# Juntos seremos más fuertes. # ¡Gormiti!

# Unidos para siempre.

# Somos los héroes de Gorm. # ¡Gormiti!

# Amigos en acción.

# Listos para luchar.

# Hay un mundo que salvar.

# Somos los héroes de Gorm.

# Amigos en el cielo.

# Fuego y hielo se unirán

# a roca y viento contra el mal.

# ¡Gormiti!

# Somos los héroes de Gorm. #

GORMITI

LA TORRE

(Música de timbales)

Trek, seamos realistas, el reino del fuego es el mejor.

¡Mi cuarto es un volcán! Además, somos los mejores en todo.

En todo.

Riff, tu tribu no es la más fuerte.

La tribu de la roca

gana siempre los torneos de lanzamiento de roca,

levantamiento de roca,

de empujar rocas y de... arrastrar rocas.

Bravo, podéis mover piedras,

pero la tribu del hielo tiene las mentes más inteligentes.

¿No crees que nuestro cerebro gana a vuestra fuerza?

Ya no me quedan barritas de sloggu.

Ikor, debes admitir

que los Gormiti del fuego son los más guais.

Eron es el amo con su lanza de volcán. ¡Ah!

Sí, los amigos imaginarios de tu tribu

son mejores que los imaginarios de la mía.

¿Imaginarios? ¿No crees que los Gormiti existan?

¿Y por qué buscamos su torre?

Porque es una tradición.

Cada gormian, al alcanzar la mayoría de edad,

busca la fortaleza de los Gormiti,

la luz de faro que mantiene a Lord Keryon a raya.

¿En serio? ¿No os suena a cuento de hadas?

Enclenques gormian,

¿osáis cuestionar la realidad de Lord Voidus?

Someteos al poder del señor de las sombras de...

¡las sombras!

Eron... Baja ahora mismo.

Chicos, os he engañado.

Dije: "Someteos", y vosotros: "¡Ay, no!",

y luego, yo... ¡Ah!

Alguien del hielo, como yo,

aguantando a uno del fuego, que se cree listo,

uno de roca, que piensa con el estómago,

y uno del viento, que se cree gracioso,

para encontrar una torre que puede que ni exista.

Pues que sea rápido. ¡Venga!

Oh...

(CHICA) ¡Un eclipse!

Pero... no estoy lista.

¡No! ¡No, no, no, no, no!

Vale, la luz sigue dando energía a la elestar, pero...

Torre, ¿qué decía exactamente la profecía?

Gracias, torre.

"El regreso de los Darkans. La llegada de los héroes".

¡Oh!

"En un día sin día, la luz no tiene luz".

(VOIDUS) Y cuando el día vuelve,

los reinos permanecerán oscuros para siempre.

Darkans, hoy Gorm será nuestro.

-¡Claro que sí! (MUCHOS) ¡Sí!

-¡Por fin! No queda nada para comer aquí,

ni una pizca de energía.

-Será como en los viejos tiempos,

antes de que los Gormiti humillasen a Voidus.

¡Ah!

-La luz que ahora protege a Gorm, se debilita.

Cuando las lunas estén alineadas con el sol,

debería ser capaz de abrir una brecha en su escudo.

¡Gredd! Recupérame su preciada elestar.

Su energía derribará la barrera de nuestros dos mundos

y, entonces, abandonaremos Darkor ¡e invadiremos Gorm!

-No le fallaré, Lord Voidus.

¿Falta mucho? Llevamos un siglo corriendo.

¿Qué parte de "nadie ha encontrado esa torre

que no existe" no entiendes?

Dicen que unos buscaron la torre durante más de cinco años

y no la encontraron.

Chicos, ¿habéis visto eso?

¡Oh!

¡Vaya! Nunca había visto algo como eso.

Son runas elementales.

Dicen: "Solo los elegidos podrán pasar".

Tiene que ser una broma.

(TODOS) ¡Ah!

(TODOS) ¡Ah!

¡Chicos, la hemos encontrado!

(VARIOS) !Sótobo!

(MUCHOS) ¡Guau!

La torre... ¡existe!

No se abre.

¡Ah!

Bueno, ¿entramos o entramos? (RÍE)

¡Vaya! ¿Me equivoco

o es más grande por dentro que por fuera?

(TODOS) ¡Oh!

¿Quiénes sois, qué estáis haciendo? Torre, échalos de aquí.

Torre, he dicho "fuera" no "dentro".

Son... ¡los brazaletes de los héroes!

¡Chicos, mirad, los brazaletes elementales!

(VARIOS) ¡Oh!

Que nadie toque los brazaletes. ¿Y por qué

tenemos que hacerte caso?

Porque yo soy Aoki, la guardiana del conocimiento.

Cuando los caballeros Gormiti derrotaron a los Darkans,

hace muchos eones, crearon la elestar de la luz,

para atrapar a los Darkans en Darkor,

el reino de las sombras.

Si la elestar oscurece,

los poderosos héroes usarán esos brazaletes

para invocar a los caballeros Gormiti,

y mi tarea consiste en guiar a los héroes.

Espera, ¿qué has dicho que pasa cuando el chisme se oscurece?

¡Ay!, Sótobo, ¡no! ¡No, no, no! ¡El eclipse!

(VOIDUS) Ha llegado la hora, ¡Gorm será nuestro!

¡Ah!

¡Ah!

¡Vamos! Traedme la elestar.

(MUCHOS) ¡Sí! -¡Vamos a Gorm!

-¡Ah!

Como predijo la profecía,

cuando el día vuelva a Gorm, nuestra oscuridad le seguirá.

-Marchaos. La profecía dice

que los héroes ya deberían estar aquí,

y debo entrenarlos para usar los brazaletes y...

¿Eh?

