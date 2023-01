# Somos los héroes de Gorm.

# Juntos seremos más fuertes. -Gormiti.

# Unidos para siempre.

# Somos los héroes de Gorm. -Gormiti.

# Amigos en acción.

# Listos para luchar.

# Hay un mundo que salvar.

# Somos los héroes de Gorm.

# Amigos en acción.

# Fuego y hielo se unirán

# a roca y viento contra el mal.

# Gormiti.

# Somos los héroes de Gorm. #

"GORMITI"

LA PRIMERA GUÍA

Ni siquiera he podido aplastar a eso pequeños Gormians.

¡Estúpida energía Meka!

¡Gredd, tú eres el estúpido! -¿Eh?

El artefacto ya contiene suficiente energía Meka

para transformarte

Ten paciencia.

El artefacto Meka vive en armonía con todas las energías de Gorm.

Está vinculado al Reino de la Roca, pero si lo alimento con mis sombras,

tú te volverás más fuerte.

Ahora verás. ¡Ah!

¡Eh, espere!

¡No sé si quiero transformarme!

¡Vaya! ¡Soy mucho más fuerte.

Gredd, el grande. (RÍE)

¡Prepárate, Omega Gredd!

Y párale los pies a esos héroes.

Gredd, el grande.

(RÍE)

(Pitido)

¿Eh?

Según el ultrabrazalete, la primera guía está justo delante.

¿Detrás de esa roca? No, aquí no hay nada.

No lo toques, es el corazón del reino.

La roca más sagrada de todo el... ¡Eh, mirad eso!

El símbolo de la roca Meka. La guía está en su interior.

¡Vale, entonces solo tenemos que machacarla!

¿Machacarla? Pero... es el corazón del reino.

Es la roca más sagrada... ¡Machacar!

(AMBOS) ¡Machacar! ¡Machacar!

Pero... (AMBOS) ¡Machacar! ¡Machacar!

¡Machacar!

Oh...

De acuerdo.

¡Gormiti, Caballero de los Elementos!

¡Fuerza de la Roca!

¡Ven a mí!

¡Torak!

Quiero ser el primero en decir... ¡Ultratorak mola!

Corazón de Roca Torak saluda a ti.

Torak, tenemos que... ¡Machacarla!

¿Torak machacar corazón? Supongo.

¡Sí!

Adiós, corazón.

¡Ultra!

¿Eh?

La guía está justo ahí. -¡Y Gredd también está aquí!

¡Ultra Gredd Darkway!

¡Torak! Esperad, ¿ese es Gredd?

Él también ha mejorado.

Sí, es más feo de lo que era. ¡Silencio!

Este reino me pertenece ahora.

¿Y vosotros lo estáis invadiendo?

¡Ja! ¡Este el el Reino de Trek!

¡Y Torak va a machacarte enseguida!

Vamos, Trek, concéntrate.

¡Ja!

(RÍE) ¡No vais a poder vencerme

porque ahora ya soy Gredd el Grande!

¡Ultra!

¿Pero qué "eslogus"...?

¡Ah!

¡Sí!

¡Uh!

¡Oh! Trek, ¿estás bien?

Sí, ha sido muy intenso.

Vamos a por esa guía antes de recibir más visitas indeseadas.

¡Me la pido!

¡Eh! ¿Por qué tienes que hacerlo tú?

Solo el héroe adecuado puede activar cada guía.

¿Es que nunca escuchan? Escuchan, pero no hace caso.

¿Eh? Qué raro...

¡Chicos, esperad! ¡Noto algo muy raro en el suelo!

(RÍE) He ganado.

¡Como siempre! ¡El fuego vence!

(RÍE) ¿Eh?

¡Sotobo!

¡Ah!

¡No! ¡La guía se está hundiendo!

¡Ah! ¡Y yo también!

Parecen arenas movedizas.

¡Ag! Está muy pringoso.

Por eso notaba algo en el suelo. ¿Por qué no se han hundido antes?

Solo el héroe adecuado puede activar cada guía.

Las guías tienen su sistema de defensa.

Deberías... Quedarte donde estás.

Voy ayudarles.

¡Esperad, ya voy!

¡Ah!

¡Ao-Ki!

¿Qué decías de un sistema de defensa?

Genial. Yo también estoy atrapada.

¡Oh, no, solo quedo yo! Esto no podría ir peor.

Menuda derrota... Estoy acabado.

Estoy completamente... ¡Un momento!

¡Estoy perfecto! No tengo ni un rasguño.

Soy mejor de lo que creía.

Este poder Omega es lo más.

Preparaos, pequeños Gormians, que Gredd vuelve a por vosotros.

Ayuda a Ao-Ki primero, se va a hundir antes.

Activa la guía, eso es lo que importa.

Estaremos bien.

¿Bien? ¡Yo me hundo!

¡Sácame! Invocaré un gormiti del fuego.

El fuego siempre es la solución.

Oh... ¿Qué hago?

¿Torak machaca? No estoy seguro.

¿Qué debo hacer?

Eh... Eh... ¡Voy a aplastarte!

¡Ah! ¡Ah!

¡Ah! ¡Ah!

¿Queríais verme?

¡Ja!

¡Ah!

¡Saterbuz!

(TODOS) ¡Ah!

¡Tened cuidado!

Cada onda de choque nos hunde cada día más.

¡Mejor entonces! ¡Ah!

Toro, tenemos que acabar con él rápido.

Trek concentra, Torak machaca.

¡Ja!

¡Ultra!

¡Megadarkway! ¡Ah!

¡No! ¡Deja de atacar!

¡Vale!

¡No! ¡Ataca más fuerte! ¡Vale!

¡Ja!

¡Oh, no! ¡Basta!

¿Eh?

¡No, ataca!

¿Trek concentra o no concentra? No lo sé.

Ellos me dicen cosas diferentes.

Trek sabe. Trek buen héroe.

¡Lo tengo!

¡Torak, vuelve el ataque contra mí! ¿Qué?

¡No! ¡No hagas eso!

¡No seas bobo!

¿Trek seguro? No estoy nada seguro.

¡Hazlo!

Torak hace.

¡Ah!

¡Ah!

¡Saterbuz!

¡Ah!

¡Ah! (RÍE)

¡Vaya! ¡Menuda estupidez acabas de hacer!

Se acabó, Darkan.

¡Ah! (TODOS) ¡Ah!

Al pareces no vales como héroe al fin y al cabo.

La he liado. He perdido. He sido...

¡Oh!

¡Ah!

(TODOS) ¡Ah!

¿Qué? ¡No!

¡Sí!

Torak. ¿Trek concentra ahora?

Trek, concéntrate a tope.

¡Ja!

¡No! ¡Darkway! ¡Ah!

¡Ultra!

¿Eh?

Bien hecho, Trek.

¡Ya te digo! ¡Y has volado muy bien para ser de la roca!

Pero ha sido de milagro.

La Tierra podría haberos tragado. Ha sido muy arriesgado.

Deberías confiar más en ti mismo, Trek.

Torak, lo ha dicho bien: "Trek, buen héroe".

Gracias, Torak.

¡Ah!

Oh. Ups.

(Risas)