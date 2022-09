# ¡Gus, el pequeño caballero! #

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Yuju! ¡Sí!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito! ¡Yuju!

# Somos pequeñitos # con grandes soluciones.

# Caballero al rescate # dispuesto a ayudar.

# ¡Gus, Gus, Gus! #

(RÍE) # El caballero ideal. #

¡Modo ráfaga!

# Gus, el pequeño caballero soy.

# Gus, el pequeño caballero soy. #

"DÍA DE LA MAGIA"

(Música triunfal)

(LADRA) ¡Por fin ha llegado, Pippy!

¡Hoy es el Día de la Magia!

Durante las próximas 24 horas, no soy solo un caballero,

sino que soy...

¡caballero mago!

(LADRA)

(OLFATEA)

¡Diviértete, Pippy!

Mientras, iré a ver qué prepara el abuelo Merlín

para este día especial.

(Música acción)

¡Yupi!

¡Yuju!

¡Ya!

(Continúa la música)

¡Gran caballero valiente hasta el infinito!

(Continúa la música)

(Música)

¿Estás dando copias de tu poderosa varita mágica a todos los niños?

(RÍE) Sí, claro que sí.

Salvo que las copias no son tan poderosas, naturalmente.

Coge una y di: "¡Magia!".

(Música suave)

¡Magia!

¡Oh!

¡Es genial! (RÍE)

¡Magia!

Y funciona una y otra vez. (RÍE)

Bueno, hasta el final del día.

(ASIENTE) Encontré tus pociones.

¿Eh?

¿Eh? ¿Qué es esto?

Eh... Eso...

Eso es una estrella misteriosa.

Para abrirla, tienes que alinear los colores.

¡Vaya! ¡Impresionante!

Pero difícil.

Puedes quedártela si quieres, pero voy a necesitar

que les des las varitas sorpresa a todos los niños.

(ASIENTE) (CARRASPEA)

¿Me has oído, Gus?

¡Ah! Sí. Claro, claro, abuelo Merlín.

¿Podrías recoger unas plantas para mí,

y así tengo existencias de sobra, antes de que vayas a la feria?

Veamos... Bellamila, perejilo, y pecanela.

Sí, lo haré.

¡Oh!

La última varita.

¡Hasta luego, abuelo Merlín!

¡Adiós, chicos!

(Música)

¡Uhm! ¡Mi varita!

¿Eh? ¡Oh!

(Música tensión)

¡Oh, no!

(Música animada)

Iré a recoger las plantas

mientras que te diviertes entregando las varitas.

¡Sí! Gracias. ¡Hasta luego, Iris!

¡Uhm!

(RÍE)

(Música)

¡Ya está! ¡La última!

(Música animada)

¿Ya has terminado?

No, todavía no. Pero he hecho una parte.

¿Qué? Estaba hablando de entregar las réplicas de las varitas.

(GRUÑE) ¡Ay!

(GRUÑE)

¡Date prisa! Los niños deben tener sus varitas mágicas

antes de las fiestas.

¡Oh! ¡Lo siento! Me pongo a ello.

El pequeño caballero trabaja más rápido que la luz.

(RÍE)

(Música)

(Música triunfal)

¡Ah!

¡Escudo activado!

(Música animada)

¡Hola, Gus! ¡Varitas sorpresa!

Di la palabra "Magia", y lanzará un hechizo.

¡Genial! Gracias, Gus.

¡Magia! ¡Uh!

¡Oh!

¡Varitas sorpresa!

Di la palabra "Magia", y lanzará un hechizo.

Gracias, pequeño caballero.

-¡Oh, gracias, Gus!

¡Aquí tienes tu varita mágica! ¡Gracias, Gus!

¡Varita domicilio! Gracias.

¡Tu varita! ¡Gracias!

(Continúa la música)

Uhm, Evanora ya no es una niña.

(Música)

Pero también merece divertirse después de todo.

¡Hola, Gus!

Una varita mágica para ti, princesa Diane.

¡Gracias, pequeño caballero!

¡Varita sorpresa! Ah... Ya me has dado una, Gus.

¡Oh, sí! ¡Ups!

(Música)

Esta es para su hija, señor Roland. ¡Oh, gracias, Gus!

¡Misión cumplida! Oye, Gus,

a mí no me has dado una varita mágica.

¡Oh!

(Música)

(Música tensión)

¿Qué está pasando, abuelo Merlín?

