Haunted play

166310

Hathaways entre fantasmas en inglés

6680822

Haunted dog

Es el cumpleaños de Taylor y Miles está emocionado con la celebración. Lo que no sabe es que a Taylor no le gusta celebrar su cumpleaños desde que su madre le regaló un perro cuando cumplió los diez años y resultó ser alérgica. Pero Miles no se resigna y tiene el regalo perfecto, un perro encantado.