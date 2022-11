¿Pero qué haces?

Aumentar el riego al cerebro.

Puedo ver tus mocos. No es agradable.

Tengo que hacer una redacción perfecta para poder ingresar

en un colegio privado.

¿Y ya tienes algo? Dolor de cabeza.

¿Ahora por qué te importa tanto entrar en un colegio privado?

No es un colegio privado cualquiera.

Es la academia Paddington, el mejor colegio de Nueva Orleans.

Su departamento de escritura creativa es el mejor.

¡No fastidies! Pues vale.

También sirven patatas fritas los lunes.

Te escucho.

Bueno, ¿cómo va la gran redacción?

Un fracaso. No sé qué puedo escribir que sea especial.

¡Cielo!

Sé cuanto deseas conseguir esto pero lo peor que puedes hacer

es ponerte presión así que escribe algo

porque hay que entregar antes del plazo que acaba en tres horas.

Así que, ¡date caña!

Pero sin presión.

Mi consejo es que escribas sobre algo que haya en tu vida

y que te parezca increíble.

¡Un día me comí una costra de la nariz!

No, algo más increíble.

¡Un día me comí dos costras de la nariz!

¡Olvídate de haber comido costras!

¡Au! Mira lo que me has liado.

Louie, eso es. Escribiré la redacción sobre ti.

Brillante.

Bien, Louie, el fantasma por fin recibe algo de amor

en vez de los disgustos que me da ese patoso.

¡Oye, era broma! ¡Vuelve!

No irá muy lejos.

(OFF) La entrevista encantada.

¿En serio?

¿Lo dices en serio?

¿Pero en serio?

¡Ah, ah, ah!

Taylor, anda, no grites.

Tengo una gripe fantasmal y me duele la cabeza.

Te diré por qué enfermaste.

Es el estrés. Tienes que relajarte.

¿Cuántas propagandas tendré que darte

para que te apuntes a mi curso de yoga?

¿Seis millones?

Buenas noticias.

Todos los meses mi colegio publica un periódico.

¡Cómo mola!

Me alegra saber que el periodismo aún sigue vivo y coleando.

Esa no es la buena noticia.

Quieren entrevistarme porque soy la nueva capitana

del equipo de gimnasia.

Mi foto saldrá en todos los periódicos del instituto.

¿Sabes lo que significa?

Que serás una inspiración para los demás.

No, que tengo que comprarme algo mono.

No puede ser. ¡No puede ser, no fastidies!

¡Ah!

¡Frankie!

Vamos, papá, ¿no te relajas con solo mirarme?

Más bien me estresas.

-Frankie, ven aquí.

¿Qué pasa?

La academia Paddington revisó tu solicitud y les encantó.

Sobre todo la redacción. ¡No fastidies! ¿De veras?

Sí. Pues no me sorprende.

Sobre todo porque tenía un gran tema sobre el que escribir.

Portadas con artículos, colegios de élite...

No voy a tener sitio en mi diario esta noche.

No lo celebremos aún.

Esta tarde vendrá a entrevistarte la directora de admisión.

Todos debemos estar listos así que nada de fantasmas.

-Créeme, con este resfriado, asustar es lo que menos me apetece.

¿Los fantasmas se pillan resfriados? Sí, unos resfriados comunes.

¡Achís!

-Ya, como los de toda la gente.

Taylor, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro.

Bien, mola saber que puedo acudir a ti

cada vez que tenga una pregunta.

Ya tengo una.

Oye, ¿cuándo te entrevistan? Después de clase.

Van a venir a la pastelería.

Hola, Tay. ¡Ah!

¿Qué ocurre? Solo había una abeja.

Eso es porque me llevé la miel del comedor.

¡Me han pillado!

Miles, ¿qué estás haciendo aquí?

Tengo un problema y necesito que me aconsejes.

¿Qué ocurre?

Estoy haciendo un coche con mi compañero de los fantasmas scouts.

Él quiere pintarlo de rayas pero yo quiero llamas.

Menudo dilema.

¿Has venido al instituto y asustado a mi amiga

solo para hablar de coches? No. De cómo decorarlos.

Miles, tenemos que marcar límites.

