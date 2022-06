# ¡Gus, el pequeño caballero! #

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Yuju! ¡Sí!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito! ¡Yuju!

# Somos pequeñitos # con grandes soluciones.

# Caballero al rescate # dispuesto a ayudar.

# ¡Gus, Gus, Gus! #

(RÍE) # El caballero ideal. #

¡Modo ráfaga!

# Gus, el pequeño caballero soy.

# Gus, el pequeño caballero soy. #

"UN DIENTE PEQUEÑO"

(RÍE)

Os lo aseguro, os habría mimado a los dos

si hubiera podido.

(RÍEN)

Y los papás pingüino miman a sus hijos, ¿verdad?

(RÍE) Eso es cierto.

¿De quién estáis hablando? De vuestro padre sobreprotector.

(RÍEN)

No está bien reírse del marido de nadie

y mucho menos de un rey.

Yo nunca me río de ti... papá rey.

¿Eh? ¡Oh!

¡Se me ha caído un diente! ¡Oh! A ver...

-¡Uy, qué bonito!

Pide un deseo y el conejo Dientes lo hará realidad.

¡Adivinad quién está creciendo, adivinad quién está creciendo,

adivinad quién está, oh, oh, oh, oh, creciendo!

¿A dónde vas? A ponerlo debajo de la almohada.

(Música animada)

¡Socorro! -¡Ayuda!

-¡Es horrible! -¡Estamos hundidos!

-¡Es un desastre! -¡Qué desastre!

-¡Socorro! -¡Oh, no!

-¿Alguien me puede decir qué está pasando?

-Disculpe por molestarle un domingo, su majestad,

pero ha ocurrido algo horrible.

Un dragón enloquecido está destrozando nuestras cosechas.

¿Un dragón? Y si no hacemos algo rápido...

-Alguien tiene que hacer algo. -Eso es, tenemos que hacer algo.

-¡Usted es el rey! -Vale, vale.

Esperad mientras voy a por mi espada y a reunir a mis guardias.

(A LA VEZ) Voy a mandar yo personalmente a ese dragón

de vuelta al lugar al que pertenece.

¡Llévame contigo, papá rey, llévame!

Ni hablar, Gus, nos enfrentamos a un dragón enloquecido.

Pero ¿por qué no? Solo porque sea pequeño

no quiere decir que no pueda hacer cosas grandes.

¿No te das cuenta de lo peligroso que es un dragón furioso

para un pequeño caballero como tú? Da igual lo valiente que seas.

Ay... Por favor, papá.

He dicho que no, Gus.

Cuando seas mayor, más adelante,

serás capaz de enfrentarte a lo que quieras,

pero ahora mismo harás lo que yo te diga.

Más adelante...

Siempre me dice lo mismo: "Más adelante, hijo".

Esto es lo que yo haría con ese dragón si pudiese ir.

¡Ven aquí, dragón, si te atreves!

(Música acción)

¡Modo ráfaga!

¡Ja! Ya no eres tan valiente, ¿eh?

¡Retrocede!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito!

¡Acabaré contigo!

¿Ah?

(RÍE) ¿Sabes qué, Pippy?

No vamos a esperar hasta esta noche para ver al conejo Dientes,

¡vamos a ir a buscarlo para que me conceda mi deseo!

Y mi deseo va a ser... ¿Lo adivinas? ¿Lo adivinas?

Ser.. ¡grande! Ahora mismo.

Y en cuanto sea grande, ¿qué haremos?

Iremos y nos uniremos a la misión del dragón con papá rey,

eso haremos.

¡Yia! ¡Uh, uh!

(RÍE)

(Música acción)

¡Gran caballero valiente hasta el infinito!

¡Abuelo Merlín, abuelo Merlín, necesito...!

¿Ah? Un segundo, hijo,

estoy acabando una crema suavizante para barbas difíciles.

¿Ah? Pues es para ti. Principalmente, para papá rey.

Bueno, quizá un poco para mí también.

(RÍEN)

Un poco de baba de babosa.

¡Uj! Eso es asqueroso.

(RÍE) Sí, cierto,

pero es mucho más efectiva que la baba de erizo.

Bueno, ¿cómo puedo ayudarte, pequeño Gus?

Quiero que me digas dónde puedo encontrar al conejo Dientes.

(RÍE) Eso es pan comido.

Conforme salgas del laboratorio, gira a la izquierda,

luego sigue recto hasta que hayas contado hasta 88.

Ajá. Cuando llegues a una acacia,

sigue hasta que llegues a un lirio blanco.

(LADRA)

-Desde ahí, tienes que seguir recto. Ten cuidado...

Ajá... Porque hay un agujero profundo.

A continuación, verás un montón de margaritas.

Ajá... Y la madriguera del conejo

está justo debajo. ¿Entiendes? Pan comido.

Ah...

¡Gracias, abuelo Merlín!

(RÍE)

(Música acción)

¡Ah, se me ha olvidado decirte algo!

