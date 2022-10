The blue stone

If you can hear it, you can know it!

Gus, el pequeño caballero en inglés

Evanora lanza un conjuro al pony eléctrico de Gus para poder escuchar sus conversaciones. Lo que Evanora no sabe es que con ese hechizo, es Gus quien puede espiarla, ver lo que planea y desbaratar todos sus planes. Cuando Evanora lo descubre, le tiende una trampa.

