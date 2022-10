Damas y caballeros, por favor, un fuerte aplauso

para las melódicas melodías del señor Ray Preston.

(Música jazz)

Gracias, amigos y amigas.

No vas a poder ganarme jugando en mi campo.

¡Pues claro que sí! Finta a la derecha, a la izquierda,

lanzamiento ¡y marca! ¡El público se vuelve loco!

Jopeta, eso ha sido falta.

Y tu celebración es penosa.

¡Concurso de eructos grandes!

(ERUCTA)

(ERUCTA)

He ganado.

Venga, dejadlo.

En primer lugar, dejad de competir constantemente,

se os va de las manos, y en segundo lugar...

(ERUCTA)

Gano yo.

No hay que meterse con el maestro.

Nos lo ha dejado claro, no podemos competir.

(LOS DOS) ¡Concurso de lucha libre!

(Música cabecera)

HATHAWAYS ENTRE FANTASMAS

"CHAVALES ENCANTADOS"

(Música terror)

¡Vamos, vamos, vamos!

Pero bueno, ¿qué haces? Voy a llamar a la radio.

La llamada n 100 ganará entradas para ver a "Los 3 Chads", (GRITA)

¿No es esa la banda que dispara palomitas con cañón

a toda la gente?

Mamá, mamá, mamá... Hija, estoy hablando.

Sí, claro, su tarta de boda estará lista para las 4.

¿Sí, oiga? ¡No hay cobertura! ¡No, no, no, no!

Huy, perdone.

Nada, hay que ir más alto.

Perdona, disculpa, excúseme, perdón.

Chicas, vosotras sabéis que esto es un negocio, ¿verdad?

Sí, estoy aquí. ¿He ganado?

¿Que si conozco la respuesta? Oh, claro que sé la respuesta.

¿Cuál es la respuesta?

"Nadie pone más éxitos que nuestra cadena por las mañanas".

¡Sí, he ganado!

(LAS DOS) Espera, ¿tú por qué te alegras?

¡Ya tengo entradas, ya puedo ir al concierto con Emma!

Verás, yo he ganado las entradas y voy a ir con mi amiga Nina.

Frankie, yo hice la llamada n 100.

Sí, pero yo supe la respuesta correcta.

(HABLAN A LA VEZ)

¡Alto! ¡Yo paso de las dos, me tenéis hasta el gorro!

Qué borde ha sido.

Muy bien, cálmate,

da gracias porque tengamos salud,

y porque nadie te esté viendo hablar sola.

-Yo te veo.

-¿Sabes cuánto me fastidia eso?

-He visto lo que ha pasado

y te voy a dar un consejo,

enseña a tus hijas a solucionar sus problemas

así no tendrán que acudir a mamá cada vez que se les caiga un pelo.

-No te ofendas, pero las chicas no se educan de ese modo.

-Las niñas son pan comido, puedes creerme.

-¿Ah, sí? Pues si te parece sencillo educarlas,

ocúpate tú de mis hijas el resto del día y yo me ocuparé de tus hijos.

-¿Estarás de broma?

Acepto, voy a disfrutar de estas vacaciones.

-Y yo, será todo un placer.

(GRITAN)

(IRÓNICO) Disfruta...

Y ahora, a petición del público, con todos ustedes,

el "doctor suave"... ¿Ray?

Mamá nos ha dicho que hoy seremos tu dolor de cabeza,

no sé a qué se refiere.

Sí, de modo que dile a Taylor que yo gané las entradas.

No tengas piedad con ella.

¿Todavía no habéis solucionado vuestro problemilla?

Pues ha llegado la hora de enseñaros algo sobre...

¡Yo sabía la respuesta, de modo que son mías!

¡Ni siquiera te gustan "Los 3 Chads" y quieres que te lancen palomitas!

¡Por supuesto!

Chicas...

¡No toques las entradas!

Muy bien, ¿creéis que podéis ignorarme?

A ver si ignoráis esto.

