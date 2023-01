# Fuego y Hielo se unirán

# Juntos seremos más fuertes. ¡Gormiti!

# Unidos para siempre.

# Somos los héroes de Gorm. ¡Gormiti!

# Amigos en acción.

# Listos para luchar.

# Hay un mundo que salvar.

# Fuego y Hielo se unirán

# a Roca y Viento, contra el mal.

# ¡Gormiti!

# Somos los héroes de Gorm. #

"GORMITI"

"FUEGO Y MIEDO"

(Música de suspense)

(Alarma)

¡La nueva guía! ¡Estamos supercerca!

¿Por qué el Mecaseñor ha puesto una guía

dentro del Castillo del Fuego?, hace demasiado calor.

Aquí, está justo debajo.

¿En las Minas de Fuego?

No me lo digas, abajo hace más calor que aquí.

Voy yo.

Me conozco estos túneles como la palma de mi mano.

Eh... Riff, ¿no estás olvidando algo?

No. ¿El qué?

Pues que la Fosa de Fuego está llena de Morcogons.

Eh... Sí, ¿y qué?

¿Y qué?, te dan miedo los Morcogons.

Desde que era pequeño, solíamos jugar en esos túneles

y él siempre salía gritando.

Ya no soy un niño, ¿vale?, voy a ir solo.

¡Y no me dan miedo los Morcogons!

Ay...

Vaya... Morcogons, chico, eso no suena nada bien.

¿Son monstruos que escupen fuego?

¡Seguro que son venenosos,

y tienen dos o tres cabezas!

Fina, ¿cuántas cabezas tienen?, ¿cuántas cabezas?

Mejor le acompaño.

(Música de suspense)

¡Sí! ¡Poder puro!

(VOIDUS) ¡Xathor!

Los héroes están dentro del Castillo del Fuego.

Esos bobos creen que están a salvo.

Es el momento perfecto para que acabes con ellos.

Pero Lord Voidus,

el Castillo del Fuego está protegido por la Elestar,

no hay forma de...

¡Confía en tu señor, Darkan!

He contaminado un fragmento de su preciada Elestar.

Ellos no lo saben,

pero la protección del castillo está muy débil.

(RÍE)

¡Entonces nada puede salvarlos!

(Música de suspense)

¿Que me dan miedo los Morcogons?, ¡ja!

¡Soy del Fuego, soy el héroe definitivo!

¡A mí nada me da miedo!

¿Eh? ¡Ah!

Ay.

Riff, ¿qué pasa?, ¿son los Morcogons?

Yo no veo nada.

Ay, hola, pequeñín.

Mira, Riff.

¡Ah, no!

Un momento, ¿esto es un Morcogon?

¿Este es el monstruo horrible que te da tanto miedo?

No me dan miedo.

Solo estaba... estirando las piernas.

Bueno, venga, vamos a buscar la guía.

¿Cómo puedes darle miedo a alguien?

Nadie tiene miedo, ¿de acuerdo?

¿Eh?

¡Ahí está, la guía!

Solo tenemos que activarla.

Y podremos salir de aquí.

No es porque no me encante este sitio,

es genial, y no tengo miedo.

(Música de acción)

¡Oh, no!

(AMBOS) ¿Eh?

Y cuando crees que no puede hacer más calor,

el suelo es literalmente lava.

Odio la Tierra del Fuego.

Vale, necesitamos un plan. Eh...

Dame un segundo.

Conozco tus planes, vamos a acabar nadando en la lava.

Deja la estrategia para uno del Hielo.

¡Gormiti, caballeros de los elementos!

¡Poder del Hielo!

(Música de acción)

¡Ven a mí, Hydros!

(Música de acción)

¡Ultrapoderes!

Me siento más fuerte que nunca.

Pero... ¿Eh?

Este calor es insufrible.

Sí, salgamos deprisa de aquí.

¿Puedes hacer un puente hasta la guía?