Mi poción mágica salió mal y ahora nadie puede salir o entrar.

Necesito mi poderosa varita mágica, pero Gus la cogió por error.

-¡Vaya, una escoba mágica! ¿Puedo probar?

-¡No!

No se toca, canija, eres demasiado joven.

(SE BURLA)

-Yo tengo dos varitas, ya le habías dado una a mi madre para mí.

Gracias, Arturo.

Cuando Gus hace magia, todo encaja a la perfección.

Se te cayó una varita en el reparto, Gus.

¡Gus! Tengo que hablar contigo. ¿Ah?

¡"Ranus"! (CROA)

El abuelo Merlín está atrapado en una corriente mágica,

necesita su varita para salir.

La mezclaste con las varitas falsas que hizo para los niños.

(CROA) ¿Eh?

Ahora sé por qué me sobraba una.

Pruébala, con suerte será la verdadera.

¡Magia!

¡Oh, no! No es la verdadera.

(RÍE)

(SE EXTRAÑAN) (CROA)

¡Ay! Lo siento mucho, Iris, todo es culpa mía.

Hice el reparto corriendo para poder jugar con mi estrella misteriosa.

Lo hecho, hecho está, Gus, lo que de verdad importa ahora

es hacerlo bien. ¡Cuenta conmigo!

Volveremos por la ruta de entrega y probaremos todas las varitas

que he entregado. Misión: encontrar la poderosa varita.

(RÍE)

-¡Ah! Esta es muy mona, ¡la quiero!

-Es un poco rara. -¡No lo es!

(GRITAN) ¡Magia!

¡Magia!

¡Magia!

¡Mira!

¡Es mía! -¡Magia!

¡Magia!

¡Uñas de trol tostadas! ¡Magia!

No sé cómo lo ha hecho, pero sabe lo de la varita del abuelo,

tenemos que encontrarla antes que ella.

(Música)

¡Magia!

¡Magia!

(Continúa la música)

(A LA VEZ) ¡Magia!

Quedan dos varitas, la de Evanora y...

Si esa fuera la verdadera, ella lo sabría, ¿cuál es la segunda?

¡La que le di al señor Roland!

Gracias por la info, enanos molestos.

Pues estos enanos molestos tienen un mensaje para "calamita"...

¡"Giratum voladerum"!

(Música tensión)

¡Oh! Deben estar ensayando el espectáculo de esta noche.

¡Escudo activado!

(Música)

¡"Magneticus"! ¡Oh, no!

¡Modo ráfaga!

(Continúa la música)

¡Vaya! -Impresionante.

(Continúa la música)

¡"Barrilicum"! (GRITA)

¡Yupi!

¡"Magneticus"!

(Continúa la música)

¡Es mía!

(Música, ovación)

Gus, llévale la varita al abuelo Merlín tan rápido como puedas.

¡Oh, claro!

¡No tan rápido, enano molesto! ¡"Agarrum"!

¡No! (RÍE)

-¡Qué buenos son! (RÍE)

Qué prima tan pesada.

(Música)

¡Los pequeños caballeros tenemos grandes soluciones!

¡Modo ráfaga!

(Continúa la música)

¡Yuju!

(Continúa la música)

Aquí está.

(GRITA) ¡Me las pagarás por esto!

Tenemos que probar la varita para estar seguros.

¡Magia!

¡Ah! ¡Es asqueroso!

Así que, eso significa...

(Música)

Sí, eso es.

¡Unicornios voladores! Ella tenía la verdadera desde el principio.

¿Qué?

¡Devuélvemela, enano molesto, es mi regalo!

(RÍE) Lo siento, pero no puedo, me equivoqué, ¿vienes, Iris?

Tengo una última varita que entregar y esta es para el abuelo Merlín.

Te la devolveremos cuando volvamos.

¿Y quién va a limpiar todo este desastre?

(Música)

(Música suave)

¡Oh! Buen trabajo, chicos.

Ya puedes volver con tu estrella misteriosa

antes de que empiecen las fiestas.

¡Oh!

(Música)

¿Vamos, hermanito? La fiesta va a comenzar.

Estoy listo, tan solo... dame un segundo.

(Música)

(A LA VEZ) ¡Hala!

¡Lo conseguí! Bien hecho, Gus.

(Música)

¡Yupi!

(Continúa la música)

¡Gran caballero valiente hasta el infinito!

(Continúa la música)