Hola, dejad de pelearos y miradme.

Soy una criatura mágica de la Tierra de los Arcoiris.

¡Frankie, dame las entradas! ¡Son mías!

¡Yuju! Fijaros en mi cabello rosa.

Oh, soy tan mono...

Frankie, me voy a morir si Emma y yo no vamos al concierto.

Es un riesgo que puedo asumir.

¡Eh! ¡Devuélvemelas!

No hasta que dejéis de gritaros y os escuchéis la una a la otra.

Bien, voy a enseñaros a solucionar vuestras diferencias,

toma el sombrero.

Me siento mucho mejor, gran consejo paternal.

No, este sombrero es para hablar.

Quien lo lleva puede hablar y la otra persona le escucha.

Os enseñará a comunicaros vuestros puntos de vista.

Y ahora, a solucionarlo.

Vale, dame ese estúpido sombrero.

¡Eh, eh! Es el sombrero para hablar, no es el sombrero estúpido.

Perdona Ray, pero tú no lo llevas, así que...(SISEA)

(Música miedo)

Muy bien, chicos, hay un nuevo sheriff en la ciudad.

Vosotros necesitáis instrucción, de modo que os canalizaré

vuestra maravillosa energía hacia cosas productivas.

Ya tenéis trabajo.

¡Qué bueno! ¡Noo!

En la vida no todo ha de ser una competición,

porque trabajar juntos también es divertido.

¿Cómo que trabajar juntos, tú nos conoces?

Ahora, vamos a decorar los hombres de jengibre.

Y no quiero ninguna magia,

así sabréis cuánta satisfacción os puede llegar a dar el trabajo duro

¿a que suena bien? Yupi.

Seguro que puedo decorar más rápido que tú.

Louie, Michelle dijo que sin competir.

Lo pillo, tienes miedo a perder. Además, ya he hecho 3,

y tú solo llevas 2.

3, anda, cuenta otra vez.

Parece que solo llevas 1...

¿No me digas? Pues parece que tú solo llevas...

¡Ninguno!

Tío, estás acabado.

No sé, pero creo que esto va a ser una masacre.

¿Qué me dices ahora?

Ah, no se pelean.

Ray, eres un fiera, lo has vuelto a conseguir.

A ver que lo adivine, tras haberlo hablado con calma...

Se han roto las negociaciones.

¿Dónde está Taylor?

Por lo que veo, parece que se ha aprovechado de su tamaño.

Si tú lo dices... "¡Socorro, socorro!"

¡Esta niña está endemoniada!

¿Yo? Solo soy una inocente niña de 9 años algo bajita

intentando sobrevivir.

¿Inocente? ¿Y esto qué?

¿A que le sienta genial?

Basta, pensé que podríais solucionarlo solas,

pero necesitáis un buen sermón sobre la convivencia.

Puedes sermonearme en el salón, aquí ya he terminado.

Bien, venga, vamos.

Ni hablar, ya he estado bastante con ella.

Muy bien, ha llegado la hora de cortar.

¿Nos vas a dejar? No, cortar por la mitad.

No quiero dar la charla 2 veces.

Esto es muy friki.

Solo la mitad de mi cerebro se ofende.

La mitad, ¿lo pillas? (RÍE)

¿La mitad graciosa está con Frankie?

Escuchadme, estáis pasando por alto la mejor solución,

hay 2 entradas, las ganasteis juntas,

y las 2 queréis ir al concierto.

¿Podríais dejar de hacer eso y concentraros en escucharme?

Recordad, las amigas van y vienen, pero las hermanas son para siempre.

Llevaos a quien queráis pero sería más inteligente

ir con alguien que realmente os importe.

Lo he entendido, Ray, gracias.

Te he escuchado, y sé cuál es la solución.

Sabías que lo entenderías.

Hola, guapetón. -Vaya, pero si es mi mejor yo.

-¿Te vienes conmigo? -Si no te molesto...

Bueno, problema de chicas, resuelto.