Un puente de hielo...

Buena idea. Puede que refresque este lugar.

¡Ja!

¡Ah!

Un plan perfectamente ejecutado.

Mejor que tú, Fuego.

¿Quieres ver la perfección?,

siéntate y disfruta del show.

Fácil, esto es Slogu comido.

¿Eh?

(RÍE)

¿Os estáis divirtiendo, niños?

A mí me parece peligroso.

¡Xathor!

Nah, es uno de sus cutres espejismos,

no puede entrar en el Castillo del Fuego.

Si soy un espejismo, no sentiréis esto.

¡Netherbolt!

¡Hydros!

¡Ja!

¡Ah!

¡Icebane!

¡Ah!

Vaya, vaya,

un Gormiti de hielo, rodeado de fuego.

Sientes el calor, ¿verdad?

¡Pues vamos a incrementarlo!

¡Doomburst!

Mala elección, Xathor.

¡Ah!

¡Nitrogénesis!

Tus ultrapoderes no son rivales para mi Energía Omega.

Yo no estaría tan seguro.

¡Vamos, Riff, a por la guía!

Sí, mantenlo ocupado y yo...

¡Morcogons!

Vamos, Riff, solo son unas bolitas inofensivas,

no pueden darte miedo.

No tengo...

miedo.

Tus tonterías nunca dejan de divertirme.

¡Pero ya basta!

¡Siente mi poder! ¡Ah!

Riff, ¿puedes darte más prisa?, no podemos resistir tanto.

Estoy progresando, dame tiempo.

(Música de acción)

¡Sotobo! ¡La guía ha activado más protecciones!

¡Nos hundimos en la lava!

Este calor debilita mis ataques.

(RÍE) ¡Pobres tontos!

Hielo y lava fundida no son una buena combinación.

Ja, solo estaba estirando un poco.

Ahora a por la guía.

(Música de acción)

¡Ah!

¿Eh?

¡Ay!

¡Ikor, si el héroe del Fuego no activa la guía pronto,

caeremos en la lava!

(RÍE)

¡Es el fin, niño de hielo!

¡Tu amigo gallina nunca llegará a la guía!

Y vosotros os convertiréis en humo.

Riff, si no pasa por los Morcogons, será nuestro fin.

Que no me dan miedo los Morcogons.

No es verdad.

Solo puedes vencer tu miedo si lo aceptas con orgullo.

Si yo soporto este calor,

tú puedes superar tu miedo a esas criaturas redonditas.

Vaya tela.

Vale, cierra los ojos y repite conmigo:

"Me dan miedo los Morcogons".

(SUSURRA) Me dan miedo los Morcogons.

No te oigo.

Me dan miedo los Morcogons.

¡Más fuerte!

¡Me dan miedo los Morcogons!

¡Ahora ve!

¡Ay!

¡Me dan miedo los Morcogons!

¡Me dan miedo los Morcogons!

¡Sí, ve, Riff!

¡Ah!

Sí, me das miedo, me das escalofríos,

eres muy oscuro y rendondito, ¡y tus ojos son muy grandes!

Me das miedo, y me da igual quien lo sepa.

¡Tú me das miedo, y tú también!

¡Y tú también!

Eh... Genial, Riff, estás enfrentándote a tu miedo,

¿pero crees que puedes activar ya esa guía?

Eh... Sí, ahora mismo.

(Música de acción)

¡Sí, lo has logrado!

¡Ahora eres tú quien debe tener miedo, Darkan!

Vas a tener mucho frío.

¡Ah!

¡No!

¡Ay!

He podido superar mi miedo.

¡Ya no tengo miedo a estos bichos!

¡Gracias, Ikor!

Sí, ya lo veo,

no estás gritando y... tienes uno pegado en un brazo.

¿Eh?

¡Ay!

¡Me dan miedo los Morcogons!

¡Me dan miedo los Morcogons!

¡Ah!