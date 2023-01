Creo que la serenata de pedorretas sonaría mejor siendo un quinteto.

# Junto seremos más fuertes #

# Unidos para siempre #

# Somos los héroes de Gor #

# Amigos en acción #

# Listos para luchar #

# Hay un mundo que salvar #

# Somos los héroes de Gor #

# Amigos en acción #

# les unirá #

# A roca y viento contra el mar #

# Gormitiiii #

# Somos los héroes de Gor #

Gormiti

NO ES MOMENTO PARA BROMAS.

¿Cuánto tiempo más vamos a estar aquí sin hacer nada?

Pues ya he activado las tres guías.

Ahora hay que esperar a mi prueba.

Esas son las reglas.

Ikor tiene razón, Eron.

Empiezo a tener hambre.

Tú siempre tienes hambre.

Pero ahora tengo incluso más.

Sé lo que necesitamos: humor.

El humor siempre es la respuesta.

Presten atención, damas y caballeros.

Voy a realizar un número musical que os dejará flipados.

(TODOS) ¡Oh!

Amm

(TODOS) Jajaja

Ikor necesita relajarse.

Es cierto.

Esta es mi serenata de pedorretas relajante.

(TODOS) Jajajaja

Umm

Parece que no sabes apreciar mi impresionante técnica humorística.

¿Técnica?

Eso no es una técnica;

técnica es lo que estudiamos en la escuela del hielo.

El qué ¿cómo ser aburrido?

Ring, ring.

¿Mm?

(TODOS) ¡Oooh!

¡Aaaah!

(TODOS) ¿Aaaah?

Mm

Ya puedes dejar de hacer el memo

y ser testigo de una muestra de puro intelecto en acción.

Puro aburrimiento.

¡Um!

Bienvenido Eron.

Hoy estás aquí para hacer que el Gormiti meca del hielo

se una a tu causa.

Para demostrar que mereces ese honor,

primero debes derrocar a kionos.

¿Kionos?

¡kionos!

Sí. Lo recuerdo de clases de estrategia.

Las famosas técnicas de estrategias que estudiamos

llevaban su nombre.

Este combate obviamente, va a ser una prueba de estrategia

y conozco al gormiti perfecto para ello.

Gormiti, caballeros de los elementos

poder del hielo.

¡Ven a mí, Ikalos!

Um

Excelente lección héroe.

Mis ultrapoderes y tu disciplina helada

seguro que nos permiten derrotar a este caballero meca.

¡Ah!

Bienvenidos a mi humilde morada.

Antes de que comience la prueba,

debemos presentarnos.

Yo me llamo Kionos,

soy el caballero meca del hielo.

Es un honor conocerte, Kionos.

Yo soy Ikor.

El héroe del hielo.

Y yo soy Ikalos, el caballero gormiti del hielo.

Son alguno de los guerreros más inteligentes de Gor.

Seguro que este combate va a ser muy épico.

Querrás decir aburrido.

Las reglas del combate son las siguientes:

Organizaremos turnos para atacar.

El ganador será el primero que lance a su oponente

fuera del estadio.

Por fin, un prueba civilizada.

Sería un honor cederte el primer turno,

maestro Kionos.

Con mucho gusto, compañero de armas.

¡Ah!

Un ataque doble.

Maniobra de evasión 42 B

¿Ah?

¡Uf!

Ah

(TODOS) Uooh

Vamos, sabíamos lo que iba a pasar. ¿Dónde está la gracia?

Dualblisat,

es la técnica de nivel 1 de los kionos.

La recuerdo de la escuela del hielo.

Enhorabuena, joven héroe.

Veo que estás familiarizado con mis tácticas.

Está claro que en este caso el nivel 1 no será suficiente.

Ikalo, usaremos el nivel 2 de la técnica de Kionos.

Seguro que puedes dominarla. Pues, sí.

Debo hacerlo. En ese caso...

¡Acción!

¡Hala!, ¿qué está pasando?

Su ataque se acelera cada vez que toca las paredes de hielo.

Ikor tiene que concentrase mucho más cada vez.

Iaaaa

Una técnica espléndida héroe.

Me has demostrado tu maestría del nivel 2, con gran destreza.

Gracias.

Tú eres extremadamente rápido y perspicaz.

Vuelvo a pedirte que no te reprimas y nos ataques con todo tú poder.

Estás seguro, joven héroe.

Recuerda.

Si hoy no puedes derrotarme, yo no podré ayudarte.

Esas son las reglas.

Ya estamos otra vez con las reglas.

¡Aburrido!

Necesitan aflojar un poco.

(TODOS) Risas.

¿Qué está haciendo el héroe del viento?

Eron, no es momento para bromas.

¿No? ¿Y por qué se está riendo tu amigo Meka?

Ahh jaaa, mentira.

Nunca he visto algo tan bonito.

Ajaja. No puede ser.

Jajaja. ¡Ya basta!

Ahhh

¿Mm?

Oooh.

Disculpa, mi arrebato,

pero tu compañero no estaba mostrando el respeto que la prueba merece.

Lo sé. Él siempre...

¿Eh? Aún puedo hacerlo con la boca.

Ahora volvamos a centrarnos en nuestro combate, joven héroe.

Utilicé mi técnica más avanzada.

Prepárate para esquivar su aceleración de nivel 2

con una maniobra 35-E

¿Eh? No es una técnica de nivel-2

¿Ah?

Durante los años que he estado esperando

para la lucha final contra Darkor

He desarrollado una nueva técnica;

el nivel 3 de Kionos.

¡Ah!

(ININTELIGIBLE)

No hay solución para esto.

¡Uaaaa!

Sotovooo

Te toca.

Ikor, es nuestra última oportunidad.

Si no ganamos esta vez,

me derribará en su siguiente ataque.

Pero, ¿qué puedo hacer?

Yo, no conozco el nivel 3 No podemos vencerle.

Qué pasa si Ikor no derrota a Kionos?

Nunca podremos vencer a los darkas.

No digáis eso, Ikor va a ganar .

¿Verdad, Eron?

Chippp

Vale.

No recuerdo nada que pueda contrarrestar

un ataque tan poderoso.

Esas técnicas son las técnicas de Kionos.

Pero esta prueba es tu prueba Ikor.

No la suya.

Tienes lo necesario para ganar o no estarías aquí.

Eres mucho más que el estudiante que fuiste en la escuela del hielo.

Usa todo lo que has aprendido en tus aventuras.

Yo confío en ti.

Confía en ti tu también.

Eh, no. Mejor que no use eso.

Valor, héroe.

Seguro que puedes dominar cualquier técnica ahora.

Achuuup

¿Cualquiera? Cualquiera.

Vale.

Pues vamos a usar tu ataque habitual.

Si lo dices tú.

Aaah.

¿Qué es eso?

Una técnica de nivel cero.

Esperaba más de un héroe del hielo.

¿Eron?

-¿Qué? Esto no es...

Jajaja.

Eh, eh, jajajaja.

Aggg

¡Dispara!

-Jajaja

Ajajajaja

Ajajajaja

Sí.

Bien. Tomaaa.

Iujuuu.

¡Bien hecho!

Colega ha sido increíble, ¿ves?

El humor es la respuesta para todo.

En efecto.

En este caso, ha sido una estrategia altamente efectiva.

No, por favor, no le animes.

Buaaa. ¿Sabéis qué?

Creo que la serenata de pedorretas sonaría mejor siendo un quinteto.

¡Todos a la vez!

¿Ves que has hecho?

Que tontería más grande.