El que vivamos en la misma casa no significa que puedas entrometerte

en cada aspecto de mi vida. Vale.

Cuando este en el Instituto, nada de apariciones. ¿Vale?

De acuerdo. Nada de apariciones aquí.

Gracias.

¡Miles!

No, soy Nice, el famoso vaquero.

Me preguntaba qué opinarías sobre la pintura del coche.

Me lo prometiste.

De acuerdo, se lo diré a Miles, jovencita, si le veo.

Ya está aquí. Solo seamos guays.

¿Te parece eso guay?

Sí, es mi forma de andar a la moda.

-Sra. Hathaway, soy Eleonor Kravitz. -Es un placer, señora Kravitz.

Esta es mi asombrosa hija Frankie.

Es un placer.

Debo reconocer, Frankie,

que tu ensayo ha sido uno de los más originales que he leído.

¡Guau! Gracias.

Es muy creativa.

Parece que es cierto lo de tal palo tal astilla.

-¿Disculpe?

-La literatura ha sido siempre mi pasión.

El taciturno baila, el globo no volverá...

-Bueno, Frankie,

tu ensayo me pareció interesante.

¿Hablamos sobre él?

Bueno, a la señora le apetece hablar sobre el gran Louie, no me extraña.

Louie, lárgate.

De eso nada. Quiero rebozarme en la gloria.

La verdad es que tampoco es para tanto.

Frankie, ¿qué estás diciendo?

No seas modesta. Esta redacción es fascinante.

El personaje principal... Creo que le entendemos.

El reparto de patatas fritas me interesa más.

Son seis veces al mes, ¿verdad?

¿Nos disculpa? Vamos.

¿Qué te pasa? ¿No querías entrar en este colegio?

Quiero, pero es por mi redacción.

Es sobre un niño fantasma que se llama Louie

y la está liando siempre.

Por eso no quiero que hable sobre ello delante de él.

Louie se va a enfadar.

Seguro que se lo toma bien.

¡Pero bueno, qué es esto!

Pero puede que no lo entienda.

Solo es una foto. Inspira confianza, sabiduría

y capacidad gimnástica.

Perdida en tus pensamientos considerando la importancia

de los complementos de los coches.

Miles, estoy ocupada.

Respeta los límites.

Dijiste que no me entrometiera en el instituto,

esto es la pastelería.

El entrevistador es del instituto, así que también vale.

Bien. Por cierto, Nice, el vaquero, dice que eres borde.

Sí, la mano en la barbilla es un clásico.

Me has pillado.

Perdona, estoy esperando al reportero.

Estoy un poco nerviosa.

Espera, eres la capitana del equipo de gimnasia, Taylor.

Soy de un curso inferior al tuyo.

¡Oh, sí! Te he visto en el instituto.

Oye, a mí nunca me han entrevistado, pero no te pongas nerviosa.

Es solo que represento al equipo y no quiero decir ninguna estupidez.

Tus compañeros te eligieron capitana.

Tendrías que decir algo muy estúpido para enfadarlas.

Algo como: "Soy la mejor gimnasta del mundo,

mi equipo debería levantarme un monumento".

¿Te imaginas que hiciera algo así en la entrevista?

"Todo el equipo debería inclinarse ante la reina Taylor".

Debe ser difícil fingir que tiene el mismo nivel que sus compañeras.

¿Te refieres a esas pobres que tienen suerte de respirar

el mismo aire que yo?

Me duele la espalda de tener que cargar con todas ellas.

Ya hemos terminado, gracias.

¿A qué te refieres?

Barfin, periodista de investigación. División adolescente.

¿Eres el reportero del colegio? ¿Por qué no me lo dijiste?

Porque no hubieras dicho nada interesante

y ahora tengo un montón de cosas morbosas grabadas.

¿Vas a usar lo que he dicho? ¡Era en broma!

Si pones eso mis amigas jamás lo olvidarán.

Gracias, ahora tengo la foto ideal para el artículo.

No, espera. La pose ni siquiera es de gimnasia.

¡Vuelve!

¡Tú no!

¿Va todo bien? -Superior.

¿Le apetece un té?

Todo lo que hace Louie le sale mal.

