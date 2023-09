Haunted Visitor

¿Cómo va la casa del árbol? Acabada. Va a ser total.

Ay, no hay nada como pasar tiempo en comunión con la naturaleza...

¿Televisor de 60 pulgadas para Frankie Hathaway?

Donde el árbol, entre la silla de masajes

y la máquina de helados.

¡Oh, cielos, Connor McTigue!

Capitán del equipo de rugby y tío bueno.

Pero ¿qué estará haciendo aquí? Puede que coma pasteles buenos.

¡Oh!

Pero ¿qué haces? Cosas mías. ¡Fuera, fuera!

Taylor, espiar a la gente no está bien.

Este es un establecimiento que respeta la privacidad

de nuestros clientes.

-Y como cerraron Smiley Pizza, necesitamos local nuevo

para nuestras fiestas. -¡Quita!

-Para dar de comer a 30 jugadores de rugby hambrientos

los viernes durante cuatro meses.

-Caballeros, me pareció escuchar que queréis local para reuniones.

Esta es la pastelería número 1 de Nueva Orleans

según la revista... (CARRASPEA) ¿Qué os parece?

-Nuestra concentración es mañana a las 15:00. ¿Lo puede preparar?

-¿Que si lo puedo preparar? ¿Lo puedo preparar? ¿Puedo?

Di: "Sí". Entre la planta y yo, sí.

-¡Genial! Pues nos vemos mañana.

¡Esto es una pasada!

Nuestra pastelería será el centro del mundillo social.

¡Seré la más molona del insti! ¡Yo ganaré un montón de pasta!

¡Toma ya!

Pero primero tu felicidad. Encargaremos más comida.

Oye, Frankie, mira esto.

He conseguido dominar el rugido fantasmal.

Espera, déjame bajar mis expectativas.

Vale, te escucho.

(RUGE)

¡Toma! Louie, estás mejorando mucho.

De verdad.

(VOZ) "Y con esto concluyen los rugidos fantasmales.

Visite nuestra página web para más sonidos monstruosos".

Buen intento.

Solo quería impresionar a mi padre con un buen susto.

Como no le tiene miedo a nada...

(GRITA) ¡Mi padre viene de visita! ¡Mi padre viene de visita! (GRITA)

Bueno, no le tiene miedo a casi nada.

(GRITA)

HATHAWAYS ENTRE FANTASMAS, EL INVITADO ENCANTADO

¿Que el abuelo viene de visita?

Se va de pesca y parará a vernos unas horas.

¡Genial!

¿Sabéis? Él me dejó en herencia su elegancia.

Y a mí sus habilidades fantasmales. ¡Bang!

¿Soy un monstruo de tres cabezas con colmillos afilados?

No, pero llevas virutas de chocolate.

Vaya, no tendremos tiempo para conocerle.

-¿Qué?

No lo puedes conocer.

Duke Preston piensa que los humanos solo sirven

para que los asusten.

Si sabe que vivimos con vosotras, la que se armará...

-Ray, jamás te he visto tan preocupado.

Sí. Si hasta pareces mamá con chaleco...

Y que lo digas. Espera, ¿qué?

-No lo entendéis. Esta siempre fue su casa.

Él esperaba que yo mantuviera la tradición

de espantar a la gente.

-¿Y por qué no nos vamos el tiempo que esté aquí?

Genial, pero ¿cómo le explicamos que estén aquí vuestras cosas?

Decidles que acabamos de mudarnos y después fingís que nos asustáis.

Sí. Podemos quedarnos en la casa del árbol de Frankie.

¿Organizarás la fiesta del equipo en la casa del árbol?

Tengo WiFi de alta velocidad, cobertura 4G y una impresora 3D.

Creo que te apañarás. Eh, puede funcionar...

¡Gracias, chicas! Oh, mi padre llegará en una hora.

Voy a cambiarme.

Esto me pasa cuando estoy nervioso.

Pero qué ridículo eres.

A sus órdenes, capitán, a sus órdenes.

¿No tienes alguna foto en la que tu padre sonría?

-Aquí está sonriendo. Se la hicieron cuando nació.

-Qué mona.

Un fantasma de nivel 12 viene a visitarnos.

Ensayad con el corazón. Toma.