¡El conejo Dientes no habla!

Oh.

A ver, lirio blanco,

tres flores de ajo de oso, gira a la derecha,

luego sigue recto hasta llegar a un montón de margaritas.

¡Ah!

(GRUÑE)

Ah...

(Música tensión)

Ven aquí, dragón, si te atreves.

Ay... No tan cerca, por favor.

Ay... ¡Modo ráfaga!

¡Ay! ¡Tranquilo, tranquilo, no quiero hacerte daño!

Escudo activado.

¡Ah!

¡Ah, ah! ¡Oh, oh! ¡Uh!

¡Uf!

(Música acción)

¡Uy! ¡Ah, ah!

¡Ah!

¡Oh!

(LADRA)

¿Oh?

(LADRA)

¡Aguanta, Pippy, ya voy!

Te tengo.

¿Oh?

(GRITA)

(GRUÑE)

¡Oh!

Ha estado cerca.

Papá rey tenía razón,

no somos tan fuertes como para enfrentarnos al dragón.

¿Eh?

(GRUÑE)

Ay, Tyler va a tener trabajo por delante.

¿Mm? Qué raro, Pippy,

parece que el dragón no nos busca a nosotros,

sino que busca otra cosa.

Vale, vamos a coger mi escudo y a ver al conejo.

(Música animada)

Papá rey no dará crédito cuando aparezcamos.

(RÍE)

No solo seré tan grande como él,

sino que también podré decirle dónde está el dragón.

¿Mm? ¿Eh? ¡Ah!

Ay. Lo siento, Pippy.

Ahora lo recuerdo, el abuelo Merlín me habló de este agujero.

¡Eh! Parece que hay algo brillante ahí abajo.

No te muevas, ahora vuelvo. Función gancho.

(VOZ ROBÓTICA) "Activar".

(LADRA)

No te preocupes, ahora vuelvo.

(SE ESFUERZA)

¡Anda, mira!

(RÍE)

¡Eh, Pippy! (LADRA)

¡No te lo vas a creer!

Esa terrorífica bestia solo es, en realidad,

una pobre mamá dragón que ha perdido sus huevos.

¿Quién os va a llevar de vuelta con vuestra mami, eh?

(Crujidos)

¿Eh? Eh...

¡Se están abriendo!

¡Los bebés van a salir del cascarón, van a necesitar a su madre,

tengo que darme prisa!

(LADRA)

Ay... Qué mala suerte, Pippy.

Si le pido al conejo Dientes

que me conceda el deseo de ser adulto ahora mismo,

no podré entrar en este agujero para coger a esos pobres huevecitos.

Oh...

(LADRA)

Tienes razón.

(LADRA)

Vamos, Pippy, ser pequeño también puede ser algo bueno.

(LADRA)

La madriguera del conejo no debe de estar lejos.

(Música suave)

¿Eh?

Eh... Hola, señor conejo.

¿Eres el que hace realidad los deseos

de la gente a la que se le ha caído un diente?

(SUSURRA) Creo que no me entiende.

¿Mm?

¿Ah?

¡Oh, no! Esto no es lo que quería.

Necesito algo con lo que pueda transportar huevos.

Eh... Eh... Una cesta.

Una cesta como cuando vas al mercado.

Oh.

(Música animada)

¿Ah?

¡Bien, es justo lo que necesito!

Gracias, gracias, gracias,

gran conejo Dientes.

(RÍE)

Nosotros, los pequeños, tenemos grandes soluciones.

(Música tranquila)

(RÍE)

Oh. Oh. Oh.

¡Ah!

¡Uf!

(Música animada)

(RUGE)

(Música tensión)

¡Ah!

(Música suave)

(RÍE)

¡Oh!

¡Sí! -¡Guau!

-¡Increíble! -¡Gus!

-¡Genial! -¡Qué bien!

No, no, no la he traído de vuelta, quería volver conmigo.

En realidad es muy buena. ¡Oh!

(RÍEN)

Papá rey te llevará de vuelta a casa

para que puedas incubar tus huevecitos.

Es un papá muy cariñoso, ya lo verás.

(RÍE)

-¿Oh? (CARRASPEA)

(Música suave)

No te he desobedecido, papá rey, me la encontré por casualidad.

¡Oh! ¿Ves? Una persona no tiene por qué ser grande

para hacer grandes cosas. -Ah...

(RÍE)

(CARRASPEA) Vale, pequeño caballero,

quiero escuchar todos los detalles de tu nueva proeza.

Sí.

(RÍEN)

Lo ajusto un poco más y quedará como nuevo.

¡Gus, ha venido alguien a verte!

¡Hellwise!

Mira lo que he fotografiado

mientras estaba en la montaña Sagrada.

¡Ah! ¡Ya han nacido, ya han nacido!

¿Me puedes llevar allí? Me encantaría verlos.

(ASIENTE)

(RÍE)

Ya sé lo que voy a hacer, voy a ponerles nombre.

Voy a llamarlos Tintín Escamoso o...