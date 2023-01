Gormiti - La fortaleza de la oscuridad 3ª Parte

Subtitulado por Accesibilidad de TVE

# Juntos seremos más fuertes. # ¡Gormiti!

# Unidos para siempre.

# Somos los héroes de Gorm. # ¡Gormiti!

# Amigos en acción.

# Listos para luchar.

# Hay un mundo que salvar.

# Somos los héroes de Gorm.

# Amigos en el cielo.

# Fuego y hielo se unirán

# a roca y viento contra el mal.

# ¡Gormiti!

# Somos los héroes de Gorm. #

LA FORTALEZA DE LA OSCURIDAD, TERCERA PARTE

- Agg,

Chicos, creo que es nuestro fin.

No es la primera vez que oigoeso.

Esta vez va en serio, Riff. Los Meka están débiles, y Aoki,

ella ya no es Aoki.

Vale, solo podemos hacer una cosa.

¡Enloquecer y salir corriendo! A la de tres: Uno, dos,

¡No! ¡Eh!

¡Tiene que haber otra opción!

Sí. ¿Sí? ¡Sí!

Tenemos a los Caballeros Meka, así que,

¡Claro! ¡Podemos invocar al Señor Meka!

¡Electryon! ¡De acuerdo! Posponemos lo de enloquecer.

¿Cómo lo hacemos?

- Nadie lo ha hecho antes.

Lo único que sabemos es: que debemos hacerlo juntos.

- ¡Canalizad en nosotros toda la energía que podáis, héroes!

- Pero, no os demoréis.

¡Rápido, chicos, concentraos, concentraos!

Agg, Agg, Agg, Agg.

- ¡Vuestro optimismo es conmovedor pero ahora yo soy Omega Voidus!

(Todos) Iaa.

- Ja, ja, ¡Al final la victoria es mía!

- No.

- No lo es.

- Ahh,

- Y nunca lo será.

¡Sí, lo hemos logrado!

- Electryon. Esta vez no vas a poder escapar de mi cólera.

- ¡Esta vez tengo todo mi poder!

¡Desaparece, Voidus!

- Uagg,

- Uagg,

¡Electryon lleva ventaja!

¡No es nuestro fin! ¡Lo sabía!

- ¡Heroína Oscura!

¡Destruye la Torre Meka!

¡Haz desaparecer a los Gormiti para siempre!

Oh, no, la Torre Meka no puede defenderse sola.

¡Necesita la Elestar!

Enloquecer o no enloquecer, ¡esa es la cuestión!

Esperad. ¡Nuestra torre, necesita la Elestar!

Eh, Ikor acaba de decirlo, cerebro de roca.

Pero los Señores Gormiti crearon la Elestar ¿verdad?

Verdad.

¿Y no pueden hacer otra?

Trek, retiro todo lo que haya dicho sobre los de la roca.

¡Todos sois unos genios fabulosos! ¡Ya le habéis oído!

¡Sí! ¡Invoquemos a todos los Señores!

(Todos) ¡Gormiti, poderes de los elementos!

¡Furor del viento!

¡Fuerza de la roca!

¡Poder del hielo!

¡Energía del fuego!

¡Ven a mí, Gormiti señor del fuego, Keryon!

¡Ven a mí, Gormiti señor de la roca, Titano!

¡Ven a mí, Gormiti señor del hielo, Trityon!

¡Ven a mí, Gormiti señor del viento, Helios!

Señores de Gorm, os necesitamos para crear una nueva Elestar.

- Por supuesto. Buena idea, Riff.

En realidad ha sido idea de Trek.

Je, je,

-¡Un punto para la roca! ¡Bueno, manos a la obra!

- Titano, espera.

Tardamos eones en crear la primera Elestar.

Si de alguna manera pudiéramos aprovechar

toda la energía de Gorm a través del Lúnimus.

- No podemos, pero yo sé quién puede hacerlo.

¡Héroes! ¡Preparaos!

Eh, ¿para qué?

- ¡Señores de Gorm!

¡Vamos a forjar una nueva y brillante Elestar!

- ¡Invoquemos los poderes antiguos de Gorm!

- Nosotros ya lo hicimos una vez.

De modo que lo volveremos a hacer.

(Todos) Uagg.

De acuerdo, chicos, proyectad toda la energía que podáis en el Lúnimus.

¡Pongámonos en modo increíble!

(Todos) Ahhhh

(Todos) Uhhh.

Venga, ya casi lo tenemos.

Aoki también está lista. ¡Mirad!

¡Está supercargando la Torre Darkor!

¡Seguid concentrandoos!

¡Lo hemos logrado! Los dos ataques están equilibrados.

- ¡Miserable Meka entrometido!

- Aggg

-¡MEKABLAST!

- ¡Heroína Oscura! ¡Vamos!

¡Transfiere toda tu energía Omega a mi Elestar! ¡Ahora!

¡Es demasiado fuerte!

Sí. No puedo seguir así. ¡Voy a volver a enloquecer!

Nunca me habría imaginado que Aoki podría destruirnos.

No. Ella no nos destruirá. ¡No puede!

Después de todo por lo que hemos pasado.

¡Lo que hemos compartido!

Tienes razón. Somos un equipo.

¡Somos amigos!

Más que amigos. ¡Somos familia!

- Familia.

¡Aoki!

¿Veis eso?

La verdadera Aoki aún puede oírnos.

Podemos ayudarla a ser ella de nuevo.

¡Eh, Aoki! ¡Somos nosotros!

¡Sí, nosotros! Nos conocemos.

¡Hemos salvado Gorm un montonazo de veces!

Siempre estuve ahí cuando te necesitamos.

Y siempre te necesitamos.

Porque tú siempre sabes qué es lo mejor.

¡Y además nos has enseñado una locura de cosas mágicas!

Te necesitamos de nuevo, Aoki.

Porque sin ti no somos una familia.

- ¡No! ¡Estás bajo mi control!

¡Sí! ¡Sí!

¡Aoki!

- Pero qué cursis que sois. Casi hacéis que me sonroje.

¡La fortaleza sigue disparando!

Aoki la ha supercargado con energía Omega.

No creo que vaya a parar.

Pues, no hay nada que podamos hacer.

- ¿Qué?Podéis hacer lo que queráis.

Vamos, sé que podéis concentraros mucho más.

¡Visualizad la energía! ¡Sed la energía!

¡Usad todo lo que habéis aprendido en vuestras aventuras!.

- ¡Ultraconcentraos!. ¡Todos juntos!

- Lo sabía.

- ¿Qué?

- Siento la energía de la torre Meka.

¡Se está haciendo mucho más fuerte!

- ¡Nooooo!

¡Aoki! ¡La fortaleza va a explotar!

- ¡Ven aquí!

¡Aoki! ¡Aoki! ¡Aoki! ¡Aoki!

-La resistencia es inútil, Aoki. ¡Tú perteneces a la oscuridad!

- No. Yo debo estar al lado de mi familia.

- ¿Eh?

¡No!

No Jamás vais a poder derrotarme. ¡Yo soy invencible!

¿Ah, sí? Pues nosotros somos los héroes de Gorm.

- Chicos. ¡Lo habéis logrado!

¡Es verdad! ¡Lo hemos logrado de verdad!

-¡Sí! ¡Gorm ha triunfado!

- Gorm está a salvo. Y todo es gracias a vosotros, héroes.

- La lucha contra las fuerzas de la oscuridad

es tan antigua como el mismísimo tiempo,

pero nunca debemos ceder ante el miedo.

Después de la noche más oscura, la luz siempre regresa.

- Y mientras seamos una familia siempre va a haber luz.