Parece que tan solo necesitaban a un padre excelente

para tomar sus propias decisiones. (RÍE)

-Es curioso, los chicos también necesitaban

a una madre excelente, para calmarse.

-¿Algún problema? -No, es nuestra señal secreta,

significa que ya han acabado.

-Hola, señora Hathaway, ¿dónde está Taylor?

Quería darle las gracias por invitarme a ver "Los 3 Chads".

-¡Genial, estarás emocionada!

-A mí me gusta Chad el tímido,

aunque Chad el guapo resulta que es mono.

Me da pena Chad el triste.

Se ha esforzado tanto por mejorar sus faltas...

-¿Tú también vas a ir al concierto? ¡Frankie me ha invitado a mí!

Supongo que iremos juntas.

-Me parece que Taylor y Frankie están arriba.

(RÍE) Ay, qué cosas.

Creía que solo había 2 entradas,

y he contado a 4 personas,

parece que hay un problema.

-(RÍE) Qué va, no seas ridícula.

¿No deberías volver a la cocina?

"¡Dame las entradas! ¡No, son mías!

¡Olvídate, son para mí!"

-¿No deberías subir?

-Ahora vuelvo. -Sí, claro.

Taylor, no entiendo por qué me invitaste si no tenías entradas.

Las entradas son mías, Frankie y Nina no las tendrán.

¿Cómo que no?

Mira, si Nina no va se pondrá muy furiosa..

Mírala.

Vamos, Frankie, dime dónde está el baño.

-Taylor, Frankie, tenemos que hablar.

-No me lo puedo creer, es como cuando Chad el triste canta

"Oh, oh, oh, oh, ¡qué dolor!

Oh, oh, oh, oh, el corazón".

No, Emma, es como cuando Chad el tímido canta:

"Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, te apoyo siempre.

Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, yo estoy contigo a muerte"!

Oíd, chicas Hathaways.

Reunión de los unicornios en el pasillo ahora.

¿Nos disculpáis? Frankie y yo tenemos que hablar en el pasillo.

Si el caballito se divide, me pido la parte delantera.

¿Por qué las habéis elegido?

¿No escuchasteis lo que os dije? Sí.

Dijiste que eligiera a alguien que me importara.

Yo oí lo mismo.

¡Teníais que haberlos elegido mutuamente!

(RÍEN) ¡Que gracia!

No tiene gracia.

Recordad, las amigas van y vienen pero las hermanas son para siempre.

Bla, bla, bla, dinos quién se queda las entradas.

Bien, ¿tomo yo la decisión? Pues ya está.

No vais a ir al concierto.

¿Qué demonios está pasando?

(GRITAN A LA VEZ)

No importa quién empezó, escuchad, viene un cliente muy importante,

las tartas de boda dan mucho dinero, no tengo tiempo para esto.

-Hola, ¿hay alguien? -Son ellos, ya hablaremos de esto.

Tú y yo tenemos que solucionar esto.

Te desafío a un último combate fantasmal.

Una batalla de levitación.

No podemos, Michelle nos dijo que parásemos.

Ya entiendo lo que te pasa... (CACAREA)

Puedes hacer lo que quieras, no va a funcionar,

no tengo 5 años.

(CACAREA) Clo, clo , clo.

¿Te atreves a cloquearme?

¡Pues vas a ver!

(Música miedo)

Ray, ¿tienes un minuto?

Claro.

Después de que nuestras amigas se hayan ido,

Frankie y yo hablamos y...

Después de gritarnos, pellizcarnos y ver que Nina tuvo un accidente...

Tenías razón, Frankie no es la peor hermana del mundo.

Creemos que hubiera sido divertido ir juntas al concierto.

Sentimos haber sido tan inmaduras.

Bien, eso es precioso.

¿Y sabéis qué?

Voy a compartir un secretillo con vosotras.

¡Bum!

No destruí las entradas,

fue una ilusión para que aprendierais.

¡Podréis ir al concierto después de todo!