Intentó apagar las luces soplando y se le cayeron los pantalones.

¿Podemos hablar de esto más tarde?

¿Crees que no puedo apagar las luces?

Necesito un cinturón nuevo.

No permitiré que arruines esto.

Déjalo ya y ponte los pantalones.

¿Qué me ponga qué? -¡El té está listo!

-¿Alguien ha visto los pañuelos?

O... Mas importante.

Los pantalones de Louie.

Louie, lamento haberte llamado un desastre total pero...

Me pusiste de desastre total.

¡Cómo te pasas!

(Sonido de teclas de piano)

¿Qué está pasando?

-Nunca sabes qué tiempo hará en Nueva Orleans.

¿Limón?

¿Un libro?

-Ya es suficiente, para o...

(ESTORNUDA)

-Oh.

Ya he visto suficiente.

-No, por favor, no se marche.

Es un hogar agradable, un hogar lleno de amor.

Con gatos voladores. Oh.

(Maullido)

Se acabó la entrevista.

-¿Nos llamará o llamamos nosotras?

Esto es terrible, tu única posibilidad de entrar

acaba de salir corriendo. Con un gato en la cara.

La llamaré y espero que tenga sentido del humor.

Y esté vacunada.

(Risas)

Oye, tú...

Ni te acerques a mí, nunca sabes cuándo puedo liarla.

Punto final.

Déja que te lo explique.

No hay nada que explicar.

Ahora sé lo que piensas de mí.

Que soy un fantasma desastroso. Pues tú eres una amiga de pena.

La buena noticia es que he recuperado al gato.

La mala es que tenía pelo humano en las garras.

(Risas)

Eso no nos va a ayudar.

Louie, tu comportamiento ha sido vergonzoso.

Venga, castigado a tu cuarto.

Lo siento, Louie.

Ponlo en tu próxima redacción.

He contactado con Kravitz, le conté que era un malentendido,

me puse a recitar haikus, me cortó y me dijo que volvería.

Ahora tendremos que encontrar una explicación.

-¿Por qué no le cuentas que fue magia?

-No lo entiendo.

-Dile que todo forma parte del espectáculo de magia de Frankie

yo repetiré todolo que vio y haremos que parezca

que lo hace Frankie.

-Podría funcionar.

La magia es uno de sus muchos hobbies.

Tengo que reconocerlo, a pesar de ser viejos

se os ha ocurrido un plan decente.

Claro, ¿qué podría salir mal?

-(ESTORNUDA)

Ya van tres.

Mujeres. Y que lo digas, hermano.

¿Qué se han creído?

¿Me lo dices o me lo cuentas?

Miles, lamento haberte despechado antes, pero necesito tu ayuda.

Un reportero del colegio me ha grabado contando

una terrible historia.

Está relacionado con el instituto, hay unos límites.

(Risas)

Miles, en serio, esa historia podría costarme a todas mis amigas.

Pues en tal caso...

Déjame ver cómo tengo la agenda.

No.

No estoy disponible.

Puedo apuntarte para la primavera, no quiero aparecer sin más.

Olvídalo entonces.

¿Qué le pasa?

Taylor cree que no sé respetar los límites.

¿Te lo puedes creer?

¿Tú?

Es una locura.

Lo sé. ¿Por qué estás enfadado?

Frankie cree que soy un mal fantasma, ¿te lo puedes creer?

Ah.

(Risas)

¿Tú?

Es una locura.

(Risas)

Pues lo piensa y escribió sobre eso.

Ha sido muy humillante.

Espera, ¿te refieres a la redacción del colegio?

¿La has leído entera?

Claro que la he leído entera.

Casi toda.

Bastante.

La primera página.

Louie, esa redacción no es sobre lo malo que eres,

es sobre tu determinación y que pase lo que pase,

tú nunca abandonas.

Dice que eres su héroe.

¿Eso dice?

¿Cómo lo sabes?

Lo leí mientras me escondía en su mochila.

¿Te escondes en la mochila de Frankie?

Sí, sólo cuando no estoy en la mochila de Taylor.

(Risas)

Vaya.

Oh, cielos, no respeto los límites.

