fuéramos socios, ¿no llevaríamos los dos una capa?

¡Hola! ¡Bien!

¿Hay alguien ahí?

¡Pasa!

Hola. Vengo a ver a Taylor. Soy... Skyler Makepeace.

Eso ya lo sabía.

Yo sé muchas cosas.

¡Porque soy la Gran Frankieni!

Claro que lo eres, con tu graciosa capita.

No me hagas la pelota.

Soy una auténtica maga.

Seguro que lo eres.

Voy a esperar por aquí.

Vale.

Supongo que no te interesa tu futuro.

Tu oscuro y accidentado futuro. En el que conocerás a una morena

con coleta, que está maldita, y que solo te traerá mala suerte.

Aléjate de ella.

Estás avisado.

¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Es Skyler Makepeace!

(GRITAN)

Perdona, no pretendíamos asustarte.

Yo soy Taylor, y estas son Sophie, Susan y Emma.

(SUSPIRAN) Deja que te acerque una silla.

Llegó tu hora, chavalote. (RÍE MALÉVOLAMENTE)

¿Eh?

¡Lo siento mucho! ¿Estás bien?

¡Qué golpe más raro!

-¡Ah!

Taylor, ¿qué haces?

(APURADA) Lo siento, soy tan torpe...

Tienes una coleta morena.

Te has fijado.

¿Quieres un poco de agua?

¡Ah!

¡Taylor!

Hoy estás que lo partes. (RÍE)

¡Oh, cielos! Te traigo una toalla.

¡No! Aléjate de mí, coleta. Estás maldita.

Olvidaos de la gala. Me voy de aquí.

Parece que me he ganado una capa.

Bueno, casi.

Vamos, como te enseñé, no necesitas marionetas para conquistarla.

-Hola. ¿Cómo le va a Miles?

-Está bebiendo de mi sabiduría.

-Vale.

-No es por presumir, pero, ¡soy asombrosa!

-¿Sabes lo que significa presumir?

-¡Oh!

¿Cómo te ha ido con Wendy?

La verdad es, ¡que tengo una cita! Ese es mi chico.

Hijo, estoy orgulloso. Es tu primera cita.

Ahora, escucha a tu viejo. Michelle, hablemos de pajaritas.

He hecho una lista. Trae tu carpeta. A la cocina. ¡No es un simulacro!

-Esta casa está llena de jóvenes que apreciarán mi experiencia.

Hola, Taylor. ¿Qué tal te va?

Hola, chicos. ¿Qué pasa, colegas?

Vale. Estaré en el ático intentando no caer en una depresión.

Chicas, no fue mi intención. Fue un accidente.

¡Hemos perdido a Skyler Makepeace!

(GRITA)

¿Ya no hacemos eso?

(SUSPIRA)

Tenemos una gala dentro de tres horas, y no tenemos artista.

Yo lo puedo solucionar. Vaya.

Ya has hecho bastante.

Taylor, ¿estás bien?

Lo estaba hasta que defraudé a mis amigas y lo arruiné todo.

Bien, ya tienes tu día de los "asco-pasteles".

No. Tengo que hacer que Skyler vuelva.

¿Qué?

Quería los "asco-pasteles", pero no así.

Voy a salvar la gala de Taylor.

Nunca entenderé a las mujeres.

¿Qué he oído?

¿Quieres aprender todo sobre mujeres?

Sí, claro. ¡Bien!

¡Michelle!

No puedo creer que el recepcionista te diera

el número de la suite de Skyler.

No puedo creer que creyera que soy policía.

La falsa placa y las esposas ayudaron.

Claro. Falsas.

Vamos a convencer a Skyler para que participe en la gala.

(LLAMA)

¿Gran Frankieni?

Por favor, llámame Gran.

¿Me dejas?

¡Toma! ¡Esta suite está que lo flip!

Siento haber dudado sobre la chica de la coleta.

¡Todo era verdad!

Sí. Acerca de eso...

¡Deja de saltar, idiota!

Sería un gran título para una canción.

En fin, vine para decirte que no soy vidente.

Pero todo lo que dijiste, se cumplió.