He redactado un guión que debemos seguir.

Espera. No digo nada en toda la escena.

Qué fallo.

He estado investigando mi personaje:

una mujer bella con talento que viene al sur con sus hijas

para autodescubrirse. Mamá, cíñete al guión.

Aquí tienes el texto. Quédatelo.

Estoy pidiendo la decoración para la fiesta.

Y unos zapatos nuevos.

Bien, esta es la escena.

Salimos del ascensor de casa y empezáis

con los efectos fantasmales. Louie, nada de pedos.

Hasta ahora no contaba.

Pues la verdad es que esto es muy emotivo.

Revivir el día en que vinisteis fue un momento especial.

(Golpes) ¡Ya llega el yayo!

-¡Se adelanta! ¿Ahora qué hacemos? Tendremos que improvisar.

Ray, relájate, nuestra actuación seguro que le convence.

Para mí esto es pan comido, salí en tres Teletiendas.

(AMBOS) ¡Abuelito! -Venid aquí, pequeños monstruos.

¿Y vuestro padre?

-Estoy aquí, papá.

Bueno, parte de mí. ¿Me ayudáis?

-Está bien, hijo, sigue practicando con tus poderes.

Los dominarás algún día. ¿Dónde están los regalos?

Louie, no hay que ser tan directo.

¡Toma, un bote de gritos!

(Gritos)

¿Sangre cortada? Mi favorita.

¡Un suéter lila!

"Mantén la calma, no pierdas los nervios".

Papá, nosotros también tenemos un regalo.

Ha venido una familia nueva y vamos a asustarlos

hasta que se marchen.

-¿Una familia que cree que puede mudarse aquí,

a mi casa? (GRITA)

Creo que te podías dedicar a llamar a elefantes.

Esto es genial, la oportunidad de asustar junto a mi familia.

Y eso me hace sonreír.

-Sí, ahí está.

¡Tachán! Bienvenidas a nuestra nueva casa.

¿Qué opináis?

(CARRASPEA) Digo que qué opináis.

Taylor, tu frase. ¡Oh!

Mamá, ¿nos odias? Vamos, no es para tanto.

Ha sido muy difícil para esta madre soltera con hijas,

con el bolsillo vacío, pero con el corazón lleno...

Saltémonos esa parte.

(Rugidos)

¡Jopetas! ¿Qué ha sido eso?

Espero que en nuestra casa no hayan fantasmas.

¡Oh!

-Muy bien, chicos, manifestaos.

Vamos a dejarles claro de quién es esta casa.

¡Largo, Hatha...! ¡Humanas!

Este es nuestro hogar y no sois bienvenidas.

¡Oh! (RUGE)

Eso no ha sido un MP3 ni mucho menos.

No... ¡Es un grito fantasma! (GRITA)

(GRITA) ¡No quedan del 37!

No me importa, yo voy a entrar en esta escena.

¡Debéis abandonar la casa ahora!

Tened cuidado al bajar y usad las barandillas.

(GRITA) Ni siquiera mi feroz instinto materno es rival

para esas horribles palabras.

-Buen trabajo, chicos. Ray, entra y acaba con esto.

-Ya voy, papá.

Soy Ray Preston, hijo de Duke, y os habéis mudado

a la casa equivocada. ¡Largo de aquí!

-¡Oh, qué horror! (GRITAN)

¡Lo conseguimos! Las espantamos.

Vaya, me sorprende que tu truco con la jaula funcionara,

pero... ha salido bien.

Hacía tiempo que no me divertía tanto.

Qué pena que tenga que marcharme.

-Es una verdadera lástima, sí, señor.

Está bien, andando. Mándanos fotos.

-¿Sabes qué? Puedo ir a pescar cuando quiera.

Llamaré a mis amigos, el yayo se queda el fin de semana.

-¿Todo el fin de semana? ¿Qué voy a hacer ahora?

¿Volver a meterte en la jaula?

¿No captas mi sentido del humor? De acuerdo.

A pesar de una interpretación un tanto dudosa,

hemos engañado al padre de Ray. Oh, me siento tan viva...

Tras cada actuación, necesito un tiempo para relajarme.

(Timbre) La casa del árbol es increíble.

Sí, no está mal. ¿Una toallita? Gracias.

