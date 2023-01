# Hay un mundo que salvar.

"UN SOPLO DE AIRE CALIENTE"

Ja, ja.

Riff, voy a ganarte. Cabalgo sobre el viento.

(Alarma)

Te dije que te quedaras con los otros.

Es la última guía de mi misión y quiero encontrarla yo solo.

Riff tiene que soltar un poco vapor o va a explotar.

Tranqui, Drago, le ayudaré.

¡Yuju!

(RÍE)

Gané.

Viento: 1. Fuego: lento.

¿Cómo has podido ganar si la guía no está aquí?

Mi brazalete dice...

Dice: "Tachán".

Pero...

Qué giro tan interesante.

El héroe del viento ha encontrado la guía del fuego

antes que el del fuego.

Bueno, que no se te suba a la cabeza o podrías salir volando,

como tu cerebro.

¡Oh! ¿Salir volando? ¿Cómo el viento?

¡Uh! Buen juego de palabras. Me gusta.

¿Ves? Tu misión no tiene que ser tan seria.

Di otro chiste.

Vamos. Darkans.

Eso no es un chiste. ¡Oh!

No hace falta que lo digas.

¿Algún chiste más, graciosillo?

Los mejores chistes tienen que tener un poco de...

¡sorpresa!

¿Eh? ¡Proteged la guía!

Sentid el calor.

Troopers tontos.

Ellos sí son un chiste. Esto está hecho.

Pues aligera el ritmo

o serás el último otra vez.

¡Yuju! No puedes activar la guía

aunque llegues a ella antes.

Admites que voy a llegar antes. El viento gana al fuego.

¡El fuego es mejor!

¡Oh!

¿Qué? ¿Una ilusión?

Otra vez no. Oye, ¿no es un símbolo darkan?

Sí. Es una trampa.

Oh, oh.

¡Ja! Los patéticos héroes de Gorm.

Xathor.

Esperemos que su apestoso hedor a darkan no nos alcance desde allí.

Habéis caído en una trampa muy básica otra vez.

La guía verdadera estará en Darkor

cuando hayáis averiguado cómo salir de mi jaula,

si es que lo hacéis.

¿Sí? Pues toma esto.

Creo que no.

¿En serio? ¿No te lo imaginabas?

(RÍE MALVADAMENTE)

¡No, no, no, no!

Ha hecho que estés que echas fuego.

¿Lo pillas? Echas fuego.

(RÍE MALVADAMENTE)

Ahora, puedo llevarme esta guía del fuego

sin interrupciones.

Abrid bien los ojos

para contemplar el poder de la oscuridad omega.

No puedo pestañear hasta que pase algo.

¿Eh? -¿Eh?

Puedes desplegar todas las protecciones que quieras, guía.

Nadie va a venir a activarte esta vez.

¿Alguna fogosa idea?

Saldré de aquí y detendré a Xathor.

¡Ah!

Vaya, parece que no hay que jugar con el fuego.

Esto no es fuego.

Es energía omega.

Xathor está usando la energía que robó del artefacto omega.

Necesitamos un ultragormiti.

Koga.

O tal vez Saburo.

Yo tengo una idea mejor. ¿Mmm?

El fuego es lo que nos ha metido en este lío,

así que el viento nos liberará.

¿Qué? ¡No! Esta es mi misión.

Gormiti, caballeros de los elementos.

Furor del viento.

(ECO) Viento, viento.

Ven a mí, Typhon.

Fíjate. Nuevecito y brillante. Mola, ¿eh?

Tengo una pregunta candente para ti.

¿Puedes liberarnos?

Candente, qué gracioso.

Deja de burlarte de tu amigo.

¿No ves que está que echa humo?

Venga ya, ¿el gormiti también?

Bueno, héroes, agarraos.

¡Windra!

Tendría que haber invocado a Saburo.

¡Eron, más poder!

(GRITA)

(GRITA)

Ahora, a la guía.

Sí, pero esta vez vas a hacerme caso.

Iremos a por la guía de verdad.

Mi brazalete dice que es por allí.

Genial. Llegaremos en un suspiro. ¿Verdad, Typhon?

Volad, pequeñas hojas.

Espera. Debemos ir con las hiperbestias.

(AMBOS GRITAN)

Por fin la guía del fuego es mía.

(Gritos)

Creo que no.

¿Qué? Yo también creo que no.

¿Creéis que tenéis ventaja?

Pues que sepáis que no estoy solo.

Qué bien.

¿Ah, sí? Pues... ...nosotros tampoco.

Deléitate con mi oscuridad, caballero gormiti.

¡Sycran!

Eh, grandote.

La jaula de energía, traeros aquí y, ahora, esto.

Estoy bien, solo que...

¿Sin aire? Empiezas a pillarlo.

¿Ves? Es divertido.

Ah, no os lo había dicho.

Esa maldita guía vuestra

ha llenado el suelo de unos pilares de fuego mortíferos.

¡Dumbord!

(GRITA)

¡Windra!

Gormiti, parece que ya estás fundido.

Héroe, esto es grave. Tienes que concentrarte.

Lo intento.

Lo intento.

Eron, tienes que sentir el calor y esquivarlo.

¿Eh?

¿Podría ser este el fin del gran Typhon?

¡Oh! ¡Oh!

Siento haberme burlado de ti.

A veces el fuego gana al viento y no es ninguna broma.

Pero el fuego no ha vencido a Xathor.

¿Y si lo hacemos juntos?

Viento y fuego.

Viento y fuego.

¡Oh, entiendo!

Typhon, un último ataque.

No para Xathor, sino sobre el fuego.

Sí. Buen planteamiento, héroes.

(GRITA)

¡Windra!

¡Fuego!

Imposible.

¡No!

(GRITA)

¡Oh!

Buena idea. Yo también necesito descansar.

Hasta la próxima. Nos vemos, héroes.

¡Bien!

¿No íbamos a hacer algo? Ah, claro. Vamos.

Otra guía activada.

Gracias. Convertirme en un slobu frito no es nada divertido.

Ha sido increíble. Viento y fuego luchando juntos.

Lo hemos hecho bien.

¿Ves? Cuando te tomas en serio ganar...

Sobre eso, ha sido un gormiti del viento

quien nos ha salvado.

Técnicamente ha ganado el viento.

¿El viento que no podía hacer nada sin el fuego?

Será una broma.

Ya sé que no te gustan las bromas.

Pero cuando el viento se junta con el fuego,

sube la temperatura de las tonterías.

(AMBOS RÍEN)