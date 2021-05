# Fuego y hielo se unirán.

# Juntos seremos más fuertes. # -¡Gormiti!

-# Unidos para siempre.

# Somos los héroes de Gorm. # -¡Gormiti!

# Amigos en acción.

# Listos para luchar.

# Hay un mundo que salvar.

# Somos los héroes de Gorm.

# Amigos en acción.

# Fuego y hielo se unirán,

# roca y viento contra el mal.

# Gormiti.

# Somos los héroes de Gorm. #

"GORMITI"

"RIFF EN LLAMAS"

(Alarma)

Durante tu búsqueda hemos aprendido que puedes ser rápido,

pero piensas demasiado.

Que admitir que tienes miedo no es una debilidad

y que los otros reinos son tan importantes como el del fuego.

Y no olvidemos lo más importante de todo:

que yo soy el mejor en esto.

He activado las tres guías muy fácilmente.

El fuego mola. Yo molo.

Ah, ¿os creéis muy graciosos?

Me alegro de que no podáis participar en mi prueba.

Los del fuego son muy sensibles.

(Alarma)

Ja, ya está.

Hoy, voy a convertirme en el ultrahéroe definitivo.

Observad.

¿Eh?

Bienvenido, héroe.

Has activado todas las guías del fuego.

Lo sé, lo sé. Trae ya al meka.

Ahora, para demostrar que eres merecedor de invocar a Nukleor,

el gormiti meka del fuego,

primero debes derrotarle en un combate.

Vamos allá.

Gormiti, caballeros de los elementos.

¡Energía del fuego!

(ECO) Fuego, fuego.

¡Ven a mí, Saburo!

El estadio de combate del reino del fuego.

Será un honor enfrentarme al legendario caballero meca.

Bah, yo también soy legendario.

Los caballeros meka son los más sabios y los más nobles

de todos los caballeros gormiti.

Es esencial que controles tu llama interior

y sigas el código de honor.

Fácil. Soy superextrahonorable.

Vaya telita. Pero si se os ve superenclenques.

¿En serio tengo que luchar?

Pero ¿qué "slogus"...?

¿El verdadero héroe del fuego no ha podido venir

y me habéis traído a este niño recadero? ¡Boom!

¡Eh!

Es exactamente lo contrario a lo que me esperaba.

Pues tú eres exactamente lo contrario a un gormiti guapo.

¡Boom!

¿El caballero meka acaba de llamar a Saburo feo?

¿Por qué no me sorprende que uno del fuego no tenga modales?

Los caballeros meka están llenos de sorpresas.

Parecéis unos cabeza huecas.

Me miráis como si no tuviera cerebro.

Oye, grandullón, esa boca.

Ya conoces las reglas, recadero. Si sales del estadio, pierdes.

Sácame a mí y ganas.

Pero dudo que eso vaya a pasar. ¡Boom!

Su boom me están poniendo nervioso.

No tengo que estar aquí, escuchándote,

porque sea mi prueba, ¿sabes? Podría...

¡Mekaplay!

Riff, concéntrate.

Oye, no estaba listo.

¡Ah! Parecéis unos apestositos.

¡Morkogons! ¡Boom!

¿Morkogons?

Entonces, tú eres... tú eres un montón de chatarra.

Riff, concéntrate.

(GRITA)

¡Flareslash!

Has sido más débil que un pedo de morkogo.

¡Mekaplay!

En la cara.

Bueno, en el hombro.

¡Boom!

¿Ah, sí? Pues tú también eres feo.

Riff, tienes que concentrarte.

¡Mekaplay!

No me gusta.

Riff no puede controlar su temperamento.

¡Sí!

Tu héroe está dejando que su orgullo se apodere de él.

(TODOS) ¡Xathor! -Cuidado.

Veamos si podemos ayudar a vuestro amigo

a que se enfade aún más.

¡Flareslash!

No, gracias.

Por qué poco.

Por qué poco me matas de aburrimiento. ¡Boom!

Riff, mira. Lo sé.

Menudo fanfarrón. No.

Mira en su espalda. ¿Su espalda?

Cada vez que Nukleor dice "boom"

pone al descubierto su espada.

Y ahí es donde tiene su tanque de energía.

Tenemos que darle al tanque.

Máxima concentración.

En cuanto Nukleor haga su pose de "boom".

Vale. Me concentraré.

Parece que el bebé de pelo naranja

está recibiendo un sermón de su gran amigo feo.

¿Qué? ¿Boidus te ha robado la lengua?

Oh, ya sé. Ni siquiera sabes qué decir,

porque eres un morkogon apestoso.

Continúa, Riff.

Nos mostrará su espalda en cualquier momento.

Tranquilo. Hace falta algo más que un bufón

para romper la concentración del ultrahéroe definitivo.

¿Eh? (VOZ LEJANA) Di algo.

-Haz algo. -Bu, bu.

El combate más aburrido de la historia.

Dejas que te haga parecer tonto. -Estás perdiendo. Eres un perdedor.

Sí. Eres un morkogon.

Mork, mork.

Mork, mork. ¡No soy un morkogon!

¡Vosotros sois un morkogon!

No te distraigas.

Concéntrate en el combate.

Pero ¿por qué te insultan tus propios amigos?

No tiene ningún sentido.

(RÍE MALVADAMENTE)

(TODOS) Mork, mork, mork, mork.

¿Sabes lo que sí tiene sentido?

Que seáis los morks definitivos. ¡Boom!

Está expuesto. Concéntrate.

(AMIGOS DE RIFF) Mork, mork, mork.

Mork, mork, mork.

Mork, mork.

¡Callaos ya!

Y tú, ¿crees que puedes insultar a los demás

porque seas meka y legendario?

¡Tú eres el mork!

Uh, tienes carácter para ser un mork.

Riff, basta. No puedo resistir sus ataques

si no te concentras.

Pero ha empezado él.

Hablas como un morkogon de verdad.

Los morkogon no hablan.

Eso es lo que diría un morkogon.

Riff, no les prestes atención.

Pero ¿y si tienen razón?

¿Y si no soy el héroe definitivo?

¿Y si soy un morkogon?

La única persona

que sabe lo que eres, Riff, eres tú.

Uh, pero qué gallito se ha puesto.

¿O debería decir qué morkogon se ha puesto?

(TODOS) Mork, mork, mork.

Mork, mork, mork.

Mork, mork, mork.

Mork, mork, mork.

Muy bien, Riff.

Mork, mork, mork. ¡Boom!

Ahora. (GRITA)

¡Flareslash!

Boom.

¡Hemos ganado!

Eh, chicos, no ha molado que me insultarais. ¿Chicos?

Una ilusión.

Pero ¿de quién es obra?

Eh, Darkan,

¿tan feo eres que tienes que cubrirte la cara con esa capucha?

¿Cómo te atreves?

¡Mekaplay!

¡No!

Uf, por fin.

Chicos, ya me parecía raro que os comportarais así.

Sí. Mis humillaciones son mucho más graciosas.

Felicidades, Riff.

Has conseguido controlar tu temperamento.

(RÍE)

Casi pareces alguien maduro.

Tengo que admitir que no lo has hecho mal.

Y tú has abatido muy bien a Xathor, Nuk.

Creo que nos llevaremos bien.

Como uno del fuego y un mork.

Sí, pero él es el mork.

No. Tú eres el mork. No.

El mork eres tú.

Lo has hecho a propósito.

No es culpa mía que los de fuego sean sensibles.