-Vale. Solo quiero decir: "Bravo". Chicas, me habéis dejado loco.

Y, Michelle...

¡Guau!

-No puedo evitar vivir mi papel.

¿Se lo ha tragado? ¿Se ha ido? Sí y no.

¡Bien! ¿No qué? Se lo tragó, pero no se marchará.

¿Así que no podemos volver a la casa?

Necesito que os quedéis aquí un poco más. Yo me ocuparé.

-Vosotros nos habéis ayudado muchas veces.

No nos importa sufrir.

Chicos, esparcid polvo por el comedor,

esto es repugnante. En la mesa se puede comer.

-Papá, te encontré. Me pregunto si podemos hablar...

-Hiciste un buen trabajo con estos dos fantasmitas.

Me siento orgulloso. -¿Estás orgulloso?

-Pero no estoy conforme con los cambios que hubieron aquí.

-De eso quería hablarte.

-Sabes que te confié el cuidado de la casa, y cuando vuelvo,

encuentro que mi pavo fue movido de una parte del piano a la otra,

¡y tú sabes que los cambios me disgustan!

Está bien. ¿De qué querías hablar?

-De cuánto me alegra... que estés aquí.

-Y a mí también me alegra.

Pero he visto mi retrato antes, no está torcido.

¡Quiero respuestas!

(SUSPIRA) La casa está silenciosa sin las Hathaways. Las añoro.

Pues yo nada. Me gusta haber recuperado mi casa.

Ajá.

Eh, ¿recuerdas lo que tú y Frankie hicisteis con eso?

Para ya. No lo quiero recordar.

Jo, ya lo recuerdo.

¡Eh!

Esto no tiene gracia.

¡Eh!

Bueno, vale, añoro a Frankie.

Están en la casa del árbol. Deberíamos llevarles cosas.

Ajá. Comida, ropa, agua...

Y cabezas de maniquíes. Frankie las querrá.

¡Chicos! (GRITAN)

¿Y esas cajas? ¿Estas cajas?

¿Te refieres a las que llevamos? Solo son simples cajas.

¿Y eso de cual de los dos es?

Venga, abuelito, hay que estar a la moda.

Ahora, esto es lo que se lleva. No me lo creo.

Oye, Louie, ahora que llevamos la ropa que se lleva,

¿te apetece salir?

Claro, Miles, eso sería genial y nada raro.

¿Por qué parce dado de sí? Por nada.

Creía que Ray hablaría con vuestro abuelo.

¿No esperará que pasemos la noche aquí,

bajo estas... horribles condiciones?

¡Oh! Buen "drive". ¡Sí, señora!

Frankie, pensé que necesitarías algunas cosas de la casa.

¡Vaya, gracias! Te echaba de menos. Sí, yo a ti también un poco.

Se lo dije a mi cabeza de maniquí. ¡Yo también!

¡Hola a todos! Cómo os va por aquí, ¿eh?

-Ray, ¿por qué seguimos en la casita del árbol?

¿Recuerdas que tenemos una fiesta en la pastelería?

Tengo muchas cosas que hacer y mamá no puede hacerlas

si está aquí. No os preocupéis.

Mañana llevaré a mi padre a su club de jazz y se lo contaré.

Estaremos fuera toda la tarde. Tendréis tiempo para la fiesta.

Me parece un plan estupendo, Ray, salvo porque dormimos en un árbol.

Lo sé. Lo siento muchísimo.

Ojalá tuviera un padre con el que pudiera hablar,

pero no es así.

Vámonos, chicos. Papá, ¿puedo...?

¡No quiero ni oírte!

Probad de estos, son deliciosos. Ya veréis.

¡Oh, vaya!

Es increíble, pero nos está saliendo.

Tay, ¿cómo lo llevas?

Mamá, he dormido en un árbol y no tuve tiempo de prepararme.

Si alguien te pregunta, me llamo Rodrigo.

Estás estupenda. Sirve estos. Frankie, ¿tengo el pelo bien?

Esta es mi oportunidad para estar con el equipo de rugby.

No quiero hacer el ridículo.

(GRITA)

¡Escuchad! ¿Esto es una fiesta o una siesta?

¡Quiero oír ruido! (VITOREAN)

-Hola, entrenador. Me llamo Michelle Hathaway.