Era una broma.

Quería evitar que fueras a la gala de Taylor.

Pues funcionó, no voy a ir.

¡A ver, cuellilargo, escucha!

Tú vas a actuar. Lo estropeé todo y necesito que esto se arregle.

Lo siento, pero he llegado al número 1 siguiendo mi instinto.

Y me dice que no vaya.

¡Pero mi hermana te necesita!

No voy a ir, puedes marcharte.

¡Ah!

¡Oh!

"Frankie,

creo que he metido la pata".

¿Louie? ¿Estás ahí?

"Sí.

Perdona, ya salgo". ¡No, espera!

¿Puedes imitar la voz de quien poseas?

(IMITA) "Menuda chorrada. Los fantasmas no pueden...

¡Toma, pues parece que sí!".

Louie, has hallado la manera de salvar la gala de Taylor.

Eres un genio. "Sí. Lo soy.

Pero ahora tengo peor aspecto".

Tu cita va a comenzar. ¿Listo?

Comprobando pajarita.

Comprobando pajarita de reserva.

Comienzo de conversación.

Comprobado.

¿Tía loca que no le deja ni respirar? ¡Comprobado!

Chicos, aquí llega.

Vaya, es adorable.

Vale, mi niño. Estamos listos.

Ray, ¿te parece bien que le dé estos consejos a Miles?

-Realmente, como su padre, hubiera preferido que él...

-Ya.

Porque creo que con mi ayuda, Miles no tiene límites.

Bueno, se acabó.

¿Qué?

¿Qué quieres decir?

Que le gusta aparecerse, algo que no le puedo aceptar.

Pero tengo mucha sabiduría que compartir.

(CHISTA)

No, Michelle.

Mi corazón necesita un descanso.

(SUSPIRA) Bueno, se acabó.

-Eso está por ver. -¿Cómo?

-¡He dicho que está por ver!

(Conversaciones superpuestas)

Hay un montón de gente. ¿Conseguiste hablar con Skyler?

No contesta.

Tranquilas, tengo un plan de emergencia.

Traed mis zapatos de claqué.

¡Ah!

¡Sí! ¡Estamos salvadas!

Hola. ¿Ha comenzado ya tu gala?

No. Pero sí acabó mi vida social.

A lo mejor la anima esto.

¡No puede ser!

(IMITA) "Hola, Taylor. Soy yo, la famosa estrella pop, McElroy".

Creí que no ibas a venir.

¡Bien! Esto es sorprendente. Frankie, eres la mejor.

Voy a contárselo a las chicas.

¿Podrías decir su nombre bien, al menos?

"¿Qué? Nunca he oído hablar de este tío. No me va esa música".

Taylor nos necesita.

Durante la próxima hora, todos deben creer que eres Skyler Makepeace.

"Sin problema. Mira esto".

(IMITA) "Hola a todos, soy Skipple Mulroyne".

Michelle, esto se hace eterno.

Cuando veas este retrato, seguro que me lo vas a agradecer.

Y hecho.

Wendy, qué sorpresa tan agradable.

¡Oh, no!

¿Me has hecho venir para darme un premio?

-Y es un premio fenomenal, tu felicidad futura.

Mira esto. Lo sabía.

¡No eres pintora!

Mientras estemos aquí, centrémonos en vuestra relación.

-¿Nuestra qué?

Michelle, tuvimos media cita.

Que podría convertirse en los recuerdos de toda una vida

si miráis esta pequeña presentación.

¿Qué has hecho?

Vamos a verla.

Hola, soy Michelle Hathaway. Bien venidos a `Segunda Oportunidad,

mi guía de 20 pasos para mejorar tu relación.

Paso uno. Comunicación.

El contacto visual es la clave.

Los ojos, ventanas del alma.

Papá, Michelle se ha vuelto completamente loca.

¡Gafas 3D!

-Sí que es verdad.

No te preocupes, yo me encargaré. Sígueme la corriente.

-Miles, ¿qué haces?

Te estás perdiendo cuando hablo de la confianza mientras remo en una canoa.

Me da igual. Yo ya paso de Wendy.