¿A que os caigo mejor?

¿Cómo lo has podido hacer? ¡Qué retorcido eres!

¡Nos mentiste! Mi vida es un juego para ti.

Enseguida vuelvo con su tarta,

¡les voy a dejar alucinados!

¡Oh! Mirad esto. Habéis hecho las paces

y habéis limpiado todo.

Por fin me habéis tomado en serio.

Ya no puedo aguantar más.

¡Sí! ¡Victoria!

¡Por fin te he derrotado!

¡Oh, oh! Eso no ha estado bien.

Mi...mi...mi...¡mi tarta!

¡Estoy arruinada! ¡Qué tonta fui!

(SOLLOZA) De verdad que pensé que podría ayudaros...

Pero en vez de eso he perdido

una gran oportunidad de ganar un buen dinero.

Ahora, si me disculpáis,

tengo que morirme un poco.

Louie, mira lo que has hecho.

No sé, Miles.

¿Por qué tenía los ojos con agua?

¿Y por qué me siento tan mal?

¿Qué se yo?

Papá nunca hace eso.

¡No lo aguanto más, sois demasiado difíciles!

¡Quiero a mis chicos otra vez!

¡Me has arruinado la vida!

¿Cómo podré volver a confiar en ti?

Lamento el retraso, se me había corrido el rímel.

Vaya, les tengo que contar algo. Verá...

¿Para cuándo era la boda? -Esta noche.

Algo íntimo, familia y amigos, nada más.

-¡Qué bien!

Pues esta es la noticia,

su boda será mañana porque será cuando esté la tarta.

(APURADA) ¡Sorpresa!

(Fanfarria)

¿Y ahora qué?

-¡Guau! ¡Oh, vaya, menuda presentación!

Por un instante me había asustado.

-Nos han dejado alucinados, ahora sí que vamos a decir ¡guau!

-Sí, claro.

(LOS DOS) Guau.

-Guau.

-¿Lo sentimos? ¿Qué es esto?

-Pues creo que es la tarta más bonita que he visto en toda mi vida.

Mira sus ojos, lo está volviendo a hacer.

Pensé que esto le alegraría. ¡No vamos a pagar por esto!

Vamos, cielo, nos largamos. -¿Y qué le damos a los invitados?

¿Rosquillas? -Vendemos rosquillas.

-(IRÓNICO) ¿Ah, sí? Pues me alegro por usted.

(SOLLOZA) Pues...

Perdona, Michelle, por favor no llores.

Louie y yo la hemos hecho juntos, como tú querías.

Y tenías razón, ha sido divertido,

y tampoco hemos usado nuestros poderes.

Eso salta a la vista, es una monada.

Y no te preocupes, son lágrimas de felicidad.

¡Un abrazo fantasma!

Mi disculpa ha sido mejor. Tú lo flipas,

porque la mía ha sido mejor. ¡A callar!

¡Qué bien así!

¡Aquí, aquí! ¡Allá va!

(RÍE) ¡La cogí! ¡El baile de la victoria!

¡Hemos vuelto! ¿Qué tal el concierto?

¡La mejor noche de mi vida!

Me alegro de que dejarais de gritarle a Ray

y le invitarais al concierto.

Sí, espero haberle compensado por tratarle tan mal.

Claro que sí, ¡"Los 3 Chads" son estupendos!

Cuando Chad el triste cantó la balada a su pajarito...

"Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

adiós amiguito".

¿Y sabes qué? Ha sido divertido hacer algo con mi hermanita.

Sí.

Bueno, pues todo ha salido bien.

Podríamos cambiar de hijos alguna que otra vez.

¿Qué sabes hacer? ¡Demuéstralo! ¡Empieza la pelea!

¡Te has equivocado, enano!

(GRITAN)

¡Tengo que llamar a Emma para contarle el concierto!

¡Y yo tengo que llamar a Nina!

Mejor lo dejamos. -Buena idea.

(GRITAN)