Gormiti - La fortaleza de la oscuridad 1ª Parte

# Juntos seremos más fuertes.

# Unidos para siempre.

# Somos los héroes de Gorm.

# Amigos en la acción.

# Listos para luchar.

# Hay un mundo que salvar.

# Somos los héroes de Gorm.

# Amigos en acción.

# Fuego y hielo se unirán.

# A roca y viento contra el mal.

# ¡Gormiti!

# Somos los héroes de Gorm.

Gormiti.

La fortaleza de la oscuridad, primera parte.

¿Dónde dónde estoy? -Volvemos a encontrarnos, guardiana.

-¡Da la cara, Voidus!

-Bienvenida a Darkor.

¡Aoki! ¡No hay ningún rastro de ella!

Los Señores sabrán cómo encontrarla. Invoquemos a un Señor Gormiti.

Estamos dentro de la Torre Meka. Podemos invocarlos a todos.

TODOS ¡Gormiti, caballeros poderes de los elementos!

¡Furor del viento!

¡Fuerza de la roca!

¡Poder del hielo!

¡Energía del fuego!

¡Keryon! ¡Titano!

¡Trityon! ¡Helios!

Chicos,tenemos un problema.

Creíamos haber ganado pero Voidus, Aoki, guardiana ha desaparecido!

-La guardiana ya no se encuentra en Gorm.

-Así es. hay un gran desequilibrio entre las energías elementales.

-No podemos ver a través del velo de la oscuridad, pero...

-Si Voidus se ha llevado a la guardiana a Darkor,

algo terrible está a punto de pasar.

-La guardiana es la clave de todos los poderes de Gorm.

Por no mencionar que también es nuestra amiga.

¡Tenemos que salvarla!

-¡Soy la guardiana de la luz! ¡Jamás traicionaré a Gorm!

-La energía Omega corre por tu interior.

¿Puedes sentir el poder de la oscuridad?

-¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¡Nunca traicionaré a mis amigos!

¡Mi luz!

-No lo estás entendiendo, ¿verdad? Tú ahora no tienes luz.

-¡No! -Y pronto ¡Gorm tampoco!

¿Qué? ¿Pero qué howling sloggus? ¿Energía Omega? ¡Seguidme!

¡Los artefactos Meka! ¡Pero los apagamos!

¿Cómo pueden estar...? ¿Qué es lo que hacen?

¡La Torre Darkor! ¡La Fortaleza de la Oscuridad!

-Voidus está usando la energía que robó

para traer su propia torre a Gorm.

-¡Cuidado! Están a punto de...

Estupendo, justo a quienes no quería ver.

-¡Así es, mocosos, los Darkans hemos regresado!

-¡Mejores y más poderosos que nunca!

-Jamás podréis derrotarnos.

-Siempre os vencemos. Pero vosotros siempre venís a por más.

-Solo queríamos ver vuestras tontitas sonrisas burlonas de Gormiti

¡y borrároslas de vuestra cara por última vez!

¿Soy yo o el puñetazo de Gredd es más fuerte de lo habitual?

Sí, sigue siendo igual de memo pero ahora es muchísimo más fuerte.

-Tengo toda la energía Omega que quiero ¡nada puede detenerme!

¿Quién es el memo ahora?

-¡Voy a destrozarte!

-¡FURYQUAKE!

-¡El loco este me está robando la energía!

¡Resiste, Titano! ¡No dejes que te la quite!

-Qué aburrido es esto. ¡Vamos a animarlo un poco!

¡Los dos tienen la máxima fuerza! ¿Cómo es posible?

-¡Energía Omega ilimitada! ¡Toda la que quiera!

¡Nunca nos cogerá!

¿Pero y nosotros a él?

¡Nos va a moler como a sloggus!

Chicos, nos van a dar una paliza.

¡Vamos, ya los hemos vencido antes! ¡Pensad! ¡Pensad como un equipo!

Eh, por una vez tienes razón.

Recuerda, compañero, el punto débil de Xathor es su orgullo.

Y yo he aprendido del maestro del sarcasmo.

Puedo destrozar su orgullo.

Y Eron, yo vencí a Cryptus usando sus poderes contra él

y haciendo muchas tonterías.

¿Tonterías? ¡Los del viento respiramos tonterías!

Trek, si quieres vencer a Kratus, no puedes jugar a su juego,

tú tienes que ser el juego, ¿recuerdas?

Los de la roca no jugueteamos pero esta vez jugaremos para ganar.

Lo que me recuerda...

Riff, a veces para ganar tienes que perder un poco.

¿Perder? ¡Puaj!. Vale, si es lo necesario.

¡Keryon! ¡Nos toca ser humildes!

-Sí. Creo que es mejor arrodillarse ante este poderoso Darkan.

¡Trityon, podemos ganar si utilizamos una artimaña!

-Jamás pensé que oiría decir eso a un príncipe del hielo.

Oh, majestuoso Xathor y Xathor.

Vuestros poderes son invencibles. Pero decidme una cosa,

¿cuándo ganéis quién de los dos reinará sobre el otro?

¡Yo, por supuesto! ¿Eh? ¡No, yo soy el más poderoso!

-¡Yo, por supuesto! ¿Eh? ¡No, yo soy el más poderoso!

-¿Tú? ¡Tú eres una imitación inferior!

¿Imitación? ¡Tú eres la imitación!

Y ¡ahora!

¿Lo ves? Tú eres la imitación.

¡Helios nos hemos puesto muy serios!

¡Es hora de sacar de quicio a Cryptus!

¡Me gusta!

¡Titano! ¡Kratus está jugando con nosotros!

Pero no tenemos que jugar con sus reglas.

-Tienes razón, héroe. ¡Veamos si le gustan las reglas de los de la roca!

-¿Qué? ¡No, no, no! ¡Otra vez, no!

¡Hemos podido con ellos! ¡El buen trabajo en equipo triunfa!

Somos más que un buen equipo. Somos amigos.

Sí. Vuestras manos, colegas.

Aún nos falta una amiga. Aoki.

Vamos a liberarla. Pero tenemos que ir a Darkor para derrotar a Voidus.

-Eso no será necesario.

¿Eh?

-Arrodillaos ante vuestro nuevo señor. ¡Gorm ya es mío!

# Somos los héroes de Gorm.

# Amigos en acción.

# Fuego y hielo se unirán.

# Con roca y viento contra el mal. ¡Gormiti! #