No es de mi estilo.

¡Oh, Miles! Esta inteligente y adorable mujer ha pasado

por muchos problemas porque se preocupa por ti.

-Gracias, Ray. -Es como si fueras un hijo.

-Así es.

-Y nunca te guiaría en la dirección equivocada solo por autocomplacerse.

-Sí...

-Si cree que Wendy es lo bastante buena para su hijo,

entonces lo deberías reconsiderar.

Supongo que es verdad. Espera.

A esa chica le van las apariciones.

No voy a permitir que Miles salga con ella de ningún modo.

-¿De verdad? -Sí.

-Muy bien. Si tú lo dices...

-¿Cómo voy a contárselo a Wendy?

¡Oh!

Se ha ido.

¡Uh! Capítulo 8. Ahora suelto una paloma.

-¿Eh?

Cómo le has hecho cambiar de opinión ha sido genial.

Si necesito consejo sobre mujeres, acudiré a ti.

Gracias, Miles.

La Escuela de Citas de Ray Preston.

(RÍE) Me gusta.

¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cita?

A tu cuarto, a hacer los deberes.

-No puedo creer que trajeras a Skyler de vuelta.

-Sí, has dado un paso adelante.

-Eres una heroína, como Abraham Lincoln, pero real.

Aquí está. (GRITAN)

-¡Skyler! -¡Darte un abrazote quiero!

(IMITA) "Qué asco. Nada de abrazos. ¡Cuánta hormona suelta!".

Ahora, con su éxito "Bailando sobre el arcoíris", Skyler Makepeace.

(GRITAN, APLAUDEN)

(IMITA) "Callaos, tontas féminas".

(CANTA) "Un arcoíris violeta.

Un arcoíris sin fin.

Uno amarillo `jompeta, como el color de mi pis.

Pis". (RÍE)

¿Qué ocurre?

¿Qué hace?

(IMITA) "¿Sabéis qué? Olvidad esa canción. Mirad esto.

`Las chicas son bobas, las chicas son vulgares,

la peor es mi prima, con sus cinco pulgares.

Cantarle al amor es un canteo total.

Mejor le canto un canto, y cataplam".

(TODOS) ¡Oh!

(GRITAN ASOMBRADAS)

"¡Cuidado!".

(Golpe)

(BALBUCEA)

(CANTA) "Segunda estrofa, igual que la primera".

(SE QUEJA)

Muy bien. Evidentemente, Louie está poseyendo a Skyler.

¡Fue la única forma de conseguir traerlo a tu gala!

¿Por qué intentas ayudarme?

No es muy... tuyo.

Porque soy la razón por la que Skyler se fue.

La silla, la botella, fuimos Louie y yo.

¿Estás de broma?

Sabías que esta gala era importante para mí.

Se supone que eres mi hermana.

¿Esto qué es?

Pues...

Pepinillos, sirope de chocolate, ¿es para los "asco-pasteles"?

No. Esa tradición apesta.

Lamento haberte fastidiado tu gala.

(SUSPIRA) Sí, pero ahora, al menos sé por qué.

Me llevó dos días quitarme el olor a queso del pelo.

Y cuando te entró salsa en un ojo, y tuvimos que ir a urgencias.

(RÍE)

Esa parte no fue tan divertida.

En realidad, sí que lo fue.

¿La enfermera medio bizca?

(IMITA) "El doctor te verá ahora".

(RÍE)

Nunca debí de pasar del día de los "asco-pasteles".

¿Un día de llenar la boca de tu hermana de comida rara?

Eso no se puede perder.

Tengo tiempo libre mañana.

Me encantaría.

¡Ah!

Es genial ver que todo marcha bien por aquí.

Yo tan solo he estado atrapado durante dos horas dentro

de una estrella adolescente. Estoy bien, gracias por preguntar.

Preparadas, listas, ¡a comer!

¡Uh!

(AMBAS) ¡Arg!

¿Pasta de dientes? ¿Anchoas?

¡Qué asco! ¡Voy a vomitar!

(AMBAS) ¡Un día genial!

(RÍEN)