# ¡Gus, el pequeño caballero! #

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Yuju! ¡Sí!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito! ¡Yuju!

# Somos pequeñitos # con grandes soluciones.

# Caballero al rescate # dispuesto a ayudar.

# ¡Gus, Gus, Gus! #

(RÍE) # El caballero ideal. #

¡Modo ráfaga!

# Gus, el pequeño caballero soy.

# Gus, el pequeño caballero soy. #

"VÍCTOR EL RUDO"

Yo me puedo ocupar del dragón tornado

que está aterrorizando al reino.

(RÍE) Oh, no... Es muy peligroso. Tenemos que capturarlo

y evitar que cause más daño, pero tendremos que esperar

a que papá rey vuelva de su viaje. ¿Podemos pedirle a Víctor el Rudo

que se encargue? Es un experto en dragones.

(ASIENTE)

Y es descendiente de mi héroe, sir Adam el Rudo.

Por favor, mamá reina, por favor, di que sí.

Es una gran idea, Gus. Le voy a mandar un mensaje.

¡Yupi!

(RÍE)

(Música animada)

¡Ah!

¡Ja! Uh.

Oh... Muy bien, Gus. Es imposible darte.

Ah. Oh.

Oh. Uh, perdón.

Hola. He venido a ver a su majestad la reina.

Me requiere por un problema urgente con un dragón.

Soy...

(AMBOS) ¡Es Víctor el Rudo!

A vuestro servicio.

-Gracias por venir tan rápido, sir.

En realidad, ha sido idea de mi hijo llamarle.

Es un gran fan de su tatarabuelo. -Ah...

El legendario Adam el Rudo, el más grande de todos los tiempos.

(ASIENTEN)

Bueno, ¿cómo va a hacer para atrapar al tornado?

Ven conmigo y lo descubrirás.

¿Yo?

Confío en Víctor ciegamente. Si prometes seguir sus indicaciones,

entonces, es un sí.

(RÍEN)

¡No me lo puedo creer! Voy a capturar a tornado

con Víctor el Rudo. Aunque no es exactamente

grande y fuerte comparado con sir Adam.

Bueno, uno no necesita estar fornido para ser un gran caballero.

(LLAMAN A LA PUERTA)

¿Eh? ¿Listo para la aventura?

Sí. Mire esto. Tengo la misma espada que Adam.

¡Atrás! ¡Clin, clin! ¡Oh, oh!

(RÍE) ¡Ups!

¿Usted también tiene una espada? No, no la necesito.

¿De verdad? Uh.

Ah... Estoy deseando viajar en este poni tan gracioso.

Lo ha hecho mi amigo Tyler.

Ajá. Muy buen trabajo, escudero inventor.

(RÍE)

¿Listos?

¡Ya!

(Música animada)

¡Gran caballero valiente hasta el infinito!

(Continúa la música)

No vayas muy rápido.

Vieron a nuestro tornado por esta zona.

¿Qué hace exactamente? Crea torbellinos...

capaces de mandar a una persona muy lejos.

No querrás enfadarlo, hazme caso.

(TARAREA)

¿Eh?

¡Hola, Evanora! Es mi prima.

No habrás visto a un dragón por aquí, ¿verdad?

¿Quién crees que soy? ¿Una guardiana de dragones?

-Buen día, hermosa doncella. Estamos buscando un tornado.

-¿Eh? -Una clase de dragón

con alas muy grandes. Víctor y yo vamos a capturarlo.

Es un descendiente de Adam el Rudo. Sí, claro...

Y yo soy Blancanieves ya puestos. No tengo tiempo para jugar contigo,

enano molesto.

(AMBOS) ¿Eh?

(OLFATEA)

¿No oléis el aroma a cebolleta? -Ah.

¡Ah! ¡Sí! Al tornado le encanta revolcarse

en las cebolletas y, sobre ellas, hacer su nido para pasar la noche.

-¿Eh?

(OLFATEA)

Bien... ¿De dónde viene el viento?

¡Ah! ¡De allí! ¡Vamos!

(Música acción)

Tornado, tornado...

¡Aquí está! Bien...

(LEE) "Un salvaje y feroz dragón". Blablablá. Poción...

Ah, una sola lágrima en una poción te permitirá atravesar las paredes.

¡Uy!

-Si el tornado ha venido a beber a este lago,

seguramente, habrá dejado grandes huellas.

Veamos...

(Música tensión)

¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ranas pirata!

(RÍE) Interesantes, ¿verdad?

Eh... Sí. El intrépido caballero al rescate...

siempre a tu disposición.

(RÍE)

(CROAN)

¡Soltadme!

(RÍE) Qué cosquillas.

(CROAN)

Ah, ah, ah.

Ay.

(Música acción)

¡Una ráfaga!

¡Sí! ¡Bien hecho, Gus!

Esas ranas son increíbles. Uh...

Tendré que volver y echarles otro otro vistazo,

solo que la próxima vez estaré camuflado.

