The rhinopuff

Gus, el pequeño caballero en inglés

Iris y Gus van a buscar arándanos para participar en el concurso de postres. En el camino encuentran a Tyler petrificado por un hechizo de Evanora. Tyler les cuenta que Evanora ha hecho desaparecer a Diane y todos sospechan que ha sido para asegurarse ganar el primer premio del concurso.

11 min, 2 sec

29-09-2022 01:00:00

