(Música animada)

# Summer y Todd, ya es de día. # En su granja hay alegría.

# ¡Qué felicidad da con amigos estar # en el lugar más bonito que hay!

# Llena de energía, # de ingenio y simpatía.

# Te sientes como en la cima.

# ¡Summer y Todd # en la Granja Feliz! #

(Balido)

¡Bienvenidos a la granja!

(Música animada)

¡Hola, Betty! Pasé por el huerto de Pico

y te traje muchas más hortalizas.

(CANSADO) Eh, Todd, me olvidé de cargar esto

y te lo traje corriendo.

Sueeerte que eres superfuerte, Pico.

Es que estoy muy emocionado por lo de esta noche. (RÍE)

Yo también estoy superemocionado. Hoy llega Summer,

mi mejor amiga de la gran ciudad.

¡Guau! Qué ganas de conocerla.

(Bocina)

¡Hola, Todd! Por fin he llegado.

¡Summer! ¡Qué alegría verte de nuevo!

Tienes una granja alucinante. ¡Qué aire tan fresco!

Y qué cielo tan despejado. Empiezan mis vacaciones de verano.

Hola, yo me llamo Betty y me encanta la gran ciudad.

Tengo un montón de revistas, mira.

Encantada de conocerte, pero de momento lo que quiero

es disfrutar de la paz de la granja.

Ve a descansar, porque esta noche celebramos un gran festival.

¡Qué divertido!

¡Y que lo digas! Descansa, regresaré en un rato.

Hay mucho que hacer para preparar el festival.

Te prometo que no voy a molestar.

(Música animada)

(RÍE)

¡El lugar ideal para relajarse!

Me "encaaantan" los inventos de la gran ciudad.

Estaré en mi puesto para lo que "necesiteees".

(RESPIRA RELAJADA)

¡Oh, no! ¡Qué desastre!

¡Vaya! ¿Qué te ha pasado?

Que no encuentro la tapa. Fíjate qué desastre.

¡No sé que voy a hacer!

¡Oh!

¡Listo! Tienes un poco de batido en la cara.

Y mira, la tapa.

¡Caramba, qué atenta eres!

Soy Summer. En la ciudad no tenemos mucho espacio,

hay que organizarse.

Normalmente soy yo la que se hace cargo de los demás.

Me alegro de que por una vez alguien me ayude.

Colocamos esto aquí, eso allá, esto por aquí...

¡Limpiamos y todo ordenado!

¡Hola, Summer! Has conocido a Molly.

Summer es increíble. Acaba de ordenar todo mi puesto.

Buen trabajo, Summer.

Pues yo te traigo más leche.

Es mucha leche. ¿Para qué necesitas tanta?

Para hacer batidos saludables para el festival de esta noche.

La leche refuerza los huesos y es buena para los dientes.

Y yo solo utilizo fresas frescas de la granja.

¡Qué delicia!

Toma, un batido por haberme ayudado.

Te lo has ganado.

¡Qué bien, gracias! Nos vemos en el festival.

(RÍE)

(RESPIRA RELAJADA)

(Motor)

(PÍA ASUSTADA)

¡Mis pollitos, socorro!

(Música acelerada)

¡Brinco, hop!

(LOS POLLITOS PÍAN)

Oh, mis pollitos están a salvo.

¡Gracias, gracias!

No hay de qué, me alegro de ver que no les ha ocurrido nada.

¡Buenas!

¡Quietos!

¿Hubo desbandada de pollitos?

No ha sido nada. Summer lo solucionó de un brinco.

Seguiré preparando los huevos para el festival.

Toma, un sándwich de huevo. ¡Gracias!

(RÍEN)

¿Qué estaba haciendo? Ah, sí, descansando.

¡Oh, no!

¡Es terrible!

(Golpe)

¡Es una calamidaaad! Necesitamos maíz para esta noche.

Todos van a quereeer.

Recuerda, Betty, que todos los problemas tienen solución.

¿Qué ocurre?

Me olvidé de recoger el maíz. Es imposible

que pueda recogerlo yo solo para esta noche.

(DUDA)

¡Tengo una idea?

¿Y si vamos todos al campo a ayudar?

Cuantos más seamos antes terminaremos.

¡Es una idea genial!

¡Atención! Necesitamos vuestra ayuda para recoger el maíz.

¿Es Todd, verdad? -Sí, nos necesita.

-Yo quiero ayudar. -¡Yo también!

-Cuenta conmigo.

¡Todos al maizal!

(Música feliz)

(Cacareos)

¡Toma!

Enhorabuena a todos.

Has tenido una idea genial. Suerte que has venido.

¡Gracias, Todd! Yo también me alegro mucho.

(RÍEN)

¡Brinco hop!

Suerte que has venido.

¡Sí, toma!

-¡Hola!

Pensándolo bien me haría muy feliz

que formaras parte de La Granja Feliz.

¿En serio? Me encantaría formar parte de La Granja Feliz.

¡Estupendo!

Enhorabuena a todos.

Y ahora es la hora del...

¡Baile del Verano!

(Música animada y feliz)