(RÍE)

¿Está... está seguro de que quiere enfrentarse a tornado?

Porque... ya que no se ha manejado bien con las ranas, entonces...

(RÍE) ¡Claro! Confía en mí.

Bien, cuando un tornado se pierde, siempre se dirige... hacia el sol.

¡Vamos allá!

(RÍE) Hola.

Yo otra vez. Lo siento, no lo he entendido bien antes.

Entonces, eres capaz de capturar un tornado, ¿es eso?

¿Cómo lo vas a hacer? ¿Vas a alimentarlo

con el enano molesto?

(RÍE) No... Es broma.

Ah, digamos que sé bastante de dragones.

-Vale, justamente... me preguntaba si podrías cogerle

una diminuta y chiquitita lágrima a ese lagarto gigante por mí.

Ignórela, Víctor. La quiere para uno de sus hechizos de bruja.

Eh... Para nada. Es... para...

hacerme... un asombroso desodorante.

-No, nunca correría el riesgo de hacer un dragón así llore.

-Vale. Entonces, tú lo controlas y yo le hago llorar.

¿Qué te parece? ¡Nos tenemos que ir!

¡Lo siento por el desodorante! ¡Usa rosas a su lugar!

(GRUÑE) Sí, ya...

Bien, veamos...

Ah... Esto es justo lo que estaba buscando.

Ah, ah, ah.

Ay...

(SUSPIRA)

Es verdad, comparado con mi antepasado Adam,

que era capaz de saltar sobre los caballos más altos,

yo soy mucho menos... enérgico. ¿Serías tan amable de subirte

a mis hombros y arrancar una de esas grandes hojas por mí?

Eh... Preferiría usar mi espada.

¡Otra ráfaga!

(RÍE) ¡Ah!

Ay... Mira... ¡Ajá!

¿Ves estas mordidas enormes de aquí? Son del tornado.

Primero, vino aquí para darse un festín,

a restregarse en estos árboles y a comerse estas hojas.

Eh... ¿De verdad cree que será capaz de capturarlo?

¿Quizás deberíamos esperar a que vuelva a papá rey?

(Estruendo)

Ay.

(CHISTA) Está justo ahí.

(Música misterio)

Uh.

(SUSURRA) No... te muevas. ¿Qué va a hacer?

(CHISTA)

(Música intriga)

(RUGE)

¡Ah!

"La... iasmae". ¡Pare, Víctor!

¡Le va a devorar! "La... iasmae".

¡Corra y escóndase! ¡Se acabó, tornado!

No, Gus, vas a enfurecerlo y...

(RUGE)

Ah, ah, ah.

¡Ay!

¡Víctor! ¿Está bien!

¿Víctor? Ah, bueno...

Supongo que tendré que ir yo misma a por la lágrima del dragón tornado.

El hechizo del humo hará que se le pongan los ojos bien llorosos.

(RÍE)

(GRUÑE) ¡Escudo activado!

Ah.

(RÍE)

"Fumoralis". Ah. Apártate, enano molesto.

Ah, oh.

(GRITA) "Fumarolis multiplex".

¿Dónde estás, tomate? ¡Aquí estoy! ¡Me quedo con esto!

¡Ah! ¡Mi varita!

(RÍE)

¡Devuélvemela!

(RÍE) Ups...

¡Ah!

¡Hola, Víctor!

Ah.

(SUSURRA) "La... iasmae".

(RONCA)

(SUSURRA EN OTRO IDIOMA)

Vaya...

(SUSURRA) Ya puedes venir, Gus. No hay nada que temer.

¡Desactivado!

Evita hacer movimientos bruscos.

Ah...

¿Eh?

Lo... lo siento mucho por lo de antes.

No creía que fuera capaz de defenderse.

Has sido igual de valiente que sir Adam el Rudo, Gus.

Pero, como puedes ver, a diferencia de él,

yo no tengo por qué enfrentarme a dragones.

Bueno, es mi manera. Yo prefiero un enfoque más tranquilo.

(Música)

¡Eh!

(CROA)

¡Dame eso!

(GRUÑE) Aún no he acabado con ellos. ¿Eh?

(RÍE)

Ah... Vale, bien. Mejor me voy,

tengo un guiso de ortigas en el fuego. ¡Adiós!

(RÍEN)

Víctor es muy diferente de Adam, pero se las arregla igual de bien,

incluso sabe hablar con los dragones.

No sabía que conocía el antiguo lenguaje de los jinetes de dragón.

Sí. Se marchó con tornado para llevarlo de vuelta al desierto.

Pero va a volver a enseñarme a hablar dragón, me lo prometió.

Qué gran idea. Mientras tanto, es hora de dormir, pequeño Gus.

Oh, no... Aún no, papá rey. Por favor, no estoy cansado.

Oh... Es muy tarde, mi valiente pequeño caballero.

(HABLA EN DRAGÓN)

(RÍE) Oh... Entiendo. Crees que puedes domarme

como a un dragón, ¿no?

(RÍEN)