(TODOS) ¿Eh?

¡Ah!

¡Ah!

¡Uh!

¡Fijaos! ¡Sí!

Pero... no podéis ser héroes, sois pequeños.

Pues creo que los brazaletes nos ven creciditos.

Chicos, somos los héroes legendarios de Gorm.

Ya, ¿y cuáles son vuestras hazañas,

acabaros la sopa de sloggu para cenar?

Pues yo siempre lo hago, pero...

(Golpes estruendosos)

-¡Ah!

(TODOS) ¿Eh?

-Gormians, dadnos la elestar de la luz

¿o voy a tener que ir yo a por ella?

¡Oh! ¿Eso es un darkan? Es más grande y feo

que en las historias que nos cuentan.

(SUSPIRA)

-Apartaos de él y de los troopers.

No te preocupes, yo os salvaré.

Por la fuerza de los poderosos brazaletes,

yo invoco a Keryon...

(AMBOS) ¡Ah!

...señor Gormiti del fuego.

(VARIOS) ¿Eh?

¿Eh? ¿Esto está roto?

Hola. Llamando a los Gormiti, ¿hay alguien ahí?

Eres un poco bajito para ser héroe, niño de Gorm.

-Y luego, haces la señal de la roca, así.

Lo tengo. ¿Qué tienes?

La forma de usar los brazaletes.

Gormiti, caballero de los elementos,

¡fuerza de la roca!

Ven a mí, Karak.

(AMBOS) ¡Ah! -¡No!

-Sí. Héroes, sienta bien haber vuelto, gracias.

Aunque, ¿no sois un pelín...? Sí, somos los nuevos minihéroes.

¿Podrías prestar atención

a la enorme monstruosidad que está detrás de ti?

Ajá.

-¡Dark wave!

¡Ah!

-¡Sí! -¡Vamos, Gredd!

-¡Rock punch!

(AMBOS) ¡Oh!

-¡Ah!

Muy bien, tío. -Chócala.

Eres el mejor, Trek.

Céntrate, héroe, los Gormiti obtenemos nuestra fuerza

de vuestra voluntad. (VARIOS) Ha sido él.

-Oh, tus héroes son unos novatos, Gormiti, jamás me vencerás.

¡Ah!

Me temo que el darkan tiene razón; retiraos, proteged la elestar.

-¡Dark wave!

-¡Por ahí! Torre, ábrete.

¡Volved! ¡Ay!

-Debemos proteger la elestar.

Si los darkans se hacen con ella, su ejército invadirá Gorm.

(Explosión)

(MUCHOS) ¿Eh?

-Correcto. Y no nos lo impediréis.

Gormians, ¡seréis sacrificados!

Vamos... Yo... ¿Qué hacemos? Podríais... No, es una locura.

Solo los mejores lo conseguirían y aún no estáis entrenados.

Yo voto por la locura de Aoki.

Estoy con Eron, no tenemos muchas opciones.

De acuerdo.

Unid vuestros brazaletes y concentraos.

Formad uno con vuestra energía

y tratad de invocar a un señor Gormiti.

Yo elijo, ¿puedo? ¿Puedo elegir yo?

Así, si fracasamos, será por tu culpa.

Gormiti, ¡caballeros de los elementos!

¡Furor del viento!

¡Fuerza de la roca!

¡Poder del hielo!

¡Energía del fuego!

Ven a mí, señor Gormiti del fuego Keryon.

-¡Ah!

-¡Meta dark wave!

-¡Magma blast! ¡Ah!

¡Ah!

-¡Ah!

¡Cómo mola! A que mola, chicos.

¡Ah! -¡Concentraos!

(VARIOS) ¿Eh?

-Seguid concentrados. Tenéis que hacerlo todos a la vez.

-No podéis derrotarme. No sois héroes, solo sois niños.

-No le hagáis caso, concentraos.

¡Ah!

¡Ah!

-Aguantad, chicos, el darkan pierde.

(TODOS) ¡Ah!

-¡Ah!

-Ríndete, engendro de Voidus.

Me... me arrodillo ante ti, Lord Keryon.

¡Sí, ganamos!

Hemos derrotado al malo y defendido la elestar.

-¡Thunder dark!

-¡Cuidado! (VARIOS) ¡Oh!

(AOKI) ¡Ah! ¡No!

¡No! ¡No!

¡La elestar!

¿Dónde está vuestra concentración ahora?

Me siento más concentrado que nunca.

¿Chicos? Démosle un buen repaso.

-¡Sí!

-¡Dark wave!

-Recuerdos de mi parte a Voidus. ¡Magma blast!

-¡Ah!

(AMBOS) ¡Ah!

-La profecía. ¡Oscuridad!

¡Sí! ¡Sí!

¡Sí! ¡Uh!

Tenéis que admitirlo, Keryon es el mejor.

-Mi señor, no he sido capaz de traerle la elestar,

pero la he destruido.

-La elestar no puede destruirse, idiota.

Solo has esparcido sus fragmentos por todo Gorm.

¡Necesito la elestar!

¡Ah! -Oh, oh...

(SUSPIRA)

-Hasta que la elestar no esté en la torre,

Voidus podrá atravesar el escudo de luz;

los darkans seguirán llegando.

Los brazaletes os han elegido, héroes.

Ajá.

El destino de Gorm está en vuestras manos.

Lucharemos. Y buscaremos los fragmentos de la elestar.

Y salvaremos a Gorm porque somos héroes.

Bueno, sobre todo yo. ¿Cómo? Lo he hecho todo yo.

¿Quién ha sido...? ¿En serio?

¿De verdad? No podéis...

Así que lo he hecho todo yo.

Tengo hambre.

Sí, torre, va a ser un larga búsqueda.

(HABLAN A LA VEZ)