¿Tarta de té?

-¿Tarta de té en una fiesta de rugby?

¿Dónde están las pizzas y las alitas de pollo?

¿Acaso me estás mirando mal? -¡No!

Solo que esto es una pastelería.

¡Ray! Ibas a salir con tu padre toda la tarde, ¿no?

-Hemos vuelto pronto.

Convirtieron el club de jazz en un gimnasio de pilates.

El abuelo está en el ático de muy mal humor.

Pero ¿le hablaste de nosotras? Estoy en ello.

Mientras tanto, no puede saber que estáis aquí,

así que no hagáis ruido, ¿vale? -¿Que no hagamos ruido?

Es una fiesta de rugby. -¿Lo ves? Muy alto.

Mantendremos al abuelo en el ático hasta que acabéis,

pero mientras tanto... (CHISTA)

-¡Orugas, dadme una "O"! (TODOS) ¡Oh!

-¡Dadme una...!

-Está bien, voy a ver a mi padre.

(SUSPIRA) ¿Qué opinas, yayito?

¿Tengo posibilidades de ser un músico profesional?

No.

(Voces) ¿Habéis oído algo?

-Cuando diga: "O", decís: "Orugas". (TODOS) ¡Orugas!

-Eh... Louie, te volviste a dejar la tele encendida, ¿verdad?

-No. Ahí abajo están celebrando una fiesta.

¡Es hora de asustar otra vez! ¡Tenemos que bajar! ¡Rápido!

¡Otra vez no!

Bienvenido a mi mundo, papá. ¿Por qué lo dices?

Es difícil ser buen fantasma si te preocupa no decepcionar

a tu padre. ¿Yo te hago sentir así?

¿Por qué no me lo has dicho?

Louie, siempre puedes hablar conmigo,

soy tu padre.

Deberías aplicarte tu propio consejo.

Habla con el abuelo, pero no con forma de fresa.

Ah...

¿Creen que pueden celebrar una fiesta en nuestra casa?

Los Preston jamás lo vamos a permitir.

Y que lo digan. Para nada.

Decir lo contrario, sería mentir.

Chicos, ¿estáis preparados para ver a un fantasma de nivel 12 actuando?

Pues dejad que estire.

(CHISTA)

Este es un nuevo tipo de fiesta, la fiesta silenciosa.

Es un fiestón que no veas, pero sin ha...

Esto es una locura. Chicos, vamos a...

-Gracias, entrenador.

Creo que sé cómo animar esta fiesta.

# Vaya fiesta, qué marchón.

# Esta fiesta es un fiestón. #

Vale, llegó la hora de acabar la fiesta.

-Espera, papá. (CHASQUEA LOS DEDOS)

No puedo dejarte asustar a las Hathaways.

-¿Quienes son las Hathaways?

-Esas buenas personas que fingieron asustarse

cuando llegaste.

La verdad es que compartimos casa con ellas, como una familia.

-¿Qué? ¿Te volviste loco o qué?

-Sé que te parece extraño y no lo entenderás.

-¿Eh?

-Pero ahora es mi casa y los chicos y yo la queremos así.

No se asusta a las Hathaways.

-¿Me dices qué tengo que hacer? -Supongo que sí.

Y yo te apoyo, papá.

Es un fantasma de nivel 12, pero lo sigo queriendo.

Jamás pensé que llegaría el día en el que te enfrentarías a mí.

-Pues ha llegado... señor.

-Es una sorpresa que me llena de orgullo.

Le has echado valor.

No apruebo la situación, pero ahora este lugar es tuyo

y yo tengo que respetarte. -Gracias, papá.

Muchas gracias. -No hay de qué.

Pero el pavo a su lugar.

(RÍE) ¿Ves, papá? Te estaba cubriendo las espaldas.

Buenas noticias, Hathaways. Ya podéis hacer ruido. (RÍE)

¡Por fin! Muy bien, chicos. ¡Armad bulla!

(VITOREAN)

¿Qué le ha pasado a Rodrigo?

-Gracias por esperar a que hablara antes con mi padre.

-Habéis hecho mucho por nosotras, nos alegra devolveros el favor.

¡Oh! Te he visto, Frankie.