Taylor tiene razón, tengo que arreglarlo.

Antes de que te vayas, ¿podrías conseguirme una copia

de la redacción de Frankie?

Claro, soy tan rarito tiempo y por ahí haciendo copias

de las redacciones de la gente.

(Risas)

Segundo cajón, debajo del diario de Taylor.

Hoy sale el periódico, ¿sabes lo que significa?

Sí, que hoy sale el periódico.

¿En serio?

Qué emocionante.

Barry, hay que ver qué guapo estás hoy.

Voy a publicar ese artículo, Hathaway.

Te odio.

Lo siento, nena, los escándalos venden.

¿Reconoces que tu historia es mentira?

Pues claro que lo es. ¿Y qué?

Esos bobos se tragan cualquier cosa, son idiotas.

Yo acabo pareciendo un genio.

Ah.

-Vaya.

¿Ese es el aspecto de un genio?

Has hurgado en mi taquilla.

¿Dónde están los periódicos?

Estaban guardados aquí.

No están.

Tú eres responsable.

¿Sabes qué?

No importa.

Todo lo que dijiste está guardado en mi grabadora.

Escuchad esto, chicos.

"¿Reconoces que tu historia es mentira?"

"Pues claro que lo es, ¿y qué?"

"Esos bobos se tragan cualquier cosa".

"Son idiotas". No, no.

Sois todos geniales.

Muy inteligentes.

(Timbre)

Esperad, volved.

Soy Barry Finn, yo soy las noticias.

Miles, sé que es cosa tuya.

No te enfades, ya sé que no quieres que me entrometa

en tu vida escolar.

Has estado genial.

Olvida lo que dije de los límites, me equivoqué al decirlo.

No, no.

Tienes razón.

Tengo que respetar más su intimidad.

La verdad es que ahora somos como una familia y es normal

que nos entrometamos en los asuntos de los demás.

Gracias, Taylor.

Oye, ¿te metes en mi mochila de camino a casa?

Claro, hay una primera vez para todo.

(Risas)

Muchísimas gracias por volver.

¿Puedo llamarla Eleanor?

-No.

Diga lo que tenga que decir, este lugar me da miedo.

-Le aseguro que hay una explicación para todo.

-Espere.

No puedo perder más pelo.

-Vale.

(Música)

Le presento a la mejor estudiante,

la genuina maga, amante de los servicios comunitarios,

"La Gran Frankini",

Oh, oh.

Gracias.

-Todas esas cosas que vio antes sólo eran trucos de magia.

-Me atacó un gato flotante.

Magia.

Piano, tráenos música.

Ray.

No se suba al sillón.

-Perdón, me dormí.

Prueba con otra cosa, Frankie.

Los libros voladores.

(RONCA)

Ya hemos terminado,

le agradezco su interés por la academia Paddington.

(MAULLA) -Oh.

¿Quién ha traído al gato?

Es "El Gran Louie",

he venido a salvar el día.

Genial, sígueme.

Fíjese en esto, señora "K".

Un pavo volador.

Un sofá volador.

No fastidies.

Una frankinie voladora.

Bájala, bájala.

Este me ha salido.

Señora Kravitz.

-Ha sido espectacular.

¿En serio? ¿Cómo las hecho?

Una maga jamás revela sus secretos.

Durante un instante pensé que esta casa estaba encantada.

(RÍEN)

Paddington tiene suerte de tener a alguien tan creativa en sus filas.

¿Creí que estabas enfadado?

¿Por qué decidiste ayudarme?

Leí el resto de la redacción y tu héroe no podía defraudarte.

¿Volvemos a ser amigos?

Claro que sí.

La señora Kravitz se olvidó el bolso.

Yo te lo alcanzo.

Uf.

Vale, papá, permite que esta onda de relajación

atraviese todo tu cuerpo.

¿La sientes? Sí, claro.

Es cierto que me siento mejor.

Al final me va gustar esto del yoga.

-Oh, sí, la filosofía oriental tiene un efecto relajante como el haiku.

Se reían de mis poesías, pero sigo escribiendo con valentía

mis palabras bailan, ríen y lloran.

Gracias, hijo.

De nada, papá.

(Risas)